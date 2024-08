Sur TikTok, les sigmas se rêvent en Patrick Bateman

Les sourcils froncés, les yeux plissés ne forment plus qu’une fente et la bouche s’ouvre en un parfait “O”, pas de doute nous sommes bien sur Tiktok. Ce faciès devient presque lassant tellement il a inondé Internet ces dernières semaines. Cette expression n’est autre que celle de Patrick Bateman, célèbre personnage tiré du film American Psycho et interprété par Christian Bale. Un filtre a même été créé, en janvier, en l’honneur de Bateman pour imiter ses sourcils arqués.

Parmi les nombreuses imitations à visée humoristique, sous le hashtag PatrickBateman, recèlent aussi des milliers de montages en son honneur. La principale source d’inspiration reste sa morning routine composée d’une discipline de cyborg healthy et de tout ce qui correspondrait aujourd’hui à un fit boy – sport, skincare, repas léger… À deux doigt de devenir un exemple de développement personnel, chaque choix du personnage est étudié et décomposé pour en faire un modèle de vie. De nombreux extraits du film sont publiés sur les réseaux sociaux pour y dévoiler telle règle ou morale pour devenir riche ou ne pas être accro aux femmes. À condition de s’habiller et de se comporter comme lui, tous nos problèmes sont supposés s’envoler.

American Psycho raconte la vie de Patrick Bateman, un jeune banquier golden boy, à qui tout réussit et qui plonge petit à petit dans la folie au fur et à mesure de ses meurtres. Inspiré du roman homonyme de Bret Easton Ellis, American Pycho a longtemps été considéré comme une oeuvre très controversée remplie de séquences de violences trop crues et détaillées. Ce qui n’a pas empêché Patrick Bateman de devenir un personnage très populaire auprès de la gent masculine à la recherche de modèles “virils” dans ce monde qu’ils considèrent comme décadent.

American Psycho est finalement devenu culte au point de s’inscrire dans la liste des « total film bro », une liste de films considérés comme inspirants pour tout homme souhaitant s’accomplir dans sa masculinité. On y retrouve évidemment Fight Club, Le loup de Wallstreet ou encore Scarface.

Ces dernières années, les subreddits et autres groupes en ligne ont créé une véritable hiérarchie – de l’alphabet grec – entre les mâles passant de l’alpha au bêta. Les alphas représentent le haut panier de la hiérarchie sociale, étant le symbole de réussite par excellence dans tous les domaines. Bien qu’il soit entouré de succès, il n’est pas pour autant quelqu’un de respectable. Dans les films, l’alpha peut aussi bien être le gentil qui sauve tout le monde que le populaire du lycée qui harcèle ses camarades.

En bas de l’échelle se trouve le bêta qui correspond au stéréotype de l’homme geek, assez soumis qui ne sort jamais de chez lui et n’arrive pas à maintenir une seule relation sociale. Et puisque ces clichés ne suffisent pas, il a fallu créer un entre-deux pour ceux qui se considèrent comme des outsiders, des solitaires qui ne sont pas pour autant soumis ou des dominants incels. Et quel meilleur nom pour désigner ce nouveau genre qu’une énième lettre de l’alphabet grec ? On les a donc nommés les sigmas.

Bien qu’ils ne partagent pas les traits extravertis des alphas, les sigmas réussissent encore plus dans la vie. Plus distingués, plus respectueux des autres, moins vantards, ils pensent en dehors des clous, s’acceptent et sont fiers de leurs différences – en bref parfaits. À l’instar d’un test de personnalité tout droit tiré d’un magazine de psychologie, ces décompositions masculines permettent de rentrer dans des cases et d’avoir l’impression d’appartenir à une communauté.



« Je peux comprendre que ça dérange que notre modèle soit un personnage de tueur en série mais ce qui nous inspire c’est tout le reste de Patrick Bateman et c’est de la fiction. »

Qui d’autre que Patrick Bateman pour en devenir son égérie (hormis le fait qu’il tue des gens de temps en temps pour le plaisir) ? Sophistiqué, stylé en toute situation même pour planter un SDF, très organisé dans sa vie de tous les jours, Bateman s’est imposé comme un représentant très clair de l’esthétique des sigmas qui singent son programme sportif, ses tailleurs et sa montre Seiko.

