Tout ce que les Américains ont inséré dans leurs orifices l’an dernier

Les Américains sont extrêmement doués pour faire rentrer des choses en eux. Ils sont toutefois un peu moins bons pour les faire sortir sans l’aide d’un personnel médical qualifié. Pendant une décennie, j’ai fait la chronique des mésaventures de ce pays et j’ai appris plusieurs choses. Premièrement, il peut être dangereux d’être excité – le nombre de sextoys retirés par les urgentistes est trop élevé pour être inclus dans cette liste. Deuxièmement, les hommes sont beaucoup plus stupides que les femmes lorsqu’il s’agit d’évaluer ce qui rentre ou non et ce qui peut être récupéré ou non. Troisièmement, le corps humain est une chose merveilleuse, mais l’imagination humaine l’est plus encore.
Tous les rapports sont tirés de la base de données des admissions aux urgences de la United States Consumer Product Safety Commission. Les objets sont triés par orifice, du Nord au Sud, et des verbatim en décrivent certains.
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DANS LES OREILLES
- 2 ÉCOUTEURS SANS FIL
- BIJOUX
- « LA SŒUR DU PATIENT A MIS UN JOUET LONG ET FIN DANS L’OREILLE DE CE DERNIER »
- PIÈCE MÉTALLIQUE D’UN T-SHIRT
- SEL DE ROCHE
- FRUIT ROUGE
- « LA PATIENTE DIT QU’ELLE AVAIT DE LA CIRE DANS L’OREILLE ET QU’ELLE A ESSAYÉ DE L’ENLEVER AVEC UNE PINCE À ÉPILER ET UN BOUT DE FICELLE »
- DU PAPIER DANS LES DEUX OREILLES
- « A MIS UN THERMOMÈTRE DANS SON OREILLE, EST TOMBÉ SUR LE LIT »
- PAILLE POUR JUS DE FRUIT
- PERLE
- COPEAUX DE BOIS
- PUCE ÉLECTRONIQUE
- COQUILLAGE DÉCORATIF
- DENT D’UN PEIGNE
- FERMETURE ÉCLAIR
- SLIME
- ARAIGNÉE EN PLASTIQUE
- DÉCORATION DE NOËL
DANS LE NEZ
- 2 RARES MAGNETS DE LA TERRE
- PETIT STICKER EN FORME DE CŒUR
- 2 PILES DE MONTRE
- BOMBE DE BAIN
- CRAIE
- « UN INSECTE, A ESSAYÉ DE L’ENLEVER AVEC UNE ÉPINGLE À CHEVEUX, L’ÉPINGLE À CHEVEUX EST MAINTENANT COINCÉE »
- EMBALLAGE DE BONBON
- YEUX EN PLASTIQUE
- BOULE DE NAPHTALINE
- GRAINE DE TOURNESOL
- DÉCORATION DE NOËL
DANS LA GORGE
- HAND SPINNER
- PRÉSERVATIF
- « 7 POMMES DE PIN DU SAPIN DE NOËL QUE PAPA ET MAMAN DÉFAISAIENT »
- POINTEUR LASER
- DISTRIBUTEUR DE RUBAN ADHÉSIF
- ROCHE DÉCORATIVE
- MORCEAU DE LIT
- CAPSULE DE LESSIVE PARFUM TROPICAL
- « A AVALÉ 3 PILES DE MONTRE HIER SOIR ET UNE PUNAISE CE MATIN PARCE QUE “ÇA A BON GOÛT” »
