Tension glacée de bon matin avec C.A.R. et Sébastien Chenut

34° à Bordeaux, 34° à Poitiers, 34° à Rennes, 33° à Lyon et 32° à Paris : oui, il va faire chaud ce mercredi 5 juillet alors on porte des vêtements clairs et légers, on boit de l’eau en abondance, on s’enferme dans son congélateur et on joue à volume maximal le clip du remix de « Motor Of Love » de Sébastien Chenut (moitié de Scratch Massive, mais est-il encore nécessaire de le rappeler ?) par C.A.R., soit Chloé Raunet, soit quelqu’un dont on attend avec une certaine impatience le deuxième album. 4 minutes et 3 secondes de tension glacée qui devraient, en toute logique, faire immédiatement baisser la température de quelques degrés. Ça se passe juste en-dessous, pour la première fois dans l’histoire des points météo dans la presse musicale



« Motor Of Love (C.A.R.’s Asleep At The Wheel Live Version) » est extrait du EP M.O.L. R.M.X. sorti le 30 juin sur bORDEL Records.



La version originale de « Motor Of Love » est disponible sur Motor Of Love, l’album de Sébastien Chenut, sorti le 13 janvier dernier, toujours sur bORDEL Records.