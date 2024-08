Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en août

01/08

Tout le monde est prêt pour un mois incroyable ? C’est parti, et c’est La Fouine qui ouvre le bal avec DJ Hamida.

Les Pompes Funègres ont toujours le meilleur blase du game, et démarrent le mois d’août avec un petit single d’été, « Bonne Humeur ».



02/08

Les Youtubeurs ont décidé de niquer le business des rappeurs, et après le disque d’or de Mister V, c’est Bengous qui se met au rap. Autant vous prévenir tout de suite, le mois d’août va être long, très long.

Pour sauver un peu notre été, Daymolition réunit Samat, Niro et Bakyl, autant dire que ça a pas dû parler marques de shampooing sur le tournage du clip.



03/08

« Avec It Is Done, Maitre Gims chante pour la première fois en anglais et part à la conquête du marché américain ». S’il vous plaît, restez, le mois est loin, très loin d’être terminé.

De l’autre côté de l’Atlantique, Ty Dolla $ign a convaincu YG de bien s’habiller, ce qui consiste en gros à mettre son bandana rouge autour du cou et passer pour un gigolo. Heureusement le cameo de Trae The Truth permet de garder un semblant de dignité.



04/08

Biffty est toujours aussi chelou.

Lil Reese et Lil Durk sont aussi complémentaires que Timon et Pumbaa lorsqu’ils poussent la chansonnette, même si la meilleure vidéo de Lil Reese restera jamais celle où il faisait du trampoline sur une fille sans qu’on comprenne bien pourquoi.



05/08

Sch renoue avec son prof de math, apparemment très fan du single « Je la connais » (« j’ai vu son boul, son prénom j’en ai rien à foutre », tout ça) et ça fait chaud au cœur.



07/08

50 Cent explique que la supériorité de Power sur Game Of Thrones repose sur le fait qu’il n’y a ni dragon ni inceste, confirmant donc involontairement que sa série n’a strictement aucun intérêt.

Rohff annonce pour « dans une heure » la sortie du fameux titre « Broly », sur lequel il semble visiblement miser beaucoup… puis efface son post, et fait finalement écouter 20 secondes d’instru sur son compte instagram. Bref, Rohff fait du Rohff.

Joshua, que vous ne connaissez probablement pas, et qui ne percera probablement jamais, fait de belles chansons d’amour, même si ce « t’es ma beeyyybèèè » au milieu du refrain est peut-être de trop, et même si ça a le mérite de rappeler le tube légendaire d’Abdlekrim dans le film Les Kaïra.



08/08

Solidaires, ensemble : gros casting pour épauler Gros94 (qui galère à poser un couplet correct, on va pas se mentir) : 25G, Demon One et Iron Sy.

Cahiips, Nyda et Gradur n’en ont plus grand chose à foutre du rap tant qu’il y a de l’alcool gratos et des gros culs ; franchement, on en est tous là.



09/08

Big Flo et Oli relèvent un défi et battent « le record du monde de rapidité » du flow devant Eminem, prouvant donc que ce défi n’a ni sens ni intérêt. Ceci dit, voir les groupies de Marshall Mathers et les fans du duo jouer à « qui est le plus déficient » dans les commentaires est toujours plaisant.



11/08

Lil Debbie annonce un clip « not safe for work » et comme d’habitude avec elle ça ressemble au mieux à un spot de prévention contre l’anorexie.

Sch dévoile le clip de « Nino Brown » en cosplay de DSK et on va faire comme si personne n’avait vu le micro qui pendouille de 0’34 à 0’38.

YL fait du cheval au milieu de sa cité dans le clip de « Sarrazin ». Alors ok, Kekra l’a déjà fait, mais ça reste quand même beaucoup plus classe qu’un énième clip en roue arrière sur un quad. Et puis, avec ce morceau, YL participe avant tout à la culture de la jeunesse française, et quand on sait que le savoir est une arme, on a presque envie de lâcher une larmichette.

Bakyl balance « FDRS1 », et des mecs dans les commentaires le soupçonnent de se faire ghostwritter par Fianso, ce qui est clairement le meilleur compliment possible.



12/08

Deux ans après le fameux « Freestyle PSG », c’est « Réseaux » qui est repris par une partie du vestiaire du PSG et autant dire que c’est un sacré coup de pouce pour Niska.



Lil Yachty se la joue rockstar jusqu’au bout et invite des fans en backstage pour une partie de UNO.



14/08

Pendant que Rohff et Booba s’attaquent mutuellement sur Instagram et que tout le monde s’en fout, la success story de Niska continue de s’écrire toute seule avec Neymar lui-même qui se met à danser sur le tube du rappeur tout en étant filmé. Deux fois. Mais le véritable accomplissement pour le rappeur d’Evry, c’est ça :



15/08

Gucci Mane signe Hoodrich Pablo et Lil Wop sur son label mais ne nous le cachons pas l’info principale de la journée c’est « Maitre Gims pisse incognito dans la piscine ». Pitié, filez un peu d’actu aux médias français.



