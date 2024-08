Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en février 2019

01/02

Pelletée de clips vu que le mois de février a eu la bonne idée de commencer un vendredi :

Hyacinthe de retour sur « Ultratechnique », comme d’hab’ le son est chelou et le clip soigné. Y’a même un mec dans les commentaires qui parle de « mélange entre Mylène Farmer et du jumpstyle », quoi que ça puisse vouloir dire.

Jok’Air dévoile le clip de « Scarla », qui valait finalement mieux que ce que laissait présager son horrible promo.

« Ils m’ont tous lâché, elles m’ont toutes lâché, même ta fin de merde ne m’aura pas soulagé » : si vous cherchez du soleil, des bonnes vibes, des pensées positives, ce n’est pas vers Triplego qu’il faut vous tourner.

Nouvel épisode de la collusion assumée entre rappeurs et médias rap sur le nouveau clip de Naza.



Nouveau projet et nouveau clip pour le duo Swift Guad x Raw Saïtama, si vous n’aspirez pas qu’à des grosses tartines d’autotune, ça vaut le coup. Sauf si vous êtes une fille du Morbihan. YL fait lui aussi le taff sur « 3min6 », un titre qui n’a aucun lien avec la durée moyenne d’un rapport sexuel en France, mais ça aurait pu. Avec « Super-héros », Dosseh ne sort pas le titre le plus mémorable de sa carrière, ce qui aurait d’ailleurs été farfelu puisqu’il ne s’agit que d’un extrait de BO d’un film que tout le monde a déjà oublié. PLK balance « Dingue » et cette théorie farfelue : « Sans oseille tu baises pas, tu peux que te branler », ce qui relance la fameuse problématique « ce qui est rare est cher, une pute gratuite est rare, donc une pute gratuite est chère ».

LTA sera sans doute d’accord puisqu’il conclut le morceau « Antigel » par un « c’est le goût de la défaite quand t’as fini de te branler » des plus factuels.

Le complot continue.

Mac Tyer se lance dans l’aviation privée avec la création de la société Elite Club, dont le slogan n’est malheureusement pas « Sky is not the limit », et ça c’est triste.



L’ex de Tekashi 6ix9ine donne une interview titrée « Je lui ai donné mon coeur, il m’a donné des coups de poings », pour une situation aussi merdique c’est joliment dit. Ça parle aussi de viol à un moment ; avec tout ce qu’il cumule déjà, c’est un peu comme remettre un condamné à mort sur la chaise électrique après avoir exécuté la sentence : ça sert à rien mais ça mange pas de pain.

Un mec de Portishead reconnaît sa musique sur un sample de Lil Pump et fait une série de tweets énervés, avant de les supprimer. C’est dommage parce qu’on sentait que le mec découvrait plusieurs choses en même temps : l’usage du sample non déclaré, l’existence de Lil Pump, mais aussi la sur-utilisation du mot « bitch » dans le rap, un peu comme Godefroy de Montmirail surpris par les voitures dans Les Visiteurs, toujours amusant comme décalage.

Chief Keef a accompli le rêve de tout fumeur.

Depuis sa prison, le super-vilain Suge Knight peut encore faire des interviews du moment qu’on le paie. Alors ça n’a aucun intérêt mais c’est toujours marrant, là par exemple il explique qu’il a encore les droits sur des inédits de Tupac et qu’il verrait bien Cardi B poser dessus.

On ne sait pas pourquoi, mais c’est le grand retour du meme qui consiste à placer Michael Cera sur des pochettes d’album, ça va donc nous servir de ponctuation de temps à autre.

02/02

Un tweet pas hyper explicite nous laisse espérer une potentielle collaboration entre Katrina Squad et Escobar Macson, si cette éventualité ne vous rend pas tout chose, on ne peut plus rien pour vous.

Escobar Macson qui disait d’ailleurs « il faut appeler un chat un chat, et une chatte une chatte », ce qui nous offre une superbe transition vers la dernière déclaration de Snoop Dogg qui clame que 6ix9ine n’est qu’une balance, ce qui se confirme très rapidement de manière officielle.

Ils sont partout.

Vald balance un docu de 45 minutes sur la conception de son album Xeu, l’occasion de se rendre compte qu’on peut enregistrer un double-platine dans un placard avec des oreillers en guise d’isolation. Docu toujours, suite à celui sur l’arnaque absolue du Fyre Festival, Ja Rule assume sa part de responsabilité et demande au public de l’insulter en plein concert. Bon joueur, maso ou simplement en chien de buzz, les paris sont ouverts.

03/02

Di-Meh dénonce le fake love, mais on va pas se mentir c’est surtout une énième occasion de gesticuler et sauter partout.

21 Savage est arrêté, pas pour ses tatouages mais pour un visa jamais renouvelé. Gros twist : il risque d’être expulsé des USA, c’était un Anglais depuis le début sauf qu’il l’avait dit à personne le salopiaud. Cela donne lieu à une foire aux mongols incroyables niveau réactions, on vous résume tout par ici.

