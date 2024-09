Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en mai

01/05

En plus d’être le meilleur groupe de trap du monde, 13 Block est aussi l’un des plus productifs de France. Premier clip du mois : « Kurama ».



Eloquence (le rappeur) et Chapo (le beatmaker) fusionnent pour devenir Elo Chapo . Et le projet est aussi cool que le nom est nul.



Videos by VICE

02/05

Migos, les 13Block américains (oui, OK, ça va), clippent « Get Right Witcha » et caressent des liasses de billet comme si c’était des petits chatons, ce qui force le respect.



Big Flo et Oli repoussent les limites de la fragilité en pleurnichant dans un morceau parce qu’Orelsan leur a refusé un featuring, ce qui est particulièrement ingrat quand on sait que

1) Orelsan les aurait explosé sur leur propre album, ce qui n’est pas top

2) Orelsan a été le premier à leur faire perdre leur innocence en les conviant à la même table qu’Aelpeacha en 2012.

Comme leurs fans sont totalement dégénérés, le titre cartonne et atteint le million de vues en 24h, mais il a le mérite de nous rappeler cette phrase sur « Jimmy Punchline » : « Je distribuais des CD dans l’hexagone pendant que tu distribuais tes CV dans les MacDo, alors je comprends que tu voudrais faire un feat mais moi je voudrais un Big Mac et une grande frite. »

PPROS est toujours totalement dans l’axe.

Jason Voriz n’est pas fan de Def Jam France.

Dans une émission, Lil Yachty explique qu’il est plutôt heureux dans la vie. Erreur fatale que Joe Budden décide de ne pas laisser passer : il considère cette déclaration comme l’odieux mensonge d’un petit manipulateur. Forcément, ça a donné lieu à un échange involontairement hilarant où Joe affirme que personne ne peut être heureux et réussit l’exploit de rendre Yachty sympathique.



03/05

Après s’être fait vanner par toute la toile, le brave Joe décide d’en rire lui aussi et ça c’est plutôt sain.

Yachty quant à lui tenu à rappeler à tout le monde qu’il est avant tout stupide.

Le rap français étant devenu une grande foire à la saucisse, le mercredi est le jour de la grande distribution des certifications de singles, qui ressemble à s’y méprendre à la distribution de sucreries de Randy dans la saison 4 de The Wire. Un diamant pour « l’Afro Trap 3 » de MHD, un autre pour « Je La Connais » de Sch, mais aussi pour « Tout le monde s’en fout » de Fianso, et une petite certif Or pour Benash et Booba avec le titre « Ghetto ».



04/05

Un membre de la Sexion d’Assaut a été forcé de rappeler une vérité essentielle.

G Perico, le power ranger bleu, a clippé un extrait de son très bon nouvel album et cela nous rappelle que PNL ne sont pas les seuls du rap game à avoir les cheveux soyeux.



YG, le power ranger rouge, a profité bien comme il faut du carnaval de Trinidad, ce qui consiste en gros à s’y incruster pour tourner un clip et admirer des popotins élevés au grain.



Kaaris pose l’un de ses meilleurs couplets depuis belle lurette (à un moment ça parle de « lâcher des grosses caisses dans du Fendi » donc on se fout pas de votre gueule), et Kalash Criminel s’attaque à Emmanuel Macron de façon particulièrement mesquine avec sa rime « l’amour n’a pas d’âge mais y’a des limites ».



Pendant ce temps, l’album Force et Honneur de Lacrim enchaîne sa quatrième semaine consécutive en tête des ventes, et les Migos enchaînent leur deuxième clip en trois jours.

L’équipe Katrina Squad est enfin récompensée de son travail monstrueux ces dernières années, avec une signature chez Warner, ce qui devrait les consoler quant aux turpitudes des uns et des autres.





05/05

Sch n’a pas donné de conseils vestimentaires à Yérim.

Siboy est probablement le mec le plus intéressant du 92i, mais comme il n’y a pas de justice, il est aussi le moins productif, mais n’oublie jamais de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, comme ici à propos de Omar Da Fonseca. Bonjour Messi, au revoir, merci.



Mask Off a enfin un clip. Plus grave : le nouveau Disiz aussi.



Casey trouve drôle d’étriper des gens, et se raconte pendant une bonne demi-heure chez Yard pour notre plus grand bonheur.



Paigey Cakey va enfin pouvoir monétiser sa musique, et engraisser les pigistes de Noisey par la même occasion.





