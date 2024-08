Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en juillet

01/07

Gims annonce qu’il va réaliser son rêve de gosse en écrivant un manga, ce qui peut faire sourire mais c’était soit ça, soit une suite à son autobiographie, donc on est franchement gagnants.



Six mois après avoir annoncé la fin de sa carrière musicale, Sinik est déjà de retour en studio, ce qui le place en troisième position des rappeurs français ayant annoncé le plus de fois leur retraite avant de revenir sur leur décision, derrière les intouchables Kool Shen et Kery James, et à égalité avec Disiz.





03/07

Solaar confirme qu’il bosse sur un nouvel album dans le studio de Tefa. Nous pouvons donc nous réjouir mais aussi : 1/ espérer un feat avec Sofiane et 2/ craindre un feat avec LEJ

Kaaris prend la pose avec Soprano, autrement dit un mec qui parle de faire entrer des poussettes et des jouets pour enfants dans des rectums prend la pose avec la personnalité préférée des 7-14 selon le Journal de Mickey.

Mister V fête tranquillement son disque d’or, un mois et demi après la sortie de son album, ce qui provoquera encore certainement de grands débats enflammés entre Salif et Exs.

Rayon rap comique toujours, Big Flo et Oli scorent un peu plus de 25 000 disques vendus/téléchargés/streamés en moins d’une semaine, ce qui va permettre à Joeystarr, en featuring sur cet album, de pouvoir toucher un peu de SACEM et donc de pouvoir investir dans un siège enfant.

Le concert de Gucci Mane et Rae Sremmurd au zénith est évidemment sans intérêt, sauf sur un point. Slim Jxmmi, en voulant jeter son t-shirt sur la foule, jette également sa chaîne et demande ensuite qu’on la lui rende. Quiconque ayant déjà mis un orteil dans un concert sait que l’histoire s’arrête ici, mais Le Point en a profité pour rappeler à tout le monde que Gucci, Jxmmi ou Uncle Ben’s, c’est du pareil au même.



04/07

Snoop Dogg sera toujours un original gangster, Meek Mill sort un EP pour la fête nationale tandis que Starlito & Kevin Gates unissent leurs forces – et c’est carrément pas dégueu.



05/07

Jay-Z sort le clip de « The Story Of OJ ». On ne va pas tous les faire parce qu’il en a envoyés plein ce mois-ci, mais globalement ce sont toutes des vidéos de qualité, souvent avec un concept original qui fait la part belle à des réflexions engagées sur la communauté noire ; c’est le meilleur moyen que Hov a trouvé pour faire oublier que les sons sont, eux, chiants comme la mort. La preuve : Kendrick a adoré. Heureusement, 50 Cent est suffisamment désoeuvré pour maintenir l’équilibre cosmique en expliquant que le LP est sympa mais que ça reste de la musique de joueur de golf et qu’on ne peut pas être le meilleur rappeur à 47 ans.

2 Chainz transforme sa « Trap House », une maison qu’il utilisait pour la promo de son dernier album, en centre de dépistage du HIV. Derrière l’initiative bienvenue, un bon moyen de rappeler que rap et Sida ont toujours fait bon ménage. Et sinon Niska danse beaucoup mieux que Sadek.





06/07

Damso loue un voilier pour le clip de « Macarena», et plutôt que de caster une quelconque vixen, il fait directement appel à la femme de Gad Elmaleh. Pas de panique si vous préférez les modèles quelconques : Ninho a pensé à vous. Si vous préférez les gros joints, les masques, et la Jamaïque, tournez-vous plutôt vers Kekra, qui balance le double-clip Walou (extrait de Vréel 2) / Pull-Up (inédit d’un prochain projet), et vient concurrencer PNL au concours du plus grand nombre de pays visités dans sa clipographie. Rim’K, lui, s’en bat les couilles : donnez-lui une pile de pneus usagés et un T-max, ça fera un clip. Booba balance « Nougat », qui, comme chacun de ses titres, met en transe les ratpi et laisse perplexe les autres, tout en provoquant des crises d’hystérie chez Patrice Quarteron.



