Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en janvier

01/01

Oumar balance 50 secondes du clip de « Grand Game » et invite ses auditeurs à aller écouter le reste du morceau sur les plateformes de streaming. C’est pas le concept marketing de l’année, mais n’oubliez pas qu’on parle de Din Records.

PLK publie un morceau inédit sur twitter et l’accompagne d’une vidéo dévoilant une conversation par sms avec un pote, dans laquelle il annonce la sortie d’une nouvelle mixtape. Ok c’est pas le concept marketing de l’année, mais c’était ça ou l’habituel « nouvelle mixtape coming soon, vous êtes pas prêts », alors bon.

Hicham (en 2018 les rappeurs n’ont plus le temps pour les pseudos) chante « Bonne année » un 1er janvier. Mais où vont-ils chercher tous ces concepts ?

Pendant ce temps, Jok’Air signe chez Play Two, le label de Maitre Gims et MC Solaar, autant dire que niveau concepts marketing il risque d’être servi -en tout cas on lui souhaite, parce qu’il serait vraiment temps que sa carrière décolle.



02/01

Kalash prouve qu’il n’est pas qu’un mec doué pour faire danser les gens avec « Willie Lynch», un morceau sur l’esclavage, dans lequel il arrive tout de même à placer « j’niquerai des grands mères et des fossiles » parce qu’on ne perd pas les bonnes habitudes.

A propos de fossiles, Nas joue Illmatic en compagnie d’un Orchestre Symphonique, habillé comme Alfred Pennyworth.

On évitera de parler certifications ce mois-ci parce qu’on a assez d’actu à disposition pour ne pas avoir à combler les vides, mais voir la maman de Dadju esquisser un tel sourire à la remise du disque de platine de son fiston, ça fait chaud au coeur.

Caballero et Jeanjass sont bien décidés à s’adjuger l’année 2018, et démarrent donc sur les chapeaux de roues avec « Chef », un clip pas très vegan-friendly où on ne retrouve malheureusement pas Nusret.



03/01

La programmation de Coachella est dévoilée et on espère que le casier de MHD est aussi vierge que Steve Urkel, pour ne pas vivre la même mésaventure que PNL l’année dernière.

Niska continue à clipper des morceaux de Commando, un album sorti en septembre. Cette fois-ci, il s’agit de « Tuba Life », et on vous laisse comparer avec la version GTA5, qui a dû prendre un temps fou à son auteur étant donné le niveau de détail du bordel.

DJ Khaled devient ambassadeur de Weight Watchers, probablement séduit par la possibilité de collaborer avec Amel Bent.

Sch unfollow tout le monde sur instagram hormis Katrina Squad et commence à teaser un nouveau projet. Autant dire que tout ça sent très bon.

Hache-P balance le morceau « Biggie Smalls », sur une prod que plein de gens ont déjà utilisé, mais après tout une prod c’est comme une poupée gonflable : tout le monde peut l’utiliser, à condition de la rendre propre et en bon état.



04/01

Le Wu-Tang commercialise ses propres feuilles à rouler, une info qui ravira les brasseurs qui infusent leur bière en lui faisant écouter en boucle Enter the Wu-Tang (36 Chambers). Une expérience étrange mais efficace, puisqu’un « laboratoire a prouvé qu’il existait une différence chimique entre les deux bières, bien qu’elles soient faites à partir des mêmes ingrédients. La seule différence, c’était la musique ». Comme quoi le fantôme d’ODB s’est pas foutu de votre gueule.

« Tchiki Tchiki », le son de PNL qui avait disparu pour des questions de droits sur un sample, revient sur les plateformes de streams.

Le mois de janvier est très long, et certains auditeurs s’ennuient déjà terriblement.



05/01

« Orelsan, narrateur d’un film déjanté et féministe où il est question de chasse à la blonde » : l’année vient à peine de commencer, et la barre est déjà placée très haut.

Grande journée pour les rappeurs blancs, puisqu’en plus de l’info précédente, Nusky balance un nouveau clip à la gloire d’un personnage de Desperate Housewives (c’est ringard, ok, mais c’est mieux qu’appeler son morceau « Agathe Auproux ») et Maska balance « Dernier Round » -peut-être un hommage à Kool Shen, mais pour le savoir il faut aller écouter, et on est pas assez payés pour ça.