- FUSIBLE
- CAPSULE QUI, UNE FOIS DILATÉE, SE TRANSFORME EN DINOSAURE EN MOUSSE
- ÉPÉE EN PLASTIQUE
- « A AVALÉ LE TAMPON ENCREUR QU’IL A REÇU COMME RÉCOMPENSE CHEZ LE DENTISTE »
- SOLUTION NETTOYANTE, LAME DE RASOIR RECOUVERTE DE PAPIER TOILETTE, PORTE-SAVON EN PLASTIQUE CASSÉ
- OISEAU EN PELUCHE
- « ENVIRON 10 » PIÈCES DE PUZZLE
- « AVAIT UN COLLIER DANS LA BOUCHE POUR ESSAYER DE LE DÉMÊLER ET L’A ACCIDENTELLEMENT AVALÉ »
- LAMPE DE NOËL EN VERRE
- COUVERCLE D’UN POT DE GLACE
- FORET POUR PERCEUSE
- AUDIOPROTHÈSE
- CLÉ
- « A AVALÉ UNE PUNAISE EN PENSANT QUE C’ÉTAIT UNE PASTILLE À LA MENTHE »
- DÉCORATION DE NOËL
DANS LE PÉNIS
- CRAYONS
- CAPUCHON DE MARQUEUR
- BAGUETTE CHINOISE
- STYLO BILLE
- MORCEAU D’UNE PINCE EN PLASTIQUE
- BÂTON À SUCETTE
- CÂBLE COAXIAL
- ALLIANCE
- MAGNETS
- TOURNEVIS
- ÉPINGLE À CHEVEUX, « INCAPABLE D’AVOIR UNE ÉRECTION, IL A PENSÉ QUE ÇA AIDERAIT »
DANS LE VAGIN
- BROSSE À DENTS
- « UN RÉCIPIENT EN MÉTAL ET EN PLASTIQUE »
- RUBAN ADHÉSIF
- « ARRÊTÉE PAR LA POLICE, ELLE A PRIS SON TÉLÉPHONE PORTABLE ET L’A CACHÉ – ELLE L’A MIS DANS SON VAGIN »
- FLACON DE PARFUM
- ÉPONGE À MAQUILLAGE
- GROS MORCEAU DE SOUS-VÊTEMENT
- FIGURINE POUR ENFANT
- BALLE EN CAOUTCHOUC
- « A SAUTÉ DU CANAPÉ, A ATTERRI SUR UNE CUILLÈRE »
DANS LE RECTUM
- « LE PATIENT DIT QU’IL A GLISSÉ DANS LA DOUCHE ET ATTERRI SUR UN DÉSODORISANT EN MÉTAL QUI A PÉNÉTRÉ DANS SON RECTUM »
- COUTEAU PLIABLE
- JOUET EN PLASTIQUE, « ENVIRON 15 CM DE LONG »
- CURE-DENT
- BROSSE À DENTS
- PORTE-BROSSE À DENTS
- MANCHE DE VENTOUSE
- MOUSSE DE MATELAS
- 2 LAMES DE RASOIR
- 2 PETITS VIBROMASSEURS
- POIRE POUR ARROSER LA DINDE
- EMBALLAGE DE PRÉSERVATIF
- CINTRE, « LE PATIENT NE SAIT PAS BIEN COMMENT IL EST ARRIVÉ LÀ »
- BOUCHON DE TUYAU D’ARROSAGE
- BRIQUET
- CROSSE DE HOCKEY EN PLASTIQUE
- SACHET D’HÉROÏNE
- PIÈCES DE MONNAIE
- MINUTEUR
- PETITE BOUTEILLE DE SHAMPOING
- GRANDE BOUTEILLE DE SHAMPOING
- AMPOULE
- BOÎTE DE COMPOTE DE POMME
- « UN GODE S’EST ACCIDENTELLEMENT LOGÉ DANS SON RECTUM, A COUPÉ LE BOUT DU GODE »
- « A ENFONCÉ UN PLUG ANAL DE 10 CM DE DIAMÈTRE DANS SON RECTUM HIER, LA POIGNÉE S’EST CASSÉE. IL A CONTINUÉ À ENFONCER LE PLUG »
- « UTILISAIT UN STIMULATEUR PROSTATIQUE QUI A ÉTÉ “ASPIRÉ” »
- DÉCORATION DE NOËL
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