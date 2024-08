Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en juin 2019

01/06

La malédiction Drake se poursuit : après avoir publié une photo avec le chanteur canadien en mars, légendée « bout to break the curse, hashtag #June1st », le boxeur poids lourd Anthony Joshua, 22 victoires en 22 combats, dont 21 par K.O, est vaincu par un quasi-inconnu, Andy Ruiz Jr -10 centimètres et 10 kilos de moins.

Si vous vous demandez ce que fait Fababy ces temps-ci, il est devenu CM pour Ninho.

Jorrdee publie le 23e projet solo de son étrange discographie, ça s’appelle Vu et c’est composé en partie d’inédits et en partie de titres déjà sortis.

02/06

À l’approche de la sortie de son nouvel album, Nekfeu continue les démonstrations techniques.

Et au cas où des naïfs se poseraient la question : oui, les montages tirés de ce compte serviront de ponctuation ce mois-ci.

Jay-Z devient le « 1er rappeur milliardaire », cinq ans après que Dr Dre soit devenu le « 1er rappeur milliardaire », bref tous ces enculés sont pétés de thunes.

03/06

Les-médias-généralistes-parlent-de-ce-qu’ils-ne-comprennent-pas-et-c’est-rigolo featuring Le Monde. D’autant qu’il aurait suffit de ressortir « je roule en 4X4, rien à foutre de la pollution » ou « le réchauffement climatique c’est dû à la chatte à ta mère » pour être dans le thème.

04/06

Un peu de douceur dans ce monde de brutes : Guizmo reprend un fan par un « vive Nekfeu » et explique que la rancœur et la médisance lui font plus de mal qu’autre chose.

L’été approche mais il est encore grand temps de se faire votre ménage de printemps :

05/06

PNL publie enfin « Mowgli 2 », le truc cool c’est qu’à l’écoute du morceau on se demande si le texte est récent ou s’il a été écrit directement après le premier « Mowgli » -peut-être même qu’il a été commencé à l’époque et terminé récemment. L’autre truc cool, c’est que PNL s’inspire désormais directement de Tonton Marcel pour la mise en scène de ses lives :

L’air des Choristes repris par Vegedream et Ninho sur « Elle est bonne sa mère », même pas besoin de chercher une vanne.

Dehmo balance « Une histoire de queue », qui n’est pas une parodie porno d’un épisode de H.

Des nouvelles dans l’affaire du meurtre de Tupac, qui ne serait en fait pas mort et aurait juste enfilé une cagoule avant de s’exiler à Sevran.

Lady Leshurr nous gratifie d’un nouveau clip et ça parle de Pikachu à la fin, ramenez vos gosses.

06/06

Dans la longue série « Jay-Z nous prouve que vieillir ça craint », aujourd’hui il investit dans une compagnie de cookies vegans.

DJ Khaled ne digère toujours pas d’être numéro 2 derrière l’album de Tyler The Creator et perd d’un coup 10 points de sympathie durement accumulés au fil des années : il explique qu’il fait de la « great music » et pas du« mysterious shit » que personne n’écoute en club ou en voiture. On n’avait pas vu un tel niveau de seum depuis la Belgique après la Coupe du monde.

I tried to tell y’all DJ Khaled felt a type of way about losing to Tyler when he posted then deleted this on IG 😂 pic.twitter.com/MNTjqSuoMt — Thank God All My Friends Are Black (@Pink_Marse) June 6, 2019

Le rappeur de Baltimore Chad Focus est arrêté pour fraude et usurpation d’identité. L’histoire est assez spectaculaire, puisque les 4 millions de dollars que lui réclament les banques et les compagnies de crédit ont servi à s’acheter des faux streams, des likes et des followers, mais aussi des places pour ses propres concerts et des campagnes promo comprenant des panneaux publicitaires sur Times Square.



Après « je feat avec Rohff » et « je commente tous les posts de Booba », Karim Benzema reste pour la 9e année consécutive l’obsession numéro 1 du rap français.

Janvier 2018 : Un projet de Vald leake sur les réseaux. Les internautes le nomment NQNT3. Février 2018 : Vald avoue être derrière ce leak au cours d’une interview avec Booska-P. Le projet, pas tout à fait officiel, n’est pas disponible en streaming. Septembre 2018 : Vald publie finalement NQNT33, contenant entre autres 8 titres présents sur NQNT3, mixés et masterisés. Mai 2019 : NQNT3, le projet non-mixé, apparaît sur les plateformes de streaming, uploadé par un fan. 6 Juin 2019, 10h30 : Capitol relaie l’info alors que le projet a été supprimé des plateformes de streaming entre-temps. 6 juin 2019, 13h48 : Vald insulte Capitol.

Pendant la séance du film de Nekfeu, un petit génie découvre qu’on peut shazam des titres pas encore sortis et dévoile donc la tracklist de l’album quelques heures avant sa sortie officielle. Niveau leaks, on a déjà connu des délais bien plus intéressants, mais on salue l’inventivité de la technique.

Nouveau freestyle de Leto dans une chambre très mal rangée, ça pour trapper y’a du monde mais pour faire le ménage y’a plus personne.