06/05

Pour les irréductibles qui remettraient encore en cause l’influence de Gucci Mane sur le groupe Migos, un zoom sur l’une des chaînes arborées par Quavo ne laisse plus aucune place au doute.



07/05

Caballero & JeanJass n’ont pas encore bien saisi les dangers de la drogue.





08/05

Comme les grands méchants dans les films d’action des années 90, c’est un vice de procédure qui évite à Sofiane le jugement pour un tournage sauvage à Aulnay. Il décide de ne plus prendre de risque en débarquant à Planète Rap accompagné de son avocat. Un mec qui a l’air de compter pour lui, puisqu’il lui dédie carrément un morceau vaguement inspiré du « Maître Simonard » de Niska et rappé menottes aux poignets, une sacrée mise en scène de forceur qui fait malgré tout son petit effet.

Comme les gros losers des comédies des années 90, Lil Bow Wow prend une photo de jet privé, la poste sur instagram en précisant qu’il décolle pour New York, mais se fait prendre en photo dans un vol commercial classique. Il devient donc une nouvelle fois la risée du web avec le Bow Wow Challenge qui consiste à mettre côte à côte 2 photos (une censée être classe et une réaliste) et une légende mensongère.

09/05

Damso devient le Cristiano Ronaldo du rap français en battant un nombre incalculable de records de streaming.

Madizm court lui aussi après le record du plus grand nombre de remixs : Alkpote feat Gizo Evoracci – Kareem Abdul Jabbar Remix

Fianso dévoile en live le titre « Marion Maréchal ». Suite à ça, Marion Maréchal Le Pen annoncera son retrait de la vie politique, ce qui fait de Sofiane le rappeur le plus influent de sa génération.

10/05

Jok’air lance un nouveau clip, « G », et heureusement pour le public, les commentaires Youtube sont là pour nous éclairer de toute leur science.



11/05

Maitre Gims va prendre encore plus d’oseille qu’avant.

Emotion Lafolie boit toujours autant.



12/05

Toujours en promo pour son album, G Perico a donné un cours de roulage de blunt, rappelant ainsi à son public français que les Américains roulent définitivement comme des cochons.



Sofiane n’en a plus rien à foutre, il tourne directement ses clips dans les locaux de Skyrock.

Sadek s’en bat les couilles de sauver les pandas, et comme c’est visiblement la fête du slip, Maitre Gims clash Dawala, quj a dû hésiter entre appeler ses avocats et taper quelques pas de danse à l’écoute du morceau.



15/05

Jul dévoile la cover de son prochain album, après un petit jeu de puzzle avec « la twitterie ». Belle surprise, la présence du Rat Luciano devrait suffire à provoquer quelques infarctus du côté des pires conservateurs du monde du rap.



16/05

Un étudiant d’Harvard a rendu sa thèse sous la forme d’un album de rap. Attention, n’essayez jamais de faire ça en France, vous finirez renvoyé et probablement fiché S.

Des auditeurs percent le mystère qui entoure le succès de Lil Uzi Vert.





17/05

Des mecs de Roubaix ont apparemment pris notre blague « Kekra et Hamza sont la même personne » au 1 er degré et c’est facheux.

Jour de distribution des sucreries : Platine pour « Rosa » (Gradur), Or pour « Kiname » (Fally Ipupa feat Booba) et « Nekketsu » (Nekfeu). Les mecs de la SNEP sont au bout du rouleau.

Vald peut faire tout et n’importe quoi, des gens perdus finiront toujours par le qualifier de génie et il agit donc en conséquence.





18/05

Il n’y a pas que les sites de rap en manque de clics qui scrutent l’instagram de Booba, il y a aussi Didier Deschamps, qui a déclaré « c’est pitoyable » suite à un montage moqueur liké par Benzema. Il s’en est fallu de peu pour que ce soit fascinant.

T-Pain a offert gratuitement le projet T-Wayne, c’est à dire des morceaux en commun avec Lil Wayne qui datent de la fin des années 2000 mais n’étaient jamais sortis parce que le rap c’est aussi et surtout des délais qui n’ont aucun sens.

Un jeune rappeur nommé lui-même T-Wayne a tenté d’ironiser sur le fait que T-Pain lui avait pompé son nom, sauf qu’en fait c’est lui qui est arrivé après, et les fans le lui ont gentiment rappelé à coups de centaines de gifs et de réactions que l’on peut sobrement résumer par un lapidaire combo « shut the fuck up/you ain’t shit ».

La Fouine re-re-re-re-re-reclash Booba, parce qu’il s’ennuie et que ce serait dommage de perdre les bonnes habitudes.



