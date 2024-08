Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en avril 2019

01/04

C’est le 1 er avril donc en avant pour les blagues même si certaines datent de fin mars :

Snoop et sa copine Martha Stewart font la promo de leur émission de cuisine en parodiant Titanic.

https://www.youtube.com/watch?v=yWp3pNhNdrA

Suite à des photos balancées sur les réseaux, ce bon vieux Koba laD apporte la preuve qu’en fait ce n’était pas sa bite mais un habile montage.



Le mec qui taggue « JESUS SAUVE » dans tout Paris est apparemment un ex-graffeur « connu dans le milieu » converti au catholicisme et désormais en attente de procès mais ses « disciples » reprennent déjà le flambeau.

Le Double G est décidément très inventif.

Sur « Bresom », Landy place tout de suite la barre très haut sur le plan vestimentaire :

En revanche Ermias Joseph Asghedom alias Nipsey Hussle est réellement mort, et ce n’est malheureusement pas du tout un poisson d’avril. Immédiatement, la presse française se distingue par son souci de précision.

Bon c’était les mêmes qui avaient titré « Kendrick Lamar : qui est ce rappeur qui aime Eminem, Obama et Taylor Swift » donc on n’est clairement pas chez des maniaques du détail.

La deuxième pire réaction est l’oeuvre de DJ Weedim, avec une rafale d’insultes en commentaires, bravo à lui c’est mérité.

02/04

Snoop continue d’écrire sa légende à l’avant-première du film d’Harmony Korine où il est à l’affiche en fumant pendant toute la projo au point que le staff du ciné s’en plaint dans la presse « parce que ça a pris plusieurs jours pour aérer et ça sent encore ».

La marque de soda Mountain Dew continue de mettre le paquet niveau pub avec un spot où les 3 Migos sont en cosplay Game of Thrones et rappent sur un sample du générique. C’est pas Fanta qui ferait ça.

https://www.youtube.com/watch?v=1UcuwelqKEw

03/04

Les leaks n’intéressent plus grand monde de nos jours, mais quand il s’agit de PNL, ça bouleverse forcément tout internet, y compris les Inrocks, qui pondent l’un des pires articles de toute leur histoire – et pourtant il y avait de la concurrence, ne serait-ce qu’avec la chronique du précédent PNL faite sur le même modèle.

Rayons signatures, on a Alkpote chez Sony, c’est l’occasion pour lui de faire plein de nouvelles rencontres :

Nipsey Hussle était affilié au gang Rollin 60’s. Du coup, pour lui rendre hommage, le basketteur Russell Westbrook se fait l’auteur d’une perf’ historique avec 20 points, 20 passes et 20 rebonds captés. Parce que 20×3=60. C’est beau.

https://twitter.com/Supreme_Gifs/status/1113270297874931712

Pendant ce temps, un anonyme découvre tardivement que Nip était son pote d’enfance et dévoile ce que le jeune Ermias écrivait déjà tout petit.



Des clips :

– Après un album et des titres orientés chanson française et piano-voix, Scylla se fait plaisir avec le titre « Ronaldo 9 » et un clip tourné au Brésil – et pas au Portugal, sinon ça se serait appelé Ronaldo 7, restez concentrés.

– « Beretta9MM feat Bosh », autant dire que ça a pas dû parler lissage de cheveux et haute couture sur le tournage du clip.

– LK (Hotel Moscou) connecte avec Moïse the Dude pour un clip tourné dans les poubelles, ça s’appelle logiquement « Garbage Day ». C’est extrait du projet Aphelion, un truc qu’on pourrait décrire comme du rap de suicidaire obsédé par la relativité générale et les interactions fortes dans le noyau des atomes qui se demande si la solution à ses souffrances se trouve dans la drogue.

04/04

PNL offre des courses uber gratuites à tous les Parisiens qui souhaitent écouter leur album et qui ont suffisamment de chance pour tomber sur une voiture dispo. Maintenant faut faire pareil pour Uber Eats svp.

Vous vous souvenez du petit gars qui live-streamait en demandant à « appeler les hendeks » ? Il aurait été terriblement opportuniste de faire un morceau intitulé « Hendek » et de l’inviter à faire le clip – et c’est donc chose faite.