07/06

Le crew Compton’s Most Wanted revient et c’est un sans faute sauf le refrain de Tre Legend qui n’avait rien à foutre là.

Vegedream, l’auteur du fameux « Ramenez la coupe à la maison », ne chantera pas pour les Bleues, arrêtez de forcer. Dans cette interview on apprend aussi que Végé est plus ou moins pris pour un jukebox par toutes les fédérations sportives françaises depuis l’été dernier puisqu’il a été sollicité pour le rugby, le tennis et même le badminton. On pense ce qu’on veut de son travail mais personne ne mérite ça. Le badminton putain.



BIG K.R.I.T. annonce son album à venir avec « K.R.I.T. HERE », un clip plein de bonne humeur avec une interlude où les rappeurs pas encore signés sont représentés comme des esclaves vendus au plus offrant. C’est finement observé.

« J’ai raison seul, donc j’ai tort ». Tradition mensuelle : nouveau titre de LTA, ça s’appelle « Mirages », c’est un peu moins haineux que d’habitude et il y a des passages percutants sur lesquels tout le monde se serait extasié s’ils avaient été écrits par un artiste connu avec l’étiquette rappeur-poète.



Roméo Elvis est fatigué des vilains méchants de Twitter et décide de quitter le réseau social, laissant son management gérer à sa place. Il est plutôt honnête en estimant avoir « trop mal géré » son image, mieux vaut s’en rendre compte tard que jamais.



Damso annonce qu’il sortira bien sa mixtape QALF en 2019, il ne vous reste plus qu’à sortir vos compas et vos calendriers lunaires pour déterminer la date exacte.

Ca fait des années que Kalash Criminel et Siboy expliquent qu’ils ne sont pas en clash, et on en a désormais la preuve formelle.

Beaucoup de sorties : Lala &ce, Nekfeu, Guizmo, Jarod, Tito Prince, et malheureusement pas le tant attendu Joe Lucazz x Eloquence, qui prend quelques jours de retard et n’apparaît sur les plateformes que trois jours plus tard. Parce que même sur internet, Joe arrive à être en retard.

Les clips du jour :

– Lala &ce publie le clip de « Coulée » et on apprend en parallèle qu’elle a quitté le 667, bien qu’aucune raison officielle ne soit avancée – on peut au moins se dire que c’est bien de voir des artistes se séparer sans étincelles publiques.

– On n’a pas trop de nouvelles du nouvel album de Demon One, mais pour patienter on a droit à un bon petit feat avec Sadek et Obeydie.

– Bakhaw est libéré et repart avec un clip en feat avec Fianso.

– Bilel balance « C’est la vie c’est comme ça » et parle de ses cicatrices intérieures comme son passage à Fleury quand il avait 20 ans, la disparition de proches ou encore la trahison d’ex-amis, le tout est donc assez emo.

– Après Jean Reno le mois dernier, Hayce Lemsi envoie « Gennaro ». C’est presque la même chose phonétiquement mais c’est pas le même morceau.

– Esco clippe « Crapuleux » le cul posé sur le toit d’une voiture de police et nous prouve que le rap au Havre c’est pas forcément dans l’esprit Din Records.

08/06

On a enfin compris l’utilité de cet étrange packaging :

Tyler s’est calmé avec le temps mais ça reste un petit farceur, il répond donc à sa façon au mépris de DJ Khaled. Deux fois.

Alors tout ou presque a été supprimé, mais sur twitter, des groupies de Nekfeu ont vaillamment affronté des groupies de Jul, chaque camp voulant prouver à l’autre la supériorité indiscutable de son artiste. La particularité étant qu’à la place des arguments elles se balançaient des photos de leur cul. On peut se moquer mais on peut surtout se demander pourquoi personne n’y a pensé plus tôt.

09/06

Scarface, légende du rap sudiste, décide de se présenter pour intégrer conseil municipal de Houston, expliquant qu’il veut désormais « aider à trouver des solutions ».

Geto Boys toujours, mais beaucoup plus triste : Bushwick Bill finit par succomber à son cancer du pancréas. Au moins il a pas vécu assez longtemps pour voir le ratage stratosphérique du remake de Chucky. On se rappellera de son auto-portrait issu d’un docu qu’on aimerait voir un jour « au fond je suis quelqu’un d’un peu niais, je pense simplement que vivre, aimer et rire, c’est tout ce qui compte ». Repose en paix Little Billy.

Et sinon ça c’est une interview de MC Serch qui raconte une anecdote classique impliquant Buswick Bill qui explose la gueule de son frère avec une brique, des groupies décérébrées, un chauffeur de limousine armé et la police. Du grand art.

« Ça fait trois semaines que vous êtes sur Fruity Loops, vous nous faites les Timbaland, bande d’enculés » : visiblement PLK en a marre de raquer pour des typebeats.



On parle souvent de 50 Cent pour ses beefs et ses trolls de haute qualité, mais cette fois-ci on a droit à un petit freestyle radio. C’est court mais ça fait toujours plaisir.

