Tous ces trucs sexuels que font les autres

En dépit de tout ce qui se dit sur la diversité sexuelle et les expérimentations au lit, la plupart des études ne se sont penchées que sur des groupes restreints : les étudiants collégiaux, les communautés de BDSM ou les clients des sexologues, par exemple. Ce peut être difficile à croire, mais il n’y a pas eu d’étude nationale sérieuse sur la vie sexuelle des Américains. Jusqu’à maintenant. Dans une étude récente – dont je suis l’une des auteurs – publiée dans la revue PLOS One, notre équipe de recherche de l’Université de l’Indiana s’est servi de PlsPlsMe, une app de jeux sexuels, pour mener la première étude d’envergure sur l’exploration sexuelle aux États-Unis, une enquête par échantillonnage probabiliste auprès de 2000 personnes de 18 à 94 ans. Que font réellement les Américains au lit? Voici ce que nous avons appris.

Une personne en couple sur neuf n’a jamais de relation sexuelle. 78 % des personnes en couple disent être monogames et avoir eu au moins une relation sexuelle dans la dernière année. En revanche, 12 % sont en couple et disent être monogames, mais n’ont pas de rapports sexuels. Ces couples ont choisi de ne pas avoir de relations sexuelles avec d’autres, mais n’en ont eu aucune ensemble non plus dans la dernière année.

Peu d’Américains ont été en relation ouverte – un couple qui décide que l’un, l’autre ou les deux peuvent avoir des relations sexuelles avec d’autres – dans la dernière année, soit seulement 2 %, mais c’est beaucoup plus fréquent chez les homosexuels ou les bisexuels.

Quelques chambres à coucher sont parfois bondées. Bien que les trips à trois ne soient pas assez courants pour justifier les nombreux articles sur le sujet dans les magazines pour hommes comme pour femmes, ils ne sont pas rares non plus. 18 % des hommes et 10 % des femmes disent avoir participé à un trip à trois au moins une fois dans leur vie. Et 9 % des hommes et 6 % des femmes ont participé à des partouzes de quatre personnes ou plus. Beaucoup moins ont participé à un trip à trois dans la dernière année : 2 % de chaque sexe.

Les pratiques sexuelles se diversifient. Si la pénétration vaginale, la fellation et la masturbation restent les pratiques principales, les Américains ne s’y limitent pas. Près d’un tiers disent avoir donné ou reçu une fessée au cours d’une relation sexuelle. Environ un homme sur six et une femme sur sept ont fouetté ou été fouettés pour s’amuser au lit. Près d’un quart ont joué à des jeux de rôle sexuels, un cinquième ont ligoté ou été ligotés et plus de 40 % ont eu un rapport sexuel dans un endroit public. Toutefois, peu se sont livrés à ces activités dans la dernière année, ce qui donne à penser qu’une grande partie de l’exploration n’est qu’un souvenir lointain. Pourtant, beaucoup trouvent toujours que ces pratiques sexuelles sont excitantes. Si vous avez envie d’explorer depuis un bon moment, peut-être serait-il temps de parler avec votre partenaire.

Les hommes sont étonnamment affectueux. Les pratiques sexuelles qui suscitent le plus d’intérêt, autant pour les hommes que les femmes, relèvent du romantisme et de la tendresse : dire des mots doux, 81 %; s’embrasser plus souvent, 86 %; faire l’amour en douceur, 87 %; se blottir l’un contre l’autre plus souvent, 88 %; donner ou recevoir un massage avant le sexe, 79 %.

Mais les hommes et les femmes ont encore des goûts différents. Bien que femmes et hommes apprécient de façon assez semblable une vingtaine de pratiques sexuelles, comme faire l’amour dans une chambre d’hôtel, jouer à des jeux de rôle, se mordiller, se donner la fessée, se ligoter, utiliser un langage salace, etc., il y a environ 25 pratiques que les hommes aiment plus que les femmes et cinq que les femmes aiment plus que les hommes.

Qui aime quoi? Les hommes aiment davantage tout ce qui touche l’anus : pénétration anale, pénétration anale avec le doigt, pénétration anale avec un jouet sexuel. Ils aiment aussi davantage se servir de la technologie : les vidéos pornos avant ou pendant le sexe, les conversations érotiques au téléphone, les sextos. Ils aiment aussi regarder leur partenaire se dévêtir, se masturber et effectuer d’autres gestes érotiques. Enfin, ils aiment davantage participer à des trips à trois, des partouzes, des orgies.

Quant à elles, les femmes aiment davantage les massages en couple, le dildo ou le vibrateur, la lingerie et l’expérimentation de la douleur pendant le sexe.

Bref, les goûts sont assez diversifiés. Comme plusieurs chercheurs l’ont mentionné, on juge « normale » la variété en matière de sexe. On aime explorer, seul ou avec un partenaire. Et l’exploration peut renforcer les liens dans le couple ainsi que donner de nouveaux sujets de conversations ou des fantasmes. Si des couples sont à court d’imagination, j’espère qu’ils liront notre étude. Après tout, ils y trouveront des dizaines d’idées de pratiques sexuelles à aborder, envisager ou essayer sans tarder.