Sur les réseaux sociaux, des fins limiers se rendent compte que KRS One n’est pas français. On ne le dira jamais assez, nos régions ont du talent.



07/01

Chilla se verrait bien faire un featuring avec Alkpote, probablement pour un remix folklorique de #Balancetonporc

Pour les fans d’Eminem (vous pouvez vous cacher autant que vous voulez, nous savons que vous êtes là), le remix de « Chloraseptic » avec 2Chainz est enfin dispo.

Infi importante pour les gens qui s’habillent chez Jennyfer : un docu sur Drake devrait bientôt être dispo.

Tout aussi sympa, Chris Brown freestyle dans son habitat naturel.

Le morceau « Tchiki Tchiki » de PNL re-disparait des plateformes de streaming, on espère que vous avez eu le temps d’en profiter.



08/01

Plein de nouveaux clips aujourd’hui, pour tous les goûts, entre Fianso qui invite Hornet et Ninho pour insulter des mères dans « Longue Vie » tout en balançant des coups de rein dans le vent, Black M qui rend un hommage appuyé à son papa et Brav qui souhaite réconcilier tout le monde.



09/01

Les Victoires de la Musique annoncent les nominations de Big Flo et Oli, Lomepal et Orelsan au titre de meilleur album de musiques urbaines. De toute évidence, ils ignorent que Big Flo et Oli ont des origines algériennes.



Le fantôme de Nicki Minaj continue de harceler un membre des Migos.

10/01

Rappeur, acteur, leader du front anti-Philippe Plein, Sadek récupère aujourd’hui une nouvelle casquette, en devenant propriétaire d’un salon de coiffure pères-fils. Dans le même temps, il publie le clip du titre « Imma », extrait de l’album VVRDL, dispo depuis septembre.

Retour du grand feuilleton instagram du rap français, avec ce mois-ci un invité d’honneur : Seth Gueko -et généralement, quand on a besoin d’un guest pour relancer le show, c’est qu’on est vraiment arrivé à bout de toutes les ficelles scénaristiques. Tout commence donc quand Booba publie une photo de Rohff accompagné d’une thaïlandaise qu’il qualifie de « ladyboy », un cliché équivalent au français avec sa baguette de pain ou au colombien avec son kilo de coke. Sauf que la dame sur la photo est la mère des enfants de Seth Gueko. Comment réagira Seth ? Booba se rendra-t-il compte de son erreur ? Peut-on s’attendre à une intervention de Victor Newman ? Jack Abbott voudra-t-il s’impliquer dans cette guerre médiatique ?



11/01

On est content de retrouver S-Pion (IGD Gang, le 91, les Tarterêts, etc), qui clippe 2 sons d’un coup : « Ok Hammy » et « Boca ». Ambiance PNL période QLF, autant dire que c’est du propre.

Maitre Gims va apparemment collaborer avec Lil Wayne, on salue le choix d’aller chercher une légende sur le retour plutôt qu’un mec en plein dans la hype du moment. Ça aurait pu être Lil Pump, qui balance un nouvel inédit, ou XxxTentacion, qui, après le rap et les séquestrations de femmes enceintes, se lance dans le gaming, sans doute influencé par Squeezie.

Suite du feuilleton : Seth gueko répond à Booba, Booba se fout de sa gueule et le traite de « dommage collatéral » (c’était déjà arrivé avec Joke il y a quelques années) avant d’en profiter pour l’enfoncer, tactiquement c’est pas fin pour un sou, mais c’est efficace. Tout aurait pu se terminer là, dans un grand « putain, c’est encore plus naze que d’habitude », mais le rap français a son propre super-héros pour le sauver des situations les plus merdiques : JASON VORIZ.



12/01

13OR semble définitivement de retour, il envoie le titre « CCDG », sur lequel il prouve son pragmatisme : « Tu dois des thunes, barre ta carte grise ».