04/02

Y’en a qui attendent le retour du Messie, et d’autres qui se contentent du retour de Big Boi. Moins attendu par les fidèles, Guy2Bezbar envoie enfin du neuf.

Orelsan balance le clip de « Discipline », tout le monde crie au génie, mais le succès de la vidéo est entaché par des soupçons de plagiat. Inspiration, hasard, mystères et boule de gomme. Rappeur blanc toujours : Seth Gueko x plein de petits jeunes, ça pourrait sonner bizarre pour un mec qui a passé autant d’années en Thaïlande, mais on parle juste d’un clip en feat avec des MCs de la nouvelle génération.



Skepta attaque Wiley sur le thème « tu dis que t’étais là mais en fait t’étais pas là », c’est une réponse à un diss de Wiley de novembre dernier, qui était lui-même la conséquence d’une trop longue opposition avec Dizzee Rascal, bref c’est pas folichon mais au moins personne ne parle d’octogone.

Les insta-lives de Vegedream sont pleins de surprise.

https://twitter.com/vegedreamgagnoa/status/1092874640211496961

En août dernier, une actrice porno remarquait que Lil Pump avait désormais l’âge légal pour baiser avec elle, ce qui n’a pas laissé le rappeur insensible. 6 mois plus tard, chabadabada, chabadabada.



Ensuite on a eu une vidéo où la dénommée Riley fume un joint entre les orteils de Pump, puis le public des branleurs s’est insurgé devant une telle dégradation de leur idole parce que des gangbangs ça passe mais Lil Pump le crasseux c’est too much, et de son côté le public féminin du rappeur s’est déclaré horrifié devant cette fille de mauvaise vie. Pump a donc fait ce que tout adulte aurait fait à sa place : un insta live sur le thème « je mets ma bite où je veux et je biffle qui je veux bande de putes ».

https://www.youtube.com/watch?v=DRjegIJ-Mlw

Une pétition est lancée pour empêcher l’expulsion de 21 Savage, au moment où vous lirez ces lignes elle aura dépassé les 500 000 signatures alors que celle pour la libération de 6ix9ine sera toujours en-dessous de 80 000, preuve que parfois les gens ont le sens des priorités.



05/02

Travis Scott clippe « Can’t Say » et comme disait Karim Debbache devant le générique de Doom : « woooh y’a plein d’argent pour pas grand-chose là-d’dans ».

Parce que 50 Cent n’est pas du genre opportuniste, il se fout lui aussi de la gueule de Tekashi.



Les insta-lives de Vegedream sont pleins de surprise, le retour.

https://www.youtube.com/watch?v=Ke8mXI6fLCA

06/02

Deuxième épisode de la série Piraterie du groupe 135-45, cette fois c’est un solo de NA2S.

404Billy face à un fan cinglé puis un hater, concept pas révolutionnaire mais plutôt bien maîtrisé. Ça peut sembler exagéré mais certains fans sont vraiment étranges, demandez à Sofiane.

07/02

PNL tease un extrait d’un titre qui reprend le début de Mowgli, ce qui peut être vu, selon le point de vue, comme un détail insignifiant ou comme l’événement majeur de ce premier trimestre.

Timing pas évident pour Lacrim, qui publie le clip de son feat avec 6ix9ine au pire moment possible, l’Américain étant officiellement la balance et le pointeur le plus célèbre de la planète – mais bon, c’était soit l’envoyer maintenant, soit laisser filer un gros investissement et un clip à 10 millions de vues garanties minimum.

Pikachu annonce qu’il a choisi la Tunisie pour combattre Bulbizarre, se filme en train de signer son contrat, son adversaire soumet la contre-proposition « pourquoi pas dans la chatte à ta mère », ce qui force Pif à dévoiler l’intégralité du contrat pour prouver sa bonne foi. Ça réchauffe le cœur de savoir que quelqu’un, quelque part, a été payé pour rédiger cette page.

Meek Mill et Drake ont décidé de faire chier Nicki Minaj jusqu’au bout et clippent donc leur featuring. C’est un peu comme si Tupac et Biggie avaient fait la paix et… Attendez, non, ça n’a rien à voir et en plus c’est mauvais, mais c’est bien on voit que vous suivez.

08/02

Suite à l’affaire 21 Savage, Chris Brown a rigolé d’un meme, Offset lui a dit ta gueule c’est pas marrant, Chris a dit bah viens te battre si t’es pas content, il a balancé son adresse sur les réseaux, des mecs qui n’avaient strictement rien à voir viennent filmer devant chez lui, la police arrive, fin de l’aventure et merci à tous.

Dans le monde de la presse, le choix du titre est crucial pour synthétiser le contenu d’un article sans réduire son propos.

Des clipiclips :



– On n’entend plus assez de prods de Wealstarr dans ce rap français, on dit donc merci à Cheu-B.

– Zo n’a rien à voir avec Za, le Bruxellois, mais il a une jolie cagoule dans le clip de « Freestyle Amère », ça compense.

