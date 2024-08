Tout ce que vous avez raté dans le grand mezze de la bouffe en février 2022

Comme vous n’êtes pas journaliste et que vous n’avez pas le nez dans l’actu, on a décidé de vous mâcher un peu le taf en réunissant dans cet article toutes les news que vous avez probablement ratées, liées plus de près que de loin à la bouffe en forme de s/o culinaire à feu le grand cirque du rap des maestros Yérim et Genono.

Camouflet pour les ministres de l’Intérieur, de l’Agriculture et le lobby de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Le tribunal administratif de Paris impose la fin de certaines activités de la cellule Demeter jugée « illégales ». Sous couvert de lutter contre « l’agribashing » et la délinquance dans le monde agricole, l’antenne de la gendarmerie était surtout utilisée pour « prévenir des actions de nature idéologique » – ie : surveiller les militants environnementalistes. Ailleurs en France, le fromager Entremont tente de déclencher une guerre civile en proposant un « concours de la Meilleure soirée raclette de France » édition région.

On ne reconnaîtra peut-être jamais la paternité du tacos français à Grenoble, mais c’est bien un laboratoire local (Gael) qui a validé le superbe logo du Nutri-score. On a les enfants qu’on mérite. Sinon, la flexibilité du travail est un enfer, épisode 1234. Rabah Mekaoui, ouvrier de la brasserie Kronenbourg d’Obernai, qui produit une bière sur trois de celles consommées dans l’Hexagone, demandait sa requalification en CDI après presque 30 ans de bons et loyaux services (dont 177 contrats courts). Il a été débouté aux prud’hommes, raconte Le Monde qui souligne que le brasseur a déjà été condamné à plusieurs reprises pour abus de contrats saisonniers. Depuis que la procédure a été enclenchée, Rabah n’a pas été repris sur le site. Son avocate a fait appel.

Quentin Bourse, vigneron en agriculture biologique à Azay-le-Rideau, s’adresse au Président dans un post Instagram. Il souligne les difficultés de son métier et les vignes de son domaine du Sot de l’Ange à la merci des phénomènes météorologiques violents dont certains (gel précoce, sécheresse) provoqués par le dérèglement climatique. Malgré des années « de plus en plus cataclysmiques », le vigneron tient le coup. Jusqu’au jour où sa banque – Crédit Agricole (lol) – décide brutalement de faire augmenter de 82% son assurance récolte. Ne vous étonnez pas si les vignerons finissent par couper leur raisin avec de la Badoit.

La bouffe servie aux JO d’hiver à Pékin fait rêver : confinée dans son hôtel à cause du Covid, la biathlète russe Valeria Vasnetsova a confié au Guardian : « J’ai mal au bide, je suis pâle et j’ai des gros cercles noirs autour des yeux » avant de publier une photo de son « petit-déjeuner, déjeuner et dîner depuis cinq jours ». Un entraîneur de ski allemand lui a emboîté le pas : « Je pensais que le comité olympique choisirait un traiteur capable de fournir des plats chauds. Il y a des chips, des noix, du chocolat et c’est tout. »

Moins frugal, Mister V sort une pizza et, comme dirait un internaute : ces réel mdrr et vont vraiment être a carrefour ces sa la dinguerie surtout! :O Un tueur grand respect comme d’hab !!

Pas de chance, vous ne pouvez déjà plus vous inscrire au concours de pudding en l’honneur du jubilé de platine d’Elizabeth II. Dans l’Oregon, une église de Brookings attaque la ville en justice pour contrecarrer une loi l’empêchant de servir plus de deux repas par semaine aux sans-abris du quartier.

« Tension sur le chicon », titre la Voix du Nord qui alerte sur une crise conjoncturelle traversée par les producteurs d’endives majoritairement installés dans les Hauts-de-France : prix de vente trop bas, coût de l’électricité et des emballages trop haut. Le président de l’Union des endiviers est inquiet. Pour rappel, l’endive fait baisser la tension artérielle sauf quand elle est enroulée dans du jambon et plongée dans la béchamel mais en même temps c’est le seul moyen de ne pas trop sentir son goût.

Adams says food is like a drug and claims people would not be able to tell the difference between “someone hooked on heroin” and “someone hooked on cheese.”