« Je ne connaissais pas les sigmas avant de tomber sur les vidéos de Bateman il y a quelques mois. Je peux comprendre que ça dérange que notre modèle soit un personnage de tueur en série mais ce qui nous inspire c’est tout le reste de Patrick Bateman et c’est de la fiction », raconte Fred, 26 ans.

Adepte des vidéos de développement personnel sur Youtube et Tiktok qu’il regarde régulièrement pour se motiver dans ses études de médecine, il est rapidement tombé sur des montages d’American Psycho. « J’aime beaucoup les personnages de Peaky Blinders, Mad Men et d’American Psycho. Ce sont des modèles de virilité, ils savent où ils veulent aller et ils sont un peu à part. Ce ne sont pas des personnes que l’on considérerait comme populaires, ils sont un peu comme moi. »

Mais le paradoxe avec Bateman, c’est que – par bien des aspects – il est l’opposé de ce que chérissent les sigmas. Victime du consumérisme à outrance, il souhaite s’intégrer même parmi des gens qu’il déteste en plus de chercher constamment la validation des autres. Bateman est terrifié à la simple idée de perdre son statut social. Qui ne souvient pas de cette scène burlesque des cartes de visite, qui n’est autre qu’un concours de qui aura la plus grosse ?

Certains ont perdu tout le côté satirique du film et prennent au pied de la lettre les mantras de Bateman. Sur les groupes de sigmas, des dizaines de milliers de membres se donnent des conseils ou se partagent des citations ou extraits de leurs films cultes. Yannis, 19 ans, fait partie d’un de ces groupes depuis le mois de décembre. « J’ai découvert les sigmas sur Tiktok comme beaucoup de Français dernièrement. Avant c’était beaucoup plus niche j’imagine, beaucoup plus un truc d’Américain. Je trouve ça bien d’avoir des exemples à suivre qui sont positifs pour une fois sur les réseaux sociaux. »

Heureusement beaucoup de posts sont à prendre à la légère et les membres de ces groupes sont surtout à la recherche d’un moyen de se motiver pour aller pousser de la fonte à la salle tous les jours. Mais la popularité de ces boys club représentant la vie comme une lutte permanente – où il faut dominer ou être dominé – amène à des dérives assez évidentes. Les sigmas se considèrent comme “old school” et admiratifs « des époques plus viriles », alors évidemment ce sous-groupe a été pris d’assaut par des comptes misogynes et homophobes en tout genre. En témoigne, Kanye West (si quelqu’un ose encore le prendre au sérieux) qui affirme se retrouver dans le personnage d’American Psycho. Derrière les hashtag sigmas se cachent à présent une multitude de posts anti LGBT.

Fin 2023, le mot-clé sigma a atteint 36 milliards de vues sur Tiktok et SigmaBateman 2,4 millions de vues mais il convient de relativiser cette trend. Comme pour beaucoup de mème, on ne doit pas chercher un sens à chaque publication dans le monde du shitposting. Les centaines de posts ironiques sur Bateman ne signifient pas que nous sommes devenus suffisamment bêtes pour ne pas faire la distinction entre l’esthétique d’un film qui se déroule dans les années 80 et un dégénéré qui trucide tout ce qui bouge.

Si ce pauvre Christian Bale hallucinait déjà à l’époque de la sortie du film du nombre de banquiers qui lui confiaient avoir adoré le personnage de Bateman, on lui souhaite de faire partie de cette génération qui n’a pas encore osé télécharger Tiktok. Les quelques incels qui prennent au sérieux son personnage restent rares et la majorité espère surtout maîtriser ses expressions reconnaissables entre mille. Et non contrairement à que nous vendent les sigmas, massacrer Jared Leto à l’aide d’une hache n’est pas la solution à tous les maux.

