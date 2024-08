Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en décembre

01/12

Barclay et Def Jam France fusionnent. Le mois a à peine commencé que c’est déjà le bordel.

B.e.Labeu nous rappelle que dessiner, c’est gagner.

Videos by VICE

Guizmo sort son album Amicalement Vôtre et balance le clip « L’Histoire d’un Négro » et sa punchline « Joey Starr c’est un fils de pute, Doc Gynéco c’est un fils de pute ». OK, faire rimer deux fois les mêmes mots c’est facile, mais ça reste efficace.

Sortie également de La Tête dans les Nuages, 4e album de l’année de Jul, de Trône, 1er album de Booba depuis deux ans, de la réédition du dernier Lomepal, et enfin, de la BO du film belge Tueurs, avec une sacrée tracklist. Une belle journée pour le rap francophone, donc, qui ne pouvait que se terminer n’importe comment : Mayo – ou l’un de ses potes – égorge un poulet dans le clip « Marabout », on ne sait pas trop pourquoi, et en plus c’est loupé puisque l’animal est encore vivant. Pire encore, Cyril Hanouna se fout de la gueule de Joey Starr, à moins que ce soit l’inverse, parce qu’à un moment, on finit par ne plus faire la différence.

À l’heure des bilans de fin d’année, Young Thug remporte sur le fil le titre de plus grand abruti 2017, en publiant une photo sur laquelle il s’injecte du lean par perfusion. Né en 1991, il a toutes les chances de rejoindre le club des 27 en 2018, et d’aller chevaucher dans de verts pâturages aux côtés de rappeurs morts tels que Tupac, Biggie, Eazy E, Pimp C et Eminem.

La sortie du tant attendu Victory Lap de Nipsey Hussle se dévoile et c’est que du bonheur.

Cardi B passe successivement chez Konbini, Clique et Skyrock pour parler fellation avec des professionnels.





03/12

Seulement le troisième jour et c’est déjà le grand retour du feuilleton Instagram. Habituellement sympa et rigolo quand il répond aux piques de Booba, Kaaris se lâche et pose de grands « fils de pute », alors certes ça les regarde et on n’en a pas grand chose à foutre, mais c’était la seule actu du jour, avec un énième morceau de Moha la Squale qui est à peu de choses près le même que les 15 derniers.





04/12

Histoire de passer une nouvelle fois pour un groupe marginal et relou Butter Bullets sort son nouvel album Air Mès et Hermax un lundi. Comme d’hab avec Dela et Sidisid, on peut résumer le disque par « du travail d’orfèvre réalisé par des esprits sordides. »

1er épisode de la saison 3 des Marches de l’Empereur. Du haut niveau avec Alkpote et Vald qui se passent la balle, on peut retenir beaucoup de choses, mais le plus étonnant reste le fait qu’Alk affirme « éjaculer du vadémécum » moins d’une minute avant d’annoncer qu’il peut « éjaculer du venin. »

Pendant ce temps, l’épisode 10 de Rentre dans le Cercle réunit plein de mecs que personne ne connaît, et Haristone balance « Nuage Magique », un nouveau clip qui ne contient aucun nuage magique mais qui reste mieux que la majeure partie des épisodes de Dragon Ball Super.





05/12

Il y a des choses qui ne changeront jamais, et parmi elles, il y a Daz Dillinger.

DJ Weedim connecte avec 6rano, ce qui est franchement une bonne nouvelle, même si on sent que les reprises du freestyle de Big Shaq vont vite être frelatées.

I2H balance le clip d’« Échantillons », ça commence par un braquage de fourgon et ça finit la tête dans des plants de cannabis, les bonnes valeurs du clip rap français ne se perdent donc pas.





06/12

Parce que les enfants sont formidables, la mort de Johnny Hallyday provoque un clash entre Joey Starr et Maître Gim’s sur Instagram.

Pendant ce temps, d’autres anonymes nous rappellent des vérités essentielles.

Les jeunes qui se foutent de la gueule des fans de Johnny,calmez vous,vous êtes exactement la même chose avec Booba. — berbere leonard (@berbereleonard) December 6, 2017

Bun B lance une émission de recettes de cuisine et comme c’est Bun B, c’est la classe.

Les aventures de Lil Pump continuent de nous impressionner.

Le Gouffre annonce Artefacts Vol.3: Joe & Cross, c’est une news qui ne veut peut-être pas dire grand chose pour vous, mais qui compte énormément pour les gens qui ont du goût.