07/07

Pour bien commencer la journée, PNL conclut sa trilogie -qui devient donc une quadrilogie, ou tétralogie si vous préférez le grec. Comme dans les épisodes précédents, tous les ingrédients qui ont fait le succès de cette série de clips sont présents : Macha, le fameux méchant aux cheveux rouges, un jeu d’acteur volontairement théâtral et pas mal de clins d’oeil et de petites références à la discographie du groupe. C’est aussi le moment où on réalise qu’un montage du même son sur des images de DBZ, c’est moins chiant.

Djous & M.O partent en vacances loin de Grigny dans leur nouveau clip, ce qui signifie que Juicy P a changé de nom, probablement pour se faire passer pour un tout nouvel artiste ni vu ni connu.

Jok’Air se transforme chaque jour un peu plus en R.Kelly français, même si un dernier effort reste à faire quant à l’âge de ses partenaires sexuelles.

Alkpote, lui, ne se soucie guère de l’âge ni même de l’espèce de sa partenaire sexuelle : son nouveau projet Les Marches de l’Empereur Saison 2 (en collaboration avec DJ Weedim) sort officiellement dans les bacs.

Still Fresh balance « Hype », et ça aurait probablement été plus intéressant si Hype avait balancé « Still Fresh ».

Comme Escobar Macson ou Sch, YL aime attacher des gens à des chaises dans ses clips.

Gradur se tape avec Keblack pour le titre de le plus grand chanteur français de zumba. Maitre Gims, se sentant menacé dans sa position de leader, sort l’artillerie lourde en s’associant avec Lacrim pour la bande-son officielle des campings 2017.

Nixon, qui est moins fort que Dixon, balance « Cette Nuit », qui est moins bon que « La Nuit » de Sch et « La Nuit » de Siboy.

Josman continue à clipper avec un grain VHS, comme quand les mecs de 2015 voulaient faire les mecs de 1995. Deux ans de retard sur une vague qui a vingt ans de retard -il est donc dans la moyenne haute du rap français.

Pendant ce temps, Une parodie du clip de Damso dévoile un guest inattendu.



08/07

Naps est disque d’or avec Pochon Bleu, ce qui confirme la théorie selon laquelle il est devenu plus facile de décrocher une certification que de l’éviter.

Quant à Nekfeu il pète le triple disque de platine avec l’album Cyborg, sorti en décembre 2016, joli pour un album sorti en plein milieu d’un concert, sans la moindre annonce préalable, quasiment sans promo et sans aucun clip.



10/07

Konbini est allé jusqu’au bout de l’enfer (en Suisse) pour trouver le fan ultime de Booba, le roi des ratpis. Comme prévu, on dirait un reportage parodique de Groland mais ça permet de au moins de mettre des visages sur cette peuplade aux mœurs étranges.



Siboy fait un semi-flop dans les bacs avec 5000 ventes en premières semaine, streaming compris, mais fait un carton plein dans nos coeurs.

Jul fait aussi un semi-flop puisqu’il passe à moins de 2000 ventes de réaliser un nouveau disque d’or en première semaine – enfin bon, il l’a eu 24 heures plus tard.

Booba déterre une vidéo complètement mongole de Bassem qui pourrait ruiner à tout jamais sa réputation, mais une question se pose : peut-on ruiner la réputation de quelqu’un qui n’en a pas ?



11/07

Attention, ça va aller très vite :

1. Rohff fait un concert en Algérie devant moins d’une vingtaine de personnes.



2. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Booba se fout de sa gueule sur instagram.



3. Pour la première fois de sa très longue carrière, Rohff répond intelligemment ET avec humour à une provocation.



4. Il en profite tout de même pour placer quelques tacles à la gorge en ressortant tous les vieux dossiers de Booba, de sa prétendue relation d’un soir avec un transexuel à la taille de ses mollets, en passant par sa prétendue relation d’un soir avec une mineure à sa mise à l’amende par Dam16, bref, il y a à boire et à manger.