– On aurait dû vous partager un clip de Rilès parce que Snoop Dogg y apparaît dans le rôle d’un ange venu des cieux, ce qui n’est pas loin d’être l’équivalent de « Snoop apparaît dans son propre rôle », mais comme c’est Rilès, on ne peut pas.

– Barack Adama balance un clip entrecoupé de citations de Socrate, Paulo Coehlo ou encore Mandela, alors pourquoi pas mais pas sûr que ça enflamme un public qui est quand même plus Wati By Night qu’Arte la nuit.

– Sam’s publie « Gunshot », comme à son habitude c’est simple et efficace comme un whisky sec.

– Une bien belle collection de drapeaux, de masques, et un morceau qui mériterait plus de vues : n’ayez pas peur de cliquer sur « Lové » de BOLL-M .

Decathlon est en esprit.

09/02

Un ancien proche de Kanye West a arnaqué 900000 dollars à Philipp Plein pour un show du rappeur qui n’aura jamais lieu. Est-ce qu’on peut parler de karma pour une marque qui pratique le racket organisé pour tous les jeunes qui bicravent de la drogue ?

Ali, LIM, Géraldo, Mystik et Olivier Cachin sur une même photo, ça sent bon les années 90-2000 mais ça n’annonce pas un crossover Violences Urbaines x Que la Paix soit sur vous.

T.I., Soulja Boy, Trouble, Waka Flocka et d’autres découvrent avec le pull « blackface » que Gucci n’est pas leur ami. En même temps c’est une marque italienne de luxe, fallait pas attendre de miracle non plus. Plus qu’à leur extorquer 900k en promettant un show de Drake pour que l’équilibre cosmique soit rétabli.

Les gars d’ATK ont toujours le vague-à-l’âme dans leur nouveau clip mais ça pleure pas.

10/02

Heuss l’Enfoiré tombe par hasard sur un mec qui vend ses albums à la sauvette et sa réaction… bref, c’est Heuss quoi.

Juste avant la prison, Tekashi a eu le temps de tourner une pub pour la Saint-Valentin, niveau perfection du timing c’est au-delà du clip avec Lacrim mais en-dessous de LCI qui invite Robert Ménard le lendemain d’un attentat anti-musulman.

https://www.youtube.com/watch?v=YPtJBiP6BC0

11/02

– Rohff clippe « Aime-moi à l’imparfait » à Cuba, on peut regretter qu’il ne se concentre pas plus sur les sons énervés de Surnaturel, mais on peut aussi se dire que l’exploitation de cet album se passe bien, c’était pas gagné d’avance (maintenant faut clipper l’enchainement #SNTL – #RohffBack, allez là).

– La direction que prend Zed Yun Pavarotti commence à être très intéressante, ne négligez pas ce jeune tatoué qui vient de clipper « Papillon ».

– Dinos balance « Sinequanone », dans lequel il se compare à un « Baudelaire en off-white », mais annonce surtout vouloir « Piper, Phoebe et Prue », ça dira pas grand chose aux gamins d’aujourd’hui mais arrachera une larmichette aux ados de l’an 2000 qui gardent Alyssa Milano dans un coin de leur cœur.

Konbini n’est pas en esprit.

Mais alors vraiment pas du tout.

Comme tous les hommes qui ont réussi in extremis à récupérer leur copine après 234 infidélités, Offset profite des Grammy pour lui montrer que cette fois-ci c’est la bonne.

Cardi a gagné plusieurs prix dont le meilleur album rap ; Plies, Chance The Rapper, Lil Kim, Missy Elliott, Salt N Pepa, Fabolous, Remy Ma, J.Cole et d’autres la félicitent. Même si bon, c’est surtout Alicia qu’on retient.

https://www.youtube.com/watch?v=_3Rpbrw1RyU

Et le lendemain Offsetounet lui gère même un petit-déj de champion. Beaucoup le traitent de canard, mais il est probable qu’il ait fait ça uniquement pour faire passer la pilule après avoir intégré l’accouchement de Cardi dans le teaser de son prochain solo. « Le FC Fuckboy reste invaincu salope », commentera Gégé, ceinture noire d’internet.



https://www.youtube.com/watch?v=HGN9rcPWLkQ

Tandis que les fans de Tigrou exultent devant le refus de Winnie, sur Instagram la vanne « arrête de parler chinois » atteint son point de non-retour.

Sur le premier extrait de la mixtape de NorthLab Records, Driver sait faire preuve de maturité à sa façon très personnelle : « Je m’en tape de Kim et Khloé, moi je veux la maman Kardashian ».

Alors que personne n’avait rien demandé, le CM de la chaîne BET, qui doit être le cousin américain de celui de Konbini, fait un post juste pour se foutre de Nicki Minaj qui s’est faite déclasser à la cérémonie par Cardi. Ce qui lui vaudra la désapprobation des fans, de Cardi et une déclaration de Nicki qui assure que ni elle ni personne de Young Money ne participera plus jamais à leurs événements.

