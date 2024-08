Tous les trucs que je ne veux plus jamais entendre

2017 fut une année aussi apaisante que la vision d’un pitbull en train violer un enfant sourd sur un parking. Des gens ont tué d’autres gens, le mystère du petit Grégory n’a pas été résolu, mon loyer a augmenté de 1,8% et Marie préfère toujours danser avec un dentiste. Les douze derniers mois n’étaient donc qu’un torrent de déceptions qui n’eu comme seule conséquence que celle de me préparer à subir les douze suivants. Au milieu de ce chaos, j’ai naïvement pensé que créer du lien social pourrait améliorer ma vision du monde. Vous savez, me rapprocher de vous pour partager des choses. Comme souvent, j’avais tout faux.

Quand le fil d’actualité Twitter, les transports en commun et l’échec systématique constituent votre routine, les rapports humains sont au mieux un fardeau, au pire un motif valable de sauter au milieu de l’océan avec un radiateur en fonte accroché à la cheville. Je dois me rendre à l’évidence : la plupart de mes interactions sociales sont inintéressantes. J’ai bien essayé de passer du temps à vous écouter, mais c’est trop éreintant. Force est de constater que tout ce qui sort régulièrement de votre bouche, téléphone – ou blog culture dans lequel vous expliquez que Mektoub my love « est une ode à la jeunesse » – me donne la nausée. La preuve avec cette liste non-exhaustive de phrases qui démontre que notre monde est voué à disparaître lors d’une soirée « underground ».

« Je vais quitter Facebook »

« J’essaye de me déconnecter »

« Je pars faire une digital detox dans le sud »

« Portrait d’une jeunesse ultra-connectée »

« La nouvelle application préférée des jeunes »

« Ces jeunes qui délaissent la télévision »

« Hugo Clément, pensez-vous que la télévision est morte ? »

« On prépare un guide sur les cryptomonnaies »

« Le bitcoin face aux banques »

« Blockchain »

« Tu devrais faire attention à tes données personnelles »

« Les GAFAM »

« Les nano-technologies vont nous faire vivre 1000 ans »

« Nous recevons aujourd’hui Laurent Alexandre »

« Tu permets que j’utilise ton ordinateur ? »

« Sous 500 abonnés, tu ne mentionnes pas »

« Moi j’utilise Twitter uniquement pour m’informer »

« J’ai décidé de lancer ce thread »

« T’as pris tes billets ? Les prix montent vite »

« T’as des dispo en septembre 2018 ? »

« Marc aimerait savoir si vous pouvez venir à son événement “Pot de départ de Mathilde“ »

« Hello tout le monde, j’ai crée une discussion Facebook pour que ce soit plus simple »

« Vu par tout le monde »

« J’ai peut-être déjà un truc de prévu. Je te dirai. »

« Désolé, je n’avais pas mon téléphone sur moi »

« Désolé, j’ai oublié de te répondre »

« Désolé, je pensais t’avoir répondu »

« Désolé, je vais à la salle ce soir »

« Je vis à 100 à l’heure »

« Je n’arrête pas en ce moment »

« J’ai six anniversaires demain soir »

« Mon mec est consultant »

« Ma meuf bosse dans le luxe »

« On pense investir »

« On cherche une table basse sympa »

« Ça t’embête d’enlever tes chaussures ? »

« Tu vois Sylvie, c’est une armoire comme ça qu’il nous faut »

« Attention au tapis. Merci »

« C’est vrai qu’on aime bien traîner dans les friperies »

« Ne pose pas ton verre sur la commode s’il te plaît »

« Paul, tu ne veux pas écrire un truc là-dessus ? »

« C’est dans une gare désaffectée »

« Le lieu est tenu secret jusqu’au dernier moment »

« Il paraît que c’est dans une cave, mec »

« Il est comment le sound system ? »

« Qui tape ici ? »

« Soirée techno »

« Techno »

« Si si, un mur de son »

« Je m’attendais à un truc de dingue avec Gesaffelstein, en fait c’est calme »

« Je suis assez branché festoche, ouais »

« Je connais un bon after vers Belleville »

« Je connais le videur »

« Je connais la meuf qui tient le vestiaire »

« Je connais le frère du mec qui nettoie les chiottes »

« Hello, y’a qui ce soir ? »

« L’autre soir, j’ai un pote qui s’est fait sucer par inadvertance »

« Il est Dj résident »

« Désolé, je ne prends pas la carte »

« Désolé, je n’ai pas de monnaie »

« Désolé, mais il y a un distributeur au coin de la rue »

« Je ne sais pas ce que je veux »

« Quand je tombe amoureuse, je fuis »

« Je sais, je suis compliqué comme meuf »

« Les sentiments me font peur »

« Je l’ai benchmarké sur Tinder »

« Je préfère qu’on en reste là »

« Tu devrais l’oublier »

« Tu devrais te changer les idées »

« Tu devrais coucher avec d’autres meufs »

« Tu devrais penser à toi »

« Tu devrais te foutre en l’air »

« Ça vous dit de manger dans l’herbe ? »

« Ça vous dit de manger Iranien ? »

« Ça vous dit de manger asiat ? »

« Ça vous dit de manger ? »

« Je suis en gueule de bois depuis trois jours »

« Ce sont tes équipes, c’est ta responsabilité »

« On est aussi déçu que toi de cette décision »

« Ce qui vous sauvera, c’est avant tout l’audience »

« Le groupe compte sur toi »

« Je te propose qu’on organise un point avec ton équipe. »

« J’ai cinq minutes à t’accorder »

« Il se passe un truc avec les podcast en ce moment »

« J’ai lancé mon premier podcast. Ça s’appelle Grossophobia »

« Tu sais moi, j’écoute surtout des podcast US »

« J’aime bien la matinale de France Inter »

« C’était clairement une fake news »

« On a lancé un nouveau site pour combattre les fake news »

« Ce n’est pas ça le vrai féminisme »

« Je suis un homme, mais avant tout un féministe »

« J’aime toutes les femmes »

« C’est une véritable chasse aux sorcières »

« Comment éduquer les hommes ? »

« Dès que je peux, je me casse de la France »

« Ici, on ne peut pas entreprendre »

« Je suis growth hacker »

« T’es blasé »

« T’es cynique »

« T’es sûr que ça va ? »

« C’est clairement un acte militant »

« Je pense m’engager politiquement »

« Moi au moins, je crois en quelque chose »

« Moi au moins, je me bouge »

« La police a fait un usage mesurée de la violence »

« Les forces de l’ordre ont fait leur travail »

« C’était un accident »

« Derrière l’uniforme, il y a un homme »

« Paul, essayes de me comprendre »

Paul a abandonné. Il erre donc sur Twitter .