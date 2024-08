Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en janvier 2019

01/01

C’est la nouvelle année, et les rappeurs fêtent ça à leur façon :

– Jul offre un clip et deux sons sur sa chaîne youtube, mais vu sa cadence de travail ça n’a rien d’exceptionnel, à tous les coups il n’était pas au courant pour le jour de l’an.

– Ateyaba balance un inédit et pour le coup c’est un effort surhumain de sa part, on l’applaudit bien fort.

– Ninho lâche 2 sons en un avec Binks To Binks Part. 6, où il a une bouteille de vin classe au lieu d’un flash mais compense en se tenant très mal à table.

– Gim’s nous fait part de ses bonnes résolutions : péter le milliard de streams sur Spotify, faire un feat avec Drake, faire un clip à 1 milliard de vues, bref le combo classique que tu sors bourré à chaque nouvel an, sauf que lui serait capable de s’y tenir.

02/01



Nick Cannon, qui a longtemps été le mec de Mariah Carey et donc la cible de pas mal de lancers de caca de la part d’Eminem, révèle dans une interview que Gucci Mane, après son feat avec Mariah, lui avait proposé de « s’occuper de ce problème », le problème étant Eminem. Nick précise ensuite que vu que Gucci est le seul rappeur qu’il connaisse à avoir réellement tué quelqu’un à bout portant, il a gentiment décliné cette offre qui pourtant, on n’en doute pas, venait du cœur.

03/01

« On ne gagne pas en persécutant les autres mais en sauvant les siens » C’est avec la citation niaise d’un personnage pété de The Last Jedi que Kaaris démarre son année sur instagram, autant dire que tous nos espoirs pour Or Noir 3 sont réduits à néant.

Juicy P et Alkpote se réunissent sur un son intitulé « Cercle Fermé », ce qui est toujours une bonne excuse pour parler d’anus souillés.

En parlant de ça, c’est le premier épisode de la série documentaire Surviving R.Kelly. Il serait fastidieux de revenir sur tous les détails des fascinantes aventures de ce dégénéré donc on va résumer en disant que si un jour ce mec a droit à un biopic, ça devrait ressembler à ça :

04/01



Lil Pump sort le clip Butterfly Doors et il a effacé la référence du refrain qui avait choqué pour racisme anti-asiatique. Ce qui signifie que ce jeune drogué est quand même moins déficient que Gad Elmaleh et Kev Adams.

Le feuilleton le plus chiant de décembre se prolonge logiquement en dessin animé pour enfants : Kaaris se moque de Booba qui n’a jamais rencontré son producteur pour évoquer le combat, son rival riposte en postant une conversation téléphonique entre un de ses assistants et le manager du Sevranais, ce qui veut dire que les employés du rappeur de Boulogne ont pour ordre d’enregistrer toutes les conversations possibles et imaginables autour de cette affaire, et ça c’est beau. Pendant ce temps Gato qui, on l’a vu au procès, est un sacré farceur, propose de prendre Shay et Liza Monet dans un « pornoctogone ». Toujours en galère de promo, ça aurait pu être l’occasion pour Liza de faire enfin éclater son beef avec Shay au grand jour, malheureusement ça fait comme à chaque fois : pas de réponse de la Belge, et une indifférence absolue de la part du reste du monde.



En parlant de ça, le docu sur R. Kelly continue d’être accablant, et ses sons connaissent logiquement un progrès fulgurant niveau écoutes sur Spotify.

05/01



Diffusion du dernier épisode de Surviving R. Kelly, à l’instar de Roark Junior dans Sin City on comprend qu’avec l’argent et son influence le gars fait absolument tout ce qu’il veut, avait une propriété où ses proies étaient retenues pépèrement même si elles devaient faire leurs besoins dans des seaux, bref Dutroux en a rêvé, R. Kelly l’a fait, comme quoi rien n’est impossible dans la vie.

