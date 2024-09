Tous les concepts débiles que Gene Simmons a tenté de déposer

Ma relation avec KISS est à la fois très simple et très compliquée. Globalement, je pense que KISS défonce et que tous leurs albums sortis après Alive II (à l’exception de Ace Frehley et Lick It Up) n’existent pas. En revanche, je pense que Gene Simmons est un immense trou du cul. Mais c’est comme ça que ça se passe avec KISS. C’est ça qu’on doit appeler la KISSitude.

Le statut universellement reconnu de Simmons en tant que sphincter grincheux n’est pas particulièrement sujet à controverse chez les soldats de la KISS Army – à vrai dire, même son propre fils le considère comme un tas de merde – mais le fait qu’il soit aussi con donne clairement un côté fun au personnage. Gene Simmons est une sorte de version inoffensive de Donald Trump : gras du bide, baratineur et prêt à coller sa marque n’importe où pour récupérer un dollar. « Ce que j’aime ou ce que tu aimes, ça n’a aucune importance », nous avait-il confié en 2014. « Tout ce qui compte c’est ce qu’aime la masse. »

Et selon Gene Simmons, la masse raffole de tout ce qui est estampillé KISS. Par le passé, Simmons et/ou KISS ont fait des films, des bandes dessinées, des cercueils, des flippers, des gourdes, des figurines, une émission de télé réalité, et même un parcours de mini-golf à Las Vegas – et ça, ce sont simplement les trucs qui me viennent à l’esprit au moment où j’écris ces lignes (sans tricher). Une rapide recherche sur Internet m’a appris qu’il existait aussi une marque d’eau de cologne KISS, du matériel de camping KISS, des préservatifs KISS, du vin KISS, des couteaux de chasse KISS, et même un truc appelé le « Mont KISSmore »

Il y a quelques semaines, Gene Simmons a une fois de plus fait les gros titres en tentant de déposer le fameux « signe des cornes du diable », ce truc que vous faites avec les mains et qui ressemble en gros à ça : \m/. Incroyable mais vrai, sa demande était accompagnée – à titre d’exemple – d’une photo de Simmons faisant le signe devant un Dave Grohl hilare. Il y a quelques jours, Simmons a fini par renoncer et a retiré son dossier. « C’est clairement un canular » a avoué le PDG d’une agence de marketing à CNBC . « Il sait qu’il ne peut pas déposer ‘les cornes du diable’, comme personne ne peut déposer le doigt d’honneur. » (Mon email envoyé à l’agent de Simmons à ce sujet n’a pas reçu de réponse, donc j’imagine que nous ne connaîtrons jamais les vraies motivations du Génie Simmons).

Mon avis, c’est que Gene Simmons ne savait pas qu’il ne pouvait pas déposer les cornes du diable, ou qu’il le savait mais qu’il comptait quand même faire le forcing pour y parvenir. Une recherche dans la base de données répertoriant les brevets déposés aux États-Unis avec le mot-clé « Gene Simmons » m’a en effet appris que le bassiste de KISS a déjà tenté de déposer pas moins de 182 concepts, parmi lesquels celui de « Chef du Rock », de « démon Gene Simmons », de « groupies de Gene Simmons », de « Gene Simmons humide » (?), de « Gene Simmons riche et célèbres », de la « langue de Gene Simmons », de « Gene Simmons nabab des médias », de « nettoyage automobile exotique » (?), de « nettoyage automobile topless » (??), de « nettoyage automobile nu » (???), de « Symposium du Succès », de « Fight Club International », de « Big Band », d’« épouse-trophée », de « Sextacy » (!), de « Dominatrix » (!!), de « Dominatrex » (!!!), de « Because It’s My Life », de « Space Hunter», de « Je veux me marier avec un Millionnaire », de « Me, Inc », de « Banque Artistique Mondiale », de « Titans du Rock » et des sacs avec le sigle $ dessus.

