SVP, ne laissez jamais Justin Trudeau être DJ à votre party

C’est grossier, c’est niaiseux, ça me prend pour un cave pis ça essaye ben trop fort de me faire croire que mon premier ministre est « dans le vent » tout en me prouvant le contraire.

C’est aussi une playlist indécemment beige et séquencée n’importe comment qui a le culot de contenir fucking Despacito – probablement parce que hey r’garde don’ ça, Justin Bieber est canadien pis eh qu’on aime ça le Canada. Au moins, cette playlist nous confirme une chose qu’on savait déjà : légalisation de la marijuana ou pas, Justin Trudeau est un square.

Videos by VICE

1. Speech avec Neneh Cherry, Braided Hair

Ça commence avec une guitare acoustique pis « I feel like life is just like braided hair » pis déjà je m’imagine autour d’un feu de camp avec le Justin Trudeau de l’été 2002 qui me sort des inepties déguisées en sagesse sur la tolérance pis les racines pis dès ce moment-là je sais que cette playlist-là, en réalité, c’est un des cercles de l’enfer. On parle quand même d’un gars avec des tattoos tribaux.

2. Blue Rodeo, Lost Together

Eh bo-boy. Le fun continue avec un vieux hit de Blue Rodeo de 1992 qui nous rappelle que Justin doit vraiment aimer ça, le Canada, parce que même sa playlist se sent obligée de faire tourner cette toune-là comme si elle avait un quota du CRTC à respecter. Mais je suppose que ça fait working class de mettre une chanson qui répète « A job is all that I need », pis ça tombe bien parce que Justin a l’intention de te trouver une job dans l’industrie pétrolière.

3. Drake, Signs

Ça me surprend pas qu’il y ait une toune de Drake dans la liste à Justin. Drake vient de Toronto pis Justin aime ça, Toronto. Aussi, Drake, c’est pareil comme Justin Trudeau : crissement surestimé.

4. Robert Plant, 29 Palms

Si j’avais à mettre une toune avec Robert Plant dans ma playlist d’été, ce serait probablement Immigrant Song ou When the Levee Breaks. Justin, lui, c’est plus un gars de 29 Palms. Different strokes for different folks.

5. Of Monsters and Men, Dirty Paws

Bam. Un beau grand refrain en « la-la-la » rassembleur à chanter tous en choeur. Mon cauchemar ce serait d’être à Osheaga pendant un show de Of Monsters and Men à côté de Justin Trudeau qui essaie de me convaincre que j’aime ça dans le fond, les refrains en « la-la-la » qui sonnent comme du sous-Arcade Fire.

6. Cœur de pirate, Comme des enfants

La playlist de Justin Trudeau, c’est comme le Canada de Justin Trudeau. Il faut du contenu francophone. Mais pas trop.

7. Chalk Circle, Me, Myself & I

Chalk fucking Circle? Es-tu sérieux? Props à DJ JT, quand même, pour avoir osé me sortir un deep cut de canadiana alternatif des années 80. À défaut d’autre chose, je ne m’attendais pas à celle-là.

8. Great Big Sea, Rant and Roar

Toute ma vie, je me suis demandé qui écoutait ça, du Great Big Sea. Maintenant j’ai ma réponse.

9. k.d. Lang, After the Gold Rush

Je sais pas ce que je trouve le plus débile : que Justin Trudeau ait mis un cover d’ After the Gold Rush plutôt que l’originale ou le fait qu’il n’y a pas une seule toune de Neil Young dans une playlist qui essaie de me vendre le Canada.

10. Hans Zimmer & Lisa Gerrard, Now We Are Free

Vraiment? Une toune tirée de la trame sonore de Gladiator? Visiblement, ton BBQ estival vient de prendre une drôle de tournure quand tu dis à Justin : « Tu peux mettre ce que tu veux » quand il te dit qu’il a apporté son iPod.

11. Shawn Mendes, There’s Nothing Holdin’ Me Back

T’sais, tantôt, quand je te disais qu’elle était beige, la playlist à Justin Trudeau? Man, je commence à avoir l’impression que ce gars-là n’a rien écouté depuis le tournant du millénaire. À part la radio.

