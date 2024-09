Tout ce qui s’est passé dans le grand cirque du rap en mars

Les rappeurs français et américains (on ne s’est pas occupés des autres, faut pas déconner) étant toujours plus nombreux, toujours plus productifs, et toujours plus prompts à nous faire rire à l’insu de leur plein gré, il devient chaque année un peu plus difficile de suivre leur actualité sans en louper une miette. N’écoutant que notre courage et notre besoin d’enchainer les piges pour boucler les fins de mois, nous avons pris les choses en main afin de vous balancer ce grand récapitulatif de tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en Mars 2017.





01/03

Le succès planétaire de « Mask Off » de Future et de ce fameux sample de Tommy Buttler a ravivé l’intérêt du monde du rap -toujours très volontaire quand il s’agit de suivre une tendance tête baissée– pour la flûte. Mais Metro Boomin’ est loin d’avoir inventé la flûte, Swamp Diggers nous le rappelle en compilant quinze titres du même genre sortis uniquement au cours des deux dernières années.



Hooss rend un vibrant et involontaire hommage aux Destiny’s Child.

Joey Badass donne une interview dans le cadre du Black History Month. Manque de pot, tout ce qu’on en retiendra c’est le moment où il dit qu’il est meilleur que Tupac.





02/03

Non, 25G n’est pas raciste. Depuis le légendaire Babtou Pur Souche, 25G, le plus gaulois des membres de Néochrome, a plus ou moins été récupéré par certains médias de la fachosphère, tout contents de pouvoir s’identifier à un rappeur qui assume d’être Blanc sans pour autant être un loser, un fuckboy parisien ou pire, un converti à l’islam. Sauf que 25G est en réalité tout sauf proche de l’idéologie raciste, et a tenu à clarifier la situation devant la caméra d’Oto Tune.

Dans la catégorie « on l’a pas écouté mais c’est sûrement très bien », Amour suprême vol.1 de Sameer Ahmad reste une valeur sûre.

Le classement Forbes des jeunes rappeurs les mieux payés révèle que c’est Desiigner qui s’en sort le mieux, ce qui laisse peu d’espoir quant à l’avenir de l’humanité, même si on peut se consoler avec la présence de Stormzy et Young M.A.

Après avoir lâché « Shether », Remy Ma continue de s’acharner sur sa cible, à la manière d’un enfant capricieux qui saute à pied joint sur un cadavre (on l’a tous fait).

Nicki Minaj « répondra » finalement sur « No Frauds » tout en expliquant que c’est une star, qu’elle n’a pas le temps de faire des diss, mais qu’elle peut disser des gens sur des hits. Manque de pot « No Frauds » ne marquera pas les charts malgré la présence de Drake et Lil Wayne. La stratégie de l’échec, nouvel épisode.





03/03

Comme souvent le vendredi, le consommateur de rap français est inondé de sorties, ici avec quatre projets : Rim’K, IAM, Ixzo, et GLK. Une quadruple sortie qui permet de tracer assez facilement votre profil psychologique d’auditeur, en fonction de celui que vous avez écouté en premier. Rim’K : vous aimez les nouvelles tendances du rap mais vous restez fidèles aux rappeurs qui ont bercé votre adolescence ; IAM : vous détestez la modernité, et autotune rime chez vous avec cancer ; Ixzo : vous lâchez de grands « tu dates toi » en croisant par hasard des potes dont vous aviez oublié l’existence ; GLK : vous en avez marre de voir toujours les mêmes têtes et vous voulez du neuf dans votre existence.

Pendant ce temps, Westside Gunn x DJ Green Lantern balancent la mixtape Hitler On Steroids, et dévoilent par la même occasion la cover de l’année.



04/03

Le fantôme du pitbull de Busta Flex peut enfin arrêter d’errer sur Terre et reposer en paix au paradis des chiens.



05/03

Le clip du featuring Kaaris – Lacrim qui avait été annoncé en grandes pompes l’année dernière avant d’être annulé le jour de sa sortie, finit par leaker sur Youtube. Et franchement, ça ne valait vraiment pas le coup d’attendre.



06/03

A la base, Riski était censé balancer un titre mensuel, chaque 26 du mois. Un rythme qu’il a tenu pendant un bon semestre, jusqu’à la fin de l’automne et l’entrée en hibernation du rappeur. Il sort donc de son terrier avec les premières chaleurs du mois de mars, et avec une seule idée en tête : s’engraisser -pas de noisettes, car il n’est pas un écureuil, mais de biff bien frais.