Internet étant taquin, des champions débattent sur « faut-il continuer à écouter R. Kelly » alors qu’on sait que c’est un tordu depuis son mariage avec Aaliyah (1994). Certains font le rapprochement avec d’autres tabous comme les soirées pyjama de Diddy et Usher, mineur à l’époque qui aurait fini avec le zizi de son mentor dans les fesses. Sans oublier la fameuse vidéo de Drake sur scène en mode pedobear qui refait surface pour le bonheur des petits et grands, redémarrant la théorie selon laquelle l’amitié du Canadien et Millie Bobby Brown est suspecte, à la fois parce qu’il les aime jeunes mais aussi parce que Stranger Things c’est de la merde pralinée.



Pif dit qu’il va envoyer un contrat de principe, Hercule répond qu’il veut un vrai contrat, les fans continuent de spammer la page insta de l’amant présumé de la femme de Pif.

Dans la catégorie « personne n’a demandé ça », Krayzie Bone du groupe légendaire Bone Thugs-N-Harmony veut prouver qu’il a un meilleur flow que Migos et 21 Savage, l’énième conséquence d’un beef très très chiant.

06/01

Les réseaux sociaux engendrent des techniques de promo de plus en plus inattendues, par exemple là on a le dernier épisode d’une série de freestyles sous forme de thread twitter.

Tom exige désormais un grec frite, Jerry lui dit de la fermer et d’envoyer le contrat.



Autres divorcés en crise, Meek Mill n’apprécie que modérément que Nicki Minaj en fasse des tonnes en concert sur la phrase qui le concerne dans le morceau « Barbie Dreams » (« Meek est toujours dans mes DM », etc) et lui dit d’arrêter ses conneries sinon il va lâcher des dossiers. Le problème c’est qu’il a déjà balancé des dossiers à Remy Ma, et on a du mal à imaginer ce qui peut être pire que « les implants de son cul ont lâché ».

07/01

Dans le grand combat pour le titre du « qui est le moins respecté », les beatmakers français remettent à nouveau leur titre en jeu.

Alpha Wann explique qu’il n’y aura plus de projets de 1995 et pour une raison étrange, il existe des gens que cette nouvelle attriste alors que tous les membres sont meilleurs en solo, surtout Fonky Flav.



Médine clippe enfin son feat avec Booba, parce que les millions de vues vont pas se faire tout seul non plus. La star du clip reste cependant la piñata à l’effigie de Marine Le Pen.

Imagine Dragons est un groupe étiqueté « rock alternatif », ce qui est un synonyme pour « insupportable », ils ont donc logiquement fait comme Weezer, Maroon 5 et tant d’autres : inviter Lil Wayne.



Seth Gueko nous refait le coup du clip animé avec ALB, ça nous ferait presque oublier à quel point le morceau est feignant.

09/01



C’est historique, pour la première fois dans l’histoire du rap français, un mec arrive à accorder l’heure de publication d’un clip avec son titre. Bravo Jazzy Bazz et la vidéo « Cinq heures du matin » sortie à 5h du mat. Par contre si vous êtes un fétichiste des figurines allez regarder Bienvenue à Marwen, là au moins elles sont animées et surtout y’a Steve Carell.

Chief Keef a beau avoir grandi dans un des pires quartiers d’Amérique, il a gardé son âme d’enfant. Là c’est lui et un échantillon de sa collection d’art de 40 000$ inspirée par les Simpsons, les Schtroumpfs, les Tortues Ninjas, les Razmokets, Super Mario, les Griffin. Cé bô.

Voyant que Wiz Khalifa semble s’entraîner régulièrement au sport de combat, Schoolboy Q le défie pour un match amical pour s’amuser, dans le respect, la joie et la bonne humeur. Comme si une puissance supérieure avait été mise au courant du fiasco Booba-Kaaris et décidé de rétablir le grand équilibre cosmique.



ATK chante Paris la nuit, ça confirme une vérité immuable : les meilleurs morceaux sur la capitale sont souvent écrits par des banlieusards.

Après l’échec de la pétition pour Jul, d’autres citoyens veulent combattre le démon Bilal Hassani en proposant l’archange Alkpote comme représentant de la France à l’Eurovision.