Juicy P x DA Uzi, c’est une connection qu’on n’attendait pas forcément, mais qui fait mouche. Après son feat avec Koba LaD il y a quelques mois, le Grignois prouve qu’il a encore tout ce qu’il faut pour montrer la voie à la nouvelle génération.

Lancement du site Moggopoly (c’était pas du tout à cette date, mais on s’en fout), avec des articles de fond et des dossiers. C’est fait par des personnes de goût, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, mais c’est pas pratique pour lire les articles.

Depuis quelque temps, le tube « Old Town Road » trône au sommet des charts US. C’est une sorte de hit viral très court où le rappeur Lil Nas X reprend un air de country en chantant et rappant par-dessus. Sauf que plus le morceau montait dans le classement, plus ça devenait gênant pour les autres chanteurs country, donc il a été dégagé pour retourner dans la catégorie rap. Si cela n’avait pas été le cas il aurait été 1er au Billboard la première semaine d’avril. D’ailleurs le Billboard a dû faire plusieurs communiqués pour expliquer que si la catégorie a été changée c’est « parce que le titre manque d’éléments country » mais que ça n’a « rien à voir avec la couleur de l’artiste ». Comme chacun sait, c’est toujours très bon signe quand t’es forcé de préciser ça. Sauf que gros twist, une star de la country nommée Billy Ray Cyrus décide que ça suffit les conneries en posant sur le remix d’« Old Town Road », et bim, numéro 1 au Billboard, même si la catégorie country ne lui a pas non plus été accordée, ce qui rend la classification encore plus absurde.

Moralité :



– Il existe des puristes de la country, et comme les puristes de rap, c’est clairement des mecs finis à la pisse de vache.

– Dans la famille Cyrus, c’est définitivement pas Miley le couteau le plus affûté du tiroir.

– Sch s’est vachement inspiré de Billy.

05/04

« La Ce-fran c’est décevant, comme racli qui se démaquille », « prêtre et vérité sortent de la bouche des enfants », « la go n’aura que sa chatte et sa névrose à t’offrir ». LTA ne rate pas son rendez-vous mensuel dans la joie et la bonne humeur.

Nouvelle collab Niska x Booba, nouvelle salve d’accusations de pompage du titre de Leone intitulé « Plein les poches ». Sans doute jaloux, Zola et Ninho sont aussi accusés de s’être « fortement inspirés » du titre de Q.E Favelas en feat avec Koba LaD intitulé « Guerilla ». Pour finir, « No No » de RK « présente de troublantes similitudes » avec « Butterfly Doors » de Lil Pump. Bref pour résumer :

On vit une époque formidable.

Le trailer de How High 2 tombe et comme prévu tout est très décevant.

Norsacce Berlusconi, qui publie désormais simplement sous le nom de Norsacce 667, envoie le clip de « Bibi la Mèche », si vous n’avez jamais entendu de rappeur parler de glande pinéale, le jour de gloire est arrivé. D’ailleurs, vous vous souvenez du dessin animé Les Zinzins de l’espace ? Bah ils sont fans du 667, ce qui est assez logique quand on y pense.



https://twitter.com/PizzaMort/status/1121852009265672192

06/04

Une dédicace à Fabe, une référence aux « vinyles qui ont tourné comme les Poètes de la Rue » alors que la rime « comme des grosses nymphos en rut » lui tendait les bras, Demi Portion ne fait toujours aucun effort sur l’inédit « Rétro ».

Koba LaD répond « jamais de la vie » à un mec qui lui demande si son prochain feat sera avec Zola, ce qui déclenche immédiatement des gros titres avec les hashtags clash et beef en lettres capitales – la saison 8 de Game of Thrones n’a pas encore commencé et les gens s’ennuient beaucoup.

PNL tourne dans Paris en bus avec la moitié des Tarterêts à bord, des milliers de jeunes les acclament et remontent les Champs Elysées avec eux, c’est peu de dire que ces mecs sont en train d’élargir le champ des possibles et le cul des détracteurs.

Sans doute challengé par Lil Pump, Kodak Black décide de récupérer la médaille de rappeur le plus con de l’année et drague ouvertement Lauren London, la veuve de Nipsey Hussle, sur Instagram. Ça provoque instantanément la colère de Game et T.I qui lui disent d’arrêter les calembredaines, ce à quoi Kodak répond « sinon quoi ? ». La partie est lancée.

07/04

La sortie de l’album de PNL nous rappelle que l’Internet français est parfois taquin, mais toujours innovant.

