The city that never sleeps a un coup de mou

L’artiste et designer Sebastian Errazuriz, qui vient tout juste de célébrer une retrospective des dix dernières années de sa carrière, commence l’année en trombe avec l’impressionnante installation A Pause in the City That Never Sleeps. Un take over de Time Square tout entier dans lequel le visage de l’artiste baille aux corneilles pendant pendant trois minutes, entre 11h57 et minuit.

Et puisqu’on le sait tous, bailler est bigrement contagieux, c’est toute la population d’une des places les plus vivantes au monde qui d’un coup se met à avoir un gros coup de mou. L’installation prend place, le temps de ces quelques minutes des milliers de publicités qui recouvrent l’intégralité de ce sanctuaire effrayant. Les touristes et les vendeurs de tous types se retrouvent bras ballant de concert comme si Big Brother avait été hacké et que l’ordre était d’aller au lit.

Pour réussir une telle operation, Errazuriz n’était évidemment pas seul et a pu compter sur l’expérience en matière d’affichage grandiose de Performance Space 122’, un organisme qui s’affaire à redonner sa place dans la ville à l’installation. A Pause in the City That Never Sleeps aura lieu tous les soirs un peu avant minuit et ce jusqu’à fin janvier. Si, toutefois – et on ne vous le conseil vraiment pas – vous passez par là en voiture, s’il vous plait, restez éveillé !

A video posted par Sebastian Errazuriz (@sebastianstudio) le 12 janvier 2015