Morsay s’accorde une pause bien méritée.

https://twitter.com/MorsayMY/status/938435959464579072



07/12

20 Minutes nous a battu en terme de titre improbable et ça on l’avait pas vu venir.

Hooss clippe Money dans un hotel avec cinq meufs en chemise mais sans pantalon. Dans la thématique « sans pantalon », Maitre Gims publie une bien belle photo de Joey en réponse à son clash de la veille.

Pour une raison inconnue, cette journée continue d’être ponctuée de coups de gueule de rappeurs, parfois contre des fantômes…



…et parfois contre des humains.

48h après son décès, Johnny Halliday se retrouve tatoué sur Seth Gueko. Dans la même thématique, Booba clippe « Friday ».

Alkpote aime internet et réciproquement.

https://www.instagram.com/p/BcaJGC7lgdF/?taken-by=alkpoteofficiel

Les Migos, Cardi et Nicki se la donnent dans un clip futuriste mais tout ce qu’on retiendra c’est le moment où Cardi B précise qu’elle monte sur la bite d’Offset « comme sur un BMX » avec l’intéressé qui se frotte les mains à côté. On ne parle pas assez de vélo dans le rap.



08/12

Un bon million de rappeurs balancent des clips, et franchement la cuvée du jour est plutôt bonne : 13Block continue sa progression spectaculaire avec « Vide » ; Timal est toujours énervé avec « 6ème Rapport » ; Bakyl tente de montrer qu’il est plus que « le pote de Fianso » avec « FDRS2 » ; Hache-P et Aladin 135 livrent « Holabitch », une bonne connection vu qu’il y a à la fois « hola » et « bitch » dans le titre ; Ice pose un impromptu « j’me sers de ta chatte pour écraser mon mégot » dans « LIFE » ; et Orelsan n’a pas vraiment besoin de faire des clips, alors il balance juste le making-of de celui de « Tout va Bien », ce qui nous permet de comprendre que le robot géant et le rubixcube de 8 mètres étaient bien réels. Enfin, les petits jeunes de 109MusiQ, notamment mis en avant par Orelsan sur les réseaux sociaux, nous lâchent un joli clip qui nous ferait presque oublier qu’on se pèle dans la France entière.

Pendant ce temps, Sch s’associe à Adidas , ce qui est très étonnant pour un mec aussi attaché à son look. C’est un peu comme signer chez Swatch après avoir affiché son amour des montres à 25 000 balles.





09/12

Grâce aux efforts sans relâche d’une armée de ratpis, Booba bat des records de streams avec Trône. Pendant ce temps, Jul débarque en scooter à Bercy. Cette même salle où apparemment Mariah Carey a rendu hommage à Johnny Hallyday. Rien ne se perd, rien ne se crée.

Ozkar Zulu publie son nouveau projet, Jeune Roi, servi par les prods assez fabuleuses de Palinke. Ces noms ne vous disent rien, et c’est justement une excellente raison pour aller les découvrir. C’est du rap chelou de blancs chelous influencés par des trucs chelous, en gros ce projet c’est un peu comme si Hyacinthe avait fait un gosse avec Freeze Corleone et que le bébé était perfusé sous lean puis adopté par Sidi Sid et Vald.

Un jeune américain nommé Keaton Jones est filmé par sa mère alors qu’il explique en pleurnichant qu’il est victime de harcèlement à l’école. Du coup, de nombreuses stars lui témoignent leur soutien sur les réseaux, et dans le lot on a T.I, Snoop, Plies, Cardi B, Trae, Chris Brown, etc. Retenez bien, ça va être important pour la suite.





10/12

Moha la Squale continue à faire des morceaux de deux minutes alors qu’il vaut mieux que ça. Plus inquiétant encore : un featuring entre Damso et Kendji aurait peut-être été enregistré.





11/12

Il s’avère que Keaton Jones et sa mère ont menti sur toute la ligne, qu’en fait le petit s’est fait frapper parce qu’il traitait certains de ses camarades de nègres, que sa maman est une suprémaciste avec drapeau sudiste et panoplie complète, bref, encore un grand jour pour internet, le rap US, et la race humaine en général.