La RATP fait une campagne de pub avec des faux tags, vu la guerre menée aux graffeurs en parallèle, c’est moyennement apprécié. Et en plus, aucune référence à Jésus.

J. Cole rend hommage Nipsey sur scène ; c’est ça l’avantage des rappeurs chiants, ils sont super bons pour les tributes vu qu’ils sont naturellement solennels.

De leur côté, Snoop et Dre (et Fredwreck, tout le monde s’en fout mais c’est aussi une bonne nouvelle) rejoignent Game en studio et on entend le début d’un morceau qui sample la voix de Nipsey.



Kodak Black présente ses excuses à Lauren London mais pas à « tous ceux qui lui ont cassé les couilles pour rien ».

Quelle vie.

08/04

Et la news la plus blanche du mois est remportée haut-la-main par « G-Eazy et MGK font la paix suite à l’intervention d’Eminem », au point que personne ne se demande comment tout ça est possible après le clash Em vs MGK, ou alors tout le monde s’en fout, c’est envisageable aussi.

Alkpote a toujours les meilleurs injonctions de ce foutu rap :

Hyacinthe continue son petit bonhomme de chemin, on le retrouve dans le clip de « Nuit Noire », extrait de son dernier projet, Rave. Qu’il est loin celui qui chantait « vogue entre sa bouche, sa chatte, son cul : triangle des bermudes ».

Gims fait une pub pour Fanta, des esprits mesquins ressortent ce tweet, et c’est à peu près tout.

09/04

Quand il ne fait pas volontairement des déclarations gênantes, Roméo Elvis continue de s’afficher mais sans faire exprès. Comme avec cette interview de Brut où absolument personne ne l’a prévenu du comique involontaire qui se dégagerait aux yeux des internautes français, qui comme on l’a vu plus haut, sont parmi les pires sur cette planète. Leurs captures d’écran nous serviront donc de ponctuation à partir de maintenant.

T.I fait retirer du Musée de la Trap toute référence à Kodak Black, l’intéressé réagit en expliquant que personne lui avait demandé la permission pour être dans « ce musée de baltringue » de toute façon.

Megan Thee Stallion continue de partouser des instrus classiques avec un plaisir communicatif

Stéphane Fortems, rédac-chef du Rap en France, réalise un joli gif en recoupant tous les chiffres de vente du rap français depuis 1996, et aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n’est pas Hamza le numéro 1.



Tout va pour le mieux du côté du Patapouf Gang :

Le quiproquo est une erreur qui consiste à prendre une personne, une chose pour une autre ; c’est le malentendu qui en résulte. Au théâtre et plus généralement dans la fiction, on parle de quiproquo comique.

10/04

La mère de Nipsey garde la classe avec un message pour des élèves qui étaient fans de son fils. Pour rétablir l’équilibre cosmique, Kodak répond à Game on lui rappelant qu’il était stripper avant sa signature chez G-Unit.

ScHoolboy Q clippe son feat avec Travis Scott : ambiance spectacle du début XXe, ballet, orchestre, bref sans la meuf dans le public qui est à 2 doigts de se masturber* à la fin du show ça aurait été presque classe en tout point.

Arsenik est dans La Sauce, on apprend notamment que Lino s’est cassé un orteil l’année dernière, mais aussi qu’un nouvel album du duo devrait voir le jour dans les prochains mois. Etant donné le rapport compliqué de Lino et Calbo avec les délais, ne soyez pas trop pressés, d’autant que le premier annonce également la sortie consécutive d’un album solo – la dernière fois qu’il l’a fait, on a laissé passer un quinquennat.



Merci Stavo pour les travaux.

Lil Nas X fait croire à tout le monde qu’il prépare un feat avec Beyoncé, laisse les médias relayer l’information, et les achève sur un « I was trolling sorry » de toute beauté.

En France, on n’est pas en reste sur le trolling avec le faux compte de RK qui sort une blague pas piquée des hannetons.

11/04

Sur « Chaque Jour », D.A.V essaye absolument tous les effets visuels offerts par son logiciel de montage, mais que ça ne vous empêche pas de cliquer sur le morceau, parce que ce jeune belge est vraiment prometteur.

Les risques du métier :

https://twitter.com/BadoxVbc/status/1116274150459486208

Depuis sa cellule, Zkr remercie quand même son public de faire vivre sa musique malgré son absence.