Savoir que la nouvelle génération ne connaît pas les rappeurs qui ont bercé notre adolescence est parfois un motif d’espoir, parce que ça signifie que d’horribles rappeurs n’ont pas résisté à l’épreuve du temps et ont disparu à jamais dans les limbes des skyblogs musique. Mais dans certains cas, c’est particulièrement triste : les moins de vingt ans ne connaissent pas Iron Sy. Soucieux de l’avenir de l’humanité, DJ Weedim compte bien refaire leur éducation. Weedim président.

Jarod aime beaucoup Booba, il aime aussi Nekfeu ou Alpha 5.20. Et il ne s’est pas privé pour leur faire des déclarations publiques. Alors quand il n’aime pas quelqu’un, même principe : connection aux réseaux sociaux, et ouverture du coeur :

C’est moche, mais que celui qui ne s’est jamais foutu de la gueule de La Fouine sur Twitter lui jette la première pierre. Jarod n’étant vraiment pas comme les autres, profite de cet ersatz de clash pour inviter Fouiny en freestyle, proposant même de le dépouiller par la même occasion :

La Fouine n’ayant clairement aucune bonne raison de répondre -hormis celle de s’afficher gratuitement, donc rien d’impossible avec lui-, Jarod termine tout de même avec une pique et un brin d’autodérision -l’autodérision est essentielle quand on est roux.

A$ap Rocky tourne une pub Mercedes. Et ça a quand même beaucoup plus de gueule que quand Joke tourne une pub Nike.

DJ Paul souhaiterait demander à Dieu un truc essentiel, à propos d’un des plus grands mystères de la vie : pourquoi a t-on a des cheveux ailleurs que sur la tête ?



08/03

Freko Ding devient Youtubeur. Faites ce que vous voulez de cette information (PS : on dirait qu’entre temps, il ait déjà clôturé son compte).

Avec « Vieille Gloire », Don Choa revient avec pas mal d’introspection et de recul sur le succès de la FF et sur ses années d’inactivité, un joli clip, un flow qui n’a rien perdu de son imprévisibilité, et un crâne toujours aussi lisse et brillant : une des bonnes surprises de l’année.

Entre El Khmer et Darki, on se dit que Booba n’a pas forcément misé sur le bon cheval.

Cette capture d’écran de 21 Savage a circulé et Internet est formel : ce mec a l’attitude, la dégaine et l’expression faciale d’un super-méchant qui exige une rançon à l’ONU en menaçant d’exterminer la moitié de la planète.



Nouveau clip de Jul, qui n’a absolument rien à voir avec le morceau. Le premier de ses 4 clips mensuels, en plus d’une dizaine de titres inédits balancés gratuitement sur Youtube. Un mois tout à fait normal pour Jul.





09/03

La campagne électorale ne nous décevra décidément jamais.



10/03

Trois clips, trois ambiances. « En low » de Gizo Evoracci, « BOC » de Niska, « Euphorie » de Kalash Criminel. Et si vous suivez, vous savez déjà celui qu’on a préféré.



14/03

Jason Voriz versus Lacrim. La vérité, c’est que Voriz était très alcoolisé et qu’il est complètement parti en couilles, avant de se rendre compte le lendemain qu’utiliser son téléphone en étant bourré est la pire idée du monde.

Soprano est élu personnalité préférée des gosses. Une élection qui soulève de nombreuses et très sombres questions.



15/03

Suite au clip de « Lavender », Donald Trump clashe Snoop sur Twitter, ce qui montre que ce mec n’a toujours pas compris le principe du métier de président. Cela provoquera un nombre incroyable de moqueries sur la toile, mais surtout une réponse teigneuse de T.I qui écrit : « Snoop Dogg est une putain de légende, espèce de putain de rat musqué au bronzage mandarine à peau de scrotum, porteur de perruques en fourrure de putois, chien atomique à tête de cul diarrhéique, chieur de faits alternatifs. Laisse les noms de nos légendes hors de ta vieille bouche qui sent la pisse de chiot et continue de te concentrer sur la division des minorités, la construction des barrières, la stigmatisation des immigrés et à niquer ce pays comme tu le fais déjà. » Parfois T.I est très inspiré.

Young M.A a prouvé une nouvelle fois qu’elle est bien plus qu’un cosplay de Snoop de The Wire.

Alkpote, Jarod et Tino ont franchi une nouvelle marche de l’empereur dans la joie et la bonne humeur. Le rappeur d’Evry précise que son anus a le goût du sucre avant de se comparer à Jules Verne, et c’est sans doute lié.

Céline Dion a big up Nicki Minaj, sans qu’on sache bien si c’était sérieux ou juste pour se foutre de sa gueule, mais dans les deux cas c’était vraiment un mois de merde pour la rappeuse.

