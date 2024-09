Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en avril

01/04

Black Kent est de retour, et malheureusement c’est pas un poisson. Le morceau s’appelle « Mes Vérités » et comme souvent, tout l’intérêt du clip se trouve dans les commentaires Youtube, qui disent tous « Black Kent, quitte l’Afrique et reviens en France » – sauf que dans le contexte actuel, on a plutôt tendance à entendre l’inverse.

Après quelques apparitions pas franchement mémorables sur des albums de Monsieur R, Joeystarr et Mokless, Olivier Besancenot (prédécesseur de Philippe Poutou avec un potentiel comique à peu près similaire) entre en cabine pour poser un 8 mesures encore moins mémorable que sa carrière politique, le temps d’un titre avec Ous-D-Ous – qui déclasse son featuring du jour sans trop de mal, mais à vaincre sans péril on triomphe sans gloire.



Séquence nostalgie : Juelz Santana raconte sa première rencontre avec Cam’ron, en l’occurrence une « audition » un peu spéciale : Cam’ron s’était endormi en voiture avec le cousin de Juelz, qui en a profité pour s’incruster sur la banquette arrière : « quand Cam s’est réveillé, il était genre ”qu’est-ce que ce négro fout dans la voiture” et j’ai commencé à rapper. Je ne sais pas ce qu’il a pensé de mon rap sur le moment parce qu’il m’a juste dit ”ok, maintenant sors de la caisse” avant de re-somnoler. » Une légende est née.

02/04

Caballero et JeanJass n’ont pas des blazes très sexy mais ils compensent en incrustant des vaisseaux spatiaux en arrière-plan dans leurs clips (à 1’31). Ça ne les sauvera pas des comparaisons avec Nekfeu ou des rapprochements hasardeux avec Damso et Hamza, mais quand on est belge et qu’on choisit de faire du rap français, on prend forcément le risque de tomber sur un public de pouilleux.

03/04

Vald et Damso clippent l’excellent « Vitrine », et quand deux obsédés sexuels se rencontrent, ça finit forcément par outrer une féministe dont tout le monde se fout – qui bosse pour les Inrocks, forcément.

04/04

Suge Knight accuse son ex-femme d’avoir tué Tupac, son ex-femme dit que c’est faux. What a time to be alive.

06/04

Despo pose des super questions à Jarod, Disiz et Medine

Pusha-T évoque une potentielle réunion des Clipse. Alors pour ceux qui ont suivi, c’est une super nouvelle doublé d’un fantasme d’auditeur, et pour ceux qui ont vraiment bien suivi, ça n’a malheureusement que peu de chances de se réaliser.

Sofiane tourne encore un clip n’importe comment. De nombreux anonymes déploreront le fait que la vidéo donne une bien piètre image du rap, des banlieusards et du peuple arabe en général, sans parler d’un acte qui, selon eux, fait le jeu de Marine Le Pen. Et effectivement, on peut le dire maintenant, si elle a recueilli autant de voix, c’est clairement à cause du clip de Sofiane.

Taipan est resté fidèle à lui-même.

Niska reprend « LKTEB » de 13Block sans les mentionner, du coup le meilleur Dragon Ball menace de lui imposer une sodomie. C’est la règle.

Le trailer du biopic de 2Pac nous rappelle que le film a été écrit par des fans de 12 ans qui n’étaient pas nés au moment des faits.

07/04

El Khmer est toujours chaud

Ça se confirme : comme Samson, la puissance de Sch réside dans ses cheveux, et là, ils sont encore plus longs qu’avant, donc faites le calcul.

08/04

T.I s’habille en cosplay 2Pac et tout le monde se fout de sa gueule.

Erikah Badu est une petite blagueuse.

Les disques d’or et de platine de Booba connaissent tous des destins tragiques : alors que sa propre mère les utilise pour décorer ses toilettes, on apprend que Mala -ou plutôt sa femme- vient de mettre en vente son exemplaire du disque de platine de l’album Futur. Pas d’infos sur la mise à prix ou le montant final de l’enchère, dommage car on aurait pu vérifier l’affirmation de Sch selon laquelle « ton disque d’or dans 6 mois vaudra le prix du cuivre ».

10/04

Soprano n’en a pas grand chose à foutre du prix du cuivre, puisqu’il décroche tranquillement un triple-platine pour son album L’Everest, huit mois après sa sortie.