10/06

« Rugby: le chanteur Big Flo chambre La Rochelle, les supporters rochelais en colère ». Parfois, un titre se suffit à lui-même.

On peut reprocher beaucoup de choses à Angèle, à commencer par son existence, mais il lui arrive d’être très classe : là par exemple elle fait les chœurs sur un morceau de Veence Hanao, rappeur inconnu du grand public qui lui avait filé un coup de main à ses débuts. Veence de son côté a été classe aussi puisqu’au lieu de balancer un énorme « FEAT ANGELE » dans le titre façon pub mensongère, il a simplement mentionné sa présence dans les crédits.

Suite à son fabuleux « c’est qui IAM ? » et quelques bavures en interview, la légende raconte que Def Jam France aurait limité les entrevues filmées de Koba « parce qu’il dit un peu trop de bêtises ». C’est donc le cœur léger qu’ils ont dû valider ce format de GQ qui consiste simplement à lui faire commenter une playlist. Et bah même là il a réussi à poursuivre le running gag avec une réaction un peu trop spontanée sur son rejet de Chilla et surtout un « on dirait qu’ils sont frères » pour PNL qui engendrera pléthores de memes sur les réseaux. On rigole mais le côté sans-filtre du mec est probablement ce qui est arrivé de mieux à l’exercice de la promo ces dernières années, bref Koba est la vie, Koba est l’amour, Koba est l’avenir, vive Koba.

La banlieue influence Paris, Paris influence le monde : inspiré par Booba et Kaaris, Justin Bieber défie Tom Cruise pour un combat dans l’octogone et Connor McGregor se propose d’organiser le tout. Américains copieurs, américains voleurs. Et en plus ça permettra à certains de découvrir le mot « sprout », un des plus beaux bijoux de la langue anglaise.

Khaled a le seum, le retour : le bonhomme envisage de poursuivre Billboard car il se sent escroqué par leur système de classement. On tombe à présent dans le niveau -4 de la sympathie et le pire c’est qu’il obtient gain de cause, Billboard recule, modifie sa façon de comptabiliser les ventes par rapport au merchandising inclus ou non, et Khaled est enfin numéro 1. Victoire même s’il illustre sans le vouloir une vanne de Tyler qui date quand même de 2013. Bref c’est un peu le gros relou qui a tellement fait chier la prof pour un demi-point qu’elle finit par céder. D’ailleurs madame Guillot, si vous lisez ça, je suis désolé.

Habile.

Connexion belgo-suisse entre Di-Meh et le duo Caba-Jeanjass, dans les commentaires Youtube y’a un débat pour savoir si Caballero a maigri et y’a aussi un mec qui dit que Di-Meh ressemble à Maes.

11/06

La promo de Thundercat continue de repousser les limites de l’idiotie et c’est pour ça qu’on l’aime.

everything is bigger in Texas, the cars, the clothes, my debt, my ex’s new man…everything #bestteefinthegametour pic.twitter.com/6tqo8trT9T — ashy daddy (@Thundercat) June 11, 2019

Mozo du Zoo, un petit gars de Grigny, balance un nouvel épisode de sa série M.D.Z



Que ceux qui pensaient qu’on avait touché le fond le mois dernier avec le diabolo-rap se rassurent : on peut encore creuser.

Les années passent et PNL continue d’intriguer ses auditeurs.

Kevin Durant se blesse sévèrement durant (pas de jeu de mot) un match, et Drake, bien que supportant l’équipe adverse, est tristounet. Cela entraîne un débat entre ceux qui trouvent qu’il surjoue la tristesse alors qu’il est bien content et ceux qui rappellent qu’au-delà du sport ça reste son pote. Tout ça nous rappelle juste une chose essentielle : qu’il soit sincère ou hypocrite, Drake aura toujours l’air faux.

Drake consoled Kevin Durant as he walked off in the second quarter. pic.twitter.com/05ZpHdL49l — ESPN (@espn) June 11, 2019

Les-médias-généralistes-parlent-de-ce-qu’ils-ne-comprennent-pas-et-c’est-rigolo, featuring France Inter.

12/06

Sortie d’ Apaches , le nouvel album de Sameer Ahmad. Peu de couverture médiatique mais internet livre quand même quelques bonnes petites chroniques sur le sujet.

21 Savage nous apprend un truc essentiel : avant de tailler un rappeur sur instagram, vérifiez que votre bio est inattaquable.

L’album Deux Frères est dispo en chopped and screwed, on remercie A13, l’un des rares screwers français – sur certains morceaux ça peut sembler facile parce que c’est déjà assez planant, mais sur « Menace » c’est assez spectaculaire, et surtout ça permet enfin de reprendre le refrain de « Au DD » sans bégayer.

Vous vous souvenez de l’opération Uber x PNL sur l’Île-de-France ? Bon ben Jul a fait mieux. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu’au bout de l’extrême limite.

Quelques clips :

– Kaaris est devenu bien meilleur en featuring que sur ses propres albums, il le prouve encore une fois avec un gros couplet offert à Abou Debeing sur « Respectez ».

– Scylla balance « NVM », et malheureusement ça ne veut pas dire niquez vos mères.

