‘The Real Apple Store’ ne vend que des fruits

En vieillissant on apprend à ne plus s’occuper que du nécessaire. Un principe qui semble se verifier à chaque étapes de notre vie lorsqu’on regarde à quel point nos dernières décennies étaient foutraques. Imaginez alors que vous vivez mille ans. En plus de ne plus avoir besoin d’autre chose que de vous meme, vous risquez de poser un regard plutôt clinique sur vos contemporains qui n’auraient pas eu la bonne idée de dépasser les cents ans.

J’en veux pour preuve le fait que le Bourough Market de Londres vient de fêter ses milles ans. Et parmi les dizaines d’événements qui accompagne cet anniversaire monstre en accueillant un Apple Store.

“Comment ? Qu’est ce que vous dites ? Mais c’est un comble ! Un temple du merchandising moderne dans un bâtiment le poids des années a transformé en lieu saint !” Calmez vos nerfs Anticapitaldu62, puisque cette Apple Store là fait comme tout bon vieillard et appelle un chat un chat. Celui-ci ne vous vendra que des pommes, pour vrai.

Imaginé par l’agence TinMan et mise en place par la très anglaise entreprise d’événementiel Teatime Production, The Real Apple Store reprend tous les codes des magasins de la marque de Cupertino. Mur Blanc, minimalisme, pas d’étalages, juste les produits magnifiés par de breves explications et quelques Apple Genius pour vous en apprendre plus.

The Real Apple Store est – au delà de la blague à l’humour, lui aussi, très anglais – une installation qui fait partie du Jour de la Pomme, une fête typiquement londonienne qui prend place chaque année au mois d’octobre. C’est aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce fruit famillier en découvrant plus de 1000 variétés allant de la plus ancienne connue, la Court Pendu à celle la moins ragoutante, la Knobby Russet dont la peau semble être au croisement entre un Crumpet et celle d’un collégien.

“L’histoire d’amour d’entre notre pays et les pommes n’est plus à démontrer. Nous mangeons pommes depuis des siècles !” lâche David Matchett, le responsable du devellopement du Borough Market, au site Dezeen.