12/02

Plus fort que Martine à la plage : après 6ix9ine risque 47 ans de prison minimum, 6ix9ine menacé par le neveu de El Chapo, 6ix9ine accusé de viol, le rappeur arc-en-ciel est aujourd’hui accusé de plagiat – le dernier de ses soucis à l’heure actuelle, ou alors il a des priorités incongrues.

Ademo envoie quelques news à propos du prochain album, au moins les fans sont rassurés, et surtout la théorie de la salle du temps à la DBZ est confirmée.

BET publie un communiqué pour s’excuser auprès de Nicki, et c’est quand même vachement plus convaincant que celui de Slate qui parle de la Ligue du Lol.

Même Lil Pump se désolidarise de la marque Gucci, mais précise que son tube « Gucci Gang » sera toujours joué parce que c’est ça qui l’a rendu riche et célèbre. Woke but no broke, ou un truc comme ça.

Mike WiLL Made-It réunit plusieurs têtes sur « KIll ‘Em With Success », l’occasion de voir ScHoolboy Q en musclor et 2 Chainz faire mumuse avec un cheval.

Maes commet une erreur tragique : il laisse 3 emojis sous une publication de Gros Minet. Du coup les fans de Titi le prennent mal et polluent son insta à la vitesse de la lumière. Maes, pas vraiment habitué aux us et coutumes du monde des dessins animés, fait remarquer dans un premier temps que Titi n’a jamais rien fait pour lui ; des groupies qui ont beaucoup trop de temps libre dégainent plus vite que leur ombre un partage de vidéo de 2016 ; le Sevranais intervient une dernière fois pour dire ce qui aurait dû être clair dès le début : au fond, tout ça lui en touche une sans faire bouger l’autre. Une affaire rondement menée.



Nicki Minaj continue d’ouvrir son cœur et accorde un feat au clone sans âme d’Avril Lavigne.

13/02

Vald et Aya Nakamura classés par Forbes dans les 30 européens de moins de 30 ans les plus influents, selon toute vraisemblance c’est ce qu’on appelle une sacrée réussite, surtout pour ce mec.

50 Cent aussi boycotte Gucci mais n’a visiblement pas l’habitude de brûler des T-shirts puisqu’il galère et se crame à moitié les doigts. Il se foutra ensuite de Floyd Mayweather (autre génie du timing qui s’est fait filmer en train de dépenser une fortune chez Gucci la même semaine) et promet de faire don de tous ses vêtements de la marque aux SDF.

Comme son nom l’indique, Nick the Jew est un rappeur juif, vous serez donc tout aussi surpris que nous en l’entendant rapper « your girl is a jew, I’m Hitler » sur son featuring avec BambaShort.

On souhaite à Osirus Jack d’être plus que « le mec chevelu du 667 » dans l’esprit du public, qui vivra verra.

Si vous ne connaissiez pas Willie McCoy aka Willie Bo, rappeur californien, bah c’est trop tard, parce que 6 policiers l’ont tué à bout portant juste après l’avoir réveillé alors qu’il dormait dans sa voiture « parce qu’il a fait un mouvement brusque ». C’est là qu’on comprend pourquoi les rappeurs US sont plus bosseurs que les nôtres, si tu foires ta carrière, tu finis dans ta caisse, et on te tire dessus.



Nouveau couplet de Siboy, c’est pas si souvent donc faut se jeter dessus, c’est en feat avec Bridjahting, et nouveau freestyle de 13 Block, produit par « Shabz Beatz & Wizman » (pas celui-là, l’autre).

Suite aux dépositions de 6ix9ine, un de ses ex-associés, précisément celui qui a tiré sur Chief Keef, risque la prison à vie. Si un jour on fait un biopic du rappeur aux cheveux multicolores, ce sera le court-métrage le plus drôle de tous les temps.

14/02

C’est la Saint-Valentin, et chacun la célèbre comme il peut.

Par exemple Médine se lâche.

Josman balance une chanson d’amoureux transit, « XS », un titre qui correspond à la taille de la meuf en question. Tous nos respects à la team skinny, mais très peu pour nous, du coup. Jok’Air et Alonzo en feat sur « Comme tu es », avec cette même thématique amoureuse, même si l’approche est plus celle de « Ma Salope à Moi » que de « Je l’aime à mourir ».

Hache-P est plutôt dans le récit d’une rupture difficile et des problématiques de jalousie sur le titre « A Mort », ça rime avec Amor, cé bô.

On a aussi droit à un album publié par Pornhub avec 6ix9ine, Lil Xan, MadeInTYO et d’autres, c’est sympa mais a priori c’est pas ce que les utilisateurs du site réclamaient en priorité.

Pour ceux qui veulent garder la main dans le slip, Demon One prépare un truc avec ATK et Fdy Fenomen. Alors ok, faut être suffisamment vieux pour comprendre en quoi c’est légendaire, mais que ça n’empêche pas les petits jeunes de se faire plaisir eux aussi.

CNN met la main sur une nouvelle sextape de R.Kelly avec une fille de 14 ans, et il est encore question de pipi.

TI clash Floyd Mayweather, les bons comptes font les bons amis.

Les flics se lâchent.

Drake s’offre une coque d’iPhone en diamants pour 400 000 dollars.



