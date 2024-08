Tout ce que vous apprendrez à 20 ans en étant une femme qui sort avec des hommes

Au début de la vingtaine, on ne connaît rien du sexe, des liaisons amoureuses et des relations. Je déteste sembler condescendante, mais en tant que femme de 27 ans, je sais désormais que c’est vrai. Les femmes qui ont la trentaine ou plus et qui lisent ces lignes en se disant avec un sourire suffisant que moi aussi j’en connais très peu : vous avez également raison. Je flippe dès que quelqu’un arrête de me dire que je suis géniale toutes les 5 minutes, je n’ai jamais connu le deuxième anniversaire d’une relation et j’ai les mêmes difficultés à m’engager qu’un chat errant. Mais c’est l’idée : il faut vivre toutes sortes de relations amoureuses différentes pour comprendre.

La vingtaine est le moment où l’on apprend beaucoup de choses de manière pénible, j’en ai bien peur. En tant que fille, on passe de quelqu’un qui garde son soutif pendant l’amour à une Femme Adulte Sûre d’Elle (une FASE). Si vous êtes une FASE naissante qui sort avec des hommes hétérosexuels, il faudra savoir gérer les différents degrés de l’intelligence émotionnelle – coucou les incels : oui, les hommes mettent plus longtemps à se développer que les femmes – ce qui veut dire qu’inévitablement, vous changerez fréquemment d’opinions à propos de la nature des relations. Vous considérerez chaque vérité sur les hommes et/ou sur les relations comme une parole d’évangile, jusqu’à la prochaine expérience qui vous déboussolera. Mais c’est sympa ! C’est un moment sympa !

Voici ces étapes. Frise chronologique de tout ce que vous croirez en tant que femme qui a la vingtaine et qui sort avec des hommes.

LE PREMIER AMOUR DE LYCÉE EST UN MENSONGE

Vous passez une année heureuse à chercher sur Google « couples célèbres qui durent depuis le lycée », à vous inspirer de films porno et à faire semblant d’avoir des orgasmes à partir de baises médiocres uniquement basées sur la pénétration. Et puis soit votre petit copain de terminale vous trompe, soit il vous fait prendre un café pour vous dire qu’il vous aime mais qu’il a besoin de « découvrir ce que ça fait de faire l’amour avec d’autres personnes, de franchir un cap en quelque sorte ».

Et là vous vous dites : « Mais putain, ça veut dire quoi franchir un cap ? On a baisé sous la douche ! On l’a même fait par derrière » !!

Si vous êtes une personne honnête, vous saviez que ce premier pilier de vérité allait arriver. Vous saviez que le sexe était censé durer plus de 45 secondes, que le collier Swarovski en forme de coeur qu’il avait acheté pour votre majorité était affreusement ringard, vous saviez que vous viviez dans le mensonge. Si vous avez réussi à tenir les six premiers mois de la fac à traverser le pays en Flixbus pour aller voir un connard ennuyeux qui s’appelle Tom, bravo. Next.

LES MECS VEULENT JUSTE BAISER

Il s’avère que maman n’avait pas tort sur absolument tous les sujets : effectivement, les garçons ne recherchent qu’une chose.

Avec cette vraie première rupture, vous commencez à soupçonner les hommes de n’être que des animaux dégoûtants – des porcs ! des chiens ! des pourceaux ! – qui voient les femmes comme des morceaux de viande et qui veulent baiser à l’infini. En période post-Tom, vous lisez des initiations au féminisme, ce qui confirme l’aspect misérable de cette leçon de vie.

Alors que la définition de vos relations sexuelles du moment peut être réduite à « deux individus dont la personnalité est loin d’être élaborée », vous êtes à fond dans un mode où vous croyez que le sexe peut systématiquement mener à une relation potentielle, même si en vérité vous n’aimez pas la plupart de ces personnes.

L’ÂGE ET LA MATURITÉ ÉMOTIONNELLE SONT LIÉS

Jusqu’ici, il y a eu un fil conducteur : les jeunes hommes. Comme la pâte à gâteau, chaque homme qui est au début de sa vingtaine doit être laissé au repos afin de devenir consommable. N’essayez même pas encore de le mettre au four.