Vald a démarré une web-série qui suit sa tournée, ce qui permet entre autre à Biffty d’expliquer à la caméra qu’il existe peu de différence entre un gâteau au chocolat et un étron. Il y a aussi des petits freestyles et des grands moments de drogués.

On a enfin la réponse à la question « qui a gagné le clash entre Remy Ma et Nicki Minaj ». C’est Khia. Pour les plus jeunes, Khia est une rappeuse de Floride qui s’est fait connaître il y a de nombreuses lunes avec le tube « My Neck, My Back », entre autres. Mais c’est pas la question. Dans un Facebook live d’anthologie, la rappeuse explique que Remy Ma est trop vieille pour gaspiller son temps à clasher qui que ce soit et qu’elle devrait plutôt s’occuper de satisfaire son mari (le rappeur Papoose), en le suçant et en le baisant le plus souvent possible. Comme c’est légèrement hors-sujet, Khia réagit ensuite au clash en lui-même et là ça devient fabuleux : « j’ai écouté aucun des sons parce que je suis du Sud, ici on n’écoute pas les meufs ou les mecs de New York, on écrit des hits pour les clubs avec des refrains qui tuent, pas des couplets de merde avec des métaphores à chier, d’ailleurs les sons de New York ne dépassent jamais la Caroline du Nord, ils arrivent pas ici, alors que le South tout le monde nous écoute, au nord, à l’est, à l’ouest. On n’a jamais écouté ces putains de Nicki Minaj, Remy Ma, Lil Kim ou Foxy Brown dans nos clubs. New York ils ont le rap battle, nous non, on n’écrit pas des trucs pour viser d’autres gens, on n’écrit pas des saloperies genre “le ciel est gris, le sol est comme ça, oh mon dieu blablabla”. Aucun rappeur du Sud n’a jamais imité un mec de New York, c’est tous les autres qui veulent sonner comme nous. »

16/03

Sofiane est disque d’or avec #JesuispasséchezSo. Même si ça ne veut plus dire grand chose en 2017, à l’époque des certifications Youtube, mais ça fait tout de même plaisir de voir récompensé un mec qui était aussi loin des hautes sphères il y a seulement un an en arrière.

Def Jam nie officiellement l’existence d’un projet de Kanye West en collaboration avec la NASA. C’est la fin d’un beau rêve.

Lacrim sort l’épisode 4 de sa série Force & honneur. Perso j’ai stoppé à la moitié de l’épisode 1, donc je sais pas si ça termine bien ou mal, mais je suis à peu près sûr qu’on est assez loin du « French Gomorra » que les petits de Mantes la Jolie ont essayé de me vendre.

Benash donne une interview pour Booska-P. Partez pas, ça va devenir drôle. £A la question « as-tu déjà eu un malaise avec un fan ? », n’importe qui aurait trouvé une anecdote sympatoche avec une groupie entreprenante ou un supporter un peu trop collant, mais Benash n’est pas n’importe qui, d’où cette réponse magique : « j’ai déjà tabassé un fan, mais c’était pas un malaise. Il était devant moi, il voulait pas me laisser passer, je l’ai goomé, je lui ai cassé le nez ». Benash président.





17/03

Rick Ross sort un album et clashe plein de gens (mais surtout Birdman).



IAM sort un clip très contradictoire : le morceau s’appelle « Bien plus beau », mais la vidéo inclut des séquences de la série Iron Fist, qui est à peu près la pire chose que Netflix ait diffusé après le spectacle de Gad Elmaleh.

Mac Tyer chante « Loup solitaire », habillé en vache.

G Herbo sort le EP Welcome to Fazoland 1.5, et ça passe carrément bien. Ce brave petit prouve qu’il fait partie des pokemons de Chicago dont l’évolution se déroule le mieux.

DJ Khaled a déclaré que son fils de 4 mois était le producteur exécutif de son prochain album. En précisant qu’il lui faisait écouter absolument tout, et que si son bébé décidait de se faire caca dessus en découvrant un nouveau morceau, c’est probablement parce que ça allait devenir un hit. La preuve : il a vomi sur son père pendant le mixage de « Shining », et le morceau cartonne.





18/03

Le nouvel album de Drake sort, sauf que ce n’est pas un album mais une playlist, ce qui après le très français « street-album » constitue un nouveau palier dans le genre « trouvons un nom qui sert d’excuse à un projet médiocre et incohérent ». Cependant, un nombre impressionnant de crétins continuera de s’auto-persuader que c’est génial, sans doute les mêmes qui sont convaincus que Benoît Hamon a du charisme.