– Hös Copperfield aura beaucoup de mal à échapper au sobriquet « le mec qui rappe comme Ninho » puisqu’en plus d’avoir un nom compliqué il a un peu les mêmes caractéristiques et pour couronner le tout il est signé sur le label du rappeur.

« Miley Cyrus a changé d’avis, elle ne pense plus que le rap est sexiste ». Parfois, un titre se suffit à lui-même.

13/06

Le feat Nekfeu-Damso est chiant comme la mort mais au moins il provoque une réaction marrante de la part de Booba, qui visiblement se fait toujours autant chier à Miami :

Offset estime que les rappeurs US devraient remercier Migos parce que selon lui tout le monde pompe leur style depuis des années. Pour le bien de tous, faut jamais que ce mec s’intéresse de trop près à la trap française.

Fifty anime une soirée dans un strip-club, des liasses sont distribuées aux invités pour qu’ils puissent les balancer sur les danseuses comme le veut la tradition, et là, c’est le drame. 50 Cent accuse Bow Wow d’avoir pris des liasses pour lui et de s’être barré avec comme un petit sacripant, ce dernier explique tranquillement que non et ponctue d’un petit « on a eu du succès avant toi, de l’argent avant toi, des salopes avant toi », ce à quoi l’autre répond un astucieux « quand tu dis salope tu parles de Ciara ? ». Une affaire rondement menée.

« Ce que l’on appelle le hasard n’est souvent qu’un signe du destin », Samuel Ferdinand-Lop – Les Nouvelles pensées et maximes, 1970

Variety révèle que l’album de DJ Khaled lui a coûté 5 millions de dollars. On comprend un peu mieux son acharnement niveau charts et on ne se laissera donc pas aller à des blagues grossophobes.

Common donne une suite à « I used to love H.E.R » et « The Next Chapter – Still Love H.E.R » sur sa relation d’amuuuuur avec le hip-hop et le dernier couplet prouve qu’on a affaire au plus ouvert des puristes. Prenez exemple sur lui les mormons du rap.

Jul débarque en Twingo et claquettes-chaussettes au Vélodrome, on vit vraiment une époque formidable. On apprend aussi que son public va littéralement de 5 à 77 ans, donc plus fort que cette petite merde de Tintin comme la comparaison de leurs mèches nous l’indiquait depuis le début. Par contre c’est pas La Provence mais Le Parisien qui a eu l’exclusivité sur l’événement, et ça c’est un peu la honte.

« J’ai plus de cagoules que d’amis » : Alleluia, on retrouve Siboy dans La Fièvre , film conceptuel de Jok’Air qui met bout à bout des clips, des interviews, des extraits documentaires, le tout présenté par Seb la Frite depuis sa chambre.Le rappeur (ou l’une des 15 personnalités qui se cachent sous sa cagoule) est aussi en feat avec Cheu-B, c’est vraiment pas souvent donc faites un vœu. On salue la présence des danseuses classiques cagoulées et kalashées ; pour citer le gardien de nuit qui découvre Catwoman dans Batman 2, « je sais pas s’il faut ouvrir le feu ou s’il faut tomber amoureux ».

Grosse performance de Black M dans la course au titre le plus dégueulasse de l’année avec « Mon beau-frère », extrait de son prochain album.



14/06

L’humour anglais c’est quelque chose quand même.

Plein de clips :

– Le retour de Gradur est sans fioritures, ça parle de niquer des mères en hurlant et le mot voyou est répété plus de cinquante fois, bref c’est tout ce qu’on attendait.

– Jul publie le clip de « JCVD », l’un des morceaux les plus réussis de son nouvel album. C’est l’occasion de vous remettre le lien du JCVD de Dixon et Hits Alive, comme ça, pour le plaisir. Dixon, si un jour tu veux balancer des inédits, hésite pas.

– On reste à Marseille avec Dadinho, qu’on a plutôt tendance à voir dans des ambiances très street et très sombres dans ses clips, et qui passe cette fois en mode piscine, champagne et Bengous en guest – après le son est toujours dans la thématique « on vend de la drogue en restant dans le block », pas d’inquiétudes.

– Trae Tha Truth rend un bel hommage à Nipsey Hussle.

– Le toulousain Babarr et sa voix éraillée, dont on n’avait pas de nouvelles depuis bientôt un an, balance « Funérailles », un titre produit par le bon BBP.



Le rappeur anglais YM se déguise en loup-garou mais aussi en un genre de père Fouras dans son dernier clip, on sait pas trop pourquoi mais ça fait toujours plaisir.

Andre 3000 n’a toujours pas sorti son solo mais il joue de la flûte dans des aéroports et ça personne pourra lui enlever.

18 sorties, il faudrait être fou ou mieux payé pour tout écouter d’autant qu’on passe de Veerus à Marwa Loud sans transition. Pensez quand même à jeter une oreille à Genesis de Beeby, déjà parce qu’il n’y a que 10 titres dont 3 interludes et ensuite parce que ça se termine sur un titre intitulé « Le Voyage Astral » sur lequel vous auriez tous théorisé s’il avait été écrit par Damso.

