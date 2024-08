Tout ce qu’il faut savoir sur la kétamine

Même si j’avais déjà essayé les psychédéliques les plus courants, la kétamine m’avait toujours semblé trop imprévisible. Les histoires qu’on m’avait racontées à son sujet n’avaient ni queue ni tête. Entre le mec qui, en plein « K-hole », se prenait pour un tapis, et celui qui a qualifié le trip d’« expérience spirituelle transcendante ultime », je ne savais pas quel était le pire. Surtout, je ne voulais pas risquer le premier à la poursuite du deuxième.

Puis, j’ai vu des amis en sniffer et la curiosité l’a emporté. J’ai demandé à l’un d’eux de me faire une microdose et je n’en ai pris que la moitié, par prudence. Quelques minutes plus tard, mes émotions se sont intensifiées. Les aboiements du chien m’ont fait sursauter. Quand on a commencé à discuter, c’est comme si les défenses de mon ego étaient à plat. J’avais l’impression de me voir de l’extérieur. J’ai analysé ma vie comme si j’étais en thérapie, prenant soudainement en considération les points de vue des gens contre qui j’étais en colère. Et puis, j’avais vraiment envie d’un câlin. On m’avait dit que je ne sentirais les effets de la kétamine que quelques minutes, mais je suis resté dans cet état pendant des heures. Ce qu’on m’avait dit au sujet de l’absence de descente était faux aussi. Le lendemain, j’étais complètement dans le brouillard.

À l’origine, la kétamine était un psychotrope utilisé comme anesthésique général ou sédatif, d’abord en médecine vétérinaire, puis en médecine humaine. Elle a été approuvée par la FDA en 1970. Elle est vite devenue populaire dans la communauté des psychonautes, avant de se démocratiser dans les boîtes de nuit dans les années 80 et 90, explique Steven Levine, psychiatre du New Jersey et fondateur d’Actify Neurotherapies, un centre de traitement présent dans plusieurs villes américaines.

À présent, la kétamine permet également de traiter la dépression, le trouble obsessionnel compulsif et d’autres problèmes de santé mentale. Elle peut avoir des effets transformateurs chez les patients n’ayant pas répondu positivement aux médicaments psychiatriques conventionnels, explique Prakash Masand, psychiatre et fondateur des Centers of Psychiatric Excellence, des centres spécialisés dans la thérapie par injection intraveineuse de kétamine pour traiter les troubles psychiatriques n’ayant pas été soulagés par d’autres méthodes.

Étant donné que les expériences avec la kétamine varient énormément, il est difficile de prédire ce que vous allez ressentir. Mais voici tout ce qu’il faut savoir avant de l’essayer.

Quels sont les effets de la kétamine ?

En plus d’être un sédatif, la kétamine provoque une anesthésie dissociative, ce qui peut vous « déconnecter » de votre corps et du monde, dit Levine. À faible dose, l’expérience peut être agréable et vous donner la sensation d’être « en harmonie avec l’univers », explique James Giordano, professeur de neurologie et de biochimie au Georgetown University Medical Center. La kétamine peut aussi vous donner une vision plus objective de votre vie, comme cela a été le cas pour moi. C’est pourquoi, selon Levine, la kétamine peut être utile pour les patients souffrant du syndrome de stress post-traumatique – ils peuvent surmonter leur traumatisme sans revivre toutes les émotions qui y sont associées. Les personnes dépressives bénéficiant d’un traitement à la kétamine peuvent se sentir « moins isolées et moins seules », dit-il.

Mais à des doses plus élevées, la kétamine peut entraîner une déréalisation, c’est-à-dire un détachement de la réalité, et pousser à prendre des décisions dangereuses, me dit Giordano. Certaines personnes expérimentent le fameux « K-hole » susmentionné, où elles sont temporairement paralysées. « On l’appelle “K-hole” parce que la personne est généralement incapable de traiter une information externe. Elle peut sembler immobile et ne pas répondre aux stimuli verbaux, dit Masand. Le K-hole peut s’accompagner d’hallucinations et de psychoses, et certains individus peuvent mettre des heures à en sortir. »

« Si la kétamine est jugée sûre en milieu médical, ce n’est pas le cas lorsqu’elle est utilisée à des fins récréatives »