Les ventes du rayon rap se portent donc particulièrement bien en France en ce moment, comme le confirment les 62000 ventes en première semaine de l’album Force et Honneur. Lacrim is the new Jul.

Robse et Lucio Bukowski ne feront jamais les scores de Lacrim et Soprano, mais transforment « Strass et Paillettes » en « Stress et Palettes », alors autant dire que l’or et le platine, ils n’en ont pas grand chose à foutre.

Le rappeur italien (déjà c’est marrant) Sfera Ebbasta donne une première interview à des Français, et il a mis une capuche pour ne pas imposer sa teinture rouge trop violemment. Cet entretien nous rappelle que la langue italienne est bien plus mélodieuse que le français. En interview en tout cas – l’album on l’a pas écouté.

Ludacris revient avec Ty Dolla $ign sur une instru qui reprend le sample de « Thong Song » de Sisqo, ce qui est déjà, d’emblée, une idée de merde. Dans le clip le rappeur a des faux abdos pour créer un effet comique, de la même façon qu’il aimait trafiquer son corps à coups d’effets spéciaux dans ses vidéos des années 2000. Sauf qu’on est en 2017 et que le public ne comprend absolument rien à la blague.

11/04

Iron Sy ne s’arrête plus et c’est tant mieux.

Grâce à XXL, Rihanna redonne son sens au mot « best-of ».

12/04

Don Choa ne s’arrête plus lui non plus et c’est rigolo.

Lacrim se fait Le Figaro sur un joli plateau face à des journalistes bien feutrés, ce qui doit lui faire particulièrement plaisir après avoir alimenté la rubrique « faits-divers people » pendant des mois. C’est un peu le moment de La Planète des Singes où César parle avec des humains d’égal à égal.

Un article du Monde explique pourquoi bloquer une autoroute est un plan marketing pas cool, un travail journalistique poussé puisque l’auteur semble infoutue de décrire la couleur des habits de Sofiane correctement.

Jul continue d’être en communion totale et parfaite avec son public tel un DJ Khaled français et ça fait chaud au cœur.

Lil Dicky sort un clip qui semble carrément être un extrait de la série Man Seeking Woman, pas seulement à cause de son thème (conversation sur l’oreiller) mais également de sa mise en scène. C’est à dire que le « featuring Brain » ne signifie pas qu’un autre artiste nommé Brain participe au morceau, mais qu’un petit cerveau sur pattes va s’incruster pour participer à la conversation entre Dicky et la fille. Ça paraît bizarre écrit comme ça, mais ça l’est encore plus en vidéo.

Le dernier épisode du Agartha Tour de Vald est publié : des fans offrent des rillettes aux rappeurs, d’autres donnent de l’herbe, Julius se pète la cheville et monte sur scène en béquille, l’équipe perd 50g de weed dans une sombre ville, bref des bons moments pour toute la famille.

13/04

Gucci Mane, Alkpote, PNL et Booba seront aux Eurockeennes de Belfort en juillet, aux côtés d’Iggy Pop, Gojira et Justice. Moins fou qu’un potentiel Hellfest du rap, mais ce sera tout de même l’occasion de vérifier la théorie selon laquelle Alkpote serait le Gucci Mane français, et de voir PNL ambiancer un festival sans risque de se faire refouler à la frontière – à moins que la Suisse ne se lance pas dans une tentative d’annexion de la Franche-Comté, on n’est jamais à l’abri de rien.

Après plusieurs dizaines d’années alternées d’espoir et d’inquiétude, ça y est, on a gagné : le rap est enfin validé par Jean Lassalle.

14/04

Jorrdee sort un nouvel album, qui aura peut-être déjà disparu de la toile au moment de la publication de cet article.

Kendrick Lamar sort un nouvel album et déclenche une avalanche de branlette et de théories improbables, dont la plupart seront déjà oubliées au moment de la publication de cet article. Ce qui restera en revanche c’est cette réaction de Taylor Swift, sans qu’on sache sur quel morceau de Damn elle danse avec sa pote.

Tout va bien pour Sofiane, qui fait la Une de 20 Minutes, le journal le plus lu en France. Et comme une bonne chose ne vient jamais seule, il en profite pour placer un petit tube du Printemps. Ça aurait pu se passer chez nous, mais vu notre budget vidéo, on ne pouvait pas trop rivaliser.