Vous savez que vous devriez faire des efforts pour sortir avec quelqu’un de plus âgé.

L’ÂGE ET LA MATURITÉ ÉMOTIONNELLE NE SONT PAS LIÉS

Vous décidez de sortir avec un homme plus âgé, disons 26 ans, qui s’avère être un petit prince infect. Votre grande décision adulte consiste à être associée à un autre mec qui est constamment passif-agressif et qui tait ses arguments, ce qui est gênant. Vous décidez de passer beaucoup de temps à penser à l’âge d’un homme avant de vous emmerder à sortir sérieusement avec lui dans le futur. Pour l’instant, c’est le plus gros coup dur.

UN CONJOINT SE DOIT DE GARANTIR UNE SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Surfant sur une vague post-féministe, vous décidez soit : 1) de sortir avec une vache à lait bien méritée pour vous en sortir pendant l’université et/ou le début du chômage 2) de rencontrer quelqu’un qui vous est extrêmement reconnaissant de sortir avec lui, qui vous observe comme un éleveur de chevaux observe un poney, et qui choisit d’exprimer son affection en vous balançant de l’argent. Vous prenez votre pied dans l’aspect transactionnel de l’amour et du sexe – une femme indépendante qui obtient ce qu’elle veut ! Allez vous faire foutre, les mecs ! xx

C’EST LE BON

Ça y est. Toute la rencontre semble dictée par le destin, une sorte de connexion instantanée que vous n’avez jamais eue auparavant avec qui que ce soit. Ça ne sert à rien d’avoir des discussions verbales, de toute façon vos deux cerveaux volent conjointement dans les airs. C’est ce dont parlait Beyoncé dans « XO », chaque jour semble être un tantinet comme ce premier ecsta qui vous rend euphorique. Celui qui vous tient par la queue de cheval quand vous vomissez et qui va acheter du PQ quand vous avez la chiasse. Celui qui vous travaille de la langue jusqu’à l’extase et qui cuisine des trucs à partir de vraies recettes sur son téléphone quand il sait que vous venez. Vos amies disent qu’elles ne vous ont jamais vue si heureuse. Vous n’avez pas besoin d’essayer. Cette personne vous traite comme un être humain, pas comme une fille ou une femme. Disney, votre mère (encore!) et le patriarcat hétéronormé avaient raison ! Le Grand Amour existe ! C’est pour ça que tous les autres se sentent super tristes – ils ne connaissent pas le Grand Amour, les pauvres…

CE N’EST PAS LE BON

L’un d’entre vous, ou les deux, merde quelque part – parce que vous vous rendez compte que l’un d’entre vous, ou les deux, ne connaissait pas l’autre aussi bien qu’il le pensait.

Vous passez la plupart de votre temps libre de l’année qui suit au fond d’un bar, à demander de manière aigrie aux couples depuis combien de temps ils sont ensemble, en affichant un sourire suffisant quand ça fait moins de deux ans. C’est pathétique ! Vous prenez conscience du fait important qu’une relation ne commence pas vraiment tant qu’elle n’atteint pas le moment marquant des deux ans – avant ça, c’est la période de la lune de miel, ce qui est un mensonge – et que le « bon », ça n’existe pas. Toutes les personnes plus âgées que vous qui sont toujours dans leur relation du Grand Amour se posent moins de questions complexes que vous, ne se connaissent pas assez bien et n’ont jamais eu d’expériences de vie misérables, il est donc certain que dès qu’elles atteindront l’âge adulte, elles connaîtront la période gênante où…

LA BAISE À TOUT-VA

…on baise tout ce qui bouge. Oui, bien sûr, à l’époque vous vous imaginiez casée à ce stade de la vie, genre 25 ans, mais pourquoi se lancer dans une autre relation vouée à l’échec quand vous pouvez faire en sorte que tout le monde rigole aux histoires que vous racontez (qui sont en fait votre vie).

Attendez-vous donc à vous frotter à des housses de couette aux motifs de dessins animés, à des oreillers qui sentent qui les cheveux gras, à des plateaux-repas tout prêts bons pour la poubelle et à regarder des mecs jouer aux jeux vidéo en boucle. Vous allez aussi voir passer des énormes bites. Un mal pour un bien.