Aya Nakamura sort le clip du hit « Pookie ». On aurait pu retenir qu’il est tourné au château de Fontainebleau mais ce sera avant tout une nouvelle histoire de plagiat qui prend toute la place, cette fois pas côté musical mais niveau D.A et vêtements. Bref ça a quand même permis cette vidéo donc tout n’est pas perdu.

Dans son hommage à Nipsey, Snoop reste fidèle à lui-même en expliquant qu’il l’a découvert en roulant un joint sur la pochette de son CD. Ce serait un manque de respect si n’importe qui d’autre disait ça à un enterrement, mais lui ça passe. C’est même plus classe que la lettre de Barack Obama à la famille.



Laurent Gerra essaie de se foutre de la gueule de Roméo Elvis, félicitations à lui ça fait remonter le rappeur de 5 points dans notre estime et c’était pas gagné.

Malheureusement Roméo reperd immédiatement 17 points à cause des prédictions foireuses de ce mec.

12/04

Amine de Amine et Hugo écoute les deux premières minutes de l’album de Sefyu et en conclut que le mix est désastreux – il a probablement été ingénieur du son dans une autre vie. Niveau trucs marrants ça donne une partie de ping–pong en un point avec Mehdi Maizi, c’est pas fou mais si ces mecs arrivent à être désagréables auprès d’un mec qui, selon la légende, aime tout le monde, ça veut sûrement dire quelque chose. Face au shitstorm provoqué par ce Tweet, le Youtubeur fait exactement ce qu’il ne faut pas faire : se justifier 24 heures plus tard avec un pavé tapé sur le bloc-notes de son téléphone. Là ça devient carrément spectaculaire, non pas pour des raisons littéraires, mais parce que ça part dans absolument tous les sens. En évoquant le « discours de victimisation de Sefyu », Amine en arrive presque à justifier les bavures policières, avant de finir en roue libre complète sur Daesh et la littérature religieuse, bref c’est un bien beau strike.

Rappelons tout de même que le communautarisme reste un danger pour la République Française.

Les clips du jour :

– Premier featuring de la carrière de Kekra, l’heureux élu s’appelle Niska.

– Soso Maness est certainement le seul rappeur marseillais à pouvoir clipper à Grigny, maintenant on n’a plus qu’à rêver d’un remix avec la scène locale.

– Déjà 7 épisodes pour « Double Bang » de Leto, avec cette rime amusante : « c’est une grosse kehba mais t’es pas prêt, tu lui fais des bisous ».

– Dosseh fait dans l’oxymore avec « Le Bruit du Silence », extrait de la réédition de Vidalo$$a. On retient notamment cette définition de lui-même : « J’suis petit, marron et attachant, comme un putain de gramme d’héro ».

– Si vous ne vous êtes pas encore intéressé à Zikxo, c’est le moment avec « La Galère », produit par Katrina Squad. Ça kick moins fort que sur ses morceaux précédents mais c’est une bonne porte d’entrée pour découvrir sa voix grave à la Zesau.

La meilleure punchline de l’album de RK, c’est celle de son pote qui insulte Laurent Bouneau en plein Planète Rap, et ça c’est triste et beau. Le dernier épisode d’une longue, très longue série qu’on vous résume par là-bas.

13/04

Après avoir featé avec Kekra, Niska passe à la version anglaise en annonçant la sortie prochaine d’une collaboration avec Skepta, star de la grime et principale tête d’affiche de la scène rap UK.

Niveau ambition herculéenne, Fianso se place là.

14/04

Ratu$ balance « Couille de Loup II », si vous aimez les rappeurs avec des grosses voix qui crachent le feu comme les dragons d’une série surcotée sur HBO, faut pas passer à côté.

Ça a changé, les jeux de société :

La malédiction de Roméo Elvis dans les médias français, chapitre 47.

15/04

H-LO balance le clip de « Rien à Faire », c’est produit par Wizman – le beatmaker parisien, pas le mec qui croyait que Vice c’était chez sa mère.

« Chaque jour, une fois par jour, offrez-vous un cadeau ». Cette leçon d’épicurisme de Dale Cooper dans Twin Peaks est appliquée à la lettre par YG qui insulte copieusement 6i9ine de balance et de salope sur scène à Coachella.

