Tous ces moments où vous êtes sûrs à 100 % d’avoir vu des fantômes

En tant que journaliste, la notion de « vérité » est censée être mon maître-mot. Et elle l’est. En grande partie. Mais pour être totalement honnête avec vous, j’ai toujours préféré la philosophie suivante : « ne jamais laisser la vérité entraver une bonne histoire ». J’ai tendance à laisser les gens me raconter absolument n’importe quoi. Extraterrestres, fantômes, monstres… Si c’est bien exposé, je veux entendre le récit jusqu’au bout.

Même si vous êtes un très mauvais orateur, je vais vouloir connaître la fin de votre histoire. Je vais hocher la tête pour vous inciter à continuer, haleter à des intervalles dramatiques, lâcher des « oh mon dieu » et quelques « uhuh uhuh ». Est-ce que je pense en mon for intérieur que vous mentez ? Peut-être.

Mais si c’est le cas, je m’en contrefiche. C’est entre vous et votre conscience. Il est d’ailleurs fort probable que je transmette votre histoire à la prochaine personne que je verrai, en commençant par cet avertissement révélateur, « quelqu’un m’a dit… ». Une phrase d’intro qui, à l’ère de l’omniprésence des vidéos TikTok normalisant la diffusion d’informations douteuses, agit comme un code pour annoncer une authenticité ambiguë. Du style « non, mais c’est vraiment arrivé… à la petite amie du frère de la meilleure amie de ma sœur, je te jure ».

Le bar où je bossais était hanté. Si vous me demandez mon avis, je vous dirais d’ailleurs que la plupart des bars le sont.

Avec l’équipe on plaisantait toujours sur le fantôme, on voyait constamment des trucs un peu chelous et on se sentait étrangement déstabilisés. Ce n’est que lorsque j’ai travaillé seule à la fermeture que j’ai vraiment eu peur. Un jour, des clients sont entrés et ont commencé à faire des commentaires sur la cheminée, me demandant si c’était une vraie. Je leur ai répondu que oui, mais que je ne l’avais pas allumée ce soir-là parce que je ne savais pas comment faire. Ce qui était à moitié vrai : je n’avais tout simplement pas voulu faire l’effort. Après avoir fermé boutique, je suis allée dehors pour m’accorder un verre de vin et fumer une dernière cigarette. Je suis rentrée une demi-heure plus tard pour trouver UN PUTAIN DE FEU QUI CRÉPITAIT DANS LA CHEMINÉE. Je suis sortie de là le plus vite possible.

Quand j’étais gosse, j’ai loué un livre à la bibliothèque intitulé The Supernatural, Paranormal and the Unexplained. C’était un catalogue de tous les monstres, sorcières, OVNI, démons, poltergeist et aliens observés au cours du siècle dernier. Il m’a perturbé pendant des mois et a fait naître en moi une peur du noir qui allait durer toute ma vie. Je n’ai pas pu le lâcher, je l’ai lu du début à la fin, me délectant des frayeurs glaciales qu’il a installées dans mon système nerveux central.

On a tous en nous ce désir inexplicable d’avoir peur. Et c’est le genre de conversation que je préfère — j’ai envie qu’on me raconte des histoires qui foutent les boules. J’ai donc demandé à certaines personnes de me partager les leurs.

Mia

Bon dieu, j’ai bien une histoire à te raconter. Mais avant, je veux commencer par un warning sur le suicide, la violence et les abus.

Quand j’étais au lycée, la famille de ma pote a acheté une maison abandonnée, vraiment dans un sale état. Il n’y avait plus de portes, les fenêtres étaient cassées, et on pouvait apercevoir des marques d’ongles à l’intérieur des placards.

En discutant avec leurs nouveaux voisins, ils ont découvert que la famille qui vivait là auparavant était incroyablement violente, et que le père avait enlevé toutes les portes parce qu’il ne voulait pas que quelqu’un ait des secrets pour lui. La mère enfermait les enfants dans les placards — d’où les traces d’ongles — et malheureusement, un membre de la famille s’est suicidé dans la salle de bains du rez-de-chaussée. Un jour, ils ont tous disparu et personne ne sait où ils sont allés.

Quelques mois après leur emménagement, je suis allée dormir là-bas. Ma pote avait un de ces lits à une place qui, quand on tire le tiroir du dessous, font apparaître un petit lit d’appoint. Donc j’étais essentiellement couchée sur un matelas à même le sol.