Kalash Criminel fait péter le combo noeud-pap / cagoule dans le clip de « Terrain Glissant » feat Hornet la Frappe. Sadek et Dosseh clippent l’inédit « Tout est neuf ». Jul met en images « Temps d’Avant », clairement l’un des meilleurs titres de son dernier album en date. Le marseillais profite également de sa semaine Planète Rap pour rameuter un bon million de personnes à venir tâter le micro pendant une demi-heure, on pourra dire tout ce qu’on veut au sujet de ce mec mais en termes d’esprit hip-hop, il est quand même très loin devant tous les autres.

C’était pas gagné mais Sch emporte haut la main le prix du message privé le plus perché de tous les temps.

Sortie de Woodstock, nouveau projet du sudiste Hooss, qui continue à faire son petit bonhomme de chemin tout en faisant rimer qualité avec quantité.

2 ans quasiment jour pour jour après No Name, Joe Lucazz publie sa suite, avec la même recette et les mêmes qualités. On n’est que le 12 janvier, et la barre est déjà placée très haut concernant le titre d’album de l’année.



13/01

Suite à un AVC suite au message de la veille, Sch est contraint de reporter deux dates de sa tournée ; on lui souhaite un bon rétablissement et suffisamment de repos pour revenir en pleine forme.

4Keus, qui est donc désormais une entité séparée du 4Keus Gang, clippe « Belle Vie », et provoque d’improbables débats 4Keus vs 4Keus Gang dans les commentaires.

Gradur se lance dans l’humanitaire et souhaite créer l’association « Enfant Sheguey du Congo », ce qui a quand même plus de gueule que « Enfant Homme au Bob du Congo ».



14/01

6ix9ine feat avec Fetty Wap et A-boogie sur le titre « Keke », qui, malgré le titre et la dégaine du premier cité, n’est pas un hommage à Franck Dubosc.

Lil Pump prouve qu’on peut très bien s’éclater avec un homme qui a deux fois son âge, en invitant Juicy J sur « Trap Jumpin ».



15/01

Le projet Cœur Noir de Still Fresh est certifié disque d’or, on s’en fout complètement mais les réactions sont marrantes.

Weedim et Cheu-B s’amusent comme des petits fous en faisant des petits fours.



16/01

Moha annonce son premier concert à la Maroquinerie, le jour de ses 23 ans. Le destin s’est pas foutu de sa gueule.

Action Bronson pose aux côtés de Robert De Niro et Martin Scorsese sur le tournage de The Irishman. Le destin s’est pas foutu de sa gueule.

En parlant de mec qui pèse, Tefa signe chez Capitol (on parle d’oseille, c’est pas une mauvaise vanne à double-sens, respectez-nous bordel).



17/01

4Keus Gang (et pas 4Keus tout court, voir quelques lignes plus haut) clippe « Le Temps Passe ». On peut être désolé de voir un groupe prometteur se scinder en deux parties distinctes, ou se féliciter en se disant que ça peut potentiellement faire deux fois plus de morceaux et de projets à écouter.

PLK balance «Pas les mêmes », et toute ressemblance avec le « Pas comme eux » de PNL est évidemment fortuite.

Dans la catégorie « finalement ça a pas tellement pété alors qu’on y croyait », Le Club est toujours là, et son nouveau clip s’appelle « Mondéo ».

Mase (pas celui-là, l’autre) trouve le mois de janvier tout pourri, et livre cette vérité implacable : « plus tu grandis, moins tu refuses de faire la sieste. »

Waka Flocka raconte son expérience du véganisme et en ressort un brin traumatisé, décrivant les vegans comme une brigade des stups : « ils effraient tout le monde, les gens ont vraiment peur des vegans, c’est comme des putains de flics, quand les vegans sont là, les gens essaient de planquer leur bouffe sous la table ». Courage Waka



18/01

Ça fait plaisir de voir que des gens ont toujours le bon goût d’inviter Anderson .Paak.

Rockstar , le nouvel album de Sfera Ebbasta débarque et s’apprête à battre tous les records en Italie.

Vald dévoile la pochette de Xeu, et on peut dire que le graphiste s’est pas foutu de sa gueule.