Killer Mike a droit à sa série docu sur Netflix où il va, en gros, défendre la communauté noire mais surtout s’éclater.

Et ni les strip-teaseuses ni la nullité des sous-titres de Netflix ne viendront à bout de sa détermination.

Georgio a l’heureuse idée de clipper son feat avec Isha. On l’aime bien Isha.



« Dans le cadre du tournage d’un docu-Fiction sur l’univers du Hip Hop, directrice de casting recherche acteurs d’origine africaine 18/40 ans à forte corpulence (style Notorious BIG) » Cette annonce est terrifiante mais il y aura malheureusement bien pire ce mois-ci niveau cinoche.



Marine se plaint de l’agression sans précédent commise à l’encontre de la piñata à son effigie, ce à quoi Médine a la réponse adéquate.

10/01

Rohff a écrit un couplet pour Antoine Griezmann et tous ceux qui se rappellent du morceau « Fais-moi la passe » avec Benzema espèrent vraiment que cette histoire n’ira pas plus loin.

6ix9ine est en prison mais heureusement il reste des bêtes de foire dans la nature pour assurer l’entertainment.

Joey Bada$$ annonce sa retraite pour se consacrer à la direction de son label, mais les gens ont des doutes, sachant que :



1) depuis, son message a disparu, alors sait-on jamais.

2) c’était le même gars qui affirmait pouvoir fixer à l’œil nu une éclipse solaire sans avoir de séquelles niveau vision.

Titi annonce l’envoi du contrat à Gros Minet et donne naissance au meme « la baguèèrre » par la même occasion.

11/01

50 Cent gagne un procès contre une femme qui l’accusait d’avoir fait tourner sur les réseaux un revenge porn dont elle était victime, et réagit comme tout le monde le ferait à sa place, en lui disant d’aller chier dans un seau chez R.Kelly si elle est pas contente.

Future accompagne la sortie de son album par un documentaire, uniquement dispo sur itunes. Et sur toutes les plateformes de stream et de téléchargement illégales. Les interventions d’Andre 3000 rendent le visionnage malheureusement obligatoire.

Un type au nom imprononçable et The Weeknd clippent « Lost in the Fire » et tous les désoeuvrés qui avaient repéré une pique à Drake exultent en voyant que le son est partagé par Pusha-T qui rajoute des emojis flammes. Encore une affaire rondement menée.

DA Uzi clippe Mexico en plein Sevran, ça n’a pas l’air dit comme ça mais c’est tout à fait logique.

Tic affiche une conversation privée avec Tac qui se plaint de la somme peu élevée proposée pour la bagarre, en conclut qu’il se dégonfle, du coup Tac dit qu’il n’y a pas que ça qui ne va pas dans le contrat et qu’il ne se dégonfle pas, avec un name-dropping audacieux « tu crois que je vais venir comme François Pignon » au milieu de tout ça.



Le rédacteur en chef de BFM économie a particulièrement apprécié le nouveau clip de Shay et ça c’est une belle victoire.

Parce qu’il arrive parfois à ces chenapans de faire de la musique, on apprend que le feat Kaaris-Rohff ne sortira jamais. Toujours côté lose, la sœur de Booba (c’est son unique fonction dans la vie, on va pas se mentir) donne une interview à Closer où elle rappelle que son frère a grandi dans l’opulence, avait un poney quand il était petit, ne lui adresse plus la parole, Dallas ton univers impitoyable, etc. Tout ça sera logiquement nié en bloc sur les réseaux toute la nuit par les ratpis qui n’ont pas école le lendemain.



« J’entends ce que tu fais au stud’ et tu crois que c’est des tubes, franchement tu niques des thunes, va baiser des putes ou investis dans le stup’, fais un truc quoi » : ça n’a pas l’air dit comme ça mais ces paroles de Oldpee ne s’adressent pas à Myth Syzer.

L’accord juridique de divorce entre R.Kelly et Aaliyah est rendu public, et il y avait une magnifique clause qui interdisait à la chanteuse de porter plainte pour différents « physical abuse », parce qu’à ce stade de l’affaire ce serait con de pas cocher la case « cogner des femmes ».