D’autres deviennent « profondément mélancoliques » sous kétamine, dit Giordano. Parmi les autres effets désagréables, Masand cite le vertige et la perte d’équilibre. Souvent, les patients n’apprécient pas l’expérience et font des commentaires comme « le temps passe lentement » ou « j’ai l’impression de m’enfoncer dans mon fauteuil », dit-il. Selon Levine, cette drogue donne souvent aux gens l’impression d’être au bord de L’Épiphanie. Mais ce sentiment peut être trompeur, conduisant les gens à poursuivre des objectifs qui n’ont pas lieu d’être.

La kétamine peut également affecter la perception sensorielle. Pour certaines personnes, les couleurs deviennent plus vives et plus intenses, dit Levine. À des doses plus élevées, beaucoup ont de vraies hallucinations. D’autres trouvent que leur ouïe devient plus aiguë, ce qui pourrait expliquer pourquoi le chien de mon ami m’a fait si peur en aboyant.

Quelle est la durée d’un trip sous kétamine ?

Les effets de la kétamine durent généralement une heure à peine, mais ils peuvent durer jusqu’à une journée, selon la dose et la méthode de consommation, explique Masand. Avec de faibles doses, certaines personnes s’endorment, mais d’autres peuvent continuer à ressentir un sentiment de déréalisation le lendemain de la prise, surtout à fortes doses, dit Giordano. Les descentes de kétamine peuvent aussi inclure « des étourdissements, des problèmes de coordination, des troubles de l’attention et de la mémoire », ajoute Masand.

Quels sont les risques associés à la prise de kétamine ?

Levine précise que si la kétamine est jugée sûre en milieu médical, ce n’est pas le cas lorsqu’elle est utilisée à des fins récréatives. Elle est difficile à doser et peut, en cas de surdosage, entraîner des effets secondaires potentiellement mortels, dont une inhibition du système nerveux central pouvant provoquer un arrêt cardiaque, dit Giordano. Elle peut également entraîner une hypertension artérielle, vous exposant à des risques de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque, d’anévrisme, d’insuffisance rénale, de perte de vision et de démence, explique Masand.

L’autre différence entre l’usage récréatif et l’usage médical de la kétamine, c’est que dans les milieux médicaux, elle est administrée par voie intraveineuse, de sorte qu’elle se manifeste progressivement. Lorsqu’elle est sniffée ou ingérée, tous les effets frappent en même temps. Il est également possible que la kétamine obtenue en dehors des cliniques médicales soit mélangée à d’autres drogues.

Une consommation excessive de kétamine pendant une longue période peut entraîner une cystite – des dommages à la vessie qui s’accompagnent de douleurs et de mictions fréquentes, me dit Levine. Si vous en penez vraiment, vraiment trop, vous pouvez développer une psychose semblable à la schizophrénie, même après avoir cessé d’en consommer.

Comment doser la kétamine ?

L’automédication n’est généralement pas recommandée, mais voici le meilleur moyen de s’y prendre : étant donné que les effets de la kétamine dépendent en grande partie de la dose, il faut faire attention à la quantité que vous prenez. Giordano recommande de ne pas dépasser la microdose, qui serait d’environ 0,02 mg sous la langue ou 0,2 mg par voie orale. À tout le moins, restez en dessous de 0,7 mg/kg de votre poids corporel pour une prise sous la langue et 1,4 mg/kg pour une prise par voie orale. Giordano met également en garde contre plusieurs prises de kétamine en une soirée. Cela peut être tentant, car les effets s’estompent assez rapidement, mais les effets de doses multiples s’additionnent.

La kétamine apparaît-elle sur un test de dépistage de drogues ?

Il existe des tests sophistiqués d’urine et de sang qui permettent de détecter la kétamine, mais un test standard de dépistage de la drogue dans l’urine ne suffira probablement pas, dit Masand. Ainsi, bien que la kétamine continue d’être précieuse dans les cabinets chirurgicaux et psychiatriques, les conséquences de son usage à des fins récréatives sont plus délicates. Si vous vous aventurez sur ce territoire, soyez aussi prudent que possible quant à la quantité et à la fréquence de vos prises.