20/03

Une journée chargée, puisque Gucci Mane annonce tranquillement la sortie d’un bouquin, que Triplego balance 2020 -l’un des meilleurs projets de ce premier semestre-, et que Fello et La Fouine balancent chacun un clip. L’un est bon et l’autre est mauvais, mais l’un fait 8000 vues pendant que l’autre en fait 3 millions. Ne cherchez pas à comprendre.

Nardwuar a interviewé Desiigner. Comme toutes les interviews de Nardwuar, ça vaut le coup d’oeil, mais là il y a un bonus. Il y a ça.





23/03

Kekra balance « AWW ». Un bon milliard d’hypothèses sur la signification de ces trois lettres, alors qu’en fait, c’était juste « Aïe Wé Wé ». Ai Weiwei, c’est aussi ce mec là, et connaissant les références lointaines de Kekra ainsi que son amour pour l’Asie, il n’y a aucun hasard.

Beyonce surprend une fan atteinte d’un cancer en la contactant via Facetime, pour l’encourager dans son combat contre la maladie. Tout le monde trouve ça trop choupinou mais restons méfiants.





24/03

4 clips, 4 ambiances. 25Gaulois feat Kento, Worms T feat Sch, Alonzo feat MHD et Lacrim tout seul, Lacrim n’a besoin de personne.



27/03

Drake annule un concert à Amsterdam au dernier moment (c’est à dire, quand les gens sont déjà dans la salle et lui en train de vomir en backstage, selon la légende), la foule se met à hurler « fuck drake » (sans majuscule) avant de quitter les lieux, ce qui en fait instantanément un de ses meilleurs concerts.

Gucci Mane partage une photo de lui à l’université de Cornell (c’est marrant parce que c’est la fac dont vient Andy Bernard dans The Office), sans qu’on sache bien s’il est venu donner une conférence ou suivre un cours. Un internaute tranchera en expliquant qu’« il est sans doute retourné là-bas pour vendre de la drogue ». C’est finement observé.

La fan de Beyonce meurt de son cancer, ce qui donne une petite idée des vertus thérapeutiques de son idole.





28/03

Vald fête son premier disque d’or, ce qui est très bien, mais à relativiser car dans la même semaine, Djadja et Dinaz scorent 20 000 ventes avec leur album Dans l’Arène -avec l’équivalent-tricherie-streaming, évidemment-, ce qui veut bien dire qu’en 2017, tous ces chiffres n’ont plus aucun sens.

Dans le même temps, Damso tease tranquillement la sortie prochaine de sa marque de vêtements. Espérons pour lui que ça ne marche pas trop trop bien et qu’il n’aille pas jusqu’à concurrencer Unküt, parce qu’on sait tous comment ça va finir.

S’il y a bien une chose qui ne changera jamais dans le rap français, c’est la haine parfaitement gratuite que voue Rohff à Booba, qui est clairement l’équivalent de la haine que voue Vegeta à Goku avant que ça parte en couilles et que le Prince des Sayens devienne un vulgaire mari soumis. Quoi qu’il en soit, Housni n’a pas vraiment apprécié que Lacrim invite Booba sur son album.

Comme d’habitude, Booba a répondu via instagram, et pour une fois, c’est Cyril Hanouna qui a permis de rendre les choses un peu plus classes, en posant directement la question à Lacrim :



Mais Rohff sait aussi faire preuve de recul et d’auto-dérision -parfois bien plus que les autres-, comme le prouve cette petite vidéo-anniversaire, pour les dix ans de Gisèle, la pelle de la fameuse vidéo :



30/03

Beaucoup trop de sorties en ce vendredi 30 Mars, et encore une fois, vos priorités d’écoutes déterminent votre profil d’auditeur : Kekra, si vous êtes quelqu’un de bien ; Lacrim, si vous aimez les blockbusters ; Scylla, si vous ne voulez à tout prix passer pour un mec qui ne suit aucune tendance ; et enfin Benash, si vous êtes courageux.

À l’écart de tout ce merdier, Virus conclut le mois comme il l’avait entamé avec Al’Tarba, durement, et lance Les Soliloques du pauvre, un livre-disque dans lequel il adapte Jehan Rictus, un poète du 19ème siècle nourri à l’argot, à la saleté des ruelles parisiennes et à la lutte des classes. Un genre d’Ekoué du siècle dernier, quoi.

Aux states, Kodac Black et Freddie Gibbs sortent chacun ce que l’on est en droit d’appeler une petite tuerie.





31/03

Trois clips pour finir le mois, « Loser fort » de Numbers (en passe de devenir le meilleur espoir du rap marseillais), « Vous le savez, on le sait » de 13Block et « 9 milli » de l’infatigable Kekra. Voilà.



Yérim Sar et Genono sont sur Twitter.