Blanc, ironique, vulgaire, extravagant : Lorenzo, l’antithèse de Vald, publie lui aussi la cover de son nouveau projet, Rien à Branler.

Maitre Gims balance un nouveau clip en feat avec Hayko et Super Sako, qui aurait été beaucoup plus drôle s’il s’était appelé Super Sarko.

Moubarak, la dernière signature du label de Jul, n’échappera pas à l’accusation « bordel mais c’est une chanson de Jul chantée par un autre mec. »

Une vieille mixtape de Tom Hardy refait surface, et c’est le genre de truc pas du tout honteux qui te fait dire que le mec est doué dans à peu près tout ce qu’il fait.



19/01

Kodack Black se fait arrêter en plein live instagram, c’est pas mal mais si le mec avait vraiment le sens du spectacle il aurait pris le temps d’appliquer un filtre chien sur les flics venus l’arrêter. Le rappeur est accusé d’une liste longue et variée de méfaits, ça va de possession illégale d’arme et de possession de drogue à négligences sur son enfant et violation de sa liberté conditionnelle.



Nipsey Hussle et YG, le power ranger bleu et le power ranger rouge, Leonardo et Raphaël, bref, une combinaison toujours gagnante.

Plein de sorties plus ou moins intéressantes de mecs plus ou moins connus, si vous n’avez pas la force de tout écouter, prenez au moins Grems et Mala, et choisissez-en un troisième au hasard dans la liste : Dehmo – Poetic Bendo ; Nelick – Kiwibunnytape ; Grems – Sans Titre #7 ; Vin’s – 23h59 ; Mala – Ghostfather ; Lonepsi – Sans dire adieu. Quoique tout compte fait prenez Dehmo, c’est le meilleur et son clip « La Belle et Bae » provoque des commentaires d’une pertinence assez folle.

Pendant ce temps, MHD regarde tout le monde de haut en publiant le remix d’« Afro Trap Part.7 » par Major Lazer.

Mala livre sa première interview depuis longtemps avec un mec que vous connaissez sûrement.

Le public le réclamait : lancement de la saison 2 de Force et Honneur de Lacrim et sans surprise c’est toujours un mélange de Narcos et Plus belle la vie, avec en prime un acteur de Caméra Café.



20/01

Décès de Fredo Santana, né en juillet 1990, et qui rejoint donc le club des 27 aux côtés de Jim Morrison, Jimi Hendrix et Kurt Cobain, bref tout un tas de gens à qui il pourra continuer de vendre de la drogue pour l’éternité. Les circonstances sont encore assez floues, on parle de problèmes de reins et de foie et surtout d’une consommation excessive de codéine. Evidemment, on a droit à de nombreux hommages du milieu sur les réseaux, et on a même droit à un moment assez glaçant quand un tweet de Fredo au moment de la mort de Lil Peep refait surface.

Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seul, Drake balance un nouvel EP-surprise, Scary Hours.

Un vrai-faux album de Vald leake sur internet, et ses fans s’empressent de l’intituler NQNT3, chose qui ne semble pas déranger outre-mesure le principal intéressé, qui a de toute façon compris depuis belle lurette qu’il devait composer avec un public de mongols finis.

Soolking clippe « Milano » entouré de mecs en survet du Milan AC, un signe de bon goût et de classe.



21/01

Conséquence directe du point précédent, Soolking signe chez Capitol.

XXXTentacion annonce un projet commun avec Joey Badass et le plus étrange c’est que Joey Badass a l’air au courant.

Clasher Booba sur la thématique « il n’assume pas d’avoir passé une partie de sa jeunesse à Meudon-la-forêt » n’est officiellement plus possible : par le biais de sa nouvelle agence de management sportif, il noue un partenariat avec le club de foot de Meudon.



22/01

Grosse journée pour Fianso, qui publie l’excellent single Lundi le matin, passe en procès l’après-midi, et publie le clip de « Sous Contrôle » en fin de journée.

Les Pompes Funègres, qui ont le meilleur blaze de tout ce rap-jeu depuis une bonne dizaine d’années, envoient « DLV », c’est moins caillera qu’à l’époque mais c’est aussi et surtout moins merdique que la plupart des autres trucs sortis ce mois-ci.