Lors de cette phase, vous apprenez que : on en fait tout un plat autour des plans à trois mais qu’en fin de compte ils ne procurent pas tout le plaisir escompté; que le sexe, ça peut être très bien comme très mauvais, et qu’il y a plein de nuances entre les deux extrêmes; et que même si vous pouvez avoir plusieurs « types » de mecs, vous finissez toujours par graviter à l’infini autour des mêmes gars, comme un pigeon en chaleur.

LES MECS NE VEULENT PAS TOUJOURS BAISER; EN FAIT, EST-CE QUE LES MECS HÉTÉROS AIMENT VRAIMENT ÇA ?

Vous vous rendez compte qu’avoir un rendez-vous signifie simplement se pointer quelque part, boire 3 ou 4 pintes et partir en se demandant soit « Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ? », soit « Qu’est-ce qui ne va pas chez lui ? » Alors que vous recherchez désespérément à coucher avec des mecs, eux recherchent désespérément…une copine ?! Il s’avère également qu’ils ne sont pas les agresseurs sexuels que vous pensiez. La plupart des hommes sont juste des petits gars un peu nuls, perplexes quand vous flirtez avec eux mais qui aiment bien ça. Cela va à l’encontre de tout ce qu’on vous a conditionné à croire, depuis l’éducation civique et sexuelle. C’est vous qui êtes la véritable initiatrice du sexe, et les hommes répondent à vos sextos par des emojis qui n’ont pas de sens.

En fait, plus vous mûrissez, plus vous percevez les autres clairement. Quelques hommes s’imaginent des trucs avec vous, se projettent et voient ce qu’ils veulent voir à un certain moment. Vous admettez ça et faites un pas en arrière. Est-ce que vous… commenceriez à savoir ce que vous voulez ?

BON C’EST CONFIRMÉ : L’ÂGE ET LA MATURITÉ ÉMOTIONNELLE NE SONT PAS LIÉS

Vous sortez avec un mec qui a la trentaine bien tassée et qui qualifie ses ex de « narcissiques ». Il se met en colère parce que vous commandez subtilement avant lui au bar ou que vous le battez d’une courte tête dans une partie de baby-foot, et quitte la pièce en appelant sa mère.

LES HOMMES DOIVENT SIMPLEMENT ÊTRE DRÔLES ET BONS AU LIT

Est-ce que vous vous posez ou est-ce que vous devenez plus réaliste ? Qui sait ! La meilleure partie de la décennie vous montre que depuis le début, tout ce que vous demandiez d’un homme étaient : la capacité à le faire trois fois en une nuit et un bon stock de memes de qualité.

DE LA CLARTÉ / NAMASTÉ / LA MORT ARRIVE / REGARDEZ TOUT CE QUE J’AI APPRIS

Vous êtes sereine en terme de relations. C’est un fait : les relations amoureuses exigent de vrais compromis, ne devraient jamais être basées sur l’argent, vous devriez toujours être attentive quand vous êtes avec quelqu’un (lâchez ce putain de téléphone pour une soirée) et elles ne marcheront uniquement si vous aimez les mêmes types de rapports sexuels, désolée. Vous voyez des femmes plus jeunes donner des conseils pleins d’inspiration sur les relations dans des podcasts. Ça fait de vous une ancienne et vous en êtes satisfaite.

Vous rencontrez peut-être quelqu’un qui va vous donner envie de créer un autre culte partagé. Le genre de personne que vous regardez quand il engage la conversation avec quelqu’un d’autre en vous disant « bon, je veux bien nager à travers un océan de verre pour ce connard ». Il est également possible que vous ayez une deuxième phase « CE N’EST PAS LE BON » six mois plus tard.

Dans tous les cas, c’est maintenant que vous vous rendez compte que vous (comme tout le monde) en savez très peu sur les relations. Y compris savoir ce que vous voulez. Mais vous savez bien ce que vous ne voulez pas. Vous mettez moins de temps à vous sortir des mauvaises situations, et ce avec plus de confiance en l’idée que ça va aller. Vous développez quelque chose qui ressemble à des limites personnelles. Si vous avez beaucoup de chance, vous n’aurez plus jamais de relations avec quelqu’un qui n’a pas de taies d’oreiller.