Nous nous sommes rapidement endormies et j’ai fait un rêve étrange : je me suis réveillée, je suis sortie du lit, je me suis retournée et je me suis vue en train de dormir. À partir de là, je me suis dit « cool, c’est un rêve » et j’ai continué à marcher dans l’obscurité de la maison. Je suis descendue dans la salle de bains où le membre de la famille était mort et me suis assise sur le sol pendant un moment (encore une fois dans le noir le plus complet), puis je suis montée dans la chambre des parents ET JE LES AI REGARDÉS DORMIR. Finalement, je suis retournée dans la chambre de mon amie et je suis remontée dans mon corps, mais juste avant ça, je me suis cogné la jambe sur le bord de ce satané lit de merde.

Le lendemain matin, au réveil, j’ai regardé mon amie et lui ai dit : « J’ai fait le plus bizarre des rêves ». Elle m’a répondu : « Je pense que tu as été somnambule ». À ce moment-là, je me suis levée et sur mon mollet, j’ai vu le plus gros bleu de ma vie, à l’endroit même où j’avais heurté le bord du lit alors que je regrimpais dans mon propre corps, à la fin de mon rêve.

Je ne suis plus jamais retournée chez elle.

Kali

Meuf, un fantôme utilisait ma vape.

J’étais chez mes parents quand j’ai entendu un drôle de bruit en provenance d’un endroit caché dans mon ancienne chambre. Je me suis dirigé vers l’origine du bruit, et j’ai découvert ma vape, dans un placard, debout, allumée et un fantôme qui tirait des lattes dessus.

C’était tellement effrayant. Lol. Je pense que Collingwood est la banlieue la plus hantée du monde.

Claire

Il y a peut-être huit ans, quand je vivais sur la côte, je suis quasiment certaine d’avoir vu un OVNI. Si je suis si sérieuse, c’est parce que personne n’a été capable de trouver une autre explication.

En gros, mes amis et moi, on se retrouvait souvent dans ce petit endroit mignon qui donne sur une énorme zone marécageuse. Il y a un canapé déglingué et on s’assoit là pour fumer de l’herbe. La vue est vraiment dégagée sur un paysage plat et côtier. Je ne veux pas que le fait d’être défoncée affecte la crédibilité de l’histoire, parce qu’on a TOUS VU LA MÊME CHOSE.

Il était environ 23 heures, il faisait très sombre, le ciel était dégagé, et on était en train de discuter quand l’un d’entre nous a remarqué cette lumière rougeâtre très brillante, tout là-haut dans le ciel. C’était tellement inattendu et étrange qu’on a tous fait une fixette dessus pour essayer de comprendre ce que c’était.

Après un moment, le point lumineux a commencé à se déplacer très lentement, de haut en bas, ce qui nous a encore plus troublés, car qu’est-ce qui se déplace comme ça ? Un satellite ? Un avion ???

Quoi qu’il en soit, le point rouge a fini par se frayer un chemin vers la terre là-bas au loin et dès qu’il a touché la ligne d’horizon, il a brillé de MILLE FEUX puis s’est éteint extrêmement rapidement, projetant un flash lumineux rouge dans les deux directions ??!!!

COMMENT et QUEL TYPE de chose peut faire un truc comme ça ?!!!!

C’était très cool et j’en parle encore avec tous ceux qui veulent bien m’écouter hahaha.

Arielle

Le bar dans lequel je travaillais louait un bâtiment abandonné deux portes plus loin afin d’y organiser quelques soirées d’été. C’était un truc délabré sur deux étages, avec d’énormes terrasses effrayantes et une ambiance de fort maudit. Un jour, on m’a demandé d’y faire le ménage seule, un lundi après-midi.

À la seconde où je suis entrée là-dedans, un intense sentiment de malaise a jailli dans mon ventre, et il n’a fait que croître. Je jetais un coup d’œil par réflexe derrière mon épaule toutes les deux secondes. Quand le jour est peu à peu tombé, j’ai eu l’impression que le poids de toute la maison pesait sur moi. J’ai eu vraiment peur lorsque j’ai commencé à passer l’aspirateur. Je n’arrêtais pas de penser que j’entendais d’autres trucs par-dessus le son — des cris surtout. Je savais que c’était dans ma tête, mais j’éteignais sans cesse l’aspirateur pour vérifier, me retrouvant à chaque fois dans un silence super épais. Je remettais l’aspirateur en marche et entendais à nouveau les cris. Je n’en pouvais plus et je suis partie sans terminer.