Parmi ces 182 concepts, Simmons a réussi à en déposer 44. Quand vous divisez 44 par 182, vous obtenez 0,24175824, qui, quand vous le multipliez par 69 (qui doit être le chiffre préféré de Gene Simmons, j’en suis à peu près sûr) et ensuite par 420 (qui doit être le chiffre que Gene Simmons aime le moins, vu qu’il fait référence à la marijuana, un truc qu’il déteste) vous obtenez 7 006- le nombre exact de chansons que Gene Simmons a écrit durant sa vie. Tout ça est empirique, c’est une preuve numérique que toutes ces demandes remplies par Simmons ne sont pas si anodines et renvoient à un plan bien plus vaste, que la majeure partie des gens ne peuvent pas comprendre.

Commençons par ce mystérieux « Gene Simmons Riche & Célèbre », que Simmons a tenté de déposer en 2007 dans le but d’ « organiser des cours et des séminaires sur la motivation en entreprise et dans le domaine du développement personnel et financier. » On sait tous que ces conférences pyramidales sont chiantes comme la mort, mais si c’est Gene Simmons qui est au sommet de cette pyramide ? Putain, ça tue. Évidemment, tout ça n’est qu’un tissu de conneries monté en chantilly pour soutirer de l’argent à quelques gogos, donc Simmons a déposé, dans le même temps, d’autres projets, histoire de faire passer la pilule. Comme « Baby 101 », une ligne de jouets pour enfants. Ou « Gene Simmons Nabab des Médias », un magazine totalement géré par Simmons. Je ne sais pas où il en est mais Gene, si tu lis ces lignes, j’adorerais bosser pour ton magazine, bordel.

Et ce n’est pas sa seule tentative dans le monde de l’édition : il a aussi enregistré « Gene Simmons House of Horrors », « Zipper », et « Dominatrix » pour les utiliser dans des comics–et évidemment, Simmons a plus tard sorti des comics intitulés Gene Simmons House of Horrors , Dominatrix , et Zipper . Le logo dans le coin en haut de chaque volume ? Ni plus ni moins qu’un sac de billets avec le logo $ dessus™, que Simmons a, pour je ne sais quelle raison, déposé sous la catégorie « soft drinks ». Est-ce que Gene Simmons compte un jour créer une boisson qui a le goût de l’argent ? Je suis à peu près certain qu’il le fera.

C’est d’ailleurs comme ça que l’affaire des cornes du diable est arrivée. Pour appuyer son propos, Simmons a récemment tweeté une image du Pape faisant les cornes du diable à côté d’une photo de Simmons lui-même en train de faire le geste avec le Dalaï Lama (qui fait lui aussi le geste). De ces trois hommes, seuls deux – le Dalai Lama et le Dalai Simmons- l’utilisent correctement. Il était donc important – même vital – pour Simmons de déposer le geste au plus vite pour que les prétendants comme le pape Francis et le Langage des signes américain ne puissent pas le détourner et déformer cette image. Une image que Gene Simmons a passé les cinq dernières décennies à associer à un hédonisme capitaliste effréné et qu’il souhaite désormais utiliser pour des communications publiques secrètes.



N’importe quel expert musical sait que la chose la plus importante dans la musique aujourd’hui n’est pas la musique mais le branding. En refusant de reconnaître que le \m/ est la propriété intellectuelle de Gene Simmons, le Gouvernement Américain empêche Gene Simmons de jouir de ses droits élémentaires et de gagner des tonnes de fric avec son système pyramidal. Et il sera donc forcé de donner encore plus de concerts pour combler ce manque à gagner. Gene Simmons a 67 ans, un âge auquel il est imprudent, voire franchement dangereux de continuer à jouer de la basse avec un costume de plusieurs kilos sur le dos et des éclairages qui font monter la température sur scène à 45° en moyenne. En bref : chaque minute passée dans un monde où le geste des cornes du diable n’est pas sa propriété exclusive, Gene Simmons risque la mort. Ce qui signifie, en bref encore : que le Bureau américain des brevets et des marques est en train de tuer Gene Simmons – littéralement. Par pitié, réétudiez le dossier et acceptez-le. Sa vie – et les nôtres – en dépendent.



