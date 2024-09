Thunder Bay est la capitale canadienne des crimes haineux

Les plus récentes données de Statistiques Canada sont sans équivoque : c’est en Ontario que se commettent le plus de crimes haineux au pays. Les cinq villes ayant le plus haut taux de crime haineux par habitant sont toutes ontariennes : Thunder Bay trône au haut de cette liste, suivie de Kitchener-Cambridge-Waterloo, Peterborough, Hamilton et Ottawa.



Nos voisins à l’Ouest sont responsables de presque la moitié des crimes haineux pour 2015, soit de 628 des 1362 infractions déclarées par la police. L’origine ethnique ou la race comptent pour près de la moitié de ces crimes (308 cas recensés). La religion a quant à elle motivé 204 des crimes haineux commis en Ontario et l’orientation sexuelle est à l’origine de 69 cas.

Le nombre de crimes haineux dans la province a cependant diminué de 5 % par rapport à l’année précédente. « Le repli enregistré en Ontario est principalement attribuable à la diminution du nombre de crimes haineux déclarés par la police qui ciblaient la religion juive (-30 affaires) et les Noirs (-19 affaires) », détaillent les auteurs de l’étude.

Le Québec est la deuxième province où le plus d’infractions haineuses ont été recensées. On a recensé 270 affaires, soit presque 5 % de plus qu’en 2014. C’est surtout la religion (127 cas) et la race (84 cas) qui ont été l’objet de crimes haineux au Québec en 2015.

À l’échelle du pays, les crimes haineux ont augmenté d’un peu plus de 5 % entre 2014 et 2015. On note une augmentation dans 8 des 10 provinces canadiennes, mais la croissance est essentiellement concentrée en Alberta, où les crimes haineux ont crû de 39 % en un an (passant de 139 à 193 cas).

« Cette hausse découle principalement de l’augmentation des crimes haineux déclarés par la police qui ont été commis contre la population musulmane (+12 affaires), les Arabes ou les Asiatiques occidentaux (+10 affaires), les Noirs (+9 affaires) et la population juive (+8 affaires) », explique-t-on.

Quant aux crimes haineux visant les musulmans, ils ont augmenté dans toutes les provinces sauf en Saskatchewan, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, où le nombre est resté stable, ainsi qu’au Manitoba, où on n’a recensé aucune affaire du genre en 2015.

Qui fait les frais des crimes haineux?

Les origines ethniques sont le motif de presque la moitié (48 %) des crimes haineux canadiens. Les Noirs sont les victimes les plus nombreuses (224 cas) suivies des Arabes et des Asiatiques occidentaux (92 cas).

Du côté des religions, qui motivent plus d’un crime haineux sur trois, ce sont les Juifs qui sont les plus visés (178 cas). Cela représente une diminution de 35 cas par rapport à 2014. Les musulmans sont ceux qui ont connu la plus grande augmentation de crimes haineux en 2015; ils sont passés de 99 à 159 cas (+61 %). On remarque également que les femmes sont plus susceptibles d’être victimes de crimes ciblant une religion, passant de 40 % des victimes en 2014 à 53 % en 2015.

Aussi, Éric Duhaime peut toujours prétendre que l’homophobie n’existe plus dans notre société contemporaine, il reste que les crimes motivés par la haine d’une orientation sexuelle représentent 11 % des crimes haineux de 2015. Environ six de ces crimes sur dix étaient de nature violente, précise Statistiques Canada.

Ce sont surtout des hommes (87 %) qui commettent les crimes haineux. Une bonne partie des auteurs présumés sont jeunes; 22 % d’entre eux ont entre 12 et 17 ans, et 19 % entre 18 et 24 ans.