19/05

Sortie des projets de Kalash Criminel, Mister V et DTF, qui balance un clip pour l’occasion. Triste jour pour les puristes, qui peuvent tout de même se consoler avec un freestyle de trente minutes de Médine. Pendant ce temps, Niska lutte contre l’homophobie, Debza met des cracheurs de feu dans ses clips, et Jok’Air est Big Daddy. Il aurait pu reprendre le refrain d’origine du sample à savoir, mais les gens auraient été forcés d’expliquer dans les commentaires la différence entre un creep et un crip, donc il a pris la bonne décision.

Au milieu de tous ces gens qui vendent énormément d’albums, Big Meuj est de retour et ça fait plaisir aux connaisseurs. Et si vous n’aimez pas Bigg Meuj, vous devez l’écouter parce qu’il y a un feat de Joe Lucazz dessus. Et si vous n’aimez pas Joe Lucazz, vous devez vite remettre tous vos choix de vie en question.



20/05

Booba lance sa propre marque de whisky, ce qui va s’avérer plutôt pratique quand il s’agira d’allumer un mec du public au hasard. Et le pire, c’est que ça va sûrement cartonner. En tout cas chez les gens qui n’y connaissent rien en whisky.

Kekra est un bon fils.

Alkpote et Jok’Air sont à Cuba et il est clair que l’office du tourisme de l’île doit leur dire merci.



22/05

Jour des sucreries : côté singles, le platine pour Gims avec « Tu vas me manquer » et l’Or pour Damso avec « Macarena ». Le belge réalise d’ailleurs un doublé pour l’album Ipséité, certifié platine ; l’or pour Rim’K avec Fantôme, et surtout le diamant pour PNL. Le groupe envoie directement Mowgli chercher médaille dans une vidéo de remerciement surprenante qui fait entrer le persévérant Mouloud Achour dans le club très fermé des gens qui ont eu une interaction avec l’un des singes de PNL (l’autre membre du club étant Fred Musa). Cheers.

Drake s’inspire d’Emmanuel Macron.

Beyonce organise une « Carter Push Party », on ne sait pas bien ce que c’est mais elle et son mari ont sorti des cosplays d’Africains dignes des clichés des années 60, du coup tout le monde trouve ça « iconic », surtout les cons.

23/05

Rim’K fête son disque d’or avec un clip, pendant que Booba et Lacrim tentent de reproduire la fameuse « méthode Fianso » avec un tournage non-autorisé à Aulnay, qui finit avec une intervention de la BAC. Voilà ce qui se passe quand on essaie de reproduire des cascades de Jackass sans protection.

Missy Elliott a réuni les super nanas sur le remix de « I’m Better » avec rien de moins que Eve, Lil Kim et Trina. Ça aurait été mieux de faire ça pour la journée de la femme mais personne n’est parfait.



24/05

Encore plein de certifications streaming, mais c’est beaucoup trop chiant pour tout détailler à chaque fois. Plus rigolo : l’album Batterie Faible (Damso) disparaît complètement de toutes les plateformes de streaming, tandis que le clip Amnésie est supprimé de Youtube pour un sample non-déclaré. Tristesse vie.

Kalash Criminel officialise sa fascination pour la sexualité de notre nouveau président avec un fameux « je baise que des mères comme Macron ».



25/05

OJ da Juiceman annonce son retour lors d’une interview instructive où il affirme aussi qu’il n’est pas impossible de le revoir avec son ancien compagnon de route Gucci Mane, quand celui-ci aura fini de rattraper le temps perdu en prison. Ce petit homme à tête de rongeur est toujours aussi sympathique et on a envie de le croire sur parole.

G Perico de son côté a retrouvé ses Jheri curls pour son nouveau clip et franchement il était temps.



On n’a pas fini de bouffer du Mask Off à toutes les sauces.

Kekra donne des leçons de swag aux américains, mais Gucci Mane n’en a pas grand chose à foutre et préfère lancer des liasses de billets dans un club de striptease comme le veut la coutume.

Netflix annonce la suppression de la série The Get Down (qui revenait sur les origines du hiphop), et ce pour les mêmes raisons que Sense8 : ça coûtait trop cher, et c’était de la merde.

Kaaris lance un double-clip sous forme de court-métrage sans le moindre rapport avec les deux sons en question. En tant qu’expert en séduction, Booba restera dubitatif devant sa technique de drague.