16/04

Sans doute motivé par les Zinzins de l’espace, le 667 continue de s’activer : cette fois c’est Afro S (certes, c’est Osirus qui a une afro mais c’est pas lui qui s’appelle comme ça, c’est technique) qui balance un nouveau clip tranquillou où il rappelle qu’il ne « fait pas de mumble rap » des fois que des cons aient pas suivi.

https://www.youtube.com/watch?v=UOPsZdlfAn8

17/04

« Marwa Loud et Vegedream s’engagent pour des concerts en prison », c’est ce qu’on appelle la double peine.

A2H publie un inédit, gros changement d’ambiance puisque ça parle de passer le week-end au pieu avec une meuf.

Kodak Black est arrêté à la frontière canadienne avec de l’herbe et une arme, il ressort le lendemain et a le réflexe de cacher son visage avec une liasse de billets, ce qui le fait remonter de 3 points dans les sondages.

18/04

Moha la Squale sort son regard le plus choupi en tant que nouvelle égérie de la nouvelle campagne de pub de Lacoste, ça donne beaucoup d’espoirs aux nombreux dealers fans de Shakespeare qui peuplent les quartiers populaires, mais on se demande surtout pourquoi on lui a fait porter un polo et un bas de survet qu’on avait déjà dans nos placards en 1999.

Sefyu livre le troisième court-métrage de sa série et en profite pour clipper « De la neige dans les collèges », l’un des morceaux les plus frappants de son nouvel album.



Shay avait le choix entre leaker une sextape et balancer une version acoustique de « Notif », vous pouvez donc sortir la main de votre caleçon.

Nusky promène une Taylor Swift en carton dans « Euromillions ». C’est une activité comme une autre.

Koba LaD x Niska c’est un peu le petit frère et le grand frère, ne vous inquiétez donc pas si l’un semble terrasser l’autre sur tous les plans.

Davodka x Hayce Lemsi, comme prévu ça va très vite et pis c’est tout.

19/04

Quand T.I avait intimé à Kodak de retirer ses paroles, il lui avait demandé de le faire « expeditiously » (très rapidement). C’est donc le titre du nouveau titre de Koko, qui est un clash contre T.I (ainsi que sa femme comparée ici à Peggy la cochonne, c’est cadeau de la maison c’est cadeau du patron), Game et 6ix9ine, parce que tout le monde méprise 6ix9ine, ça, ça bouge pas.

Les clips du vendredi :



– Luidji, qui a sorti l’un des bons projets de ce mois d’avril, met en images Tu le mérites, un morceau qui parle de l’amour qu’il éprouve pour sa maîtresse, c’est beau ou c’est dégueulasse, selon le point de vue.

– Disiz ne fait pas que s’excuser suite à des gaffes monumentales, il balance aussi des inédits comme « Enfants Irradiés ».

– Une maison en feu, un corbillard, des vestes en aluminium : c’est le programme du clip de C’est pas Grave, extrait de la réédition du dernier Columbine.

– Hache-P x le Patapouf Gang, forcément ça donne un clip un brin farfelu dans lequel le rappeur rend visite à sa belle-famille, a priori pas très contente d’accueillir un tel profil chez elle, mais finalement très enjaillée.

Alors pour faire des gros clins d’œil à PNL y’a du monde mais pour Jul y’a plus personne. L’Histoire jugera.



On est désolés de vous l'apprendre mais il n'est pas (encore) prévu que @Jul remplace la voix de l'Assistant. https://t.co/7dJhfbQii8 — Google FR (@GoogleFR) April 19, 2019

20/04

Eminem partage avec nous une nouvelle victoire : il est maintenant sobre depuis 11 ans. Coup dur pour les fans, puisque ça signifie qu’il n’a pris aucune substance pour faire Kamikaze. Ce qui veut dire qu’il a strictement aucune excuse pour tous les morceaux de merde sortis depuis 2010.

Ils sont parmi nous.

Personne n’échappera à Snoop Dogg ce mois-ci. PERSONNE.



Toujours sur une prod de Jwel, JMK$ envoie un nouveau freestyle qui fleure bon les gobelets remplis de liquides suspects et les mouvements de têtes saccadés.

21/04

Kodak s’est teint les cheveux en blond. Certains parlent de look Super Saiyan mais la plupart le comparent à Lisa Simpson.

