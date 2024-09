Suffit-il d’être Gémeaux pour devenir un génie ?

À l’époque, j’étais convaincu, comme le sont tous les enfants, que ma grand-mère disait vrai lorsqu’elle me parlait des signes du Zodiaque et de leur signification. Dans ma tête de petit Verseau, la conclusion était sans appel : les planètes contrôlaient nos vies. Je suis, par la suite, devenu nettement plus sceptique. Jusqu’à très récemment où – arrivé à l’âge adulte – j’ai acquis la certitude qu’il existait une forme de puissance supérieure qui influait subtilement sur le cours de nos existences. OK, vous allez me prendre pour un illuminé, mais réfléchissez-y deux minutes : si la Lune contrôle les marées, et que les humains sont constitués à 60 % d’eau, il y a de fortes chances pour que les corps célestes nous affectent également, déclenchant de douces vagues d’énergie et d’émotion en nous. Et si ces entités immatérielles exercent bel et bien une influence sur l’humanité, cela pourrait expliquer pourquoi nombre de musiciens célèbres sont tous Gémeaux.



Voilà une courte liste, non-exhaustive, de certains artistes nés sous le signe des Gémeaux : Bob Dylan, Kanye West, Paul McCartney, Andre 3000, Miles Davis, Brian Wilson, Kendrick Lamar, Tupac, Biggie Smalls, Lauryn Hill, Morrissey, Stevie Nicks, Noel Gallagher, Curtis Mayfield, Lionel Richie, Wesley Willis et Ice Cube. Parmi tous les musiciens du monde, n’est-il pas un poil flippant de réaliser que quelques-uns des plus novateurs et des plus importants soient Gémeaux et, de fait, sous l’influence directe de Mercure ? Est-ce une simple coïncidence ? Ou est-ce qu’une force traverse l’univers et décide de notre vie ici sur Terre ? Et du coup, que reste-t-il pour les autres, ceux qui ne sont pas Gémeaux ?

Aujourd’hui, la plupart des gens savent comment fonctionne le Zodiaque, mais au cas où, voilà une bref rappel : il existe 12 signes, et selon votre date de naissance, on vous en attribue un, qui est sous la coupe d’une planète, et qui se distingue par tout un tas de caractéristiques. Les Gémeaux, nés entre le 21 mai et le 21 juin, ont par exemple les caractéristiques suivantes : expressivité, vivacité d’esprit, facilité à communiquer et capacité à incarner deux personnalités à la fois. Ce qu’ils n’aiment pas ? La routine et la répétition. Bref, les traits d’un artiste, incapable de se satisfaire du status quo et toujours prêt à repousser les limites, pas vrai ?

Interviewé par Steve McQueen en 2014, Kanye West a déclaré : « Ce serait malhonnête de ma part de dire que que les Gémeaux suivent, plus que les autres, ce que leur dicte leur esprit. Mais je pense que c’est ce qu’on fait les Gémeaux qui se sont démarqués au cours de l’Histoire. » Et il a raison : que ce soit Bob Dylan qui, écoutant son for intérieur, est monté sur scène en 1966 à Manchester avec une guitare électrique sous une pluie de « Judas ! » ou les déclarations de Prince sur le fait qu’ « un esprit fort transcende toujours les règles », les Gémeaux célèbres n’en ont toujours fait qu’à leur tête.

Parmi ces influents Gémeaux, l’un des plus éminemment créatifs est bien sûr Kendrick Lamar. Comme le dit Kanye West, Lamar fait partie de ces Gémeaux qui croient fermement en l’alignement des planètes, en leur système de croyance et en leur intuition profonde. Il a déjà souvent fait allusion à son signe astrologique – dans « Wesley’s Theory » (« I’m a Gemini, two sides »); « Untitled 06 » (« A Gemini, duality personalities always conflict in me); « Untitled 02 » (« Can’t pick a side, the Gemini »); « The Heart Pt 1 » (« Very emotional, I’m a Gemini »)… Oui, il en fait un peu trop, comme d’hab. Mais que voulez-vous, c’est un artiste implacable, qui montre avec honnêteté qui il est. Dans une interview avec Zane Lowe, Lamar l’explique : « Il y a des gens qui peuvent écrire sur n’importe quoi, mais moi, si je ne le ressens pas, ce qui est sûr, c’est que les gens ne vont pas le ressentir non plus. »