Guizmo s’explique sur sa double saillie visant Joey et Gynéco.

https://twitter.com/oklmradio/status/940229502675902464

Rohff se surpasse chaque jour, à ce niveau là c’est une vraie performance. Il finit par corriger sa boulette, ce qui, évidemment, la souligne encore plus alors que les 2 versions étaient justes. Mais le plus important c’est que durant 48 heures, des fans de rap français au bout du rouleau ont débattu très sérieusement de chiffres romains.

Roméo Elvis balance « Nappeux », bon morceau sublimé par l’apparition de Grems.

Gucci Mane annonce encore un nouvel album, mais plus le temps passe, plus on se dit que ce serait mieux qu’il annonce une nouvelle peine de prison.





12/12

Juicy P et M.O continuent de clipper ce qui devrait être un projet commun assez enchanteur.

Nouveau rebondissement dans la grande aventure Instagram de Booba et Rohff puisqu’une meuf qui n’a rien demandé se retrouve au milieu de leur bataille de crottes de nez : le premier publie un message privé prétendument envoyé par Nej, le second explique que c’est un faux et partage le screen d’un snap de la chanteuse, bref, quand on pense avoir touché le fond, on se rend compte que certains aiment la spéléologie.

Kodak Black ajoute, très en retard, sa pierre à l’édifice du débat « le rap de maintenant est-il nul par rapport à celui d’avant ? » en expliquant que ses textes sont mieux que ceux de Jay-Z, ce qui n’était pas l’argument le plus évident, on ne va pas se le cacher.



13/12

Harry Fraud balance sa tape The Coast avec un gros casting et des prods sur mesure.

Skepta prouve malgré lui que la ceinture en voiture, c’est important, surtout quand on fait une pub pour Rolls-Royce.

C’est officiel, le rap français a dépassé le zouk en terme de perversion, félicitations à tous c’est mérité.



Ça critique les zoukeurs ci, les zoukeurs ça, mais rien que ça écoute des nouveaux rappeurs que même nous on trouve chelous 🤷🏽‍♂️👀👗 — Lorenz (@LorenzBaby) December 13, 2017



14/12

Instagram, ton univers impitoyable : La Fouine évoque son père malade et à l’hôpital pour… clasher Booba.

Black Thought rappelle que la vie est injuste puisqu’en plus d’être le rappeur de The Roots et d’avoir eu un rôle dans la série The Deuce, il vient également de lâcher un freestyle qui fait rougir tout le monde.

Stormzy pète toujours la classe

Des internautes désœuvrés écoutent un morceau de Naza à l’envers et sont persuadés d’entendre un hymne satanique. Sachant que Naza c’est ce mec, on peut dire qu’on a affaire à des fins limiers.

Fianso finit une nouvelle fois en garde à vue pour un clip, ce mec a probablement plus souvent vu l’OPJ que l’ingé son en 2017.

Dosseh promet la sortie d’un prochain projet, manque de pot l’effet d’annonce est foutu en l’air par Lefa, qui réunit toute la Sexion d’Assaut sur scène et lâche enfin officiellement l’info au sujet du nouvel album du groupe en 2018.

Mais la véritable info du jour est le lancement d’un kickstarter pour financer le prochain EP de l’incroyable Sosie de Robert De Niro dans Heat (SDRDNDH). L’objectif est d’ores et déjà atteint, un véritable motif d’espoir pour tous ceux qui ont tendance en ne plus croire en la grandeur de l’espèce humaine.



15/12

La MMZ est un groupe qui a du goût et ils vont donc clipper le morceau-titre de leur album au Sénégal.

Sortie du nouvel album posthume d’Eminem, on sent qu’il n’y a plus grand chose dans les disques durs et qu’on racle vraiment les fonds de tiroir pour vendre du disque. C’est moche, mais on avait fait pareil avec Tupac, donc quelque part c’est flatteur.

Nusky balance le clip de « Martin Margiela », mais la vraie sortie du jour, celle teasée depuis des décennies, c’est « Détrôné », le tant attendu single de Rohff. Visuellement, c’est du beau boulot, et c’est malheureux puisqu’il s’agit quand même de musique. On note par contre que le texte ne parle pas spécialement de Booba contrairement à ce que le fabuleux vrai-faux message privé de la vraie-fausse Nej indiquait. Instagram et ses mystères insondables.

Shone, du Ghetto Fabulous Gang, publie My Playlist Vol.1, dont le but est de mettre en avant des jeunes talents inconnus. Une bien belle initiative dont tout le monde se fout.