Kery James poste une photo avec Orelsan et une légende à peine intrigante : « mais que se passe-t-il ? ». Internet s’enflamme pendant presque plus de 28 minutes.

Makala sort le clip du mois avec des clins d’oeil à Tarantino, Nolan, Bruce Lee, Bergman ou encore Blake Edwards et bien sûr la Blaxploitation pour la touche afro touffues et gros culs.

22/04

Suite à la diffusion par Red Bull d’un sujet sur les topliners, Booba lâche son petit tacle habituel en appelant à ne pas confondre « celui qui fait la farine et le boulanger ». La comparaison aurait pu marcher si le boulanger en question n’était pas totalement dépendant de son fournisseur de farine, mais la question fait tout de même débat chez les internautes, dont Hayce Lemsi. Ce dernier rappelle que « les musiciens doivent rester à leur place, les stars doivent rester à leur place », du coup on ne sait pas trop où il se situe, mais la question aura au moins eu le mérite d’éclairer un peu le public sur le rôle des différents acteurs à l’oeuvre dans la création d’un hit.

C’est tout bonnement incroyable.

PNL tease à nouveau le fameux « Mowgli 2.0 », ce morceau finira-t-il par sortir un jour ? Si l’on croise les différentes théories sur les phases de la pleine lune, l’irrésolu « 4+4 = 12 » et le mystérieux « 185 » sur la vidéo, on peut espérer une sortie quelque part au pif entre aujourd’hui et 2030.

Ixzo balance « Freeway », un clip bien sombre sur la thématique « on a vendu la mort », on espère que ça va finir par péter pour lui, c’est plutôt un bon point de venir de Sevran en ce moment.

23/04

La France retrouve un peu de sa grandeur grâce à Koba LaD, qui répète en boucle « nique la police, vive la guedro » chez Colors. Le même Koba LaD réagit à sa parodie par Mister V, ça se résume à « il mange bien sur mon dos » et « il faut lui mettre une amende », ça fait plaisir de voir un mec de 19 ans qui pense oseille avant divertissement.

Apparemment c’est pas une super idée de déranger Offset quand il achète une nouvelle poussette.

Disiz se ré-excuse pour l’utilisation du terme « niafou », il patauge un peu en rejetant la faute sur « un système auquel nous participons sans même nous en rendre compte », mais ça fonctionne, puisque l’immense majorité des réactions va dans le sens « merci pour tes excuses ». C’est aussi l’avantage quand t’as un public qui connaît plus le film Black Panther que le mouvement politique du même nom.



Snoop Dogg joue à Mortal Kombat avec 21 Savage, les plus fins observateurs remarqueront qu’il a sélectionné Jax, le mec avec les bras en acier. Snoop ne déçoit donc jamais.

DJ Paul attaque Travis Scott pour avoir pompé le classique de Three 6 Mafia, « Tear Da Club Up », sur son morceau « No Bystanders ». Franchement il était temps que quelqu’un fasse quelque chose parce qu’on peut pas être une éponge toute sa vie sans se faire essorer à un moment.

L’internet français continue de faire n’importe quoi avec PNL.

24/04

Depuis quelques semaines Kanye fait des « sunday services », en gros c’est des ptits shows où il est avec une chorale de gospel et il a l’air heureux donc on ne juge pas. Il a donc ramené sa troupe à Coachella pour un concert épique où ils ont repris plein de classiques. Et un « fan » de Kanye West met à présent aux enchères un bout du gazon de l’endroit où a eu lieu le show en question.

Un mec a sonné chez Bun B et a menacé sa femme qui lui a donné les clés de son Audi. Du coup Bun B est sorti et lui a tiré dessus, le mec s’est retrouvé à l’hôpital avant d’être arrêté. On n’encule pas Bun B.

Niro reprend « Testament », le classique de Rohff, c’était risqué étant donné le poids du morceau d’origine, mais c’est une belle réussite. Cerise sur le gâteau, Roh2f valide le remix et en place une pour Leck qui n’avait pourtant rien demandé, bref tout le monde est content, c’est beau le rap-game.

Le beef Booba-Kaaris prend toujours plus de hauteur.

Lefa balance un EP surprise, comme ça pour le fun, ça s’appelle « Next album est dans mon phone » et ça tend doucement mais surement vers de la trap. Il va peut-être enfin passer du côté obscur. Sortie également des nouveaux projets de Baek et de Mothas la Mascarade.