12/01

Daffy annonce qu’il est en train de faire écrire un contrat sérieux où « ça parle en millions », ce à quoi Donald répond qu’il lui laisse les millions et veut juste un grec frite.

Un rappeur américain affirme qu’il s’est fait greffer « l’autotune dans le bras », c’est faux mais c’est rigolo. Et si c’est vrai c’est encore plus rigolo.

Parce qu’Internet est taquin, un jeu en ligne vous permet de sauver une piñata nommée Marine confrontée à un barbu et un noir à casquette.



Freeze Corleone planque un cadavre dans le clip de son introduction et il a totalement l’air dans son élément.

Lil Uzi Vert part du rap de la plus belle des façons, en postant une photo de ses chaussettes.

13/01



Complètement ivre, Bugs Bunny se filme dans son lit en train de détailler quel type de grec il voudrait pour le combat et parle des sous-vêtements de la femme de Jeannot Lapin.

14/01

Pour son anniversaire, Jul ne fait rien comme tout le monde, c’est lui qui offre un énième son inédit.

Deux documentaires sortent avec pour sujet le Fyre Festival, et malgré de petites « entorses » éthiques (le docu Netflix est coproduit par la boîte de promo du festival, le docu Hulu a payé le promoteur-arnaqueur pour avoir son interview), à chaque fois tout ce qu’on retient c’est que le festoche était une catastrophe doublée d’une escroquerie à tous les niveaux. Ce qui confirme que la mystérieuse « malédiction Ja Rule », qui faisait partie de l’orga, est bien plus réelle que le racisme anti-blanc.

Trae tha Truth réunit T.I., Dave East, Tee Grizzley, Royce Da 5’9″, Curren$y, Snoop Dogg, Fabolous, Rick Ross, Chamillionaire, G Eazy, Styles P, E-40, DRAM, Gary Clark, Jr. et Mark Morrison. Il est comme ça Trae, le cœur sur la main.

Lomepal déclare avoir failli mourir en voiture mais a été sauvé par les airbags et les ceintures de sécurité, qu’absolument tout le monde avait attachées. Ce mec a l’air très chiant mais si ça lui permet de rester en vie c’est pas si con que ça.



Ateyaba révèle un super scoop à ses fans sur twitter : « si UV est pas encore sorti c’est qu’il est pas prêt ». Le public accueille cette merveilleuse précision avec un savant mélange d’irritation, d’indifférence et de consternation ; comme le veut la coutume, le message sera supprimé dans la foulée.

15/01

Certains fans sont différents des autres.

XXXTentacion a peut-être maltraité des femmes durant sa courte vie mais c’est pas une raison pour maltraiter sa musique après sa mort : une pétition voit le jour pour empêcher La Fouine de sortir une reprise de « SAD ». En vain.

Young Thug affirme que Juice Wrld est le meilleur freestyleur du monde, en même temps ce sera ni la première ni la dernière déclaration incohérente de ce mois-ci.

16/01

Medine s’amuse avec ses enfants en leur faisant croire que le génie d’Aladin va sortir d’une lampe. « Salopard d’islamiste, tu ne trompes personne » commentera Damien Rieu.

Soulja Boy donne l’interview de sa vie au Breakfast Club, affirme qu’il a influencé tous les rappeurs dans leur usage promo d’internet, dit que les Migos lui doivent leur premier hit, accuse Drake de l’avoir pompé, bref des bons moments pour toute la famille.



Rim’K clippe Cactus, une vidéo avec quelques cactus, mais où on le voit surtout cultiver du cannabis. Ça n’a pas l’air dit comme ça mais c’est tout à fait logique.



Famous Dex n’est pas super content que Soulja Boy revendique de l’avoir fait percer, ils régleront donc ça à la loyale, avec un duel de celui qui gueule le plus fort pendant un live insta.

Seth fait danser toute la boîte dans son clip mais est dépassé par les City Girls qui convient Cardi B pour un clip sobrement intitulé Twerk.