Moins sympa que Shone, XXXTentacion est en prison pour tout un tas de motifs aussi sordides que farfelus du type « menace de couper la langue de sa compagne », « séquestre sa petite-amie », « frappe une femme enceinte », ou encore « tente de corrompre des témoins », et parfois tout ça en même temps, franchement bravo.

On ne sait pas si Fianso est sorti de garde à vue, mais il est bien là pour l’épisode spécial Belgique de Rentre dans le Cercle.

Pendant ce temps, Booba sort une « édition limitée collector » de son dernier album à… 50.000 exemplaires. Une édition limitée. À 50 000 exemplaires.





16/12

Alchemist balance son projet instrumental French Blend, basé uniquement sur des samples de musiciens français, et que des titres en français. Et c’est grâce à ça qu’on peut dire fièrement « j’aime beaucoup le morceau “Côtelettes d’agneau” d’Alchemist », alors respect.

Maskey sait qu’on galère pendant le mois de décembre, et revient mettre un peu de baume dans nos coeurs avec un nouvel épisode de La Recette dédié à Niska -une fois de plus, on se rend compte qu’il rappe au moins aussi bien que les gens qu’il imite, ce qui finira par être un problème au bout d’un moment.





18/12

Eminem donne une interview fleuve à Vulture et la dernière question transpire la sincérité. En gros, Eminem admet que toute sa vie il courra après le niveau qu’il avait sur son classique The Marshall Mathers LP, sans jamais le retrouver même s’il est plus fort techniquement parlant, et conclura sur un très juste « la passion est toujours là, mais la rage n’y est plus ». La presse généraliste préfèrera, elle, retenir un autre moment de l’interview : celui où Marshall déclare utiliser Tinder. Merci à tous.

Heureusement, la nouvelle génération de rappeurs dégénérés est là, avec l’elfe 6IX9INE qui finira tôt ou tard par décrocher un rôle dans Game of Thrones.

Quelques semaines après que Booba ait annoncé son prochain concert à la U-Arena, Maitre Gims pisse plus loin en dévoilant une date au Stade de France en septembre 2019. « Tu la sens ma grosse fanbase ? », aurait-il ajouté en off.

Mr Bil, un rappeur genevois qui fait le taff depuis une bonne dizaine d’années, balance la mixtape Centre-Ville Centre-Ville. Si vous trouvez le titre trop plat, souvenez vous que son premier projet s’appelait J’encule le monde. Saluons donc la progression, même si on peut regretter l’absence de sample du générique de Mr Bean.

T.killa de K.Ommando Toxik est toujours là et il continue à faire dans le sale, c’est l’une des très bonnes nouvelles du mois de décembre.

Davodka, le mec immanquablement cité par les adeptes du « vrai rap » sur chaque vidéo ou article évoquant Jul, PNL ou Niska, répond à notre interview puriste.

Suite à l’affaire de la blackface d’Antoine Griezmann, Rohff s’affiche un peu beaucoup. Deux fois. Booba, lui, fait plus sobre. Parmi les nombreux artistes qui réagissent un peu plus dignement à la polémique, on peut citer Dosseh mais Kalash est particulièrement impliqué, et passe la soirée à essayer d’éduquer les gens – c’est peine perdue, mais on apprécie l’effort.

Diddy annonce sa volonté d’acheter les Carolina Panthers (franchise de NFL). Et bizarrement, même en Amérique, il y a des choses auxquelles on ne touche pas : des experts sportifs se foutent ouvertement de la gueule de Diddy alors que le bonhomme a clairement les épaules et l’argent pour être tout ce qu’il y a de plus sérieux.





19/12

G-Eazy est plutôt bien entouré pour son remix et ça se confirme, soit Cardi B est une très bonne comédienne soit elle est réellement heureuse dans chaque clip, un peu comme Nicki Minaj avant que ses fesses prennent possession du reste de son corps.

Les Diplomats nous font presque verser une larmichette quand ils reviennent au complet.

Migos & Lil Yachty se vengent des interviews de Joe Budden et DJ Akademiks en les parodiant dans leur nouveau clip. Détail amusant : DJ Akademiks avait postulé pour jouer son propre rôle dans le clip, et n’a pas été pris. C’est dire à quel point le mec est mauvais.

Riski bosse sur un truc avec Frencizzle, eux-mêmes n’ont pas vraiment l’air de savoir ce que c’est, mais ça reste une excellente nouvelle pour les gens qui aiment la musique.