Boréal, le premier projet du Lillois Bekar, était l’une des bonnes surprises du mois dernier. Il met en images un nouvel extrait, « Sapologie ».

Nouveau single de Kino, c’est pas souvent donc faut pas passer à côté.

Un proche de Kanye West explique à un magazine people que le loustic veut partager sa foi avec tout le monde et « peut-être fonder sa propre église », on croise les doigts pour que ce soit vrai parce qu’il y a sérieusement moyen de se marrer encore plus qu’avec Raël et ses gangbangs.

Le respect accordé aux rappeurs belges est clairement en déficit ce mois-ci.

25/04

Zola freestyle dans sa voiture et tout le monde n’en retient qu’une demi-phrase d’égotrip qui pourrait éventuellement être adressée à Koba LaD, c’est donc rebelotte : les twittos (un jour on trouvera un nom plus classe pour désigner les utilisateurs de twitter, mais pour ça faudrait qu’ils soient moins cons) débattent pour savoir lequel des deux a la plus longue, les médias rap font des gros titres, et on s’achemine donc tout droit vers une nouvelle page très chiante de l’histoire des clashs.

Le promo du nouveau Avengers c’est vraiment n’importe quoi :

Des clips :

– Diddi Trix fume au moins 200 joints dans le clip de « Nine » en feat avec Noname et Kaskiiz.

– ZKR est toujours enfermé mais il a de la ressource et continue à balancer des freestyles tournées avant son incarcération.

– Enfin un nouveau clip de Sch (feat Ninho), 6 mois après la sortie de l’album.

– Moon’a connecte avec NOR pour une chansonnette d’amour, même si elle reste un minimum gang, puisqu’une bonne relation pour elle c’est « toi et moi, plus la kalash sous les draps ».

– Rohff s’éclate sur « OLB » produit par Madizm, avec un refrain fédérateur : « Celui qui est pas content, on le baise ».

26/04

Comme chaque vendredi, une orgie de clips :

– Le clip du mois est peut-être à mettre à l’actif de Soso Maness avec « TP» : ça peut se résumer par « la journée d’un dealer en POV », et vous en apprendrez beaucoup plus sur le petit commerce de la drogue que dans n’importe quel numéro d’Enquête Exclusive.

– Le feat le plus improbable du mois est certainement ce Hooss x Lorenzo, le clip animé est un peu la suite spirituelle de « Tout Seul » de Kekra et « Dans le Sang » de Doums.

– Hornet la Frappe publie « BEDO », un clip farfelu dans lequel des mecs se tapent pour une histoire de céréales avant ou après le lait. Certains diront « ça correspond pas à l’univers d’Hornet » on va leur répondre « c’est quoi l’univers d’Hornet » vous allez réaliser qu’il en a jamais eu et que c’est donc un gros progrès.

– Triplego clippe enfin « Pagavinho », l’un des titres les plus marquants de l’album Machakil.

– Nouveau DTF, c’est aussi efficace que d’habitude malgré ce refrain en espagnol LV2. Le clip est tourné à Cuba, parce qu’il n’y a pas de raison de ne pas se faire plaisir, et c’est le deuxième extrait d’un album qui ne devrait plus trop tarder à sortir à l’heure où vous lirez ces lignes.

– Le magazine spé Rap-R&B essaie d’égaler Elle dans la course à l’incompétence, du coup : « J’suis obligé d’intervenir sur un truc, t’es pas du tout au courant que 13 Block c’est un groupe ? »

Stormzy est la vie, Stormzy est l’amour, vive Stormzy.

Apparemment l’album de 13Block est sorti.

27/04

R.Kelly tente le tout pour le tout et ressort la carte de l’illettrisme pour justifier son absence au tribunal pour son procès. C’est audacieux mais on espère que le reste de sa défense ne se basera pas sur le fait que les filles mineures dont il a abusé portaient un panneau « défense d’uriner » qu’il aurait été incapable de déchiffrer.

Tout est bien qui finit bien entre Koba et Zola puisque ce dernier poste une story très claire : « y’a pas de clash nul part, merci ». Ceci dit, Koba est un mec hyper spontané qui ne tourne pas sa langue 20 fois dans sa bouche avant de parler, donc pas d’inquiétudes pour ceux qui rêvent de le voir en beef avec un autre rappeur : ça finira forcément par arriver.