T-Killa publie les 3ème et 4ème épisodes de sa série #DernierMalaxe, c’est déjà très bien de base, mais en plus cette fois-ci il réussit à faire sortir Lino de son trou, donc ne passez pas à côté.

Pendant ce temps, 25G soulève 200 kilos avec la même grimace d’effort et la même satisfaction finale que quand tu galères à ouvrir un pot de confiture.



23/01

Petite tradition mensuelle, Drake est accusé de plagiat.

Point concerts : Niska chante à la maison d’arrêt de Nice à l’initiative de l’association Fu-Jo ; Vald annonce un Zénith parisien le 24 novembre prochain ; après son album Ultra-Violet, Joke reporte sa tournée, avec autant d’explications que la fois où il a reporté son album, ce qui engendre des vannes pas piquées des hannetons de part et d’autres.

Lil Wayne dévoile « Big Bad Wolf », ce qui pour ses fans correspond plus ou moins à un retour du Messie sur terre.

24/01

YL est bien décidé à cogner cette année, il publie un nouveau freestyle pour teaser la sortie de son album Confidences le mois prochain.

Floyd mayweather écoute Maitre Gims, la preuve qu’on peut être multi-millionaire et continuer à bouffer de la soupe sans broncher.

Parfois, sans faire exprès, on fait tomber un stylo par terre. De la même façon, 50 Cent a, sans faire exprès, encaissé quelques millions supplémentaires : en 2014, à la sortie du projet Animal Ambition, il décide d’accepter les commandes passées en bitcoins. A l’époque, le bitcoin vaut 650 dollars, aujourd’hui il en vaut 11000. Les 400.000$ récoltés se sont donc changés en 8 jolis millions.

Erykah Badu se livre dans une conversation et fait totalement bugger son interlocuteur lorsqu’elle explique qu’elle voit le bien partout, chez tout le monde, « même chez Hitler. » S’ensuit un mini-débat sur les qualités de peintre du petit moustachu et le fait que le caractère optimiste d’Erykah lui vient de son signe astrologique, le Poisson. On a donc 28 ans plus tard un remake du moment où la journaliste Vicky Vale disait au Joker de Nicholson « mais vous êtes fou ! » et où il répondait « ah non, je suis Poisson. »

Cette nouvelle génération de rappeurs n’aura jamais de problème d’inspiration.

25/01

Eminem et son manager Paul Rosenberg se remémorent le bon vieux temps comme quand ils n’avaient pas de fric et que Marshall devait écraser des cafards « gros comme des rats. » Et quand tu en viens à comparer des cafards à des rats en terme de taille, tu sais que c’est une période sombre.

Dans « Désaccordé », Vald se désappe plus vite que son ombre, sans doute influencé par Arturo Brachetti.

Booba lâche un demi-extrait de 3 secondes qui lui suffit à faire la une de tous les médias rap.



Lil Jon, Offset et 2Chainz nous offrent non pas un clip mais un montage sur des images de Deux Flics à Miami, ce qui est mieux.

Personne n’en a plus grand chose à tartiner des certifications, mais celle-ci fait sacrément plaisir : Siboy est enfin disque d’or avec Spécial, l’un des albums les plus sous-côtés de ces dernières années.



Juliette Fievet lance le premier épisode du Grand Pari, une « émission culturelle dédiée aux cultures urbaines », ça fait donc beaucoup de cultures d’un coup, mais pour compenser il y a aussi beaucoup d’alcool.

25G balance « Gremlins Zoo », un bon gros truc bien bourrin avec des guitares et une chaise éléctrique. Et un nain, histoire de.

Scylla, le daron de la scène belge, continue à faire ce qu’il sait faire de mieux : poser un bon gros texte sur du piano, et une fois n’est pas coutûme, le pianiste en question est crédité et mis en avant dans le clip, il s’agit de Sofiane Pamart, un petit gars qui a été médaille d’or du conservatoire de Lille, autant dire que le mec n’est pas là pour rigoler.



Vous ne connaissez peut-être pas Kali Uchis mais elle a le mérite de réunir Tyler The Creator et Bootsy Collins dans un joli clip.