Nusky & Vaati rejoignent Christophe (pas Maé, le vrai Christophe, le vieux avec des lunettes noires) le temps d’un clip qui redonne enfin ses lettres de noblesse à l’expression « rappeur blanc chelou ».

Boosie traite 6ix9ine de balance et exprime son dégoût dans un long post.

Offset emmerde Cardi pendant qu’elle fait caca.

15/02

Si vous ne devez retenir qu’une seule actu de ce mois de février, c’est bien cet inédit de Mala, et pour ne rien gâcher, le clip a de la gueule.

https://www.youtube.com/watch?v=SnY1RvK5OAw

La BO de Black Snake aura au moins eu le mérite de nous offrir « White Snake », freestyle d’Orelsan que les plus audacieux pas à comparent à un Jimmy Punchline 2.0.



L’un des principaux représentants de la catégorie “j’avais pas le A sur mon clavier donc j’ai mis un V”, Brvmsoo, clippe « Prince William ». Bon petit clip pour S2R GANG avec « Règlement », un titre qui rappelle qui la vie de rue c’est cool en musique, mais pas forcément dans la vie.

Dans la série « étonnant que ça n’ait pas été fait plus tôt », Radmo répare une injustice en signant un morceau sobrement intitulé « CANTONA ».

Oumar (pas celui-là, l’autre) envoie un nouvel inédit, Off-White, c’est l’occasion de l’entendre rapper « personne court plus vite qu’une balle tirée par un SS ».

Après « Féfé » en janvier, Koba la D nous propose cette fois-ci « Aventador », une nouvelle flèche envoyée à ceux qui pensent que le rap ne se renouvelle jamais.

Nouveau clip posthume de XXXTentacion, mimi tout plein.

Evan Fournier, basketteur au Magic d’Orlando, impose apparemment du Lunatic pendant l’échauffement et ça c’est un bel exemple de patriotisme. Quel homme.



Brigitte Macron continue de draguer Kalash Criminel sans souci du qu’en-dira-t-on. Quelle femme.

21 Savage donne une interview très sérieuse pour s’exprimer sur son affaire, et ça remet pas mal de choses en perspective de le voir comme ça.

Juicy J, Kevin Gates et Lil Skies font une sorte de remake de The Social Network, mention spéciale à la scène du comptable qui tente d’expliquer à Juicy qu’une voiture à 1million$ n’est pas indispensable, surtout quand on ne conduit pas.

16/02

En plus d’être en beef avec une centaine de rappeurs, politiciens, boxeurs, quelques gangsters, son voisin et le chien du cousin d’un mec qu’il a oublié, Fifty mène aussi une lutte contre un inspecteur new-yorkais. Accusé d’être un ripou, moqué sur insta, ce dernier a fait ce que tout le monde aurait fait à sa place : ordonner à ses officiers de tirer à vue sur le rappeur. Fifty, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille (ou voyant l’opportunité de pourrir définitivement une enième carrière), compte bien contre-attaquer sur le plan judiciaire.

Kaaris n’a même plus besoin d’insulter Booba et laisse son public s’en charger, c’est beau des fans en symbiose avec leur idole.

17/02

Zeu nous explique qu’il ne fait pas d’aviron sur un morceau titré d’après le nom d’un pokemon, ça a pas l’air dit comme ça mais c’est pas dégueu.

https://www.youtube.com/watch?v=iyJ8hEvqOb0

« Sur mon passeport c’est la Belgique, dans ma rue c’est le Maroc, et dans mon joint c’est l’Amérique » : Caballero et Jeanjass sont de retour avec un nouveau clip et on peut se poser la question de la logique de mettre l’Amérique dans son joint quand on peut y mettre le Maroc.



Salut Les Terriens est une émission qui ne ressemble plus à rien mais c’est aussi le titre du prochain projet de Bolémvn, qui balance « Dans mon binks » pour nous teaser tout ça.

John Legend s’exprime en faveur du respect des droits des Palestiniens, ça a pas l’air dit comme ça mais pour un Américain c’est exceptionnel.

18/02

Le tube « Khapta » provoque des réactions très diverses mais permet à nos détenus de se divertir un peu entre 2 promenades, et rien que pour ça, on peut dire merci Heuss.

« Imagine j’arrive en hélico sur scène, comme Johnny Halliday » : à un an et trois mois de son Vélodrome, Jul tease son concert comme personne.

Laylow met en images « Vent de l’Est », et si vous n’avez pas encore posé l’oreille dessus, bougez-vous bande de sagouins.

Orelsan va finir par clipper tous les morceaux de sa réédition, aujourd’hui on a droit à « Tout c’que je sais » feat YBN Cordae. Le truc cool c’est qu’ils ont eu la bonne idée de sous-titrer leurs couplets pour que les cainris puissent capter le couplet d’Orel, même s’ils s’en battent les roustons, et pour que les français puissent comprendre celui d’YBN, même s’ils s’en tamponnent le coquillard.