Fonctionne aussi pour ta meuf :

Mais pas seulement :

15/06

Heuss et Sofiane sont sélectionnés pour la chanson de l’année sur TF1 (c’est évidemment pas les seuls mais on n’a ni le temps ni les gants de protection nécessaires pour parler de tous les autres) pour « Khapta », alors certes ils n’ont pas gagné mais c’est l’occasion de voir que même avec une jambe immobilisée Heuss peut ambiancer les arènes de Nîmes.

M’Bappé fan de Leo Roi : les jaloux diront photoshop, les vrais diront Autotune Gang.

Dosseh décide de balancer le clip de « Putain d’Epoque », censuré il y a quelques années pour une question de droits assez spécieuse. A la question d’un des auteurs de cet article « mais le mec qui vous avait attaqué a lâché l’affaire ? » il répondra simplement « non, je peux toujours pas le mettre sur youtube mais c’est pour mes fans, je m’en bats les couilles »

Y’a encore du sale pour vous sur #DossehTelegram mes Lo$$’ !



J’viens de vous balancer le clip entier de PUTAIN D’ÉPOQUE avec mon gars @nekfeu qui avait été supp de YouTube



C’est que pour vous ! : https://t.co/mllF1FY0O5 pic.twitter.com/wIMcDo3Vtf — D O $ $ A V € L I (@DossehLaFamine) June 15, 2019

Après avoir été récompensée d’un doctorat honorifique pour l’ensemble de son œuvre, Missy Elliott devient la 1ère rappeuse à entrer au panthéon des auteurs.



16/06

Shay vous souhaite de bonnes vacances :

Jay-Z ne fait pas non plus que de la merde avec son argent : il paie de sa poche un avocat très réputé (il s’appelle Alex Spiro le gars, tu portes pas un nom comme ça sans être un crack au barreau) pour défendre une famille noire victime d’abus policier : le père, la mère et leur fille de 4 ans se sont faits braquer, insulter et menacer par des officiers un peu trop enthousiastes.

Pone, fondateur de la Fonky Family, met en ligne 7 jours, 3 heures, 27 minutes et 44 secondes de musique, comprenant donc la majorité des productions réalisées pendant sa carrière – y compris pas mal de choses qui n’ont jamais été commercialisées et donc jamais rendues publiques.

En plus d’être le rappeur préféré de tous les petits de ton quartier, des aliens, et 85% de la ville de Marseille, Jul est désormais aussi celui de la police :

Alkpote débarque dans l’émission Radio Sexe, libre antenne orientée cul mais sur internet et pas sur Skyrock, donc sans animateurs de 50 ans qui expliquent à des mineures comment réussir leur 1ère fellation. Comme on pouvait s’y attendre, le rappeur avait de belles histoires à raconter, celle sur sa maîtresse de 50 ans nous a émus jusqu’aux larmes.

17/06

En partenariat avec Nova, le crew tentaculaire de la 75 e Session livre un web-documentaire en plusieurs épisodes sur son histoire. Le côté communauté rap limite hippie (enfin ça parle beaucoup de partage et d’échange quoi) change un peu du game habituel. C’est typiquement un truc que Vice aurait pu produire mais y’a plus de sous ma bonne dame.

Vous ne connaissez peut-être pas Siimba, rappeur indé éthiopien résidant à Brooklyn, mais dans cette interview il met en lumière un procédé assez nouveau : une boîte, Amuse, spécialisée dans le travail avec les artistes indépendants, leur avance désormais de l’argent et les montants sont calculés en fonction des prévisions de leurs revenus streaming. C’est le même système qu’un prêt bancaire mais en très, très flou, à voir si ça se généralise.

Booba publie une citation sur la thématique « réussir sa vie », le plus étrange étant que cette liste semble décrire le contraire de l’image qu’il renvoie depuis vingt ans.

En cette période de stress pour tous les bacheliers, le dénommé Rien C Bien nous invite à quelques révisions :

Que ceux qui n’auraient pas bien suivi les leçons se rassurent, le bac n’est pas l’issue finale et il existe toujours des voies de secours :

18/06

LK de l’Hotel Moscou balance son nouveau projet, Vita Brevis. Le délire est pas forcément facile à capter à la première écoute mais le clip de « Jet Lag » donne une bonne idée de l’univers du rappeur.

On espère que vous n’avez pas trop prévu de bronzer pendant les festivals cet été :

K-rambar nous fait tout l’alphabet en freestyle, ok c’est pas aussi fort que Mekhlouf qui faisait tous les chiffres de 1 à 100, ni Mom’s qui faisait ça avec les chiffres ET les lettres mais le mec fait ça en plein milieu d’un Planète Rap de Marwa Loud, faut saluer l’audace.

Makala n’a pas seulement fait un bon album, il a aussi fait une auto-promo sans queue ni tête qui trouve son point culminant avec l’émission Radio Suicide Show, qui est moins bien que Radio Sexe mais qui est très bien quand même.