12. Chantal Kreviazuk, Into Me

Correction : Justin Trudeau n’a rien écouté depuis le tournant du millénaire, à part la radio pis le nouvel album de Chantal Kreviazuk.

13. Adam Cohen, Matchbox

OK Justin, là je commence à être un peu fâché. Non seulement y a pas de Neil Young dans ton ostie d’affaire, mais en plus tu mets du Adam Cohen à la place de mettre n’importe quelle toune de son père qui est mort ça fait même pas un an? Respecte les classiques, dude.

14. Fiona Apple, Paper Bag

Ça ne me surprendrait pas que celle-là, ce soit un shout-out à son buddy Barack Obama qui avait mis Criminal dans sa playlist présidentielle en 2016. Je n’ai rien contre Fiona Apple, en passant. Mais je pense quand même que je préfère Criminal à Paper Bag. Pis je pense que je préfère Barack Obama à Justin Trudeau aussi, pour ce que ça vaut.

15. Cowboy Junkies, Misguided Angel

Ici, la playlist revient en territoire canadien avec une autre toune qui fait que je me demande si Justin Trudeau, au fond, ce n’est pas un cinquantenaire qui habite dans le nord de l’Ontario.

16. K-OS, Crabbuckit

Blast from the past, gang. Je me souviens encore de l’époque lointaine où cette toune-là tournait en boucle à MuchMusic pis que j’avais rien de mieux à faire de mon été qu’écouter la télé. Mais là Justin, on est en 2017. Pis juste pour te dire : ta playlist est pas paritaire.

17. Robbie Robertson, Peyote Healing

C’est normal qu’une playlist de PR comme celle-là contienne une toune de #réconciliation pis, pour être ben honnête, je savais pas que la mère de Robbie Robertson était mohawk. Ça fait que je suis prêt à donner des points à Justin pour celle-là – je ne suis pas de mauvaise foi quand même. Mais pareil, c’est pas vrai que Peyote Healing est meilleure que The Weight ou The Night They Drove Old Dixie Down.

18. R.E.M., Everybody Hurts

I guess que ce ne serait pas une playlist un peu paresseuse d’un gars qui a grandi dans les années 90 si y avait pas une toune d’ Automatic for the People en quelque part dedans. Sortez les briquets.

19. Quake Matthews avec Neon Dreams, Confessions

« I tried whisky, I tried pills and I tried Jesus. » Juste après Everybody Hurts. Coudonc, c’est-tu un appel à l’aide c’te playlist-là? J’espérais des sweet beats pis des summer jams pis tout ce que j’ai, c’est des tounes décrissantes pis Crabbuckit? Ça va-tu bien, Justin?

Anyway. C’est pas vrai que je vais survivre à 20 chansons de plus en les faisant une à une comme ça. C’est des plans pour virer fou pis pour penser ben trop longtemps au sourire forcé de Justin Trudeau – qui cache probablement, on s’en doute maintenant, un intarissable océan de mélancolie. Mais, pour vous donner une idée, ça continue dans la même veine en alternant vaguement n’importe comment entre Peter Gabriel pis Hedley, Despacito pis Sarah McLachlan – pis t’as l’inévitable chanson des Tragically Hip quelque part dans le tas (le choix de Justin se pose sur Wheat Kings, au cas où tu voulais vraiment le savoir) parce que Canada.

Pour vrai, c’est ben normal que la playlist de Justin Trudeau soit aussi patriotique que ça, mais me semble que j’aurais fait un effort pour mettre plus que trois tounes francophones en tout. En même temps, je suis une grande personne et je ne me fais plus d’illusions sur la place que la francophonie occupe dans la merveilleuse courtepointe d’inclusivité du multiculturalisme canadien – ça fait que je vais prendre mon trou, garder mes jokes sur le prix Polaris pour moi et me souvenir de ne jamais laisser Justin Trudeau être DJ à mon party.