Des mois plus tard, j’ai trouvé le dépliant d’une visite guidée pour les fans de fantômes. La maison était présentée comme l’une des attractions — dans les années 80, un mec y avait tué toute sa famille et leur pensionnaire âgé de 16 ans.

Juju

J’habitais dans une vieille maison hantée. Une nuit, après avoir raconté des conneries sur le fantôme du coin à l’une de nos invitées, il a décidé d’allumer un petit feu.

Il vivait avec nous depuis plus de 4 ans (dans une maison où se sont enchaînées plusieurs colocations) et ses tours préférés étaient généralement de poursuivre les colocataires les plus faibles dans le couloir, d’ouvrir les portes fermées ou d’imiter les bruits des autres colocs. D’après nous, c’était pour essayer de nous faire passer plus de temps ensemble (par exemple, j’entendais mon amie pleurer et j’allais la voir, mais elle n’était pas à la maison).

Alors qu’une pote à moi passait la nuit chez nous, on lui a parlé du fantôme et de toutes ses pitreries. Avant d’aller nous coucher, elle a eu peur et nous a demandé si nous pouvions faire une sorte de rapide « rituel de nettoyage » (ce qui n’a jamais aidé, mais je m’égare). Elle est allée dans le garage pour trouver le bâton de purification pendant que, de mon côté, je passais vite faire à la salle de bain. Là, le fantôme m’a claqué la porte au nez, genre OK merci bien.

Mon amie est revenue pour me dire qu’elle ne trouvait pas le bâton. Pourtant je lui avais indiqué exactement l’endroit où il était posé. Plus tôt dans la journée, j’étais moi-même allée dans le garage et j’avais littéralement passé 15 minutes à m’assurer que ce foutu bâton était bien éteint avant de le laisser dans un gros cendrier en verre à côté du canapé.

Je l’ai accompagnée jusqu’au garage, mais il n’était pas là — pour info, il s’agissait d’un nouveau bâton et il aurait pu encore facilement durer quelques mois. J’ai continué à regarder dans le garage, confuse, jusqu’à ce que je le retrouve : il avait été déplacé au centre de la pièce, entre tous les fauteuils.

Ce n’est pas effrayant en soi, mais l’ÉPAIS cendrier en verre était brisé en 4 morceaux, le bâton lui-même était complètement carbonisé et formait maintenant un petit tas de cendres, et on pouvait voir que le sol avait été brûlé sur approximativement une dizaine de centimètres. J’ai vérifié auprès de tous mes colocataires et personne n’était allé au garage, et encore moins n’avait déplacé le bâton ou foutu le feu.

Pour terminer sur une note plus sympa, j’ai finalement réussi à avoir une longue conversation avec le fantôme et il est enfin parti pour ne jamais plus revenir.

Jordan

Mon pote et moi, on avait fini de bosser, c’était un jour de semaine et il était à peu près minuit. Je faisais la plonge, lui était chef et on voulait fumer un peu de weed. Pendant que l’on conduisait la caisse pour aller chercher l’herbe — on n’était même pas encore défoncés — on a aperçu une lumière vive et un objet en forme de dôme, de la taille d’une grosse voiture familiale, voler au-dessus de nous à une cinquantaine de mètres du sol.

On a directement pensé : « qu’est-ce que c’est que ce truc… suivons-le ».

Au début, on croyait que c’était un hélicoptère avec un projecteur lumineux, mais on a vite réalisé que ce truc n’avait pas d’hélice. C’était juste un objet stationnaire en plein vol, dont émanait une lumière brillante.

On l’a suivi et il nous a menés vers une plage, où il a disparu. Il est ensuite réapparu pour repartir dans la direction d’où on venait. On l’a pisté jusqu’à un terrain de golf, où il a atterri sur le green. On observait, attendant de voir quels extraterrestres allaient bien pouvoir en sortir.

On a flippé. J’avais les larmes aux yeux, je pensais qu’on allait être téléportés dans le vaisseau mère pour être sondés. Il est resté là un moment puis est remonté dans le ciel. Même si on était dans la voiture, je peux vous dire que ce truc était hyper silencieux. On a continué à le suivre, pour finalement le voir repartir vers l’ouest et disparaître au-dessus des chaînes de montagnes.

Abasourdis par ce qui venait de se passer, on est enfin allés chercher de l’herbe. Je pourrais vous dire que j’ai été victime d’une hallucination même si j’étais éveillé, mais mon pote a vu la même chose que moi, donc bon…