26/05

Du coup, Kaaris se rattrape en répondant à Booba sur instagram. Ce n’est pas original, ça ne sert à rien, mais ça ne mange pas de pain, et un simple hashtag #sdfdurap, ça a bien plus de gueule qu’un double-clip que personne n’a réussi à regarder en entier.

Pendant ce temps, 13Block prouve que Sevran va bien malgré tout, en dédiant un morceau entier aux méchants de l’univers Nintendo.

Post Malone réalise le rêve de toute une vie en faisant écouter son hit « White Iverson » à Allen Iverson en personne.

Maître Gim’s croit dénoncer une usine de fausses vues. L’intention est bonne mais des internautes notent que les images sont issues d’un reportage sur wechat, ce qui n’a absolument rien à voir.

Drew Barrymore aura fait 3 bonnes choses dans sa carrière :

– E.T

– cette scène de Wayne’s World 2 où son perso dit qu’elle veut faire l’amour à Wayne parce qu’il lui a avoué qu’il a eu la diarrhée

– donner son nom à cette chanson de SZA

Mozzy et Gunplay unissent leurs forces pour un album commun que l’on est en droit de considérer comme une association de malfaiteurs. En plus dans ce premier clip, la boucle de piano rappelle presque la musique de la bande-annonce de Ça, la nouvelle adaptation du classique de Stephen King avec le clown qui bouffe des gosses. C’est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup.



Maitre Gims a probablement été déçu d’apprendre que Busta Rhymes était invité sur l’album de Big Flo et Oli, et compte bien leur faire regretter leur choix en prouvant que lui aussi il sait rapper super vite. Big Flo et Oli vont aussi faire un feat avec leur papa, ce qui aurait pu être drôle s’il s’agissait d’un drogué qui les a battus pendant leur enfance (ça expliquerait tellement de choses), mais malheureusement pour tout le monde il s’agit simplement d’un chanteur de salsa et probablement d’un père exemplaire.



27/05

Il y a un happy end à cette histoire : en l’absence de figure paternelle alcoolique, droguée et violente, Big Flo et Oli ont compensé en dégotant un feat avec Joeystarr.

Redman explique que si on ne le voit pas flamber au volant d’une belle voiture, dormir, ou être avec son fils (?) c’est parce qu’il bosse tout le temps et c’est ce qu’il aime par-dessus tout. C’est aussi pour ça qu’il a un local pourri et en désordre : tout ce dont il a besoin c’est la partie studio, un endroit pour manger et un endroit pour faire caca. Des paroles fortes. Des paroles fortes, d’un homme étrange.



Après plusieurs années d’infiltration, des espions parviennent enfin à filmer l’intérieur d’un concert de RnB masculin, en l’occurrence celui de Trey Songz. Leurs découvertes sont tout bonnement terrifiantes. Mention spéciale pour le hurlement « go get that dick, girl ».





28/05

Rohff reprend « Mask Off », divise les internautes entre fans contents d’avoir un nouveau titre à se mettre sous la dent, et détracteurs contents de pouvoir se foutre de sa gueule. Évidemment, Booba saute sur l’occasion pour faire le galopin sur Instagram et ça fait chaud au cœur de voir un quarantenaire qui a su garder son âme d’enfant.

Le premier album de Flynt, J’éclaire Ma Ville , fête ses dix ans. Un vrai classique qui n’a connu qu’une suite pour l’instant, Itinéraire Bis , ce qui nous vaudra une seule et unique réflexion : Flynt, sors-toi les doigts, bordel.



29/05

L’album de Mister V cartonne avec 21000 ventes et équivalents-stream en une semaine, ce qui est très bien pour lui mais qui ne suffira pas à nous convaincre d’aller l’écouter.

Kalash Criminel fait 3 fois moins de ventes, mais se venge en clippant un morceau super sombre :



30/05

On n’avait plus entendu parler d’Infinit’ depuis un moment, mais il lui a suffit de 2 minutes 10 pour rafraîchir toutes les mémoires.

Mike WiLL Made-It invite plein de copains pour rider en voiture volante au milieu de vixens géantes.



Styles P remet toutes nos croyances en question en transformant un handspinner en headspinner. Le dernier homme à avoir autant révolutionné son époque était Steve Jobs.



31/05

Le ramadan commence en beauté pour Alkpote, même si on peut regretter que le refrain de DJ Weedim ne comporte aucune variation alors qu’il était facile de placer « ma fan numéro 2 c’est ta grande soeur », mais la vie est parfois décevante.



Et n’oubliez pas :





Yérim Sar & Genono sont sur Twitter.