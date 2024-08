Tinashe, la chanteuse qui mène la danse

En partenariat avec HUGO

Lorsque la célébrité frappe à la porte, la plupart des artistes quittent leur nid sans jamais se retourner. Tinashe, elle, vit toujours dans sa ville d’enfance bien qu’elle évolue depuis plus de deux décennies dans le milieu du divertissement. L’artiste n’est plus une jeune pousse qui tente de percer à Los Angeles, comme tant d’autres, et on pourrait la qualifier de diamant à trois facettes : une chanteuse, une danseuse et une actrice de talent.

Celle qui faisait la première partie de Justin Bieber durant sa tournée My World, en tant que membre du groupe de filles « The Stunners », à 16 ans, mélange désormais sans complexe des sons R&B, hip-hop, dance et pop. Tinashe n’a jamais limité son horizon musical, évoluant sans cesse. En 2014, son tube R&B “2 On”, premier single issu de son premier album Aquarius sorti dans la foulée, l’a catapultée sur les devants de la scène internationale. Une star était née, et rien ne semblait pouvoir l’arrêter.

En coulisses, Tinashe a maintenu son intégrité artistique tout en menant une bataille légitime avec sa maison de disques qui allait influencer son processus créatif et déboucher sur la sortie de son deuxième opus, Joyride. En 2019, le conflit a finalement mené au divorce, et la chanteuse est redevenue un électron libre, comme à ses débuts.

Depuis lors, quatre années se sont écoulées. Quatre années marquées par trois albums salués par la critique, des tournées à guichets fermés, une liberté artistique fertile et une confiance en soi reboostée. Le dernier album a été baptisé « 333 », nombre qui, en numérologie, évoque les anges, les choix intuitifs, la créativité, l’action et le changement. Ce qui, semble-t-il, correspond parfaitement à la réalité.

Même si la carrière de Tinashe est loin d’être terminée, nous voulions rencontrer la pop star pour faire le point. Et pour ce faire, rien de tel que de se rendre au point de départ : Los Angeles. En collaboration avec HUGO, Tinashe s’est donc soumise au « Noisey Questionnaire of Life » dans la Cité des Anges.

Le jour de l’interview, elle débarque chez VICE vêtue d’un t-shirt jaune, d’un short en jean déchiré et de lunettes de soleil noires signés HUGO. Un look qui prône l’individualité et le caractère tout en brisant les codes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ton style a évolué tout au long de ton parcours musical. Comment le décrirais-tu aujourd’hui ?

Je pense que mon style reflète mon humeur du jour. La plupart du temps, je suis calme et décontractée mais parfois, je veux ajouter un petit truc en plus. En fait, je veux mettre en valeur les différents traits de ma personnalité, qu’ils soient plus féminins, plus garçon manqué, plus tape-à-l’œil ou plus réservés.

Est-ce que ton style influence ta musique, ou à l’inverse est-ce que ta musique influence ton style ?

Je pense que mon style et ma musique s’influencent mutuellement. La façon dont je m’exprime à travers la mode et le style n’est généralement que le reflet de mes états d’âme. Et cela transparaît dans mes créations artistiques et dans ma musique également.

Quel est le secret pour créer un ensemble parfait ?

Il faut se sentir en confiance. Porter des vêtements qui vous mettent à l’aise, qui vous valent des compliments ou qui vous donnent simplement une sensation de légèreté. Qu’il s’agisse d’une paire de lunettes de soleil cool, de baskets sympas… il est parfois bon de sortir du lot, de se dire : aujourd’hui, voilà ma touche personnelle.

Défilé de mode, soirée privée, ou maison ?

Maison. Au risque de surprendre, je dois dire que je suis vraiment casanière.

Quel est le plus dur : jouer la comédie, chanter ou danser ?

La chose la plus difficile à faire est probablement de chanter et de danser en même temps. C’est une question à double versant. Chanter et danser, séparément, c’est plutôt facile. Si on considère chaque activité à part entière, je dirais donc jouer la comédie.

Janet Jackson, Michael Jackson ou Samuel L. Jackson ?

Facile : Janet Jackson. Queen Janet !

Jon And Vinny’s, In-N-Out ou Pink’s Hot Dogs ?

Trois incontournables à Los Angeles, mais si je ne devais en choisir qu’un, je dirais In-N-Out. Une valeur sûre.

Argent, vêtements ou bolides ?

Tout me plaît. Mais je dirais l’argent. Parce qu’avec de l’argent, on peut s’acheter des vêtements et des bolides. Question-piège ?

333, 444 ou 555 – quel est ton nombre angélique de prédilection ?

333, bien sûr.

TikTok, Instagram ou Twitch ?

Là, je suis dans ma phase TikTok. C’est ma drogue préférée, en ce moment.

Electro, R&B ou Pop ?

Oh, franchement, un savant mélange des trois. C’est d’ailleurs mon idéal quand je fais de la musique. Mais si je devais choisir un genre musical en ce moment, j’opterais pour le R&B classique.

Quelle tendance de mode aimerais-tu voir revenir en force ? Les maillots rétro, les sandales en caoutchouc ou les pantacourts ?

Les maillots rétro, sans hésiter. Une touche de streetwear, c’est cool, et en plus on est pleins play-offs NBA, donc ça tient la route.

Affirmations, horoscopes ou tarot ?

Mmh. Disons le tarot. Pour le côté piquant.

Lorsque les zombies envahiront le monde, quel rôle te conviendrait le mieux : celui du médecin, du maire ou du soldat sur la ligne de front ?

Je serais candidate à la mairie. Je pense que j’ai beaucoup de bonnes idées que je pourrais mettre au service de la communauté.

Un conseil à donner en matière de style que tu appliques toi-même ?

Prendre une photo de ce que l’on va porter avant de sortir, car on ne sait jamais à quoi cela ressemble vraiment tant qu’on ne l’a pas vu en photo.

En voilà, un bon conseil. Que préfèrerais-tu : un projet avec Kaytranada ou avec Boy Wonder ?

Oh, impossible de choisir. Je les aime tous les deux. Je pense qu’ils feraient ressortir une facette très différente de ma personnalité. Je dirais donc qu’en été, je me lancerais dans un projet avec Kaytranada et qu’en hiver, je travaillerais avec Boy Wonder.

En mission incognito, tu préférerais te déguiser en extraterrestre, en Super Mario ou en patron de Wall Street en costume formel des années 1980 ?

Ça n’a aucun sens. Je choisirais l’extraterrestre, c’est clair.

Selon toi, qu’est-ce qui est le plus effrayant : ne pas tirer de leçons du passé, ne pas apprécier le présent à sa juste valeur, ou ne pas être prêt pour l’avenir ?

Pour moi, la chose la plus importante à l’heure actuelle est de vivre pleinement l’instant présent. Il s’agit d’ouvrir les yeux et de se réjouir de ce que l’on a. Je dirais donc « ne pas apprécier le présent à sa juste valeur ».

Photography: Randijah Simmons