Tes vêtements existeront-ils encore hors ligne à l’avenir?

Tu vois une paire de chaussures en ligne. Tu les achètes, elles arrivent, tu postes une photo avec et tout le monde sur Instagram adore la photo, adore carrément les chaussures aussi. Personne ne te les verra jamais porter en vrai, parce qu’en vrai elles n’existent pas. Ce sont des chaussures numériques, conçues avec l’aide de l’IA et incrustées sur une photo que tu as importée. Bienvenue dans la mode numérique.

L’IA est adoptée partout dans l’industrie de la mode, des maisons de couture aux enseignes de fast fashion, et du design au marketing produit. La fusion de la tech et de la mode nous pousse vers un territoire entièrement nouveau, et nous voilà face à des questions inédites. La mode doit-elle exister physiquement ? L’IA a-t-elle sa place dans la création de mode ? Est-ce notre avenir ?

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La mode peut-elle être uniquement numérique ?

Pionnier du mouvement Digital Fashion, The Fabricant est une marque basée à Amsterdam qui vend des vêtements numériques en prêt-à-porter et fait tourner une plateforme proposant des outils d’IA pour concevoir une collection. Ils sont convaincus que l’IA peut rendre l’industrie de la mode plus durable et plus accessible, qu’elle est la solution à des choses comme le gaspillage des ressources, la fast fashion ou la mentalité du « je n’ai rien à me mettre ». Imagine si tous les influenceurs qui postent chaque semaine des photos d’eux dans une nouvelle tenue pouvaient continuer à le faire, mais sans acheter des montagnes de polyester Fashion Nova qui finissent à la décharge ou sur les portants des friperies après avoir été mis une seule fois.



Surconsommation de mode sous forme de hauls de fast fashion

La philosophie des débuts de l’entreprise (attention, c’était dans un monde d’avant ChatGPT, si tu t’en souviens encore) était qu’un jour chacun posséderait un vêtement de base unique sur lequel on pourrait superposer une couche numérique, et que la part de la mode liée à l’identité et au lien émotionnel « peut être entièrement remplacée par une expérience numérique ».

J’ai demandé à Ken Sakata, un designer installé à Tokyo devenu célèbre pour ses analyses approfondies de la culture et de l’histoire de la mode, ce qu’il pensait du concept. « Je pense que l’expérience première du vêtement, c’est de porter des vêtements. Ça paraît assez réducteur, mais je crois que c’est la vérité. Une grande partie de la mode, c’est la sensation d’un manteau qui te frôle quand tu marches, le poids d’une veste militaire, ou le côté pratique de pouvoir mettre ton téléphone, tes clés et ton portefeuille dans ta poche et te balader. Ce sont des expériences essentielles de la mode. »

Malgré la dimension très tactile de la mode, on a tendance à la penser comme quelque chose de visuel, parce que c’est ainsi qu’on nous l’a longtemps présentée, à travers les magazines et la publicité. Cette confusion n’est pas nouvelle, mais elle n’a fait que grandir à l’ère numérique. Dans un article de la revue Fashion Theory, Natalia Särmäkari écrit que la numérisation a dématérialisé des industries comme la musique et les médias. On ne possède plus de CD, on écoute notre musique en streaming sur Spotify. On ne feuillette plus les pages d’un magazine, on les lis en ligne. Mais la mode, soutient-elle, « est fondamentalement une pratique incarnée ». Un texte est fait pour être lu et vu, et un vêtement est fait pour être porté.

Tu auras beau essayer, tu ne peux pas porter quelque chose si tu n’as pas de corps. Mais aujourd’hui, on est tellement habitués à braquer la caméra sur nous-mêmes et à projeter cette image en ligne qu’on confond être vu en train de porter des vêtements et les porter vraiment.