19/06

Des clips :

– Le Vald x Vladimir Cauchemar a droit à son clip, qu’on aime ou non c’est totalement dans l’esprit du morceau, y’a Vald qui danse sur un crâne géant quoi.

– L’efficace Hooss connecte avec le marseillais masqué TK sur le titre « Capuché » et se fait maltraiter par son public dans les commentaires du clip sur la thématique « arrête tes chansons estivales et reviens à ce que tu faisais à tes débuts ».

– Makala a décidé de clipper « Goatier », c’est moins marrant que Radio Suicide Show mais c’est très bien quand même.

– Le feat Naps x Heuss L’enfoiré a droit à son clip, probablement l’une des combinaisons les plus attendues par les fans de Davodka, Hugo TSR et Lacraps : Naps a prêté son perroquet à Heuss qui le prend sur son épaule, sans doute pour symboliser l’esprit hip-hop.

Pas de clip mais déjà un nouvel inédit pour Jul, il s’est déjà écoulé 5 jours depuis la sortie de son dernier album, il commence à se laisser aller.



Vous vous rappelez du styliste qui accusait Aya Nakamura de lui avoir piqué ses idées pour un clip il y a 2 mois ? Nous non plus, mais le gars est déterminé et l’assigne désormais en justice.

Ademo et N.O.S s’en fument un petit au 1 er rang du défilé Off-White et posent avec Virgil Abloh, malheureusement ce n’est pas ce que l’internet français retiendra de cette apparition.

Pas de nouvel épisode de « Lil pump est un con » ce mois-ci, en revanche il se filme en train de pleurer en écoutant du XXXTentacion puis déclare que XXX est « le 2Pac de notre génération ». Ça fait gueuler certains mais il a bien précisé « de notre génération », soyez pas salauds.

Dans le même registre, le producteur 88-Keys lâche enfin l’inédit avec son pote Mac Miller et il a ramené la chanteuse Sia pour parfaire le tout. C’est mimi comme tout.

20/06

Petite polémique pour Fianso suite à un concert à Ivry : il n’aurait pas vraiment respecté son contrat en restant sur scène « 50 minutes au lieu d’une heure trente », et en jouant « trois fois Mon P’tit Loup » – pourtant, quand Jay-Z et Kanye West refont 12 fois « Niggaz in Paris », tout le monde crie au génie.

Etats-Unis d’Afrique x Freeze Corleone, pas sûr que la connexion entre totalement dans les cadres définis par la convention de Genève.

La saison de Veust : printemps est dispo, 7 titres dont une majorité de feats (Akhenaton, Barry, Caballero et Jeanjass, Masar) et à un moment ça parle de faire des bastons de regards avec Medusa.

Jul x Casa de Papel, ça rendra pas la série moins nulle mais au moins ça offre un teaser qui a de la gueule.

Un garde du corps d’Aya Nakamura est arrêté pour escroquerie, jusque là on s’en fout, mais les précisions « l’homme utilisait sa proximité avec la star pour tromper ses victimes » et « sa méthode consistait à séduire plusieurs vendeuses afin qu’elles lui fournissent les informations bancaires de leurs clients » laissent imaginer un génie du mal qui approche des filles en disant « je connais bien Aya », se les tape et ensuite leur demande l’air de rien des numéros de carte. Ca n’a aucun sens mais ça pourrait être le scénario d’une comédie américaine avec Channing Tatum ou Kevin Hart, donc merci la vie.

Nicki Minaj revient sur un riddim dancehall, ou un truc approchant, mais rassurez-vous la thématique habituelle est respectée.

Ateyaba continue de se sortir les doigts et offre l’inédit « MMM », que même son public ne semble pas calculer plus que ça, et là ça devient un peu triste donc voici une bonne nouvelle pour les survivants du fond : ce morceau a été balancé dans nos mails via l’attaché de presse d’une maison de disque, ce qui veut dire que votre chouchou est désormais entre de bonnes mains (ça n’a rien de sexuel), avec une structure sérieuse derrière (toujours rien), etc. Haut les cœurs.



Makala sort le second épisode de Radio Suicide Show où il prendra un malin plaisir à faire faire n’importe quoi à son collègue Di-Meh.

https://www.youtube.com/watch?v=M5n9lSWaKUM

Les-médias-généralistes-parlent-de-ce-qu’ils-ne-comprennent-pas-et-c’est-rigolo featuring Le Parisien.

Tout le monde se fout évidemment de leur gueule, mais on a affaire à des perfectionnistes, donc ils utilisent comme bouclier des linguistes qui disent en gros « on n’en sait rien ». De son côté Rim’K (qui a participé à la popularisation du terme depuis la fin des années 90) déclarera « c’est vraiment la plus grosse connerie que j’ai jamais entendue ». Et pourtant le mec a déjà dû supporter des sketches de Laurent Gerra.

Migos sort le clip « Stripper Bowl », c’est comme le Super Bowl mais version strip-tease, si vous réfléchissez 2 secondes vous comprendrez que ça ne veut rien dire et OH REGARDEZ UN GROS CUL.