Le NYPD (donc la hiérarchie de l’inspecteur gadget menaçant) répond directement à 50 cent pour le remercier d’avoir « porté ce problème à leur attention ».

19/02

LeBron James annonce l’arrivée de l’album de 2 Chainz dont il serait le directeur artistique sur ce coup-là. Concrètement LeBron n’a pas dû faire grand-chose puisqu’il semble croire qu’il a inventé le concept de morceaux bonus, mais niveau com c’est finement joué.

Kekra confirme un futur feat avec Niska, on salue par ailleurs le sens de la mise en scène à 20’10 quand il sert un client au moment où l’instru de 10 balles démarre, c’est à ce genre de détail qu’on reconnaît un perfectionniste.



La Grande-Bretagne a toujours un énorme souci avec l’importation de la Drill, puisque Skengdo et AM, deux rappeurs anglais, ont carrément pris du sursis pour les paroles d’un morceau. Tu m’étonnes que 21 Savage refuse de retourner dans ce sombre pays. On pourrait se moquer de la fragilité des bouffeurs de pudding mais rappelons que chez nous plusieurs associations de tâcherons ont témoigné contre un rappeur nul pour racisme anti-blanc parce qu’un clip à 500 vues inversait les couleurs d’une scène d’American History X, donc bon.

Pour nous montrer que malgré ses galères, tout va bien, Young Buck sort « It’s Alright ». Parfois faut savoir apprécier les choses simples.

20/02

Denzel Curry martyrise une voiture qui ne lui a rien demandé, sans doute un message écolo.

Le compte twittère de Vrai Rap Français, un des médias spé les plus suivis de ce réseau (c’est dire le niveau du réseau en question), est suspendu après avoir publié trop en avance la cover du prochain album de Ninho. C’est pas demain qu’on aura un Mediapart du rap, et c’est bien dommage parce qu’on a des journalistes qui portent plutôt bien la moustache.



Plein de gens ont sorti un remix de « Thotiana » mais Young M.A tire son épingle du jeu. Elle est fortiche Young M.A. mais ce qui serait encore plus fortiche c’est sortir un album à la hauteur de son talent bon diou.

Les moins de 20 ans ne vont rien y comprendre, mais les autres, essayez de garder les yeux au sec devant cette photo Demon One x Rocca x DJ Duke.



Sortie du projet Noir Ivoire de Kurt 20:20, ça vaut le coup notamment pour des punchlines de type « Quand j’arrive, tous ces rappeurs font une Marion Cotillard dans Batman », mais aussi pour plein d’autres raisons – en plus le visuel a de la gueule.

Un peu d’épicurisme : Luv Resval continue d’accomplir ses rêves de gosse et Alkpote pousse ses délires de pervers si loin qu’il aurait sans doute pu bosser chez Vice entre 2014 et 2017.

Le sombre Karl Lagerfeld aurait-il pensé avoir un jour un hommage rappé ? On s’en branle,Westside Gunn Keisha Plum & Tiona D l’ont fait quand même.



Kaaris clippe « Gun Salute », destiné à devenir l’un des titres les plus populaires d’Okou Gnakouri sauf qu’il est pas sorti sur le bon album.

Malgré la demande des fans, Eminem refuse de rapper le clash contre MGK en concert. Ce type n’est définitivement plus marrant du tout. Du coup des gens tentent de l’aider en faisant des montages pas piqués des hannetons.

Un producteur révèle qu’il existe un album Maclib, Mac Miller sur des beats de Madlib. C’est sympa mais ce qui serait encore plus sympa c’est sortir cet album bon diou.



21/02

Eminem part en guerre contre Netflix suite à l’annulation de The Punisher et signe d’un « Cordialement, Marshall », preuve qu’il ne faut jamais bouleverser les habitudes d’un vieil homme qui aime regarder ses petites séries en début d’après-midi avec un plaid sur les genoux.

Rohff ne dit plus non à la zumba de Maître Gims, même si on se doute que ce rapprochement est plus là pour faire chier Booba qu’autre chose.

Stomy n’est pas vegan seulement pour aider Heuss l’Enfoiré à faire rimer « Megane ».

"Ce n'est pas de l'élevage. C'est l'enfer !"



Le rappeur Stomy Bugsy s'est introduit dans un élevage de poules pondeuses. Voilà sa réaction face aux pratiques de cette industrie. pic.twitter.com/JJkw9siXkW — Brut nature FR (@brutnaturefr) February 21, 2019

20 ans après sa sortie, Matrix continue à hanter les rappeurs français, cette fois c’est Davodka qui s’y colle avec une grosse charge contre les smartphones, les réseaux sociaux et les emoticons. Qu’est-ce que ce sera quand il découvrira le film Emoji.



Royce n’a rien à voir avec Rocé ni avec Royce da 5’9, mais c’est pas une raison pour ne pas checker son nouveau clip, « Le Gérant ».

« Réchauffement climatique », « Guerre des civilisations », « Effondrement de l’économie mondiale », aucun de ces titres alarmistes n’est plus terrifiant que « NTM : bientôt un film et une série sur le mythique groupe de rap ».