Sakata propose une analogie pour expliquer pourquoi il considère les vêtements numériques comme une catégorie à part. « C’est comme construire une voiture en trois dimensions avec la physique du monde réel pour permettre à quelqu’un comme moi, qui n’a pas d’argent, de conduire virtuellement une voiture de sport. Est-ce que c’est mal ? Probablement pas. Mais est-ce que c’est pareil que d’avoir une vraie voiture ? Non. Et une maison de mode numérique, ça a l’air incroyablement excitant et sophistiqué, mais au fond c’est un autre médium, non ? En tant que créatif, je l’accueillerais volontiers, mais ça ne m’aide pas vraiment le matin quand j’essaie de m’habiller. »

Créativité contre optimisation

Si la mode numérique remet en question notre conception du vêtement, la numérisation de la création de mode concerne plutôt l’usage croissant de l’IA au sein de l’industrie qui existe déjà.

The Fabricant estime que « l’IA est en train de devenir un grand égalisateur de la créativité et du talent ». L’idée, c’est que si on abat les barrières et qu’on fournit les ressources, n’importe qui peut concevoir une collection de mode.

Outils de design disponibles sur le site de The Fabricant.

The Fabricant n’est pas la seule à faire entrer l’IA dans le processus de création. Sakata la voit adoptée à tous les niveaux de l’industrie, du luxe et des grandes entreprises comme J Crew jusqu’aux petits créateurs. Elle sert à des tâches précises comme les études de couleur, les rapports de tendances et le merchandising, voire à concevoir des collections entières.

Pour les jeunes créateurs, l’attrait est évident.

« La mode, ça coûte cher », dit Sakata. « Avoir sa propre marque coûte un prix prohibitif. On se plaint beaucoup des nepo babies qui lancent leur marque. C’est parce qu’il faut énormément d’argent à perdre. Quand tu débutes, tes créations sont mauvaises, et même faire des créations mauvaises coûte très cher. Il te faut du patronage. Tu dois acheter du tissu pour les prototypes. Tu vas jeter beaucoup de tes créations à la poubelle. L’IA promet une façon plus rapide, moins chère, d’essayer et de réessayer. »

Plus tôt cette année, The Fabricant a organisé un concours de design. Des participants du monde entier ont été invités à utiliser la plateforme de The Fabricant pour créer une collection numérique. Tiia Jaakkola, une créatrice finlandaise installée au Danemark, a remporté la première place avec une collection intitulée Reborn Myths.

Reborn Myths de Jaakkola

Elle m’explique comment elle s’y prend pour concevoir une collection : d’abord elle fait une planche visuelle, puis elle réfléchit au type de silhouettes qu’elle veut, puis elle décrit le concept avec des mots. Ensuite viennent les tissus, et enfin le patronage.

« Avant l’IA, je faisais mes patrons à la main. Je détestais ça, ça prend tellement de temps de faire des retouches. Il faut faire un prototype, puis revenir en arrière, et encore, et encore. Il y a des créateurs de mode incroyables qui voient les patrons et les retouches comme ça, directement, et qui n’utiliseront jamais d’outils numériques, mais moi je n’arrive tout simplement pas à visualiser les choses de cette façon. »

Comme pour beaucoup d’avancées technologiques, tout se résume à un compromis entre savoir-faire et rapidité. Selon Jaakkola, il reste une valeur intrinsèque à savoir faire soi-même ce travail difficile, et à apprendre d’abord à le faire de ses propres mains.

« L’IA n’est vraiment pas créative. Ceux qui savent décrire les vêtements, les détails, les matières, peuvent travailler avec l’IA et alors elle peut te donner de bons résultats. Si tu n’as pas le vocabulaire pour décrire exactement ce que tu imagines, l’IA va juste te donner ce qu’il y a dans la base de données. »

Qui a le droit d’être l’artiste ?

Quand quelqu’un te fait une promesse qui semble trop belle pour être vraie, en règle générale, c’est souvent le cas — et c’est pour ça que parler à un adepte de l’IA donne si souvent l’impression de parler à un vendeur mielleux. Une promesse qui revient sans cesse, c’est que bien sûr l’IA ne peut pas remplacer la créativité humaine. Elle est censée être un sparring-partner créatif, offrir de nouvelles perspectives, ne pas remplacer la compréhension du créateur. Malgré ces déclarations follement rassurantes, les créateurs ont toujours peur d’être poussés vers la sortie. Le temps, c’est de l’argent après tout, et licencier des gens fait économiser tellement d’argent.