Cependant Cardi n’est pas qu’un cul auto-vibrant, c’est aussi une citoyenne révoltée par le blocage du budget décidé par Trump, qui force des milliers de fonctionnaires à bosser sans être payés. Ce qui veut dire que Cardi B est plus engagée que 90 % du rap US, et ça c’est cocasse.



Big Boi achète le “dungeon”, une maison avec un studio au sous-sol cher à son coeur puisque c’est là que lui et ses potes, la Dungeon Family, ont enregistré une bonne partie des classiques de leur folle jeunesse.



17/01

Parce que les double-albums médiocres c’est l’avenir, Migos et Drake ont pas moins de 56 sons enregistrés en commun. Et ça c’est flippant.

Migos encore : Offset est de passage à Paris pour la fashion week. Après une baston générale de tous les médias spés qu’on imagine vaine mais divertissante, TPMP décroche la timbale et le rappeur passe donc une dizaine de minutes de solitude entourés d’abrutis qui finissent par un défilé de mode afin qu’il leur attribue des notes, ou un truc comme ça.

Soulja Boy continue son marathon d’interview one-man-show, cette fois dans Everyday Struggle. C’est globalement pareil que celle d’avant, sauf que vu qu’il a Akademiks en face de lui, quand il est à court d’arguments il peut lui dire « man you’re fat as fuck, shut up » et c’est évidemment le meilleur passage.

18/01

Après Rohff c’est au tour de Marwa Loud de participer à une opé pour O’tacos et c’est toujours aussi bien reçu par le public.

Suite à l’incarcération de MHD, des rappeurs lui apportent leur soutien, certains supprimeront ensuite prudemment leur post en comprenant qu’on parle de soupçons de meurtre, une partie des fans ne comprend rien, bref un beau bourbier.

L’ancien manager de R.Kelly est arrêté après avoir menacé une victime du chanteur, c’est le signal pour que Sony libère l’artiste de son contrat. Si seulement on l’avait su plus tôt, c’est bête ça quand même.

19/01

On arrête tout, Z-Ro a sorti un nouveau clip et en plus il est marrant.

On a enfin une version propre du remix sympatoche du classique d’Aaliyah avec Ateyaba. Tout le monde s’en fout mais on l’a.



Ariana Grande bat tous les records avec « 7 Rings » puisqu’elle est accusée de plagiat par pas moins de 3 artistes différents : Princess Nokia, Soulja Boy et 2 Chainz. Si c’était un défi bravo, si c’est pas fait exprès faut vite changer d’équipe au studio.

Non seulement le ridicule ne tue pas, mais en plus il est rentable : les écoutes en stream de Soulja Boy augmentent de 78%.

Tu vois quand t’as vraiment envie de péter dans un froc trop serré ? Shay a la solution.

20/01



Erykah Badu aime voir le positif dans la vie, donc elle défend R.Kelly entre deux morceaux pendant un concert à Chicago. Et elle se fait huer sa mère parce que faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.

50 cent s’amuse dans un palace à Dubai, et on vous laisse découvrir la chute sur le « vin ».

La famille de Mac Miller estime que si lui ne peut pas gagner, alors ce sera Cardi leur favorite pour les Grammys. La dame part super bien ce mois-ci, et on ne dit pas ça seulement parce qu’elle a répondu « casse-toi ou je te défonce » à une trumpette de Fox News.



Pone, ancien beatmaker de la FF paralysé à cause de la maladie de Charcot, explique que malgré tout, il a trouvé le moyen de recommencer à composer grâce à un logiciel qui lui permet de tout contrôler avec ses yeux. Et il met même une blague à la fin, c’est vraiment un bon.

21/01

De passage à Paris, Chris Brown n’est pas allé chez TPMP, il a préféré se faire arrêter pour viol directement. Un homme, un style.

Chose promise chose due, Pone partage une toute nouvelle instru made in lui-même, et c’est franchement pas dégueu.

Pendant ce temps, le combat final se met en place.