Comme le remarque Rick Rubin au cours de son entretien avec le rappeur de Compton, c’est cette approche, qui consiste à descendre fouiller aux tréfonds de son âme, qui le distingue des autres rappeurs : elle nous permet d’entrer en totale connexion avec lui, de croire au moindre mot qui sort de sa bouche, de ressentir la profondeur de ses émotions. Quel est le lien précis entre tout ça et son signe astrologique ? Arrêtons-nous une seconde sur Drake, qui fait partie des Scorpions (le signe, pas le groupe), connus pour leur jalousie, leur colère et de leur défiance. Des caractéristiques qu’on retrouve constamment dans la musique de Drake. Il en va de même pour Lamar qui en est, d’ailleurs, tout à fait conscient. « Tu as entendu parler des Gémeaux ? Il ont toujours deux facettes » a-t-il expliqué au Guardian, en 2015. « Faire de la musique est mon seul moyen d’extérioriser ce conflit. »

En parlant de cette dualité inhérente aux Gémeaux, dans une de ses dernières interviews, on prête à Tupac Shakur les propos suivants : « Tous les êtres humains ont un côté dominant et un côté calme. Il s’avère que je suis Gémeaux, qu’en plus je suis jeune, Noir, et que je viens d’un quartier pauvre, voilà toutes les facettes différentes que je peux avoir. » Ces deux personnalités sont très présentes dans l’ensemble de la discographie de Tupac : il y a le 2Pac emprisonné de Thug Life, celui de « California Love » qui envoie chier les journalistes – et il y a le Tupac contemplatif, spirituel, celui qui a écrit « Dear Mama », et « Keep Ya Head Up », qui s’exprime avec douceur et raison. D’une certaine manière, Lamar incarne les deux aspects du rappeur qui a été sa plus grande inspiration, passant sans arrêt du calme à la fureur, parfois en l’espace d’une seule phrase.

Pensez aux Gémeaux célèbres, et aux différentes itérations de leur personne : Kung Fu Kenny, le fait que Bob Dylan soit, de bien des manières, un alter-ego de Robert Allen Zimmerman, les nombreuses et différentes personnalités de Kanye West, et bien sûr Prince, qui n’avait pas moins de 8 alter-ego (l’un d’entre eux était d’ailleurs nommé Gemini – dans la B.O de Batman en 1989). Les Gémeaux créatifs aiment à se fragmenter, alternant entre leurs identités selon l’humeur ou l’émotion du moment.

Bien entendu, le seul fait d’être Gémeaux n’explique pas pourquoi ces musiciens sont créatifs et novateurs. Il ne suffit pas d’être né fin mai pour être un génie. Mais si vous envisagez de gratifier le monde d’un bébé superstar d’ici peu, il serait sage de s’assurer qu’il naisse aux alentours de cette date – même si de nombreux contre-exemples existent, parmi lesquels John Lennon (Balance), Kurt Cobain (Poisson), George Michael (Cancer) ou David Bowie (Capricorne). Mais les Gémeaux les plus célèbres affichent toujours les caractéristiques de leur signe – et ces caractéristiques ont contribué à faire d’eux ce qu’ils sont. Où serait Kanye West, s’il n’avait pas décidé, contre l’avis général, de rapper sur ses propres beats ?

Je suis conscient que l’astrologie laisse beaucoup de gens dubitatifs. Les horoscopes – la plupart du temps rédigés par des blogueuses mode qui ont vu la Lumière ou des chroniqueurs excentriques reclus dans un hôtel particulier – ne sont souvent que du vent. Pourtant, les 12 signes du Zodiaque et leur signification, sont depuis des milliers d’années les sujets d’études philosophiques et d’observations planétaires. Le Zodiaque est en effet présent sur Terre depuis presque aussi longtemps que les humains. Trouvant leurs racines à l’ère babylonienne (500 av. J-C ; il y a une putain d’éternité, quoi), les 12 signes du Zodiaque sont enracinés dans la culture de toutes les civilisations : les Grecs anciens, inventeurs de la démocratie ; les Egyptiens, bâtisseurs de pyramides ; les Romains et leurs routes en ligne droite – tous avaient recours à une forme de Zodiaque très similaire à la nôtre, comme moyen d’analyse et d’interprétation. Et même en Inde antique, on avait également créé un Zodiaque, organisé autour des 12 mêmes signes. Une fois de plus : est-ce une coïncidence ? Ou est-ce que ces civilisations, qui ont donné naissance à nos sociétés modernes, en savaient plus que nous sur l’Univers ?

Comme le montrent ces artistes Gémeaux – qui non seulement représentent leur signe, mais y croient ouvertement, et y font référence dans leurs textes et leurs interviews – quelque chose de plus important est à l’œuvre ici.