Chaque slogan jure que la vraie réflexion et la vraie création resteront entre les mains des humains. Mais à quel point peut-on se fier à cet engagement ? The Fabricant a publié un article sur son site pour annoncer les gagnants de son concours de design, et il était entièrement écrit par l’IA. Il est truffé de phrases comme : « Une matière. Une ambiance. Une palette. Un lieu. Une histoire. Ce niveau de discipline créative est rare — et ça s’est vu. » L’article, environ 900 mots, contient 21 tirets cadratins.

La peur, c’est que l’IA fasse le travail créatif pendant que les humains se retrouvent coincés à trier ce qu’elle produit. Le rapport State of Fashion de BoF-McKinsey de 2026 affirme que les équipes créatives vont passer de la production de contenus à la curation de contenus générés par l’IA. Zalando est leur grand exemple : au quatrième trimestre 2024, environ 70 pour cent de ses contenus de campagnes éditoriales étaient générés par l’IA, puis vérifiés par des humains. Pendant ce temps, un sondage préliminaire de la Model Alliance auprès de plus de 100 mannequins et influenceurs a montré qu’environ un sur cinq s’était déjà vu demander de se soumettre à des scans corporels. L’IA dessine, crée, fait le marketing et pose pour les photos, pendant que nous… on lui apporte un café, peut-être ?

L’IA est-elle l’antéchrist de la créativité ?

Ceux qui poussent à l’adoption de l’IA décrivent souvent les processus émotionnels derrière la créativité dans un jargon d’optimisation d’entreprise qui provoque chez les créatifs un anévrisme instantané. L’art n’est pas une chaîne de production qu’on aimerait externaliser au maximum (même s’il comporte parfois des aspects fastidieux).

C’est pour ça que des phrases comme celle-ci, tirée d’un article de Forbes sur l’usage de l’IA dans la création de mode, ont un goût si amer :

« L’IA facilitera également l’exploitation des données historiques de design accumulées, permettant aux designers de se désengager des tâches répétitives pour se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée. »

Rien ne crie créativité comme des « activités à forte valeur ajoutée ».

Bien sûr, l’industrie de la mode n’est pas une église de la créativité pure. C’est une machine carnivore, avide de profit, une bête commerciale. Pour chaque artiste au cœur sur la main qui met son âme dans une création en espérant mettre le pied à l’étrier, il y a deux stratèges d’entreprise perchés sur l’immeuble d’en face avec un fusil de sniper, prêts à abattre tout pauvre rêveur peu susceptible de rapporter du profit en plus de sa passion.

Mais l’art exige du risque (qui est l’ennemi n° 1 des grands groupes).

« La mode a toujours consisté à faire quelque chose qui rompt avec la tendance », dit Sakata. « L’IA — tu sais, j’aimerais qu’elle soit meilleure — mais de la façon dont elle est conçue, elle a un certain penchant pour le plagiat, elle assimile des créations ou des idées existantes et ça te donne quelque chose qui a l’air très léché mais qui n’est pas une idée nouvelle. »

Une IA qui peut tout faire en un clic supprime la friction, mais la friction est le berceau de la créativité. Sakata donne un exemple : « Les barrières financières et la friction dans ce métier mènent aussi à des solutions très créatives pour se sortir de ses problèmes, et ça produit beaucoup d’originalité accidentelle. »

Mais il faut garder un peu de recul. L’IA n’a pas fait apparaître le plagiat comme par magie. Les gens volent des idées et prennent des raccourcis depuis qu’on a eu des idées dans la tête et des chemins sous les pieds. L’IA rend juste plus facile de faire illusion.