21/06

Harry la Hache (a.k.a Prodige) feat Casey, « c’est pas le genre de rap pour le bar à chicha » est une précision plutôt superflue mais on a droit à des références à Danny Trejo donc foncez.

Dans un genre totalement différent on a aussi droit à un inédit de DTF et une nouvelle utilisation de l’expression « tordre une âme » si chère aux rappeurs de la team QLF.

Kekra sort enfin l’album Vréalité avec une interlude qui fleure bon les riddims jamaïcians, ce qui pourrait amener à se demander si Nicki Minaj et Kekra sont la même personne mais même les esprits les plus tordus ont leurs limites donc cette théorie ne sera pas développée par les internautes qui continuent de le prendre pour Maskey. Rappelons qu’il s’agit du seul rappeur au monde capable de kidnapper un membre du public en live tout en ayant 500g de drogues diverses cachés sous le t-shirt. Quel homme.

Nekfeu balance Expansion, sorte de complément des Etoiles Vagabondes. En gros ça change le bouzin en double album sauf que les nouveaux titres sont désormais intercalés entre les anciens. C’est une super nouvelle pour les plateformes de streaming et c’est une super excuse pour pas presser de double CD puisqu’alors l’ordre des tracks ne serait plus respecté, même si ça fait un peu mal au cul des fanatiques qui se sont rués sur la version physique. Ienclis being ienclis.

Jul est enfin prêt à conquérir le monde du metal :

Plein de clips, aussi :

– Kekra clippe » Lights Out » en peignoir dans le désert avec son fameux masque du futur animé par ce mec plutôt costaud en effets spéciaux. Malheureusement le clip est posté sur la chaîne Clique TV et pas sur celle du rappeur, du coup il peinera à réunir 400 000 vues en un mois.

– Furax Barbarossa balance « Mona Lisa », un bien beau clip avec pas mal de taff sur les costumes et le visuel, y’a un discours de l’Abbé Pierre en intro et Furax a un peu le même genre de lentille que Niro dans Père Fouras, bref passez pas à côté, ça vaut le coup.

– Alkpote et Luv Resval clippent « Célébration » à Los Angeles, avec l’un des meilleurs couplets récents d’Alk. – Nouveau clip de Nekfeu, un petit événement puisque son dernier vrai clip c’était il y a trois ans – l’espèce d’interlude instrumentale avec Adèle Exarchopoulos, ça compte pas.

– Avec « Chacal », Juicy P confirme qu’il est vraiment redevenu productif et rien ne pouvait plus nous faire plaisir.

– On reste à Grigny avec Mozo du Zoo, l’un des principaux représentants de la nouvelle génération locale, son dernier morceau s’appelle Dans ma Zone.

– Comme chaque mois de juillet depuis 3 ans, la malédiction d’Hornet la Frappe le force à balancer son petit tube estival avec Bonnie et son « je vais pas te dire que je t’aime mais je te laisserai piloter » vous touchera en plein cœur.Changement d’ambiance pour Stormzy qui part en introspection sur « Crown ».

– Autre morceau très estival avec cette connexion Moon’A-Bolemvn, et un clip qui nous permet surtout de nous rendre compte que la rappeuse ne met pas de gants quand elle fait le plein d’essence – pensez à prendre vos précautions parce qu’à l’usure c’est cancérigène.

– DA Uzi nous balance un petit inédit intitulé « Gotham », c’est le premier épisode de la série WeLaRue. Soyons précis tout de même : le clip n’a pas réellement été tourné à Gotham, mais en Martinique – niveau ensoleillement c’est mieux, niveau corruption dans les hautes sphères c’est kif-kif.

– On reste à Sevran avec Dabs dans une ambiance plutôt club sur « Gucci Gucci ».

Bon tout ça c’est bien sympa mais la seule actualité digne de la Fête de la musique cette année, ce fut cette émission grandiose.

22/06

Young Buck fait tranquillement les courses au supermarché avec sa meuf quand un mec relou v ient lui demander si les accusations de Fifty au sujet de sa sexualité sont vraies (selon Fifty, Buck aurait couché avec un travesti). Piqué, il réagit en balançant un freestyle sur Youtube dans lequel il raconte que « Fifty a appris à 6ix9ine à devenir une balance ». Manque de pot, G-Unit fait retirer le morceau de Youtube pour atteinte aux droits d’auteur. Du coup Buck récidive parce que ça va bien les conneries et utilise la bonne vieille technique du « je connais une meuf qui t’a enfoncé des trucs dans le cul ». Pas sûr que ça suffise à déstabiliser un mec aussi expérimenté en beefs que Fifty mais qui ne tente rien n’a rien.

23/06

« You say no to drugs, Juicy J can’t ». Apparemment l’adage n’est plus d’actualité et le bonhomme est sur le point de prendre des bonnes résolutions (non).

Bengous continue de hanter les clips marseillais, on le retrouve chez JuL dans « La Bandite ».