Lil Pump continue de troller en clippant « Be Like Me » avec Lil Wayne (une des attaques d’Eminem était « tu pompes Lil Wayne » et Pump avait répondu « c’est pas faux ») dans le plus grand des calmes.

Oxmo Puccino s’amuse sur la B.O. « Black Snake », le morceau est vite fait mais toute crotte de nez envoyée au Wakanda est bienvenue.



Dans ce clip on a une version géante de Giggs qui fait voler des cars de police en mettant des coups de pied dedans, alors ne boudons pas notre plaisir.

22/02

R.Kelly inculpé officiellement, y’a des détenus qui vont chanter « I Believe I Can Fly » dans les douches.

Sortie de Or Noir 3 part.2 (on vous avait bien dit que c’était une stratégie nulle, même les titres deviennent incompréhensibles), clairement le meilleur moyen de vous donner envie d’aller réécouter Or Noir part.1 et part.2. On remercie quand même la vie de nous offrir une version propre d’« Exoplanète » un titre excellent qui nous fait regretter encore plus le reste de l’album. Mais les fans ont d’autres priorités.

Faire carrière dans le rap en parlant de drogue la moitié du temps n’est pas toujours le meilleur moyen de rendre fiers vos parents, Koba la D en sait en quelque chose.

Triplego dans un mood moins planant que d’habitude sur « Rihanna », extrait de l’album Machakil, qui devrait logiquement être sorti au moment où vous lirez, alors foutez le camp d’ici et allez l’écouter.

Un cheval qui sort du bat’, des huskys au milieu du quartier, de la neige, des t-shirts roses, des références à la bicrave et à Game of Thrones, de l’autotune : pas de doute, c’est le nouveau clip de la MMZ.

Après avoir annoncé la sortie prochaine de son « meilleur clip », Shay envoie Notif, du coup on ne sait pas de quelle vidéo elle parlait à la base.

« Big euros, big biz, j’roule une caisse de nazis » : Sch n’a visiblement pas oublié ses origines allemandes.

YL publie lui aussi un nouveau clip, « Nina », et précise par écrit au début que Nina en fait c’est le surnom de son flingue, on sent le mec qui a dû réexpliquer 3 fois le concept de personnification à ses potes en studio.



Alpha Wann compte prolonger la durée de vie de UMLA avec le clip « Cascade Remix » et il a bien raison.

Zola / « Zolabeille », c’est pas une vanne mais le titre du bordel.

Timal publie un clip en story instagram, c’est original et sympa pour ses abonnés mais pas hyper pratique pour nous autres hommes de Cro-Magnon. Heureusement, des crevards foutent tout ça sur Youtube.

Pour Chris Karjack, « une daronne c’est fait pour être niquée ou respectée », comme le slogan du club de sa ville, il garde toujours ce côté droit au but.

On peut dire ce qu’on veut sur Sofiane, mais il sait reconnaître un gratteur quand il en voit un.

Après avoir vanté la qualité de la weed d’un terrain sur snap (ou insta, qu’est-ce qu’on en sait), Mister You finit perquisitionné et en garde-à-vue. La police française est un peu sur les nerfs en ce moment.

Picsou relance Donald avec un nouveau contrat pour un hypothétique combat en Suisse.

Lil Pump a compris que son nouveau rôle dans la vie c’est de faire n’importe quoi, du coup il accuse Eminem de le copier et affirme que c’est lui The Real Slim Shady.

Une rencontre au sommet.

23/02

France 2 tente encore de réécrire l’histoire et fait comme si c’est Booba qui avait arrêté la carrière d’Alpha 5.20.

Entre Alpha et ce gigantesque ours brun, le combat pour se nourrir va être impitoyable…



Ce soir, dans #LePlusBeauPaysDuMonde ! pic.twitter.com/HJGfY2EVLk — France tv (@FranceTV) February 23, 2019

On a enfin le mugshot de R Kelly et il ne déçoit pas. Son avocat non plus d’ailleurs, puisqu’il tente la défense inédite « je pense que toutes ces femmes mentent », ce qui est à peu près l’équivalent du fameux « l’audace, c’est ça » au bac de philo.



Ateyaba, (ancien Joke et futur incertain), se fend d’un tweet qu’on pourrait retrouver à la définition de « aigreur » dans le dico.

Devant l’avalanche de commentaires qui demandent de qui il parle (il existe encore des gens assez désœuvrés pour débattre sur le thème « qui a pompé tel courant US en premier », c’est la vie), il décide d’être plus précis. Et c’est un nouvel échec.

Heureusement, il peut compter sur une fanbase à toute épreuve pour l’épauler dans les moments difficiles.

24/02

Le Stade de France et les disques de diamant, de bien beaux exploits qui font pâle figure face au dernier miracle de Maitre Gims : respirer sous l’eau et parler aux sirènes.

Kekra lance sa web-série avec des épisodes de moins d’une minute, en gros ce sera surtout l’occasion de le voir faire des blagues en coulisses et sur scène, comme tout fan de Jim Carrey qui se respecte.