Design et émotion

Selon Sakata, « il y a un piège avec l’IA, parce qu’elle laisse entendre qu’on peut tout faire avec. Est-ce qu’elle peut m’aider à comprendre mes marges ? Est-ce qu’elle peut m’aider à planifier mes délais de production ? C’est là qu’elle est vraiment bonne, puisqu’elle repose en partie sur les mathématiques. Mais en création de mode, il s’agit au fond de trouver des solutions émotionnelles à des problèmes. Quand on demande à un modèle mathématique de trouver des solutions émotionnelles, elles seront forcément insuffisantes. »

Il donne un exemple : « Disons que dans ma prochaine collection, je parle de mon malaise personnel d’avoir été une minorité toute ma vie, d’être un Japonais en Australie et un Australien au Japon. Ces problèmes émotionnels se traduisent en décisions bien réelles sur le tissu et la silhouette, le tombé ou la couleur des vêtements. Comment peut-on s’attendre à ce que l’IA comprenne ce point de vue ? »

Le propos de Sakata touche à la dimension émotionnelle d’un bon design, au fait qu’une mode pertinente répond à une expérience. Dans le cas de Jaakkola, on peut regarder sa collection de fin d’études, où elle voulait fabriquer une armure à partir de vêtements en denim.

« Avant ça, j’avais moi-même été agressée, j’avais été victime d’un viol. On m’a reproché ce que je portais, alors j’ai voulu faire de la mode une forme d’armure. Cette armure était une forme d’expression de soi, je construisais quelque chose pour me protéger. Il y a toujours une histoire plus grande derrière les créations. »

La collection de fin d’études de Jaakkola

Ces expériences émotionnelles poussent les créateurs à faire de la mode à partir d’un besoin. Le bon design repose sur des sentiments humains. Ceux qui poussent l’IA veulent que tu la voies comme une copine ou un « sparring-partner », mais ce n’est pas ta copine, et elle n’a pas de sentiments.

Capture d’écran où je demande à ChatGPT s’il a des émotions. Un non catégorique.

L’IA peut-elle réparer les faux pas de la mode en matière de durabilité ?

Jaakkola pense qu’on se trompe complètement de cible quand on fait une fixation sur la question de savoir si l’IA peut être créative : « J’aimerais qu’on ait davantage peur d’une IA qui nous pousse vers plus d’inégalités. Je ne pense pas que l’IA va remplacer ta compréhension culturelle, ta connaissance du contexte, tes connaissances techniques. J’aimerais plutôt qu’on se concentre davantage sur cette question : comment peut-on l’utiliser pour le bien ? »

Il y a beaucoup de bien à faire dans l’industrie de la mode, surtout en ce qui concerne son impact climatique. Un rapport McKinsey de 2020 estimait les émissions de l’industrie de la mode en 2018 à 2,1 milliards de tonnes de CO2, plus que les vols internationaux et le transport maritime réunis. L’IA et la mode numérique sont présentées comme deux solutions possibles, mais peuvent-elles vraiment régler le problème ?

L’échantillonnage virtuel par la 3D et l’IA peut réduire le nombre de prototypes physiques, ce qui veut dire moins de colis expédiés et moins de tissu gaspillé. Il permet aussi de repérer les défauts de conception avant que le tissu ne soit coupé, plutôt que de faire traverser la moitié du monde à un prototype pour découvrir que la manche est trop longue. Bonprix annonce des réductions de 50 à 100 % – sauf qu’ils font aussi partie des enseignes qui vendent la technologie, donc, bon.

Pourtant, l’impact propre de l’IA dans ce processus n’est pas suffisamment pris en compte pour en évaluer le bénéfice. Entraîner un modèle génératif émet beaucoup de dioxyde de carbone, et un seul data center peut consommer des dizaines de millions de litres d’eau par an pour son refroidissement, des coûts qui figurent rarement dans les calculs sur la capacité de l’IA à rendre la mode plus durable. En fait, il est presque impossible d’étudier la question, tant il y a de coûts non comptabilisés. Par exemple, plus des deux tiers des exploitants de data centers ne mesurent même pas leur propre consommation d’eau.