Pour les gens qui n’aiment pas la musique, en revanche, vous serez heureux d’apprendre que Cardi B a offert une Rolls Royce à Offset pour son anniversaire mais ce n’est malheureusement pas la même que celle de la pub de Skepta.

On touche presque le fond quand Pascal Praud imite Booba pour souhaiter un bon anniversaire à Benzema. « Presque », parce que certains érigent le ridicule au rang d’art contemporain, comme le prouvera un de ses confrères quelques jours plus tard.





20/12

F430 nous parle de leur rêve américain dans un clip tourné à Paris, ce qui n’est pas si con que ça : quand tu vois ce temps dégueulasse, tu te mets à fantasmer sur le soleil de L.A, automatiquement.

Ol Kainry annonce ce qui ressemble au retour de Factor X, ou à un sketch, mais dans les deux cas c’est sympa de leur part.

Alkpote et Philippe Katerine sont invités autour d’une même table par Lomepal, ce qui donne naissance à un freestyle d’ores et déjà entré dans la légende, dont vous pourrez parler à nos petits-enfants dans 50 ans. Mention spéciale pour le « splash » d’Alk qui vient se placer juste après le «j’ai éjaculé dans tes cheveux » de Philippe, un très grand moment pour la République Une et Indivisible qui ne devrait pas vous surprendre si vous vous rappelez de cette interview où Katerine a surpris l’un des 2 auteurs de cet article en parlant rap le plus naturellement du monde.

A propos d’Alkpote, il est le personnage principal des deux premières bédés consacrées au rap français, et ça n’étonne évidemment personne. Bon après ça intéresse pas grand-monde non plus, faut être honnête.

Lacraps balance le clip de « 1000 Ratures » et dédicace l’un des deux auteurs de cet article, ce qui fait certainement partie d’un plan promo bien huilé pour se retrouver en bonne place au coeur de ce bilan mensuel attendu comme oasis dans le désert par la France entière.

Migos se pose sur du Pharell et décidément ces mecs ne sont pas prêts de s’arrêter de faire des hits.

https://www.youtube.com/watch?v=RHUxyXZBXY8



21/12

Conway lâche sa nouvelle mixtape, les amateurs du bonhomme ne sont pas déçus et les autres peuvent au moins reconnaître le soin apporté à la pochette.

Samy Naceri n’est peut-être pas le héros du prochain Taxi, mais quelque chose nous dit que ce n’est pas un problème pour lui.

Quand soudain : Samy Naceri qui rappe un couplet d'Akhenaton à la télévision russe pic.twitter.com/IJJ8c2UJKc — Cereal Killer (@ifalas) December 21, 2017

Sortie de Docteur Sophie Said, le nouvel album de Despo Rutti. Pour faire très court, c’est l’un des tous meilleurs projets de l’année 2017, Despo livre tout ce qu’il a sur le coeur, évitez donc de l’écouter si vous êtes trop empathique, vous risquez de ne pas tenir. En gros, ça va de son enfance battue au jour où il a découvert par hasard via Facebook qu’il avait une fille de 3 ans, en passant par le moment où il a poignardé sa meuf ; on note aussi que l’album contient trois samples de DBZ, que l’un des morceaux est en fait une interview d’Emmanuel Petit, et que Kaaris, Niro et Fababy ne sont pas forcément très bien vus par Despo.

Kekra n’en a plus grand chose à foutre de la bienséance, et balance 2 clips dans la même journée : « Rap de Zulu » et « Envoie la Monnaie 3.0 », un des temps forts de son album. On notera que certains ont reconnu le rappeur japonais Loota à ses côtés.

Parce que le retour familial des Diplomats c’est bien mais emmerder les gens c’est mieux, Cam’ron en lâche une petite pour Kanye sur un nouveau morceau ; il affirme répondre aux attaques des textes de l’album Life of Pablo. Qui est sorti en 2016. Sacré Killa Cam.





22/12

Bonne nouvelle pour les blancs : Orelsan et Nekfeu annoncent un concert commun cet été.

Bonnes nouvelles pour les drogués : le retour d’Express Bavon avec « Beaux Quartiers », extrait du projet Mélange, dont la sortie est prévue pour mars.

Walid, le petit qui posait sur les mixtapes de Lacrim, a fait une poussée de croissance, ce qui signifie qu’il incarne désormais un danger potentiel pour la France, les femmes et la laïcité.





