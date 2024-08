Tess Roby à propos de Wolfgang Tillmans

Tess Roby est une photographe et musicienne de Montréal. Elle a récemment présenté ses photos dans le cadre d’une exposition en solo à la Battat Contemporary Gallery et collabore depuis deux ans au magazine The Void . Plus tôt cette année, l’étiquette de disque indépendante Italians Do It Better a fait paraître son simple Ballad 5. Dans le texte qui suit, Tess raconte sa découverte accidentelle d’une exposition de Wolfgang Tillmans.

Photo par Tess Roby

L’un des derniers jours de l’exposition PCR de Wolfgang Tillmans à la galerie David Zwirner à New York, j’ai jeté un coup d’œil à travers la vitre. Il y avait ce texte :

1980 est maintenant aussi loin derrière que la Deuxième Guerre mondiale l’était en 1980.

En 2017, le même nombre d’années se seront écoulées.

Je fêtais mes 22 ans ce jour-là; et on est maintenant en 2017.

Il y a deux ans, je suis allée à New York et je suis tombée sur cette exposition par hasard. Je commençais alors ma thèse sur les expositions photos, je rassemblais des idées. Je connaissais son travail depuis très longtemps, mais tomber sur l’exposition PCR le jour de mes 22 ans et voir ses photos pour la première fois en personne, ç’a été extraordinaire. Les dimensions des photos les rendaient renversantes et leur donnaient tellement de vie.

Weed a été la photo de cette exposition qui est restée avec moi. Comme l’indique le titre, elle montre des mauvaises herbes qui poussent dans une petite flaque de soleil entre les dalles de béton d’une ruelle sombre et envahie par la végétation. Dans la galerie de Chelsea, la petite pousse est plus grande que quiconque tombant face à elle, haute de plus de quatre mètres. Pour moi, aucun autre photographe n’aurait pu créer une telle image.

Photo par Tess Roby

Photo par Tess Roby

J’ai pris ces photos longtemps avant de connaître le numéro photos. La plupart ont été prises à Los Angeles; j’y suis allée deux fois entre les mois de février et de mai 2017 pour travailler sur un projet de musique. Les voyages occupent une immense place dans mes photos et me rendent super attentive et sensible à tout ce qui m’entoure.



Je ne vois pas nécessairement de lien entre mon travail présenté dans VICE et celui de Wolfgang Tillmans; c’est plutôt dans notre façon de photographier et de travailler que je vois une connexion. Il y a de la spontanéité et de l’intuition dans chaque situation, chaque photographie, que je ne pourrais jamais recréer si j’essayais. Je vois une sensation de mouvement dans l’espace et le temps qui prévaut dans notre façon de photographier. Des images extraites d’une grande somme de travail peuvent avoir des styles différents, mais la lumière, la couleur et une certaine émotion qu’elles portent les réunissent. Nous sommes tous les deux des collectionneurs d’images qui créent des photos fondamentalement autobiographiques au cours d’une période qui s’étend sur de nombreuses années.

Je suis aussi musicienne, tout comme Wolfgang. Il y a une énergie intrinsèque qui court entre ma musique et mes photos, que je commence doucement à comprendre. Il est difficile d’imaginer l’une sans l’autre.

Photo par Tess Roby

Photo par Tess Roby

Photo par Wolfgang Tillmans