Les choses vont un peu moins bien pour Tito Prince, qui se lance carrément dans un appel aux dons – pas un album produit sur le principe du financement participatif, non, juste des dons via Paypal pour pouvoir monter sa propre maison de disques. Un peu comme ces mecs qui te contactent par mail en prétendant avoir 15 millions de dollars bloqués sur un compte, et qui ont juste besoin que tu leur verses 3000 euros pour pouvoir toucher leur magot et te rendre le triple de ton investissement.

Les rappeurs ayant l’obligation légale de tous sortir leurs clips le vendredi à 18h, on se retrouve d’un coup avec du Gradur, du DTF, du MMZ, et du L.O.A.S :

15/04

Selon toute vraisemblance, Jul et Kalash Criminel se sont retrouvés en même temps dans le même studio, pour y faire la même chose.

Lil B soutient Nathalie Arthaud.

Un jeune se tue sur le tournage d’un clip. Les vidéos de rap à petit budget continuent de faire des victimes chaque jour. S’il vous plaît, agissez.

Le logiciel qui permettait à Libération de créer des titres aléatoires pour des articles de rap en mélangeant des mots au pif a apparemment été racheté par le Figaro.

Pas suffisamment fatigué par l’industrie du disque, Niro lance son propre label – qui sera a priori une succursale d’Universal.

16/04

Triste nouvelle, avec le décès d’une tête connue de tous les amateurs de rap : Lady Dielna. Une artiste complète, aussi impliquée dans la musique que dans la peinture ou la poésie, admise à l’Académie des Beaux Arts, respectée pour son combat contre toutes formes de discrimination et notamment pour avoir su montrer l’exemple en menant carrière malgré son handicap – en plus d’avoir rappé avec Alkpote, ce qui, en terme de respect, la place là.

Juelz Santana sort un clip en feat avec Cam’ron et French Montana. C’est pas mal, mais le principal intérêt de cette vidéo c’est sans doute juste de faire chier Jim Jones (brouillé avec Cam et French).

Internet déterre un « inédit » d’IAM : la version originale de « Chez le Mac » – qui saute rapidement sur Youtube, mais reste dispo sur Soundcloud :

Une belle découverte, mais le véritable évènement de la journée est l’officialisation de l’arrivée de No Name 2.0, avec ce premier clip en guise de teaser :

17/04

Un auditeur a analysé Xxxtentacion mieux que personne.

PNL a réalisé quelque chose d’assez incroyable en se faisant programmer à Coachella, mais a réalisé quelque chose d’encore plus incroyable en se faisant déprogrammer de Coachella à cause d’un problème de Visa. C’est un peu comme ramener la plus belle fille de la soirée chez soi, et s’apercevoir à l’instant fatidique que l’on n’a plus de capote, et qu’il n’y aucun distributeur en état de marche dans un rayon de 5km. Depuis, Mouloud a fait ce qu’il pouvait, les théories vont bon train et les fans du groupe tentent de consoler les rappeurs avec leurs petits moyens.

Pendant ce temps, les fans de Christine And The Queens ne comprennent toujours rien à rien.

La traite des blanches, un fléau dont on ne parle pas assez.

Drake accuse de racisme une boîte de Coachella (on ne sait jamais sur quoi on va tomber), c’est sans doute vrai mais les commentaires de cette news sont plus importants : « c’était quel Drake exactement, le Canadien, le Jamaïcain, l’Anglais, le Xxxtentadrake ? » ; « Drake est beige, comment peut-il être discriminé ? » ; « dans quelle case raciste tu mets un canadien juif noir avec l’accent jamaïcain ? » ; « Drake est le genre de négro qui s’excuse auprès de ses toilettes après les avoir utilisés », etc.

Après Sofiane, Samat enchaîne un deuxième poids lourd du 93, en la personne de Kaaris. Les moins de vingt ans n’en ont probablement rien à foutre, mais pour des mecs qui ont connu la grande période de Samat, ça fait vraiment plaisir de le voir remettre les mains dans le cambouis.

18/04

Une journée comme une autre dans le grand cirque du rap français : Kaaris apparaît dans la bande-annonce d’une version low-cost (et probablement en direct-to-dvd) de Fast and Furious où Scott Eastwood continue de déshonorer son père, Djadja et Dinaz pètent un beau disque d’or du streaming de la mort, et Jorrdee se déguise en Spirou pour son dernier clip.

19/04

Pas grand chose si ce n’est un troisième épisode de la série APACHERIE de Fello et Katrina Squad.

