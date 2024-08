Supreme, Rolex, Nike : je ne porte que de la contrefaçon

Vous pouvez claquer 1 500 euros dans un t-shirt Monogram en tulle Louis Vuitton. Mais vous pouvez aussi vous en procurer une réplique sur un e-shop chinois pour le même prix qu’un Deliveroo en lendemain de cuite. Le boom mondial du streetwear a engendré une vague de vêtements de contrefaçon, allant des chapeaux grossièrement taillés en vente sur les marchés à des imitations si minutieusement réalisées qu’il est difficile de les distinguer des originales. Et si dans le monde réel, porter du fake n’est pas vraiment un tabou, en ligne, vous risquez d’être la risée de ceux qui accordent beaucoup plus d’importance qu’ils ne le devraient à une vieille paire de baskets des années 1990.

D’où ma question : y a-t-il quelqu’un, quelque part, qui a le courage de porter de la contrefaçon de la tête aux pieds ? Aiden6, l’homme derrière le très populaire subreddit r/fashionreps, dédié aux vêtements streetwear contrefaits, m’affirme que sa garde-robe est à 80 % fausse. J’ai voulu en savoir plus.

VICE : Quand as-tu commencé à acheter de la contrefaçon ?

Aiden6 : Voyons voir. Au collège, je vendais des casques Beats by Dre. Je les achetais à 10 dollars et les revendais à 30. Je gagnais environ 200 à 300 dollars par semaine rien qu’en vendant des casques, et c’est ce qui m’a amené à acheter des vêtements. J’avais aussi des répliques de haut-parleurs Beats. Un peu tout et n’importe quoi, en fait. En ce moment, j’ai environ 30 paires de chaussures différentes.

D’où venaient les produits ?

D’un site chinois. Les casques Beats venaient de sortir à l’époque et j’ai remarqué qu’ils coûtaient seulement dix dollars là-bas. Je me suis dit qu’il y avait de l’argent à se faire. J’en ai d’abord commandé une paire pour moi, puis j’en ai commandé dix autres. C’était parti.

Quel est le premier article contrefait que tu aies acheté ?

J’ai acheté deux polos Louis Vuitton. Le nom de la marque était mal orthographié : c’était Louis Vitton.

C’était il y a combien de temps ?

J’avais 12 ou 13 ans à l’époque. J’en ai 22. Putain, j’ai fait ça toute ma vie.

Pourquoi aimes-tu autant acheter de la contrefaçon ?

Parce que ça me permet de m’habiller comme je veux sans foutre en l’air tout mon argent. Je fais partie de ces gens qui se changent deux ou trois fois par jour et qui se disent : « Merde, ça ne va pas. » Alors je dois avoir le plus d’options possible. Je le fais vraiment pour moi et pour personne d’autre. Je me fous de ce que les gens pensent.

Des gens te l’ont déjà reproché ?

Pas vraiment. Mais il y aura toujours des jaloux, même si je portais vraiment de la marque.

J’ai l’impression qu’il y a des choses qu’il vaut mieux éviter quand on achète de la contrefaçon. Le faux Supreme ou le faux Louis Vuitton, c’est vite grillé.

Ouais, c’est sûr. Quand j’avais 15 ans, j’ai acheté une casquette avec le logo Supreme – sauf que Supreme n’avait même jamais sorti un modèle de ce genre. Il n’existait pas. Mais je l’aimais bien, alors j’ai continué à le porter.

C’est un problème courant avec les faux produits : certains n’ont pas de version authentique, n’est-ce pas ?

C’est vrai. Ceux qui les fabriquent aiment bien créer leurs propres designs.

Tu recherches des marques spécifiques quand tu achètes ?

J’ai arrêté avec les marques de luxe, c’est trop évident : Louis Vuitton, Gucci, Dior et toutes ces conneries. Je cherche plutôt des baskets Air Jordan, par exemple. Il y a une usine en Chine où, d’après ce que j’ai entendu, ils ont les mêmes matériaux et les mêmes plans que Nike. On dit qu’ils sont « non autorisés », mais pour moi, techniquement, c’est la même chose.

Certaines des imitations d’Aiden6.

Je les ai vues aussi. La qualité semble vraiment correcte pour un faux produit.

Ouais. Souvent, les Air Jordan arrivent en séries très limitées. Oui bien il faut se battre, ou bien il faut payer 400 à 500 dollars. Autant en acheter des fausses.

Qu’est-ce que tu aimes le plus acheter ?

Des Air Jordan que Michael Jordan avait l’habitude de porter, ou des sweats avec le logo Supreme. Mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est le faux parfum.

Vraiment ?

Ouais, pas besoin de dépenser 100 dollars : pour 30 vous obtenez exactement les mêmes ingrédients. Au début, je les achetais sur les marchés aux puces, puis j’ai essayé Wish et tous ces sites aléatoires. Je me suis rendu compte qu’ils avaient tous des compositions hyper précises, les mêmes que dans les parfumeries. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont vraiment bons.

Pourquoi avoir lancé le subreddit Fashionreps ?

Il y en avait déjà un consacré aux fausses sneakers, et j’ai vu qu’il aidait beaucoup de gens, qu’il y avait une vraie demande. J’ai pensé qu’il méritait de se faire connaître un peu plus. Chaque matin, j’allais sur mon ordinateur et je postais des trucs, j’essayais de trouver aux gens ce qu’ils voulaient. À partir de là, ça a décollé.

C’est cool.

Oui, puis un des modérateurs m’a dit que certains vendeurs étaient prêts à payer pour que je leur fasse de la publicité. Alors j’ai commencé à être payé. Je gagnais environ 500 dollars en liquide chaque mois.

Merde.

Ouais. J’avais que 15 ans, du coup j’achetais des trucs stupides dont je n’avais pas besoin, comme des couteaux à 300 dollars.

Quel pourcentage de ta garde-robe est faux ?

Si je suis tout à fait honnête, environ 80 %. Toutes mes chaussures… J’ai peut-être deux ou trois paires de vraies Jordans. Mais sinon, 35 paires sont fausses.

Ça représente combien d’argent, selon toi ?

Aucune idée. L’autre jour, j’ai dépensé 180 dollars pour trois paires de chaussures et 80 pour un sweat avec le logo Supreme. J’ai même une fausse Rolex que j’ai apportée à trois experts en horlogerie différents. Ils m’ont tous dit qu’elle était authentique.

Ça ne te pose pas de problème moral ?

Pas vraiment. Je le fais pour moi, pas pour escroquer les gens.

