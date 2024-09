On a reçu « How The Gods Chill », le nouvel album de Cold World

Cold World au festival This is Hardcore (Philadelphie) le week-end dernier. Photo – Angela Owens.

Vous aimez Vision Of Disorder ? Vous aimez Only Living Witness ? Vous aimez Leeway ? Vous arrivez encore a écouter un ou deux morceaux de Merauder sans que ça vous gratte trop le fond des dents ? Vous savez qui est Kool G Rap, voire mieux, vous avez encore votre vielle cassette de Wanted : Dead Or Alive ? Ok, alors autant être clair tout de suite : on a votre disque de l’année. How The Gods Chill est le deuxième album de Cold World et le premier depuis pas moins de six ans (son prédecesseur Dedicated To Babies Who Came Feet First datant déjà de 2008, EH OUAIS). Il sort le 5 août sur Deathwish Records, il est pourri de tubes insensés et de featurings complètement « autres » (Kool G Rap, Meyhem Lauren, George de Blacklisted, Max B.), il sera très clairement à 2014 ce que le Manifest Decimation de Power Trip a été à 2013 et vous pouvez l’écouter en intégralité juste en-dessous.



Pré-commandez moi ça tout de suite.