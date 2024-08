Dans le Tokyo cyberpunk de Liam Wong

Tokyo a changé à jamais ma vision d’une grande métropole moderne d’une manière que je suis incapable de décrire avec des mots. Tokyo m’a fait devenir photographe, même si cela n’a jamais été mon but premier. Plus que cela, cela m’a permis de me rapprocher des gens.

Je me souviens de ma première visite en 2014, cette ville m’avait semblé si bouleversée. Dès que j’ai aperçu la tour de Tokyo, j’eu le sentiment d’avoir déjà visité tous ces lieux déjà vus dans des films et des jeux vidéo. Depuis, je suis nostalgique de Tokyo à chaque fois que je n’y suis pas : l’izakaya fumé, l’errance nocturne entre amis, les ruelles désertes, la vue sur la ville depuis l’escalier de secours d’un immeuble et les heures passées sous la pluie à prendre des photos de nuit.

La beauté de Tokyo réside dans ce contraste entre tradition et modernité ; explorer différents côtés selon votre humeur – ce qui en fait un endroit incroyable à visiter pour tous les artistes car il y a tant de choses dont on peut s’inspirer – des rues éclairées au néon rose aux temples et sanctuaires.

Les jeux vidéo ont définitivement façonné ma façon de voir le monde à travers un objectif, en prenant des lieux réels et en les transformant en une réalité alternative. J’ai travaillé comme directeur artistique pour des jeux vidéo et comme je me suis intéressé à la photographie, ces deux passions ont fusionné et j’ai commencé à combiner les connaissances pour créer mon identité. Je suis très inspiré par les travaux de Syd Mead, Hideo Kojima et William Gibson, combiné avec beaucoup de mes références personnelles en animation japonaise, jeux, films de science-fiction et cinéma asiatique.

La ville est en perpétuel changement. Au début, cela ne m’a pas semblé évident. Puis j’ai documenté son évolution et les changements rapides au sein de la métropole, en particulier à l’approche des Jeux olympiques. De nombreuses enseignes au néon qui n’existent plus, de vieux bâtiments remplacés par de nouveaux – c’est le contraste qui les rend intéressantes à capturer, surtout pour les spectateurs de l’extérieur.

Avec ma photographie, j’ai espoir que l’image rappellera à un lieu et un moment précis à quelqu’un, ou l’inspirera à y aller pour faire ses propres souvenirs.

TO:KY:OO est publié chez Thames & Hudson est et disponible en France depuis le 31 octobre.