25/02

Voilà pourquoi Offset et Cardi > Jay-Z et Beyonce.

Le live Offset et Cardi b OMG👅💦🍆💀 pic.twitter.com/aCJeFtvpR0 — BREEZY (@Chrisbreezy_k) February 25, 2019

Ça se précise, R. Kelly est accusé de pas moins de 10 « counts of aggravated criminal sexual abuse », je préfère le laisser en anglais parce que ça fait penser à New York Unité Spéciale.



Bhad Bhabie balance son feat avec Kodak Black et des fans sont catastrophés de voir DMX dans le rôle du tueur bourrin qui découpe des innocents, alors que ne nous mentons pas, ça a toujours été sa vocation première.

Sans doute inspirée par Kekra, Marwa Loud lance sa web-série Marwa’s Life.



J. Cole clippe « Middle Child », et comme tout le reste de sa carrière, c’est correct mais très chiant.

26/02

Tic refollow Tac sur Instagram et c’est la foire aux théories toutes plus bancales les unes que les autres, la plus répandue étant forcément la plus stupide, à savoir la réconciliation.

Lil Pump continue dans l’humour et la régression la plus totale avec une vidéo qui n’a pas plus de sens que le reste de sa carrière.

John Legend affirme que l’industrie musicale toute entière ainsi que les médias se sont tus trop longtemps sur R.Kelly, apparemment c’est le mois de la vérité pour ce mec.



La discographie de De La Soul est à présent dispo en streaming mais le groupe indique que c’est leur ancien label qui raflera 90 % des recettes. Toujours lire les petites notes en bas des contrats.

C’est pas Halloween mais Offset convainc son père de se déguiser en gangster des années 50 pour l’accompagner le temps d’un morceau.

Le meilleur moment de cette interview c’est quand Seth Gueko dit « Ah non en fait Cardi B je la baise aussi », malheureusement les gens ne retiennent que la réponse qui nous apprend que Pascal Obispo prépare un album de reprises de son répertoire avec des rappeurs.



27/02

Ateyaba fait taire les mauvaises langues avec un inédit de bonne facture. Ça aurait été mieux de faire ça avant le tweet litigieux, mais c’est pas le mois des experts en timing apparemment.

Soso Maness balance enfin le teaser de son premier album, tant attendu par la franc-manessrie. On regrettera juste l’absence de titres comme « Je rentre tôt » ou « Sosorina » sur la tracklist, mais les esprits fins ont déjà eu le temps de les youtube-to-mp3 (ou pour les tâcherons, de les playlister sur Deezer/Spotify).



Grosse annonce de Frencizzle, beatmaker emblématique et facétieux (ça veut rien dire) :

Vous n’aurez jamais vu autant d’Algériens que dans les commentaires Youtube du feat Krilino x La Famax, et pourtant les rassemblements de millions d’Algériens, c’est pas ce qui manque en ce moment.



Alexandre Benalla et Robert Kelly sont libérés le même jour. C’est comme la synchronisation des montres dans Parker Lewis, mais avec des enculés. À noter que la femme qui a payé la caution du pédo (il allait pas payer lui-même non plus) gère un refuge de protection de l’enfance, et ça c’est cocasse.

Dans son nouveau clip Slim Thug semble dormir en gardant ses chaussettes, mais on le pardonne.

Wiley répond à Skepta de manière assez cavalière puisqu’on passe du timide « t’étais pas là pour moi » à un plus direct « t’es une merde qui pense qu’à sa gueule ». Mais bon, au moins aucun des deux n’est allé chez Hanouna.



Le #KhaptaChallenge a trouvé son nouveau héros.

https://www.youtube.com/watch?v=HQiaoo4Qb-0

28/02

« J’ai baisé la mère de tes enfants et j’ai joué à Fortnite avec ton fils » : Soulja Boy a ses qualités, ses défauts, mais en termes de beef il reste un excellent client, et c’est pas Tyga qui dira le contraire.

Making-of du clip Hamza-Sch, ça vaut le coup si vous n’avez jamais vu le S rejouer des scènes de Dikkenek avec un accent belge spectaculaire.

Jadakiss aurait dû être le roi de New York à une époque mais il a préféré réserver ses meilleurs couplets à des tapes, feats et autres remix. Résultat la seule actu qu’il a ce mois-ci c’est ça.

Shy’m sort non pas un mais deux clips, le premier avec Vegedream qu’elle a sûrement repéré dans un insta live folklorique et le second avec Jok’Air qui a sûrement dû essayer de la draguer à un moment de sa vie si elle habite sur Paris.



Comme les chats font pas des chiens, le père de Drake « soutient R.Kelly à 100 % ».

Posez-vous les bonnes questions.

Sur le site US HiphopDX, un morceau de Lacrim est présent dans la catégorie singles et sur M6, « Trop Beau » de Lomepal est devenu un jingle. Ces deux informations n’ayant aucun intérêt séparément on s’est dit qu’en les collant ça pourrait passer, mais le plan a échoué.

On termine ce mois de février en douceur et on vous donne rendez-vous en mars.

