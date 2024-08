Tout ce que j’ai trouvé sur le sol du festival de Dour

Un festival ça se vit, ça s’écoute et ça se regarde. Certains ont tendance à se retrouver perchés dans les airs, mais pour cette 31e édition du festival de Dour, j’ai préféré garder les yeux rivés sur le sol, un merveilleux endroit où l’on se risque à des rencontres insolites.

Gérer ses finances lors d’un festival de cinq jours, ça frôle le business professionnel. Les repas, les cigarettes, l’alcool et plus si affinités se gèrent au compte-goutte, dans un souci d’optimisation des biens afin de survivre jusqu’au dernier jour. Un briquet, un billet, un paquet de clopes… On a tous connu le malheur de perdre quelque chose. Comme le dit le dicton populaire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. VICE s’est rendu à Dour pour prouver qu’il suffit de regarder à ses pieds pour trouver son bonheur. Dans un soucis de cohérence et de référencement efficace, on détaillera toutes les trouvailles de façon thématique : mode, défonce, bouffe et amour.

UTILITAIRE

À tous ces objets bien utiles qui se perdent, qui disparaissent mystérieusement pour devenir l’heureuse trouvaille d’autrui.

Le paquet de cigarettes Marlboro (encore plein !! ), un classique du genre, indétrônable trouvaille qui ravive le coeur – et non les poumons – des fumeurs en galère.

Une brosse à dents pour elle…

Une brosse à dents pour lui… (si on veut rester dans les couleurs sexuées binaires).

SEXY

« Dour, mon amour » n’a jamais eu autant de sens que durant cette édition. Beaucoup de couples et de tendresse, peu de tensions… Et ça s’est ressenti également dans les objets trouvés au sol. On vous épargne les photos de capotes usagées et encore pleines retrouvées sur le site, le parking et le camping, mais on vous présente le sexy time de cette édition.

Celui-ci se passe de commentaires. À notre grande déception, nous n’avons pas retrouvé le second dé avec les parties du corps sur lesquelles appliquer l’action.

Improbable trouvaille mais très tendance en festival, le lip gloss pailleté. Pour une bouche pulpeuse effet 16 ans et demi, et des bisous qui collent.

PAS SEXY

En festival, l’hygiène est au centre des préoccupations pour certains, et considéré comme superficiel pour d’autres. On a hésité à appeler cette rubrique « poop in the hood », mais c’était déjà trop explicite.

Un siège de chiotte. Aux premiers abords plutôt sale, mais assurément très utile pour éviter la position de squat dans une toilette turque. Au Duchamp en herbe, on dit bravo.

D’autres, moins prévoyants, optent plus pour le circuit court quand il s’agit de digestion. Un sachet plastique directement vissé à l’anus et le tour est joué. Cette œuvre d’art contemporain, plus connue sous le nom de ‘Sac à Merde’, a été retrouvée à côté d’une voiture sur le parking. C’est du propre.

LE COIN GOURMAND

Difficile de conseiller à quelqu’un de se soucier de ce qu’il reste au sol pour éviter le gaspillage alimentaire, mais les plus téméraires pourraient s’y risquer. La quantité de bouffe trouvée par terre, entamée ou encore indemne est relativement significative et reflète l’état des festivaliers. Une faim et un appétit irraisonnés pour un festival battant tous les records.

Ici, une conserve de cassoulet William Saurin avec sa fourchette en prime. La boîte est à moitié entamée, il reste quelques cuillerées à l’intérieur. Tant de pets puants sous chapiteau manqués, ça brise le coeur.

Un calamar à la romaine, intact, pas encore piétiné, ni abîmé. Difficile de résister à cette si belle pièce délicatement présentée sur son lit d’herbe séchée.

Une fin de sachet de sucre roux. Derrière une barrière crash-test. Force est de constater que tout le monde a le droit à ses petits condiments, même en régie et à la sécu.

TENDANCE

Par soucis de place, il est souvent ardu de choisir les fringues à emporter sur le site. Vous avez envie d’être à la fois stylés MAIS confortablement habillés, et d’avoir ni trop chaud ni trop froid. Ne vous inquiétez pas s’il vous manque une pièce maîtresse : vous aurez le choix entre une large gamme d’accoutrements si vous regardez par terre.

Une paire de lunettes sans verres, pour se la jouer intello. La ruse ne durera pas très longtemps en journée, mais vous en épaterez plus d’un la nuit. Succès garanti.

Si vous avez perdu une chaussure, en voici une deuxième. Mieux vaut deux chaussures dépareillées qu’un pied tout nu. Pour info, c’est du 42.

Les nuits douroises sont fraîches. Afin de garder votre esprit rock et un style implacable, une belle veste en fausse fourrure style poney Shetland vous attendait sur le parking festivalier.

Le merch est utile le premier jour, voire le deuxième, mais au bout d’un moment, les goodies finissent soit au fond de votre sac, soit par terre. C’est l’occasion de leur donner une seconde vie. Courte, mais sympa.

INSOLITE

La catégorie « insolite » regroupe, comme son nom l’indique, tout ce qui n’a pu être classé mais qui mérite tout de même sa place dans cet article.

Le club de la périphérie d’Anvers, le Koninklijke Beerschot Antwerpen Club compte des aficionados dans ses rangs pour propager la ferveur populaire.

DROGUES

Cette année, l’équipe du festival a renforcé ses rangs dans les domaines de l’écologie et de la propreté . À chaque fin de concert, fermeture et ouverture des portes, les petites mains ont balayé de fond en comble les vastes plaines de Dour, ce qui a rendu plus difficile notre tâche de recensement des trouvailles, surtout en matière de drogue. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette collaboration. On a discuté avec le shift de 7h du matin, pour qui la pêche a été bonne autour de la stage RedBull Elektropedia. Ils nous ont présenté leurs trouvailles remises, en partie, aux autorités sur le site.

Ce qui peut s’apparenter à du speed, de l’herbe, de la cocaïne et plusieurs sachets non identifiés.

Celle-ci se passe de légende. Si vous ne savez pas ce que c’est, pitié, préservez cette innocence le plus longtemps possible.

Un grinder électronique et une poudre vert fluo – probablement de l’ecsta en poudre.

Ici s’achève notre quête. Dans tout ce marasme d’objets perdus et retrouvés, il y a sûrement quelque chose qui est à toi, qui est à moi, qui est à vous.

