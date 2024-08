T/O vous emmène en sabbat hippie sur une île de Lorraine

Que sait-on de T/O ? Que fait-il exactement ? Et comment doit-on prononcer T/O ? A ces questions, quelques réponses : T/O c’est un homme seul, complètement seul, nommé Théo Cloux et basé à Strasbourg, dont la musique évolue sur un spectre 100 % qualité, quelque part entre Tame Impala, John Frusciante, le Beck des débuts, Thee Oh Sees et même un poil, un tout petit poil, de MGMT, et dont le nom se prononce « Té-o », comme le prénom. A ces réponses, on pourra ajouter que T/O c’est aussi un single, « A Dog In The Sleeve », paru en début d’année, et Ominious Signs, un excellentissime premier album qui sortira le 2 mars sur le label October Tone. Et entre les deux, « Gozilla », impressionnant morceau qui ouvre Ominious Signs et dont on vous présente aujourd’hui le clip, réalisé par Laura Sifi et mettant en scène un sabbat hippie et occulte sur une île de Lorraine. Ça se passe juste en-dessous et on en reparle, on l’espère, très bientôt.

Ominious Signs sortira le 2 mars sur October Tone. Vous pouvez le pré-commander ici. Release party le 31 mars à Strasbourg, au Molodoï.