5. A partir de là, Rohff s’en donne à coeur joie en balançant quasiment un nouveau post par jour : les concerts annulés de Booba, les concerts vides de Booba, ses clips loupés, ses futurs titres loupés, son futur physique loupé, bref, il devient aussi fatiguant que Booba sur les réseaux sociaux, exploit non négligeable.

6. Despo Rutti vient mettre son grain de sel et comme dans tout bon épisode de Fast and Furious, ça part dans tous les sens, c’est spectaculaire, et on est pas plus avancé à la fin qu’au début.



12/07

Le nouveau clip de Hamza provoque les réactions attendues.





13/07

Niska est incroyable.



Shay aussi est incroyable mais pour d’autres raisons : sans prévenir elle publie un échange farfelu avec le footballer André Ayew où il apparaît comme une sorte de micheton total, puis retire tout et s’excuse, puis retire ses excuses. Le tout relançant pour la énième fois le débat « Shay est-elle renvoyée du 92i ? ».

Ce qui est assez drôle c’est que la conversation, vraie ou fausse, sonne comme une illustration pratique de ce que Shay explique à longueur de morceaux, à savoir : les pépètes avant les zézettes.



14/07

50 Cent profite de son passage dans Access Hollywood Live pour annoncer pour la 27e fois la sortie de son album-arlésienne, Street King Immortal, ainsi que la 5e saison de Power, la série qu’il produit et qui peut se résumer par « on essaye de refaire The Wire mais on confie le scénario, les dialogues et la réalisation à l’équipe de Plus Belle la Vie. »

MHD dévoile « Afrotrap part.48 »

La MMZ obtient son premier disque d’or mais porte toujours des jeans troués, probablement par pur mimétisme stratégique avec Jean-Marie Messier, l’ex-cador du CAC40.





15/07

L’album de DJ Khaled, Grateful, est certifié or aux USA, l’occasion de nous rappeler qu’un jour son fils, qui lui sert de mascotte promo depuis des mois, sera en âge de comprendre qu’il était déjà une star malgré lui à l’époque où il se chiait dessus et là, il est probable qu’il sombre dans la drogue à la vitesse de la lumière.

Depuis quelques années, Kendrick Lamar reçoit le soutien inconditionnel de l’une de ses fans, qui se déplace régulièrement à ses concerts -malgré son handicap moteur- et a déjà entrepris de le rencontrer à diverses reprises. Pas ingrat, le rappeur a décidé de lui offrir un van tout équipé et adapté à sa situation afin de lui permettre de se déplacer plus simplement, et surtout, beaucoup plus classe, un sweat-shirt dédicacé.



16/07

Pluie de certifications, comme chaque semaine dans le rap français : double disque de platine pour Damso avec Ipséité, disque d’or pour Big Flo et Oli avec La Vraie Vie, et disque de Cyprine pour Alkpote avec Les Marches de l’Empereur Saison 2.

AP est de retour, le cul sur une machine à laver.



18/07

Des producteurs norvégiens sans âme ramènent Sisqo pour un nouveau « Thong Song » et globalement cette nouvelle version est à la première ce qu’ Alien Covenant est à Alien, à savoir une excroissance ratée et sans intérêt qui donne surtout envie de se replonger dans l’original.



Les fans de Jok’Air, notre Sisqo à nous, nous régalent en matière d’anecdotes.



Z-Ro et d’autres viennent rendre hommage à Lil Keke lors d’une soirée et ça fait plaisir, tandis que R.Kelly s’empêtre dans une affaire de temple sexuel où il retient des jeunes filles, ce qui le fait passer au niveau Pierre Bellanger comme on dit dans le jargon ; de son côté Usher est accusé d’avoir refilé l’herpès à des gens qui n’en demandaient pas tant.





19/07

La lettre de rupture de 2Pac à Madonna est mise aux enchères mais globalement, le seul passage qui vaut le détour, c’est celui où il lui dit que c’est parce qu’elle est blanche.