16/08

Kekra publie un petit inédit sur Soundcloud, pour le fun et par pur esprit Coubertin. Du coup, Jul fait la même chose sur Youtube. Les rappeurs sont vraiment des gens sympas.

Christophe Barbier, collectionneur d’écharpes et apprenti youtubeur, écrit un couplet de rap qu’il attribue à une des collaboratrices de Macron dans une sorte de fan fiction niveau skyblog qu’il fait régulièrement passer pour un édito. Croyez-le ou non, ce sera la meilleure info du mois et de très loin.





17/08

Meek Mill fait une roue arrière sans casque sur Instagram et confirme que la poisse est toujours sa copine en se faisant arrêter pour conduite dangereuse le jour suivant, ce qui correspond à la zone négative de la street-credibility.

Pendant ce temps Riff Raff rêve d’un monde où les USA rendraient le pouvoir et le territoire aux Indiens afin de vivre en paix avec la nature.

Les vacances étant toujours un moment de pause dans le flot incessant de news, des auditeurs en profitent pour prendre du recul.



18/08

Vendredi, jour de sortie des clips : Ninho crache sur 30 ans de prévention routière en emmenant toute une équipe faire des roues arrière sans casque sur l’autoroute ; Niro semble plus prudent de prime abord, mais les observateurs suffisamment attentifs remarqueront sans peine qu’il conduit sans ceinture ; c’est pas mieux pour Alonzo, qui roule avec toutes les portières ouvertes, ce qui, en plus d’être dangereux, n’a absolument aucun sens.

Gros Mo, de son côté, préfère écrire de belles chansons d’amour et confier la réalisation du clip à un algorithme mal en point.

Denzel Curry confirme ce que tout fanatique de rap soupçonnait depuis la nuit des temps, à savoir « je rappais mieux quand j’avais la dalle, maintenant je fais semblant ». Un petit pas pour Denzel mais un grand pas pour les puristes.



19/08

Une version sixties du clip « Pour ceux » fait irruption sur la toile et nous rappelle que les cas sociaux qui font des fautes sur les murs font partie du patrimoine français depuis de nombreuses lunes.



20/08

Après avoir teasé le titre « Broly » pendant un mois, Rohff balance finalement « Saturne », parce qu’il n’y a pas de raison pour devenir cohérent du jour au lendemain. Malgré l’un des pires visuels de toute l’histoire du rap français (n’ayons pas peur des mots), le rappeur fait le taf pendant 4 bonnes minutes avec un titre qui, sans être révolutionnaire, se révèle suffisamment efficace pour rappeler à tout le monde que Rohff est avant tout un mec réputé pour le kickage pur, dur et sans fioritures ainsi que les rimes de collégiens, mais surtout le kickage. Et les rimes de collégiens.

Sinik est de retour, mais il faut voir la vie côté soleil, et se dire que ça aurait pu être pire : il aurait pu revenir avec Diams.



21/08

Cité dans une rime de Saturne, Colonel Reyel répond à Rohff en rappelant que lui, il n’a jamais eu de mal à remplir une salle en Algérie. Pour vous donner une idée des parties en présence, c’est comme si un joueur de golf commençait à insulter un boxeur dans le plus grand des calmes.

Morsay sera toujours là pour enchanter nos coeurs.



Joey Badass vs une éclipse, acte 1



23/08

PLK a le blaze le moins original du circuit, il ressemble à une version adulte du gamin qui s’est teint les cheveux en blond à la fin du clip de Stan, mais ça a l’air pas mal sombre dans sa tête.

Dehmo n’ouvre pas une seule fois sa bouteille d’Oasis dans le clip de Zidane.

Joey Badass vs une éclipse, acte 2



24/08

Au moins un million de certifications or ou platine pour des singles rap français, ça va de Sofiane à Kaaris et Kalash Criminel en passant par Lartiste, Niska et Damso, bref on va pas tous vous les citer parce que ça n’a aucun intérêt et plus aucune valeur.

Kalash Criminel n’en a pas grand chose à faire de Neymar, en revanche il se taperait bien sa soeur.

Alkpote gère lui-même son compte twitter et met un point d’honneur à rester proche des fans.



25/08

Joey Badass vs l’éclipse, épilogue

Journée de sortie des covers d’albums de Sadek et Niska qui en rendant hommage à un film de Schwarzenneger ressemble involontairement à Kodak Black, comme quoi la vie est pleine de surprises.

En plus de ressembler à une version jeune de Joeystarr et de jouer au scrabble avec deux mamies, Sadek fait danser des meufs en les obligeant à porter un masque de vache, mais après tout chacun ses petits plaisirs.

