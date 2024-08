Tim Hortons tente d’enlever aux Indiens une imitation de Tim Hortons

S’il vous arrivait d’avoir envie d’un café que seul l’ajout d’une quantité excessive de crème et de sucre rend buvable alors que vous êtes à Yamunanagar, en Inde, il n’y a qu’un endroit où aller : Tim Hottens.

Comme l’a d’abord rapporté la Presse canadienne, l’établissement est une imitation d’un des emblèmes du Canada : Tim Hortons. Il a un nom semblable, à l’évidence, mais l’image de marque aussi est semblable. Quand la Presse canadienne l’a signalé à Tim Hortons, la compagnie ne s’est évidemment pas montrée ravie.

« Bien que nous croyions que l’imitation est souvent une forme sincère de flatterie, nous avons des normes très élevées en ce qui concerne notre marque, la qualité de nos produits et le service que nous offrons à nos invités », a affirmé Jane Almeida, une porte-parole de Tim Hortons, à la Presse canadienne. « C’est pourquoi nous allons prendre des mesures pour protéger notre nom et notre marque de commerce en faisant fermer cette imitation. »

Source : page Facebook de Tim Hottens

C’est surtout l’affiche qui est copié. Dès qu’on entre dans le café, on n’est pas du tout chez Tim Hortons, d’après ce que montre la page Facebook de Tim Hottens. Au lieu des couleurs crème et rouge familières du décor et des chaises dures fixées aux tables auxquelles on est habitué, on est dans une sorte de chic boîte de nuit avec dés suspendus au plafond et murs aux couleurs sombres. Dans un des messages de l’établissement sur Facebook, on fait la promotion d’un party avec DJ.





La Presse canadienne note que le menu diffère légèrement de celui de la version canadienne. Tim Hottens propose des boissons alcoolisées et des plats de cantine comme des burgers, en plus des wraps. Dans les commentaires sur l’établissement, une personne a écrit que la bouffe était « délicieuse ». Une autre a écrit que le café servi chez Tim Hottens est le « meilleur de sa vie », et c’est ce qui a sans doute blessé les gens de chez Tim Hortons. Jamais personne n’a fait pareil compliment au sujet du café du Tim Hortons, entre autres parce que le café du Tim Hortons n’est pas le meilleur de votre vie.

Source : page Facebook de Tim Hottens

La dernière année n’a pas été formidable pour Tim Hortons. La chaîne a fait parler d’elle dans les nouvelles entre autres parce que des franchisés (dont des héritiers de la famille Hortons) ont puni leurs employés en réaction à une demande de hausse de salaire, aussi parce qu’une personne en colère a déféqué dans un de ses établissements, ou parce que des gens ont lancé des boycottages de la chaîne encore et encore. Si bien que cette nouvelle d’une imitation de Tim Hortons en Inde est peut-être la plus positive de l’année à son sujet dans les médias.

Tout compte fait, chers amis, je dis que nous devrions donner une chance à la nouveauté, accueillir à bras ouverts le changement et ouvrir notre cœur à Tim Hottens. Je dis fièrement qu’il est temps que la marque la plus canadienne qui soit passe le flambeau à ce petit café en Inde, car, avouons-le, ça ne pourra qu’être pour le mieux.