22/01



Une nouvelle speakerine de Fox News tente le coup spécial du « hashtag MeTOO » (c’est pas en twerkant que vous aidez les femmes à se faire respecter, tout ça), Cardi réplique avec le bouclier invincible « le corps de chaque femme lui appartient et son usage aussi », et c’est une nouvelle victoire.

Edwin Birdsong, claviériste surdoué, décède à l’âge de 77 ans. Il avait notamment été samplé par De La Soul, Daft Punk et Kanye West, c’était clairement pas un manchot.

Le documentaire Marshall From Detroit nous plonge dans les entrailles de la ville natale d’Eminem pour nous faire vivre la scène locale, son parcours et ses difficultés. Par contre si vous avez pas de casque VR vous pouvez aller vous faire cuire le cul.

23/01



Chris Brown est relâché même si l’enquête est officiellement toujours en cours, il insulte donc son accusatrice sur insta avant de supprimer, la fille donne sa version des faits, Chris Brown est déjà dans l’avion, c’est la fin d’une belle aventure.

Itchy relance Scratchy pour qu’il envoie son nouveau contrat en rappelant que s’il est là c’est uniquement grâce à lui, Scratchy dit que c’est pas vrai.

Desiigner a apparemment trouvé la paix du Christ.

GQ fait écouter du rap français à Offset, comme à chaque fois que l’exercice est tenté ça n’a aucun intérêt et le gars est obligé de se taper le clip de Shay qui en plus de lui montrer des noirs en train de bosser dans un champ, doit lui rappeler sa meuf.

Soulja Boy poursuit ses interviews, cette fois dans une ambiance plus sérieuse avec Big Boy. C’est l’occasion de signaler que de nombreux rappeurs, de T.I à Migos en passant même par 50cent, ont reconnu qu’il avait raison en parlant de son influence pour l’importance du web, la viralité ou les morceaux basés sur une danse/un gimmick. Par contre ça se voit qu’ils le prennent tous pour un con, on peut pas tout avoir dans la vie.

Une pensée pour les fans de Lyonzon qui vivent des moments assez étranges.

24/01



Diplo et Niska vous disent « Boom Bye Bye » pendant que Hache-P envoie le Djaii. En tout cas on leur souhaite.

Tory Lanez annonce être le meilleur rappeur vivant et affirme que J.Cole ou encore Pusha-T ne sont pas prêts à se mesurer à lui. C’est à ce jour la pire variation de l’expression « vous n’êtes pas prêts », qui était déjà merdique dès le départ.

On n’arrête pas le progrès.

25/01



Booba lâche PGP à minuit principalement pour emmerder Kaaris, on change pas les bonnes habitudes.

DMX sort enfin de prison, et doit regarder le monde du rap de 2019 comme Captain America qui découvre Times Square à la fin de son premier film de merde.

The Game laisse filtrer un extrait d’un nouveau morceau où l’on entend un truc du genre « j’ai juté dans la gorge de Kim K jusqu’à ce qu’elle s’étouffe ». Been there, done that.

La France a peur.

Cyril Hanouna organise un dîner de cons où Rox et Rouky s’insultent par téléphone en direct et en public. Un grand moment de télé digne de l’âge d’or de vidéo gag.

2 Chainz permet à Adam Scott de pratiquement reprendre son personnage de Parks & Recreation le temps d’un clip. Quelle classe.

Alkpote s’associe avec Freeze Corleone pour le dernier épisode des Marches de l’empereur mais surtout pour le plaisir de backer avec de gros « OUI » et « VOILÀ » les phrases sur Hitler et Israël, et c’est un doublé puisque le clip est aussi celui de « L’Ultime Marche », un solo où Alk partage l’image avec son père spirituel Pascal OP.



Notons d’ailleurs que parfois le hasard fait super bien les choses.

Parce que les interviews sont épuisantes, Soulja Boy prend du bon temps et Tadoe fait alors ce que n’importe quel pote ferait à sa place : il sort son portable et le filme quand il est tombé dans les pommes.