He also acknowledges he does “not have great self-discipline” when it comes to food. pic.twitter.com/wCTwKFlemt — Chris Sommerfeldt (@C_Sommerfeldt) February 7, 2022

Comparaison n’est pas raison. Eric Adams, le maire vegan de New York, s’est fendu d’une petite figure de style culinaire : « La bouffe, c’est comme une drogue. Les études montrent que le cerveau encourage de la même manière les dépendants aux drogues que les accros au fromage. La bouffe est une addiction. Vous prenez un consommateur d’héroïne et un fan de fromage, vous les mettez dans la même pièce, je vous mets au défi de trouver qui est accro à quoi. » Mouais.

Deux monuments français de l’alimentation sont en danger. Chez Flunch, placé sous procédure de sauvegarde en 2021, plus d’une vingtaine de restaurants sur la centaine de l’enseigne, débrayent à l’heure du déj, en attendant des négociations sur les salaires et les conditions de travail. Chez Tipiak, c’est la grève sur plusieurs sites avec des slogans bien pirate, bien cassolette de Saint-Jacques : « Nos produits sont à croquer, nos salaires sont à gerber ! ».

Deux études différentes mettent en évidence les bénéfices sanitaires d’une bonne alimentation. Tout d’abord, le bio permettrait une baisse significative du stress oxydatif (lié à des pathologies assez craignos comme le cancer ou le diabète). D’autres chercheurs ont calculé qu’en adoptant à l’âge de 20 pour un régime riche en légumineuses, céréales complètes, fruits et légumes, permettrait de gagner plusieurs années d’espérance de vie.

Conséquence immédiate, un McDo de Nantes est attaqué à la tractopelle. Les malfaiteurs détruisent partiellement la devanture vers 4 heures du matin pour choper les coffres-forts du fast-food – un préjudice estimé entre 3 000 et 4 000 selon Ouest France.

https://www.youtube.com/watch?v=_QKMkqZVgMc

Heather Morgan suivait le parcours assez classique de la YouTubeuse sans talent particulier. Elle s’était lancée dans le rap sous le nom de Razzlekhan et se présentait (dans la vidéo ci-dessus) comme la Waffle Queen of Korea – apparemment, elle organisait des soirées gaufres avec des étudiants asiatiques en Erasmus à New York. Aujourd’hui, elle est soupçonnée de blanchir 4,5 milliards de dollars en crypto-monnaies volés. Marie s’infiltre dans la blockchain quoi.

Gaufre toujours, Angèle profite des 37e Victoires de la musique pour venir chanter sur scène son titre Bruxelles, je t’aime. Surprise, les sept personnes qui regardent en live sont aussi casse-couilles que la cérémonie et reprochent à l’interprète non pas d’avoir écrit un titre insipide mais d’être assise sur une gaufre liégeoise plutôt que de Bruxelles.

Entre tradition et modernité.

C’est la Saint-Valentin et Valérie Pécresse s’est rendue à l’équivalent français du Superbowl : le salon Wine Paris & Vinexpo dédié au pinard. La veille, la candidate des Républicains avait tenté de draguer l’électorat communiste en lançant devant 7 000 personnes : « un pavé de charolais arrosé d’un bon verre de vin, ça, c’est la France. »

Contenu promotionnel non rémunéré : Netflix US sort la série Bad Vegan qui retrace les pérégrinations de Sarma Melngailis. À la tête d’un petit empire de la restauration au début des années 2000, Sarma arrête de payer ses employées et disparait soudainement. Un peu comme la défense du Real Madrid dans le temps additionnel ;) Le compte Footy Scran, dédié à la bouffe de stade, en profite pour découvrir les burgers servis au Parc des Princes.

« Je suis bête. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. Avec l’effet de groupe, l’alcool et le cannabis, ça m’a entraîné » n’est pas la réponse idéale à donner au tribunal de Mont-de-Marsan si vous casser la gueule d’un touriste parce qu’il a dit « pain au chocolat » au lieu de « chocolatine ». L’agresseur landais a finalement écopé de quatre mois de prison ferme. Top Chef 2022, la telenovela préférée des Français, s’ouvre avec un nouveau chef dans le jury (Glenn Viel) et un candidat HPI que la prod’ décide de sacrifier sur l’autel de l’audience avec un montage pas du tout ikejime.

On peut « de nouveau » boire de l’alcool au bureau apparemment…

Picole et people : Brad Pitt attaque Angelina Jolie pour avoir vendu ses parts de leur château de Miraval sans son accord et alors même qu’il essayait de les racheter. L’acteur affirme qu’il ne peut plus « utiliser le domaine en tant que résidence personnelle ni gérer la propriété qu’il a fait fructifier » et ajoute que les nouveaux proprios veulent contrôler son très lucratif business de rosé.