Entre 2000 et 2015, la production mondiale de vêtements a doublé. En 2015, on portait aussi nos vêtements 36 % moins souvent avant de les jeter qu’en 2000. Quoi que l’IA fasse économiser côté prototypes, c’est de ce trou-là qu’elle doit sortir. Plus important encore, l’IA peut rendre la production moins chère et plus rapide, mais ça ne veut pas forcément dire qu’on fabriquera moins de trucs, et c’est ça le vrai problème, trop de trucs. Shein, par exemple, devenue complètement accro à l’IA, a presque doublé ses émissions en 2023. Et quand on fabrique tous ces trucs, ce ne sont pas les prototypes qui font grimper la pollution. 70 % des émissions de la mode proviennent des matières premières et de leur transformation, surtout de la production et de la teinture des fibres, bien au-delà de l’étape de conception. Donc l’IA, tout en rationalisant la productivité, ne s’attaque pas forcément à la racine de l’impact polluant de la mode. Le vrai gain viendrait du fait de ne pas fabriquer ces vêtements du tout – un point pour le camp des vêtements numériques.

Accessibilité : tout le monde peut-il devenir créateur ?

L’autre grande promesse de l’intégration de l’IA dans la création, c’est qu’elle va démocratiser l’industrie. Mais la démocratisation peut vouloir dire plusieurs choses. Plus de gens pourront peut-être créer des marques de mode, mais ça ne veut pas forcément dire une mode plus intéressante.

« Tout l’intérêt d’être un jeune créateur, par exemple, c’est que tu es censé faire quelque chose de brut, pas léché, proposer une idée nouvelle ou une nouvelle perspective », dit Sakata. L’IA peut donner à un jeune créateur l’impression qu’il peut rivaliser avec une maison de luxe, soutient-il, alors que son avantage était justement de ne ressembler en rien à une maison de luxe et de « faire un travail nouveau, dangereux, intéressant, avec peu de moyens et pas léché. Alors oui, tu seras entré dans l’industrie de la mode, mais tu ne te rends peut-être pas compte que tu te bats contre l’IA à chaque étape pour créer quelque chose de nouveau ou d’innovant. »

Et même si l’IA abaisse le seuil pour créer une collection, la mode est inaccessible à dessein. Si, à l’échelle individuelle, la mode peut être une affaire de confort et d’expression de soi, en tant que force sociale, tout est question de distinction.

« L’arme secrète que la mode a toujours eue, c’est d’être une hiérarchie de statut répugnante. C’est ce qui fait avancer la mode depuis toujours. Et si on fait bouger les lignes pour que, grâce à l’IA, tout le monde puisse sauter dans l’arène et lancer sa propre marque de mode, les lignes bougeront encore », soutient Sakata.

Quand une tendance ou une pièce cool devient accessible ou banale, elle cesse d’être de bon goût. Ceux qui ont les moyens passeront toujours à quelque chose que les nouveaux venus ne peuvent pas encore faire.

L’IA et les vêtements numériques ont peu de chances d’être « l’avenir de la mode », parce qu’aucune chose à elle seule ne le sera sans doute. La seule chose qu’on puisse affirmer avec certitude sur son avenir, c’est qu’au moment où les premiers y arriveront, les désirs auront déjà changé.

Quant aux vêtements entièrement numériques… Le mieux qu’on puisse espérer, c’est qu’ils endiguent une partie de la vague consumériste qui déferle sur nous via les réseaux sociaux dans un torrent de « nouveau nouveau nouveau ». Ils pourraient faire partie de la solution « moins de trucs » dont on a besoin, mais n’exagérons pas leur rôle. 2026 est l’année où le Métavers est mort, et une vie faite d’un seul vêtement de base et de projections numériques infinies semble peu probable. Visiblement, on n’est pas si emballés que ça à l’idée d’abandonner notre existence physique pour une version numérique.