Chris Brown l’a mauvaise pour l’accusation de viol mais les affaires sont les affaires, c’est l’occasion rêvée de vendre des nouveaux t-shirts.

« Est-ce que tu sais ce que ça fait de se faire recaler parce que t’es moche ? » C’est le genre de questions que vont vous poser P.R.O.P. et Spleenov dans « Seuls », extrait de la mixtape Origines disponible sur youtube.

Un fanatique avec beaucoup trop de temps libre met en ligne une version du feat Alk/Freeze où les passages d’Alkpote sont effacés. C’est musicalement pénible ; les cuts sont nazes et les enchaînements entre les rappeurs bousillés mais ça a le mérite de provoquer une guerre des tranchées entre groupies du 667 et groupies d’Alk dans les commentaires.

Seth Gueko fait sa promo chez Jacquie et Michel, ça mange pas de pain PAR CONTRE ÇA BOUFFE DES CULS TU L’AS PAS VUE VENIR CELLE-LA*

26/01



Mort de Michel Legrand, pointure du jazz et des musiques de films. Quel rapport avec le rap ? Déjà il a fait le générique de Faites entrer l’accusé, donc il a été samplé par LIM et Alibi Montana sur ce morceau, mais surtout il avait livré une fine analyse de la différence fondamentale entre France et USA.

Megan Thee Stallion lâche un freestyle chirurgical mais le meilleur ça reste les grimaces du mec à côté.

27/01



On n’arrête pas le progrès, le signe Jul est désormais utilisé dès la naissance pour éveiller l’esprit des nouveaux-nés.

Les puristes seront heureux de regarder ce nouveau clip de Kohndo, et s’il leur en faut encore on a un concert entier de Benny the Butcher avec ses potes Westside Gunn, Conway & Meyhem Lauren. Mais si vraiment ça suffit pas, il y a ce clip de Keny Arkana, en solidarité avec les victimes de l’effondrement de deux immeubles à Marseille. Ce qui fait de Keny la Cardi B française, si vous suivez.

28/01

« Exo Planète » est un morceau du niveau des premiers Or Noir, il n’a donc pas été inclus dans ON3.

On le sentait dès leur version live, avec Khapta, Heuss L’Enfoiré et Sofiane ont signé sans le vouloir un hymne fédérateur de mecs bourrés, donnant naissance à des montages à n’en plus finir, un challenge et plein, plein, plein de parodies.



Yugi déclare dans une story insta que le duel n’aura finalement pas lieu, Kaiba découvre son message en direct dans C à vous (beaucoup d’émissions généralistes ont flairé le filon et l’invitent alors qu’ils ont découvert son existence l’été dernier à Orly, c’est la beauté de la télé française) mais déclare le soir-même dans Planète Rap qu’il est prêt à affronter son ennemi.



29/01

La production décide de relancer la série « Lil Pump est un con » avec un retour en fanfare.

On ne sait pas si R.Kelly fait son vide-grenier mais ce qui est sûr c’est qu’on trouve tout sur eBay.

Il y a non pas un mais deux rappeurs inconnus qui ont vite tapé le million de vues en surfant sur l’affaire, donc y’a pas de raison, Pikachu sort lui aussi un bonus track intitulé « Octogone », où il arrive à inclure une dédicace aux Gilets Jaunes avant d’expliquer que la mère des gosses de Salamèche est une femme de petite vertu.

30/01



Le parti démocrate étant à peu près aussi opportuniste que la gauche française, Cardi B est invitée à prendre la parole officiellement à un de leurs événements.

Koba LaD sort le clip de « FeFe », c’est pas mal mais sa meilleure vidéo de la journée reste celle-ci :

31/01



Gim’s s’aperçoit qu’il avait oublié deux résolutions : il ne veut plus qu’on l’appelle « maître » (c’est gentil pour ceux qui le faisaient encore, j’imagine) et il annonce le volume 2 de Ceinture Noire : Transcendance, et on espère vraiment que ça n’a aucun rapport avec le film de merde du même nom.

On se revoit le mois prochain et n’oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