Sch se fait chier. A moins que ce soit Billy Ray Cyrus.

Seth Gueko ferme son bar en Thaïlande et prépare l’ouverture du « Petit Phuket » à Pontoise le 5 juin prochain. Il rejoint donc la liste très fermée des rappeurs propriétaires d’un resto, aux côtés de noms prestigieux comme Salif, Mokobé et Niska.

Une seule lettre vous manque et tout est salopé.

Jay-Z rend hommage à Nipsey, mais le vrai temps fort c’est quand Cam’ron vient le rejoindre sur scène. C’est un peu l’équivalent de la séquence où Tony Stark et Steve Rogers remontent le temps : décevant, sauf si t’es nostalgique.

NBC diffuse un documentaire sur la Bay Area, mais il est pas dispo chez nous, à moins de le télécharger illégalement, ce qu’on ne vous encouragera jamais à faire.



Alors pour se laisser mettre à l’amende par le lobby cochonou sur les hijabs de running y’a du monde mais pour sponsoriser 13 Block y’a plus personne chez Decathlon.

28/04

Décès de John Singleton, réalisateur américain à qui on doit notamment Boyz in the Hood, la série Snowfall, mais aussi le clip « Remember the Time » de Michael Jackson. Il restera dans l’Histoire comme le plus jeune cinéaste et le premier noir à être nommé pour l’Oscar du meilleur réalisateur, et surtout le mec qui a dit « je t’aime beaucoup mais t’es trop mauvais gros » quand R.A The Rugged Man a auditionné pour faire le méchant blanc dans Shaft. Salut l’artiste.

Def Jam France continue de briller à chaque occasion.

Encore un truc que les moins de 20 ans ne vont pas comprendre, mais qui va faire couler une petite larmiche aux trentenaires et plus : Mala featuring Doudou Masta.

G Herbo affirme ne pas comprendre le succès d’Avengers Endgame. Beaucoup de commentaires épiques en réponse, le meilleur restant « les négros qui ont eu une enfance de merde peuvent pas s’empêcher de faire chier les gens qui sont heureux ».

29/04

C’est vrai.

https://twitter.com/ThomasBkz/status/1122964935343054848

Cheu-B x Leto, l’une des grandes constantes du rap français ces dernières années. Nouvelle illustration de l’excellente alchimie entre les deux artistes sur « Splash », même si on regrette qu’avec un tel titre, Alkpote ne vienne pas au moins backer le refrain.



C’est vrai aussi.

Chilla balance « Oulala », ça vaut le coup si vous n’avez jamais vu Tefa préparer un barbecue.

« Chaque auditeur a une expérience différente, c’est à ça qu’on reconnaît les grands albums »

On n’aura peut-être pas de clip du morceau « Fuck le 17 » mais on a ce joli dessin signé JDMdsgn.

Remerciera-t-on jamais assez Stavo pour les travaux ? Rien n’est moins sûr.

30/04

Lomepal s’associe à Radio Nova pour une émission exceptionnelle : Le Vérité Show (c’est sûrement un truc que Vice aurait pu faire tellement ça coûte rien). On peut reprocher beaucoup de choses à Lomepal, à commencer par sa musique, mais il faut lui reconnaître un truc très classe : il a toujours l’esprit de groupe et ramène systématiquement un max de potes partout où il va. Ce qui donne cette magnifique séquence avec Alkpote, alors qu’on sait tous qu’à un moment, quelqu’un, quelque part, a dû lui dire « faut vraiment que t’arrêtes avec ce gars ». Et ça c’est beau, bravo Antoine, tu es la vaseline grâce à laquelle Alk se glissera de plus en plus loin dans le showbiz.

Dernière fournée de clips :

– Triplego connecte avec le DJ/producteur/beatmaker ISMA sur le titre « Feen Kenou », et le clip est réalisé par Kevin Elamrani, autant dire que ces montreuillois savent s’entourer.

– Zola et Ninho balancent le clip de « Papers », c’est toujours une redite du Q.E Favelas x Koba LaD mais comme l’a presque dit une grande penseuse du XXIe siècle :

– Dans le clip de « Vécu », 404Billy est maquillé – mais pas comme Lomepal.

On se revoit (peut-être) le mois prochain, dans tous les cas :

*C’est pas volontaire mais on s’est rendus compte que ça faisait un super jeu de mots.