Timal clippe dans une piscine avec quarante mecs torse-nu et pas une seule meuf, et ça ne semble choquer personne.

Infinit’ a vraiment décidé d’enterrer tout le monde cette année.



20/07

Kanye West entre dans le grand concours de la charité lancé par Kendrick Lamar quelques jours plus tôt, en offrant une paire de chaussures dégueulasses à un fan handicapé. C’est moins bien qu’un van tout équipé, mais c’est l’intention qui compte.

Parce qu’Internet n’oublie rien, des fanatiques de PNL déterrent le tout premier compte twitter d’Ademo, et leurs découvertes sont inquiétantes.





21/07

Jour de sorties : Dizzee Rascal sort Raskit et sur Raskit il y a « Man Of The Hour » et sur « Man Of The Hour » il y a une prod de Cardo et sur cette prod de Cardo il y a un sample d’Aelpeacha. Et ça, c’est la classe un peu. Niro balance son deuxième album en deux semaines – et clippe directement ses morceaux deux par deux -, tandis que Tyler the Creator sort officiellement Flower Boy – bien qu’il ait leaké depuis une semaine – et que Meek Mill présente Wins&Looses

À Grenoble, nouvelle illustration de la susceptibilité légendaire des rappeurs, avec ce mec qui attaque l’un de ses détracteurs à la hache et diffuse la vidéo en direct sur internet.

Dosseh nous fait profiter de ses vacances sur « PDCV » où Seth Gueko s’impose définitivement comme le figurant thaïlandais le plus connu du rap game.



23/07

Macron reçoit Rihanna, on espère qu’il lui a refait des super blagues sur la fécondité des femmes africaines (là on pourrait dire « Rihanna n’est pas Africaine », mais rappelons qu’Emmanuel est persuadé que La Guyane est une île, donc bon) mais le héros du jour reste le porte-parole du gouvernement qui a expliqué avoir été déçu de ne pas avoir vu un bout de nichon, en gros.

Sans doute jaloux du Point, Paris Match met un point d’honneur à confondre Asap Rocky et Offset.





24/07

Journée mondiale des rappeurs français cagoulés : Siboy emmène ses potes en Guadeloupe pour clipper « Mobali », tandis que Kalash Criminel met en scène des acteurs albinos pour le clip de « Ce Genre de Mec », l’occasion de trouver une fois de plus des commentaires de génies sur Youtube.



Gizo continue de soigner ses clips avec « Ice Cream Man » et ça fait plaisir, d’autant que cette vidéo en trois actes se conclut sur l’extrait d’un feat avec Snoop Dogg dans le plus grand des calmes.





25/07

Devenir millionnaire vous sortira de la pauvreté, mais pas de la beauferie : Drake se fait tatouer le visage de Lil Wayne sur le bras, Booba achève les derniers préparatifs de D.U.C, sa marque de whisky, DJ Khaled poste 4 pubs par jour pour Ciroc, et Amber Rose continue à se foutre à poil pour promouvoir son livre How To Be A Bad Bitch, sorti il y a deux ans mais désormais dispo version audio, pas pour les aveugles (qu’est-ce qu’un aveugle aurait à foutre d’Amber Rose ?) mais pour les fétichistes de la voix.

R.Kelly engage l’ancien avocat de Bill Cosby pour le défendre dans son affaire de cache-cache avec des mineures et ça c’est ce qu’on appelle un message sans équivoque.



26/07

Valerian sort et malgré tous les efforts de Rihanna auprès de l’Elysée, la France est unanime : le film est une merde et sa scène ne sert à rien. Reconnaissons quand même le génie de Luc Besson qui a fait jouer à Riri son propre rôle, à savoir une strip-teaseuse de l’espace exploitée pour son image.

Selena Gomez et Gucci clippent leur featuring dans la plus pure tradition du genre : le couplet rap à la toute fin, une vidéo bizarre où la chanteuse surjoue la fille paumée dans une grande maison vide jusqu’à manger du savon, pas un seul plan en commun entre elle et le rappeur parce que faut pas déconner. Plutôt que de vous mettre le clip voici donc une photo de ce que donnerait la fusion de Gucci et Selena.



