Tout ce que vous nous avez raconté pour gagner le coupe-pilules VICE

Cet été, VICE vous parle la consommation de drogues en Belgique dans le cadre de la campagne « Split Your Pill ». Vous pouvez y lire notre article sur ce que les belges consomment quand ils font la fête, basé sur de l’enquête menée en 2018 par le VAD. L’équivalent francophone du VAD, Eurotox, a également lancé une recherche il y a quelques mois sur les nouvelles drogues de synthèses. Vous consommez des drogues et résidez en Belgique ? Participez à cette enquête anonyme pour améliorer les connaissances des pratiques de consommation de drogues en Belgique francophone.

Dans le cadre de cette campagne, VICE vous offrait la semaine dernière la possibilité de remporter un coupe-pilules en édition limitée. Comment ? En nous racontant l’une de vos expériences liées à la drogue. Le sujet vous a visiblement pas mal inspiré, alors on a sélectionné quelques-unes des perles bien perchées et décidé de les partager avec vous, de manière anonyme. Les heureux gagnants se reconnaîtront sûrement et recevront leur petit colis dans les semaines à venir. Bonne nouvelle : ce n’est pas parce que vous n’avez pas été mentionné dans l’article que vous n’avez pas été retenu. Vous êtes plus d’une centaine à remporter un coupe-pilules. Gardez un oeil sur votre mailbox. Et n’oubliez pas : Que vous le portiez en pendentif ou le glissiez discrètement au fond de la banane de Jean-Mi que tout le camping surnomme déjà Pac-Man, le plus important, c’est que vous coupiez vos pilules.

Videos by VICE

***

« Premier taz en juin passé. Soirée confession assis dans la douche avec mes potes. Je leur ai raconté un de mes plus gros fantasmes : que ma copine me mette un doigt dans le cul. » — Lisez aussi : Messieurs, il est temps de briser le tabou autour de l’orgasme prostatique.

« J’ai pris une pilule super forte pour mon anniversaire. Je me suis tellement mordu les lèvres que j’ai fini à l’hôpital avec une bouche plus grosse que celle de Kylie Jenner. 22e anniversaire au top, je ressemblais à un des frères Bogdanov. Merci l’ecsta surdosé. » — Lisez aussi : Apparemment, la tendance est aux injections dans les tétons

« Je suis la mama de tout le monde : verre d’eau, conseil, division, hygiène,… Mes amis en rigolent mais sont rassurés que je sois dans le coin en soirée. Je ne juge pas mais on peut compter sur moi. Trop d’amis ont fait des OD, je laisserai plus jamais ça arriver. » — Lisez aussi : Voici précisément ce qui se passe quand vous faites une overdose

« Je ne consomme pas de drogues. Mais l’objet serait très utile pour les médicaments de mes grands parents. Thanks Vice ! » — Lisez aussi : Des conseils sexuels par des vieux, à destination des jeunes

« J’ai un petit bout de dent qui s’est cassé à force de couper mes p avec mes incisives. » — Lisez aussi : Mon père, cet ancien dentiste richissime devenu trafiquant de LSD

« Moi j’prends toutes les drogues dans l’alphabet : thc, cocaïne, lsd, xtc, mdma, ketamine, ritaline, codéine, ballons, alcool, nicotine. » — Lisez aussi : Pourquoi vous devriez arrêter de vous défoncer tous les week-ends après 25 ans

« En festival j’ai essayé d’avaler une pilule mais j’avais la bouche tellement sèche qu’elle est restée bloqué dans ma gorge. Le goût était horrible, j’ai demandé à la personne à côté de moi de me filer de l’eau mais il avait uniquement du pastis ! Mélange pas top… » — Lisez aussi : Oubliez le Pastis, c’est la coke qui a la cote chez les joueurs de pétanque

« À 30 piges, je deviens la vieille qui donne des conseils drogues à son petit frère. Ce coupe pilule pourrait clairement lui éviter d’avoir la mâchoire qui part en cacahuète ! » — Lisez aussi : Le « mewing » : la technique orthodontique de niche qui envahit YouTube

« Je reviens à peine de Dour, pas la peine de vous faire un dessin….» — Lisez aussi : Dour avant-après : portraits de festivaliers

« J’ai voulu croquer un bout de ma pilule, mais il est tombé au sol. C’était ma seule p donc j’ai donc dû la ramasser dans la boue et l’avaler. » — Lisez aussi : Tout ce que j’ai trouvé sur le sol du festival de Dour

« J’en ai pris plein. J’ai failli crever. C’était vraiment cool ! » — Lisez aussi : On a demandé aux Bruxellois ce qu’ils aimeraient manger avec de mourir

« J’ai beaucoup d’expérience avec différents types de drogues. Un jour, je me suis réveillé dans le quartier juif d’Anvers avec une moustache hitlérienne. » — Lisez aussi : Avec ces personnes bourrées qui se réveillent dans des pays étrangers

« J’aime prendre des drogues, mais je m’assure toujours de rester bien hydraté et de savoir d’où elles proviennent. Je sais ce que mon corps peut supporter et je n’explore pas de nouvelles limites. » — Lisez aussi : À quoi faire attention quand vous prenez de l’MDMA et de l’XTC

« Un de mes amis a déjà pris une pilule par accident parce qu’il pensait qu’elle avait déjà été coupée. Il a commencé à avoir des hallucinations et a vu des nains courir sur la piste de danse. Il a passé une bonne soirée. » — Lisez aussi : Certaines personnes revivent leurs trips psychédéliques des années plus tard

« Je prends de l’xtc chez moi avec ma copine et on fait l’amour sous pilule. Le chemsex procure des émotions super intenses et on peut durer huit à douze heures comme ça. Cette expérience avec une petite dose de GHB augmente le charme et je vous garantis que ce sont des nuits chaudes. » [Mélanger les drogues augmente le risque d’effets imprévisibles, et entraîne également souvent plus de risques.] — Lisez aussi : Le chemsex symbolise notre culte de la performance

« Croquer des petits bouts, c’est clairement pas pour moi ! » — Lisez aussi : J’ai avalé un taz douteux et depuis, ma vue est chroniquement granuleuse

« J’ai eu un k-hole à la VICE party après avoir pris une clé de coke, qui s’est avérée être de la kétamine. » — Lisez aussi : Des gens nous racontent leur K-hole le plus marquant.

Ne ratez plus jamais rien : inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire et suivez VICE Belgique sur Instagram.