On peut « de nouveau » boire de l’alcool au bureau apparemment et le brocoli est élu ingrédient le plus susceptible d’empester l’open space devant le poisson et les œufs.

Idée recette.

Caddie gagne un délai d’une semaine pour tenter de sauver les meubles, évoque Les Dernières Nouvelles d’Alsace. L’emblématique fabricant de chariots de supermarché, en redressement judiciaire depuis janvier, veut éviter la liquidation et dispose d’une offre de reprise qui cherche toujours à boucler sa levée de fonds.

Sale journée pour les gourmets, un camion-citerne transportant du vin a percuté l’axe central de l’A8 entre Nice et Aix. Un piéton accusé d’avoir collé une part de pizza sur le masque d’un policier municipal qui venait de la faire tomber se mange 500 euros d’amende avec sursis, rapporte Ouest France (repéré par l’inénarrable Keuj).

People et picole, bis repetita placent : Leonardo DiCaprio veut sauver la planète en investissant dans le champ’. L’acteur a acheté des parts de la maison Telmont, possédée par Cointreau, qui exploite des vignes à Damery et se vante de protéger la biodiversité de la région, de tourner sur de l’énergie 100% renouvelable et de s’engager à réduire le plus possible son empreinte environnementale. « Je suis fier d’être un investisseur », aurait proclamé la star citée par le Guardian. Le même jour, le gouvernement annonce que le plafond des titres restaurants reste à 38 euros jusqu’au mois de juin. Il n’y a pas de petite victoire.

Bouébot, le premier robot capable de préparer une fondue moitié-moitié – soit de verser le vin, décroûter les fromages, les râper dans un caquelon, chauffer le tout, ajouter le poivre et la Maïzena, brasser délicatement en huit et y plonger un morceau de pain – sera présenté pour la première fois au Salon de l’agriculture par la start-up qui avait déjà commis le Roboclette, une machine capable de racler du fromage fondu. Beaucoup de chemin parcouru.

« Tout ça pour un hamburger ». Devant le tribunal correctionnel de Colmar, Amine, 19 ans, en détention provisoire depuis 14 mois, doit expliquer pourquoi, après avoir commandé sur Uber Eats, il a choisi de tirer sur le livreur avec un pistolet automatique. Plus rapide, le chef José Andres annonce l’arrivé de sa World Central Kitchen à la frontière polonaise pour servir des plats aux déplacés alors que la Russie a commencé à envahir l’Ukraine.

People of the World…Like you, I am distraught watching Ukraine under attack. We must come together as a force for good! @WCKitchen is on Poland border delivering meals tonight—Romania soon. In addition to your donations…I am committing support from the Bezos award to Ukraine.🇺🇦 pic.twitter.com/ws0EFl8zLd — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) February 25, 2022

Hank le Tank, l’ours soupçonné de bouffer les pizzas des habitants de South Lake Tahoe est en fait plusieurs ours différents ce qui est à peu de choses près le scénario du Prestige avec Christian Bale.

« Il y a des films légers, comme celui du dimanche soir, où on ne veut pas s’engager émotionnellement. Dans le vin, c’est pareil. J’aime bien, de temps en temps, un petit beaujolais qui sait se faire discret avec un plat de bistrot. » Reda Kateb parle de son rapport au pinard dans Le Monde. Si vous voulez discuter, le Carrefour de Wasquehal inaugure ses blablabla caisses, sans pression de productivité, à destination des clients qui veulent tailler le bout de gras.

Zelenskyy, a true leader, sitting down for a meal with his troops! #Zelensky #Ukraine pic.twitter.com/w6LLqDDmnx — Reza Rahimi (@rezarvhimi) February 27, 2022

Les premiers appels à boycotter les produits russes se font entendre aux États-Unis où les gens ne connaissent visiblement que la vodka. De son côté, la Miviludes a décidé d’attaquer la plus grande secte du XIe arrondissement : les buveurs de vin en biodynamie.

Ce qu'on vous dit sur la biodynamie : une méthode agricole biologique et saine.

Ce qu'est la biodynamie : une méthode d'agriculture et de viticulture ésotérique controversée dans le milieu scientifique et liée à l'anthroposophie.

Posez vos questions sur https://t.co/HjzvydY46b — Miviludes (@Miviludes_Gouv) February 28, 2022