Quant au feat entre le Trap God et la donzelle, il a à peu près autant d’intérêt qu’un tweet de Benoît Hamon mais c’est l’occasion de rappeler qu’à l’époque de Spring Breakers, une fausse rumeur avait circulé sur une liaison entre la Belle et la Bête, ce qui avait conduit les fans Disney Channel de Selena à découvrir Gucci (« on dirait un Winnie L’Ourson noir » étant la meilleure réaction à l’époque). Sinon, on vous encourage à voir 50 Shades Of Blue , une parodie de 50 Nuances De Grey. Ça n’a aucun rapport, mais c’est de loin la meilleure vidéo de toute la carrière passée et à venir de Selena.



26/07

Manau annonce son retour en 2018 pour une tournée-anniversaire, vingt ans après le succès de l’album Panique Celtique, l’un des grands classiques de l’âge d’or du rap français.

13Block, eux, ne sont jamais partis, et envoient enfin le clip de « RSA », un morceau qui était déjà sorti en version audio il y a six mois. Dedans, on voit un membre du groupe en chaussettes et ça c’est fort dommage, on va pas se mentir.

Dry aussi est de retour avec « Jon Snow » -mais ne vous fiez pas à cet horrible titre-, Dehmo balance « Red Cup », qui n’a aucun rapport avec 2 Girls 1 Cup, et Billy Joe continue à alimenter sa chaîne Youtube de titres assez incroyables.

Rien de neuf pour le clip de You Da Baddest, on ne comprend toujours pas ce que raconte Future, et on ne sait toujours pas ce que Nicky Minaj a fait de ses vêtements.



28/07

Le trailer de Tout Nous Sépare tombe, on y retrouve Catherine Deneuve et Nekfeu et, pour ne pas changer, le cinéma français a fait appel à un rappeur pour jouer un bad boy sans tenir compte de quel rappeur il s’agissait au départ.



Côté US, Young Dro continue de rapper dans son cosplay de Steve Urkle sans qu’on sache bien pourquoi.

L’autotune lâche en plein concert de PNL et tout le monde fait semblant de s’apercevoir que la phrase d’Ademo « Je suis pas un rappeur, sans autotune je suis claqué » se confirme en live. Globalement c’est à peu près comme comparer une bataille de Game Of Thrones avec et sans effets spéciaux. Plus fâcheux, le boss des Vieilles Charrues explique que le groupe est un cauchemar en festival. Les sites d’OKLM et Générations ayant relayé la news avant de la supprimer, on fait le test pour voir si on est capables de tenir plus longtemps qu’eux.

Nouveau clip de DTF, un compromis idéal entre Suzette de Dany Brillant (« Elle a, elle a, le regard qui fait perdre la tête ») et Tchoin de Kaaris ( « J’ai vu son avenir quand je l’ai prise en levrette »). Pendant ce temps, Rémy – la nouvelle signature Def Jam – s’évertue à remettre au goût du jour le rap conscient.

Pluie de « ah tiens, il existe encore ? », avec les nouveaux clips de Maska, Zifou, et Pit Baccardi.



29/07

Drake ramène son père en renfort pour faire la pub de son whisky et c’est probablement la meilleure idée qu’il ai jamais eue (le père, pas le whisky).





30/07

Vic Mensa veut que R. Kelly soit enfermé et globalement le moment où il dit ça est plus plaisant à entendre qu’à peu près tous les titres de son album.



31/07

Lorenzo décide de répondre à la pétition de féministes qui voulaient l’empêcher de faire un concert à Dijon en lançant lui-même une pétition pour interdire aux féministes de venir « même si elles pourront montrer leurs seins », ce qui est après tout une réponse adapté au niveau de l’attaque de départ. Comme prévu, l’armée de gogols de l’empereur du sale déferle et sa pétition recueille en quelques jours environ 10 fois plus de signatures que la première. C’est balot.







Yérim Sar & Genono sont sur Twitter.