TikTok et la juteuse arnaque des pierres de guérison

On ne peut pas dire que l’algorithme de TikTok ait vraiment réussi à me cerner : l’application pense que j’aime les femmes, Harry Styles et les life hacks sur comment rénover une maison à la campagne que je n’ai pas. Le réseau social ajoute à tout ça une passion pour le monde de Crystaltok, probable conséquence d’un visionnage prolongé et accidentel d’une vidéo sur la lithothérapie.

Je suis depuis peu abreuvée d’un contenu dans lequel des gens présentent des pierres colorés devant la caméra et expliquent comment celles-ci sont censées améliorer vie sexuelle, santé et salaire. Si cette tendance peut sembler inoffensive à première vue, elle cache en fait une industrie gigantesque qui se repaît de la naïveté de personnes complètement désespérées.

Videos by VICE

Car ces cristaux ou pierres précieuses prétendument magiques, qui se forment naturellement sous haute pression à l’intérieur de la terre, rapportent aussi beaucoup d’argent au secteur de l’ésotérisme. Selon le Süddeutsche Zeitung, celui-ci génère jusqu’à 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an rien qu’en Allemagne. Et la demande en pierres prétendument guérisseuses semble croître comme l’ont confirmé à VICE trois boutiques qui vendent des minéraux présentés comme des cristaux de guérison.

Avec le début de la pandémie, les commandes ont augmenté, explique la propriétaire du site de commerce en ligne Stein-Insel.de, notamment de la part de personnes plus jeunes appartenant au « groupe cible de TikTok ». Ce boom est probablement aussi lié au fait que la guerre, le Covid et l’inflation rendent l’actualité anxiogène. Alors que le monde paraît de plus en plus sombre, de nombreuses personnes cherchent refuge, repères et explications dans les récits conspirationnistes ou l’ésotérisme. Les deux « trouvent racine dans un malaise face à la réalité », écrit le théologien Matthias Pöhlmann.

Dans ce marché déjà trompeur, des morceaux de plastique dur et de résine synthétique colorés sont vendus comme de « vrais cristaux de guérison.

Les conséquences des cristaux de guérison sur le corps n’est pas scientifiquement prouvé au-delà de l’effet placebo. Du moment que l’on sait cela, on peut bien sûr dépenser sa thune comme on l’entend. La situation devient plus problématique lorsque les gens mettent une confiance aveugle dans ces produits, sans se poser de questions – et deviennent ainsi des victimes faciles pour les scammeurs et arnaques en tout genre.

Ces jolis cristaux et minéraux sont donc avant tout esthétiques. Ils n’ont pas beaucoup d’autres propriétés. Mais il existe également des produits vendus comme des cristaux de guérison dont l’origine est encore moins précieuse.

Dans ce marché déjà trompeur, il est facile de se faire avoir. Des morceaux de plastique dur et de résine synthétique colorés sont vendus comme de « vrais cristaux de guérison ». Quelle est l’ampleur de ce secteur de vente ? Ce n’est pas très clair. On trouve toutefois sur Internet des milliers de conseils expliquant comment faire la différence entre le vrai et le faux. Une recherche Google pour « reconnaître les vrais cristaux » donne 536 000 résultats. Les gens ne se font pas seulement arnaquer avec de vrais cristaux de guérison, mais aussi avec de faux.

Le problème avec Crystaltok

Le hashtag #crystaltok a déjà été utilisé plus de quatre milliards de fois sur TikTok. En France, les vidéos #lithotherapie cumulent plus de 20 millions de vues. Lorsqu’on tape ces hashtags dans la barre de recherche, des promesses alléchantes sautent au visage : ces cristaux vont t’aider dans ta transformation et ton crush va tomber amoureux de toi. Quand on regarde les TikToks qui montrent comment les cristaux peuvent aider à gérer à des parents trop sévères, leur effet positif sur l’école et leurs bienfaits contre les problèmes de peau, on se rend compte que le profil cible est assez jeune. Les promesses deviennent de plus en plus absurdes à mesure qu’on scroll dans ce monde coloré.

Certains TikTokers affirment que ces pierres de guérison aident à combattre l’addiction au téléphone, le somnambulisme ou la maladresse. D’autres citent des combinaisons de cristaux et de minéraux qui, placés ensemble sous l’oreiller, aideraient à conjurer le mauvais sexe.

Ces promesses pourraient rester inoffensives mais la tendance devient dangereuse lorsque des personnes tentent de soigner des maladies sérieuses avec des pierres inefficaces. Le cristal le plus populaire à cet égard est la sodalite : selon Crystaltok, cette pierre bleue permettrait de faire baisser la tension artérielle, soigner l’asthme et stimuler la production d’insuline. Accessoirement, elle est censée booster le courage et la créativité, mais seulement si vous êtes Vierge, Cancer ou Sagittaire.

« Ça me mettait mal à l’aise et je me sentais coupable de leur vendre un cristal, des herbes ou une bougie, alors que ces clients auraient plutôt eu besoin d’une aide professionnelle. » – Courtney Violetta, YouTubeuse

Se servir de cristaux de guérison comme antidouleur est au moins aussi con que de vouloir s’étaler de la Biafine quotidiennement sur le visage. Selon certaines vidéos sur TikTok, l’améthyste, l’howlite et l’hématite seraient pourtant en mesure de soulager les douleurs menstruelles et autres.

Autre point problématique : certains TikTokers prétendent qu’on peut se sortir d’une faillite financière grâce au pouvoir des cristaux. Selon eux, il faudrait acheter du quartz aventurine, du jade, de l’amazonite, du quartz vert fantôme, de la malachite et de la pyrite avec ses derniers sous – ça peut sembler cher, mais il faut – en toute logique – investir de l’argent pour en gagner.

La YouTubeuse Courtney Violetta raconte dans une vidéo ce que ça fait de vendre des cristaux inefficaces à des clientes et clients crédules, voire désespérés. Elle aurait elle-même travaillé dans un magasin ésotérique en 2019 et y aurait rencontré des personnes souffrant de dépression ou vivant une relation abusive : « Ça me mettait mal à l’aise et je me sentais coupable de leur vendre un cristal, des herbes ou une bougie, alors que ces clients auraient plutôt eu besoin d’une aide professionnelle. »

TikTok est connu pour faire naître des tendances du jour au lendemain, et c’est souvent pour notre plus grand plaisir. Il suffit de penser aux pâtes à la feta, qui sont devenues virales et dont je ne pourrais plus me passer. Mais dans le cas de Crystaltok, ce sont les jeunes en particulier qui se font vraiment arnaquer. Non, les cristaux ne peuvent pas résoudre vos problèmes. Si vous n’allez pas bien psychologiquement ou physiquement, consultez un médecin et ne comptez pas sur des pierres colorées. Car, pour le dire en bon vieux langage TikTok : It’s a scam !

Suivez Alexandra sur Instagram.

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.