26/01

Migos sort Culture II et se proclame « plus grand groupe de tous les temps, tous genres confondus », alors qu’il n’est même pas le meilleur rappeur du monde.

Lil Wayne publie D6 Reloaded, une mixtape 19 titres avec plein d’invités.

En France, Fianso continue à occuper tout l’espace médiatique avec la sortie d’ Affranchis, tandis que Sopico balance YË, son premier album, qu’il a entièrement produit tout seul comme un grand -plutôt malin, ça évite d’avoir à payer des beatmakers, les rappeurs devraient y penser plus souvent.

Quelques jours après avoir fait remixer l’épisode 7 par Major Lazer, MHD sort déjà le dixième « Afro Trap ». Que les détracteurs se rassurent, ce sera le dernier de la série.

Némir donne pas souvent des nouvelles, mais à chaque fois qu’il le fait, c’est super efficace.

Alkpote invite une fois de plus 13Block sur les Marches de l’Empereur, une bien belle combinaison sur une jolie prod de Sabrydunk, on retient notamment le superbe « j’vais vous biffler ces rappeurs comme Lil Pump » (lâché par Alk, forcément). Par la même occasion, le légendaire Géant Vert annonce la sortie prochaine de l’album INFERNO, qui sera dans les bacs le 27 avril 2018.



27/01

Nous sommes la veille des Grammy Awards, mais pour Lil Wayne l’essentiel c’était d’être aux Adult Videos News Awards : les Grammy du porno. Un homme, un style.

Gringe lâche un extrait de son prochain album, et ça fait très peur.

Invité par CNN, Jay-Z a critiqué la politique et la communication de Trump. Et venant d’un mec qui a évoqué l’homosexualité de sa mère et ses propres infidélités sur son dernier album, ça veut dire beaucoup.



28/01

Vous pouvez lui parler de la composition d’une équipe de foot imaginaire, Guizmo continuera quand même d’insulter Joey Starr.

Le palmarès des Grammy Awards tombe, on ne va pas tous les faire mais Kendrick et Bruno Mars sont assez gâtés et la bonne nouvelle c’est que Jay-Z n’a strictement rien eu, sauf si l’on compte une réponse éclair de Trump qui tenait sans doute à prouver à tout le monde qu’il restait plus con qu’un balai à chiottes. Le grand gagnant de la cérémonie reste cependant Desiigner qui a préféré assister à un show de catch plutôt que de perdre son temps aux Grammys.



29/01

Romeo Elvis publie le clip animé de « Ma Tête », un morceau dans lequel il raconte entre autres ses difficultés à vivre avec des acouphènes, étant donné son métier.

Hooss x Katrina Squad, c’est une combinaison qui fonctionne à chaque fois, vous pouvez aller écouter « Darwa » les yeux fermés (même si ce serait dommage parce qu’il y a quand même un clip).

Un nouveau youtubeur-rap se lance dans ce game impitoyable, on lui souhaite de faire beaucoup de clics et de taro Enjoy Phoenix.

Suite à une énième salve de photos de Kim-Kardashian, les experts s’interrogent.



30/01

Donald Glover annonce qu’il va arrêter de faire de la musique sous le nom de Childish Gambino, considérant qu’il est allé au bout de sa démarche et qu’il risque de finir par « faire de la musique uniquement pour la radio » s’il continue -un motif de fin de carrière très classe. Ceci dit, il a expliqué plus tard qu’il bossait sur un nouveau projet et que c’était surtout le nom de Childish Gambino qu’il abandonnait -un non-événement très classe.



31/01

Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si Cardi B remplaçait Alexa, l’assistant personnel made in Amazon ? Nous non plus, mais la pub est marrante.

Le rédac-chef du City Journal critique vertement Jay-Z pour ses paroles contre Trump. Concrètement le seul intérêt de cet article c’est de nous apprendre que leur éditorialiste ressemble à ça :



Rim’K ne joue ni dans le prochain Star Wars ni dans Atlanta, et continue donc la musique : son prochain album s’appellera Mutant, et il sortira cette année.

On se revoit le mois prochain, et d’ici là n’oubliez pas :

