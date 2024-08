Techno Thriller veut s’en prendre à tous ces enfants de Sodome

Des duos qui font dans le carambolage de styles à coups de machines-marteaux sans avoir l’air d’y toucher (industrialo wave sagouin contre synth punk hululant, dark techno en tongs contre harsh noise plagiste), il y en a tellement à la pelle désormais qu’on se demande si le format ne va pas finir par constituer une nouvelle norme, un peu comme les quatuors d’indie rock d’antan ou les fives à Aubervilliers d’aujourd’hui. Surtout lorsqu’on se trouve face une paire d’énergumènes qui se font appeler Techno Thriller, un patronyme qui en dit en apparence déjà beaucoup (trop ?) sur ses velléités de dé(con)struction.

Mais c’est sans doute un des bons côtés du brouillage de pistes en musique aujourd’hui (comme le Grand Mufti noise Merzbow nous le disait récemment, « les genres musicaux ne signifient plus grand-chose, vous mélangez ce que vous voulez, comme bon vous semble »). Car même avec tous les signes extérieurs que vous voulez et les meilleures intentions du monde, on se retrouve de plus en plus souvent (et c’est plutôt une bonne nouvelle) avec un objet moins identifié qu’il n’y parait entre les mains.

Réalisé avec le sérieux eschatologique d’un grand maitre flamand et l’irrévérence d’un sale gosse (de Sodome donc), le mini-album Enfant de Sodome (agrémenté de son clip réalisé par la moitié d’UVB76) jette pêle-mêle dans sa marmite maléfique des résidus de musique industrielle, des incantations d’outre-tombe, des donjons, des dragons, du folklore ancestral, de l’occulte, du cul, de l’obscurantisme, de l’EBM déviant, et arrive à d’abord sonner comme tout un tas d’autres choses avant lui mais finit par ne ressembler à personne. Et si on y revient autant, c’est encore une fois que c’est une très bonne nouvelle.

Enfant de Sodome est sorti le 14 janvier chez Unknown Precept.

Techno Thriller jouera samedi au festival OFFF, lequel commence dès ce soir. Toutes les infos sont disponibles ici.