Le clip de « No Frauds » sort et n’a strictement aucun intérêt, sauf à partir de 3’30 où un pote bourré a fait plusieurs arrêts sur image « pour vérifier si le noir à chapeau à côté de Drake c’est pas Damso ».

A2H démarre une série de reprises nommée « Classic Rework », la première est sympa mais fait un peu rap de hippie, heureusement la 2e est plus sympa et fait donc juste rap de fumeur. La nuance est importante.

20/04

Rohff va chez le coiffeur (partez pas, il se passe des vrais trucs pendant les 10 jours suivants).

21/04

Beaucoup trop de choses et une rémunération beaucoup trop faible pour détailler, mais comme chaque vendredi le rap français balance tellement de clips que personne ne prend le temps de tous les regarder. Dans le désordre : Ninho fête son disque d’or du streaming de la mort, Niro clippe l’un de ses plus gros succès, Sadek fait six minutes en noir et blanc sans refrain et sans autotune, Mac Tyer a un coeur qui bat, La Fouine est toujours complètement schizo, et Jason Voriz est vraiment très fort :

Sch aurait dû s’ajouter à cette liste, si un mec n’avait pas décidé de tirer à la kalash en plein milieu des Champs-Elysées. Clip reporté de quelques jours « pour des raison d’éthique et de respect ».

Dans le même temps, Lacrim fête -déjà- le platine pour Force et Honneur, 13Block sort un son, Mac Tyer relache enfin le troisième volume de Banger, 2017 nous achève, et Vîrus balance un EP au concept assez incroyable.

22/04

La Fouine se vautre, Booba lui dédie un post instagram, La Fouine lui répond, le monde du rap est terriblement chiant.

23/04

Leo Roi fête les élections, et comme souvent avec lui, c’est aussi génial que débile :

24/04

Après l’exceptionnel Majster, Despo réapparaît avec Le coeur sur les mains, un disque au format très particulier, puisqu’en dehors de trois morceaux -deux dispensables et un chef d’oeuvre-, le projet se compose d’interludes téléphoniques, de statuts facebook récités en piano-voix, et d’une sextape audio. Spoiler : tout est très gênant.

Snoop Dogg se la joue nostalgique, et Kekra débute sa semaine Planète Rap dans le noir en victimisant Fred, comme le veut la tradition.

25/04

L’album de Damso leak à cause de la Fnac, un mec balance le lien sur internet, n’assume pas trop quand on le retrouve mais le fait avec humour et garde donc un semblant de dignité, et se fait plus ou moins menacer par Damso, mais toujours avec humour, car les méchants dans les films placent toujours une petite punchline avant de fumer le meilleur ami du héros.

Uncle Murda est en feat avec 50 Cent, ce qui est une double bonne nouvelle puisque le premier étant fidèle à lui-même, le second n’a pas d’autre choix que de se remettre à rapper sérieusement.

Dosseh gagne un disque d’or du streaming de la mort mais perd un auditeur.

Gizo Evoracci est le seul mec en 2017 à ne pas se faire déclasser par Alkpote en featuring.

26/04

Journée rappeurs blancs à coupe de cheveux alternative, avec le grand retour de Hyacinthe et la sortie du clip de Sch repoussé quelques jours plus tôt.

28/04

Vendredi, tradition respectée : Rohff fait du Rohff avec trois couplets qui défoncent, un refrain limite et une prod datée ; Damso rêve de transmettre la chtouille ; Sofiane sort un clip qui s’appelle “Pégase” alors qu’il nous avait dit que son chevalier du zodiaque préféré c’était Ikki, et ça c’est pas très sport. Heureusement, Niska relève le niveau en expliquant qu’il digère mal les oignons mais qu’il compense en utilisant le cul d’une groupie comme table basse.

Il y a ceux qui bloquent des autoroutes et ceux qui se font arrêter dans les trains, Hayce Lemsi appartient à la seconde catégorie.

La soirée Viceland a lieu pour fêter le lancement de la saison 2 de Noisey avec un line up qui pue pas du cul, ce qui est toujours une bonne occasion de voir des blancs bourrés danser sur de la trap. Notons également que 13 Block et Niska se sont enfin parlés de manière cordiale sans qu’aucune sodomie ne soit pratiquée sur un des deux partis.

29/04

Le CM de Décathlon devient le digger le plus chaud du game en sortant un classique de SCH que même lui avait oublié.

Voilà, c’est tout pour ce mois-ci.





Yérim Sar est sur Twitter. Genono également.