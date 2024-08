Tencent est le plus grand réseau social au monde et vous ne le saviez probablement pas

La nouvelle tombait hier : la compagnie chinoise Tencent avait devancé Facebook et devenait le réseau social le plus profitable au monde, avec une capitalisation boursière de près de 523 milliards de dollars américains. En comparaison, Facebook est évalué à 519 milliards.

Pourtant, cette compagnie reste relativement inconnue à l’extérieur de la Chine, et la plupart de ses sites sont inaccessibles aux non-Chinois. Comment, donc, est-ce qu’une compagnie peut devenir aussi grosse en ayant des activités presque exclusivement dans un pays?

Il faut avant tout savoir que la Chine censure l’internet, grâce à un coupe-feu (appelé le Great Firewall of China par les étrangers) et a un réseau de surveillance financé par le gouvernement. L’accès à la plupart des sites préférés des Occidentaux, comme Facebook, YouTube, Pornhub, Soundcloud et Google, est restreint ou carrément bloqué. L’idée derrière cela est d’empêcher les gens de se rallier et de critiquer le gouvernement, ou de faire quoi que ce soit qui pourrait entacher la réputation du Parti communiste. Même que depuis 2005, le gouvernement paie des citoyens pour qu’ils publient des commentaires le louangeant dans des forums et dévier les conversations de sujets sensibles. Mais dans un pays avec 731 millions d’utilisateurs d’internet, il a fallu trouver des solutions.

C’est dans ce climat sociopolitique que Tencent a réussi à devenir la première entreprise chinoise à dépasser les 500 milliards de dollars américains. Son histoire commence en 1998, lorsque ses créateurs mettent sur pied OICQ Messenger, comparable à MSN ou AOL Online Messenger. En 2005, elle lance QZone, qui devient rapidement une version chinoise de Facebook et MySpace. En 2010, avec la popularité montante de Twitter, elle crée sa propre plateforme pour les messages en 140 caractères ou moins, Weibo.

Chaque fois que le gouvernement chinois était prêt à intervenir et bloquer l’accès de ses citoyens à un site ou à une application, Tencent semblait avoir dans sa poche une solution. Les produits qu’offrait la compagnie devenaient les plus gros de leur marché sans trop d’efforts investis. Tencent détient un quasi-monopole, et ça ne rend pas tout le monde content.

Il y a pas mal de chances pour que vous n’ayez pas de compte sur un des réseaux sociaux de Tencent, mais ça ne veut pas dire pour autant que leurs activités ne font pas partie de votre vie. Les utilisateurs de leurs réseaux sociaux sont basés principalement en Chine, et ils sont moins nombreux que ceux de Facebook ou de Twitter. Comment, donc, est-ce que cette compagnie inconnue dans la majorité de l’Occident arrive à valoir plus que les autres?

Tencent se spécialise dans les produits de masse : ils ne font rien à petite échelle. Ils sont derrière le très populaire jeu en ligne League of Legends, ont des parts dans Gears of War et Tesla, et détiennent des actions dans Blizzard, qui produit World of Warcraft. Avec sa chaîne télé, elle détient le droit de diffusion exclusive des séries de HBO et des matchs de la NBA. Sa WeBank est la première banque en ligne de Chine. Ah oui, et elle vient d’acquérir des parts dans Snap.

Mais son vrai gagne-pain, c’est WeChat, comparable à WhatsApp, qui compte près de 711 millions d’utilisateurs. L’app permet d’effectuer des paiements, d’appeler des taxis (ils ont une part dans Lyft), commander de la bouffe, etc. C’est en fait un genre de système nerveux où convergent tous ses services.

Mais le système chinois, bien qu’il soit profitable à Tencent à l’intérieur du pays, semble lui nuire dans sa quête d’expansion globale. Elle doit composer avec les caprices du Parti communiste, qui laisse Tencent mener ses activités et créer un réseau permettant les échanges, mais lui impose d’employer des gens qui, 24 heures sur 24, s’occupent de surveiller et censurer les publications qui pourraient embarrasser le Parti. De plus, dans sa terre natale, où elle est presque sans compétition, elle peut se permettre de voler (pour ainsi dire) des concepts, des designs, des fonctionnalités : l’entreprise peut se permettre d’être une version made in China de ses compétiteurs occidentaux. Mais si elle se risquait hors de sa zone de confort, elle pourrait faire face à de nombreuses accusations de vol de propriété intellectuelle.

Quant à WeChat, qui gagne en popularité à l’extérieur du pays, l’app est pour l’instant surtout utilisée par des expatriés chinois qui l’utilisent pour communiquer avec leurs proches en Chine. Le fait que les conversations ne sont pas cryptées inquiète toutefois certains utilisateurs potentiels, car, contrairement aux règles qui existent en Amérique du Nord, le gouvernement chinois peut à tout moment et sans motif demander l’accès aux conversations des gens.

Aujourd’hui, la compagnie est dans le top cinq des plus grandes compagnies de technologie au monde, malgré son marché restreint, aux côtés de Google et d’Apple. Si elle réussit à s’implanter dans n’importe quel autre marché, elle a de fortes chances de devenir la plus grande. Et le fait qu’elle ait ses mains dans tellement d’entreprises majeures en Occident rendrait cette expansion d’autant plus facile. Les portes s’ouvrent tranquillement : la compagnie lançait récemment un service qui permettrait à des compagnies européennes de vendre en Chine au moyen de ses services en ligne sans avoir à passer par le gouvernement chinois.



Si vous ne saviez pas ce qu’était Tencent avant, préparez-vous, car un grand vent de changement s’apprête à souffler sur le monde de la technologie.

Billy Eff est sur internet ici et là.