Le XV est super énervé même sur des sons club et des clips au bord de la mer, et ça c’est respectable même si ça doit terrifier les patrons de boîte qui voudraient les booker.

Worms-T n’a toujours pas percé, mais ses chaussures brillent dans ses clips. Jarod est complètement démotivé, il tourne ses clips en pyjama, ça sent le burn-out. RK continue à prouver qu’il est super fort et qu’il est capable d’aller tutoyer les têtes d’affiches, mais il va vraiment falloir penser à régler ce problème de coupe de cheveux s’il veut finir un jour chez Ardisson ou Ruquier.



27/08

En attendant le combat Mayweather vs McGregor, Sofiane s’est bourré la gueule.



28/08

On a mis la main sur le seul policier cool de Grande-Bretagne. Gloire à l’élu.

Lil B s’est tellement bien habillé pour venir aux Video Music Awards que le voir en tableau au Louvre tomberait presque sous le sens.

Young Thug n’est pas venu aux VMA mais il a gagné une récompense pour son clip « Wyclef Jean ». Un clip où il n’apparaît pas puisqu’il avait décidé de ne pas venir au tournage. Cet award a donc surpris tout le monde y compris l’intéressé qui l’a appris par hasard le lendemain. On pourrait croire que Young Thug n’a rien fait pour mériter ça, mais ce serait une erreur : il n’était pas en train de rien faire, il attendait activement que des bonnes nouvelles arrivent. Nuance.



30/08

Quand Niska a demandé à son public « je fais le son Neymar Charo ou pas ? » il n’imaginait sans doute pas que ce mec le devance sans demander à personne.

Alors que la ville de Houston est durement frappée par l’ouragan Harvey, le rappeur Trae décide d’utiliser son bateau pour secourir les plus en détresse ; on vous l’avait dit que c’était un mec classe.

La reprise approche, et tout le monde se réveille en balançant des clips au dernier moment. On commence avec Nino B et le titre « BANG », extrait de OX7, l’album de Niro (c’est pas super évident, mais n’oublions pas qu’on parle de rap français), on enchaîne avec A2H et Ori, qui clippent l’excellent « Attitude» et 13 Block qui attend le 30 août pour sortir un ghetto-tube de l’été (avec un drapeau breton à un moment, et ça c’est une première depuis Manau). Hamza aussi, mais comme il sort des tubes toute l’année, ça pose moins de questions. Sur le net des fans émettent l’hypothèse que s’il n’est pas une superstar du rap c’est parce qu’il est petit, et niveau excuse de merde ça se pose là puisqu’on parle d’une musique qui a battu le record du nombre de nains, de chauves, d’obèses, de maigres, d’édentés et de nains (de vrais nains) dans ses têtes d’affiche. Ton heure viendra, jeune lutin.

David Delaplace, l’un des plus fameux photographes du rap français, a besoin de 8000 euros pour éditer son bouquin. Alors ok, ça parait beaucoup, mais le bouquin pèse 4 kilos, soit 2000 euros le kilo seulement, ce qui est moins cher que la plupart des drogues sur le marché.

Pendant ce temps, les américains de The Fader continuent à faire monter la hype rap français de l’autre côté de l’Atlantique, en consacrant un article à MHD, qui place carrément son clip « Afro Trap part.168 » en avant-première chez eux.



31/08

Flavor Flav attaque Public Enemy en justice pour une histoire de fric et Chuck D explique que c’est pas grave, ça reste un pote. Preuve que le groupe a su s’adapter à l’époque.

Dans la catégorie un peu de douceur dans ce monde de brutes, Jorja Smith se pose là.

Etats-Unis d’Afrique, le fameux album réunissant GB Paris, le Ghetto Fabulous Gang, la LMC Click et Zesau, est à nouveau annoncé pour « bientôt », comme tous les ans depuis quatre ans.

Niska a vraiment beaucoup de succès.

Hooss exhibe une nouvelle moustache et une nouvelle blonde dans le clip de « La Provence », premier extrait de son prochain album. Kekra, lui, exhibe carrément Amber Rose, les Migos, Future et A$ap Rocky -sans leur avoir vraiment demandé leur avis, mais ça compte quand même. Malheureusement au bout d’un moment quelqu’un a dû remarquer qu’il s’agissait malgré tout d’un arabe masqué et il s’est donc fait arrêter puis réexpédier en France comme le montre le sibyllin chapitre 3 de sa vidéo.

Elams balance le clip de « Macron », dans lequel le Président de la République n’est pas insulté une seule fois, signe qu’il est vraiment temps que le mois d’août se termine et que tout le monde reprenne ses esprits. Heureusement, l’avenir semble plus prometteur.



Yérim Sar et Genono sont là pour vous, à toute heure, à chaque moment.