23/12

Guizmo clippe « Les gens parlent d’amour », et si vous vous attendiez à des surprises vous allez être déçus : c’est toujours triste et sombre.





24/12

Moha la Squale raconte le jour où il est resté toute la nuit devant la porte grande ouverte parce qu’il s’est dit que le gros Père Noël ne passerait pas par la fenêtre. Sors une tape Moha, les gens s’inquiètent.

Six (Coups MC) n’en a pas grand chose à foutre du réveillon.

Le tant attendu Alkpote feat Caballero et Jeanjass est là, l’occasion de vérifier que les fans d’Alk ne déçoivent jamais.



25/12

Shone nous fait un joli cadeau de Noël

https://www.youtube.com/watch?v=1lDC9zKw8yE

Le Santa Sauce 2017 s’appelle toujours Hamza : le belge offre le nouveau titre « Options », du beau boulot produit par lui-même et balancé gratuitement sur Soundcloud.





26/12

Apparemment il y avait des rumeurs de rupture entre Cardi B et Offset, mais Cardi B et Offset ne semblent pas au courant.

Kaaris va réaliser un rêve de gosse en tournant au cinéma avec Jean-Claude Van Damme la légende. Le film sera réalisé par Julien Leclercq, un spécialiste des films d’action français (oui, ça fait peur mais c’était déjà lui qui a tourné Braqueurs avec Kaaris il y a quelques années), et on retrouvera également au casting Sami Bouajila et Sveva Alviti (l’actrice italienne qui joue Dalida dans le biopic éponyme), tandis que Jérémy Guez sera impliqué dans l’écriture du scénario. Sorte de David Goyer hexagonal, il a scénarisé la web-série Force et Honneur de Lacrim mais aussi fait des trucs cools pour Viceland.





27/12

Fianso relance la série #JesuispasséchezSo avec un onzième épisode aussi mimi que les 10 précédents, et révèle ses résolutions pour l’année 2018 : « J’veux juste prendre un million, redevenir alcoolique. » En tout cas on te le souhaite.

On termine l’année avec un motif d’espoir pour tous les mecs qui se sont affiché cette année d’une manière ou d’une autre : quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais plus ridicule que Christophe Barbier qui s’imagine en ghostwritter d’Emmanuel Macron. Pourquoi, comment, personne ne le sait, mais une chose est sûre : en 2018, seul Christophe Barbier pourra faire pire que Christophe Barbier.

https://www.youtube.com/watch?v=mkGwDZZzK_w



28/12

Lil Jack perpétue la longue tradition des rappeurs qui font des fautes dans les titres de leurs clips, mais compense avec un bon petit morceau bien nerveux.

Eminem devient le premier artiste de l’histoire à classer 8 albums consécutifs à la 1ère place du Billboard 200, avec notamment 200.000 copies vendues en physique. Preuve qu’il y a bel et bien une vie après la mort.





29/12

Jarod finit l’année comme il l’a commencé : propre, efficace et discret.

Rohff refuse de jouer le jeu du streaming et prévoit de sortir ses prochains projets uniquement en physique en digital, l’info principal est donc le mot « projets » au pluriel, puisque le Vitriot avait annoncé que Surnaturel serait le dernier de sa carrière.





30/12

Le monde perdu d’Instagram : une capture d’écran de messages privés entre Booba et une jeune fille peu farouche circule, et suggère que le rappeur taperait de la coke. Personne ne se pose la question de savoir si elle est vraie ou fausse, et surtout pas Rohff, qui saute sur l’occasion pour tacler son ennemi de toujours. Évidemment, ça va lui faire la semaine et probablement l’année.





31/12

Pour la dernière de l’année, Timal passe la septième.

C’est le 31, Moha la Squale se pète les reins. Mais le vrai message qui nous fera conclure cette année pour de bon c’est Cormega qui rappelle dans un message tout le respect qu’il a pour Havoc, et son soutien suite au décès de Prodigy. Cormega nous rappelle donc deux choses essentielles :

– plutôt que d’attendre la mort pour pleurer, il faut prendre soin des proches tant qu’ils sont là

– même un réseau comme Instagram peut véhiculer du positif quand il n’est pas utilisé par des cinglés.

On se revoit le mois prochain, et d’ici là n’oubliez pas :





Yérim Sar et Genono sont sur Twitter.