Sch n’est pas physiquement présent pendant le live d’Hamza au Quai 54, mais il prend quand même le temps de taper un facetime, par pure conscience professionnelle. Toujours dans l’actu du Sch, le feat avec Nekfeu se précise :

Ça devait arriver, des gens retrouvent le 1 er compte twitter de Lil Nas X et apparemment c’était un grand fan de Nicki Minaj (ok), potentiellement gay (qui d’autre se déguiserait en cowboy de nos jours ?) et islamophobe. Du coup des désœuvrés tentent de lancer la fameuse attaque « il est cancelled », qui pour la 300 e fois n’a strictement aucun effet. En revanche le monde de la country va peut-être enfin le respecter pour ça.

https://twitter.com/musicnewsfact/status/1142692641370509312

« When you think about the west, its me, Nip red and blue », YG a beau être déguisé en Oxmo Puccino, ça ne l’empêche pas de débiter.



24/06

L’enquête du mois est à mettre à l’actif de ce maniaque, visiblement très intrigué par la taille réelle de Zola. On apprend donc que le rappeur mesurerait approximativement 6 sacoches Gucci Monogram Messenger (avec une marge d’erreur de 5cm), nouvelle unité de référence du système métrique international. Une théorie basée sur la taille du véhicule apparaissant sur la même photo vient cependant contredire cette hypothèse et laisse penser qu’il approcherait plutôt du mètre 77, donc une bonne demi-sacoche supplémentaire. Zola vient finalement apporter une explication assez claire en expliquant être adossé à la voiture sur la photo et mesurer en réalité 1m78, qu’il aurait arrondi à 1m80. La justification ne semble cependant pas convaincre tout le monde, et le mystère autour de sa taille reste entier.

Les clips du jour :

– Yuri J balance « Lemonade »(avec en guest, LK de l’Hotel Moscou), c’est produit par NeufCube et comme le titre l’indique, ça parle surtout de drogues anesthésiantes.

– Coyote Jo Bastard connecte avec Youv Dee sur le titre « Jeff Hardy », même si ça aurait été plus drôle de connecter avec Jeff Hardy (c’est un catcheur) sur un titre appelé « Youv Dee ».

– Vorass balance le 5ème épisode de sa série Transac.

– Beau programme pour Shane avec « Ligoter Torturer Tuer », le genre d’activité sympa en pleine saison estivale entre deux longueurs à la piscine municipale.

Sortie de l’album Noir Métal de Butter Bullets qui comporte cette phrase « t’es archi laid comme une paire de ballerines vertes », forcément gage de qualité. En revanche Sid se permet d’évoquer la mort d’un personnage clé de The Wire et ça, même 11 ans après la fin de la série, ça passe mal.

25/06

Les-médias-généralistes-parlent-de-ce-qu’ils-ne-comprennent-pas-et-c’est-rigolo featuring le magazine Capital qui annonce que PNL a réalisé le meilleur démarrage mondial sur les ventes d’un album rap en 2019, sauf que c’est malheureusement faux. A plusieurs niveaux.

Peu de couverture médiatique pour la sortie du nouvel album de Butter Bullets, mais on a tout de même droit à une interview de Sidisid chez Yard et y’a pas à dire, ce mec a un vrai sens des priorités :

Quand une star du rap meurt, ce sont ses proches et souvent sa mère qui doit gérer le côté posthume de son œuvre, et donc apprendre en 4 e vitesse les rouages du business. La mère de XXXTentacion a tout compris mieux que tout le monde puisqu’elle refuse de payer le beatmaker du tube « Look at me » qui lui réclame désormais un million. Rien ne remplace l’amour d’une mère.

26/06

« You need to shut up, let the pussy speak » : pas de doute, Megan Thee Stallion continue de s’amuser en freestyle.

On a toujours beaucoup de mal à comprendre qui est ou n’est pas signé chez Cash Money, Birdman s’explique donc de façon très claire en précisant que Lil Wayne, Drake, Nicki Minaj et Jacquees sont toujours sous contrat avec lui. Il faudrait penser à prévenir les principaux intéressés puisqu’au moins la moitié d’entre eux n’a pas l’air d’être au courant.



Freddie Gibbs aime la promo décalée, il nous l’a déjà prouvé et c’est donc logiquement qu’on le retrouve en guide touristique à Hollywood où il apostrophe des passants avec un haut-parleur, affirme qu’il est en clash avec Spider-Man et apporte des précisions essentielles à ses passagers comme « là c’est le quartier des grosses folles ».

Pone de la FF chronique l’album de Nekfeu et c’est plus pertinent que 90% des avis entendus à son sujet jusqu’ici.



Ce clip de Cardi B pose plusieurs questions ; est-ce fait exprès si certains corps de femmes par terre à la fin forment des croix gammées (non) la fille en prison à la fin est-elle Mila Kunis (non). Mais surtout il apporte une réponse essentielle à comment contourner la censure sur youtube niveau nichons : il suffit d’enlever les tétons de l’image et ça passe dans le plus grand des calmes. Bravo Cardi.

À Washington, une photo de Rohff est exposée au musée national de l’Histoire et de la culture afro-américaine avec la mention « one of France’s best selling hip-hop artists », c’est quand même très classe.



27/06

En 2019, les méthodes pour éviter le piratage sont de plus en plus efficaces.

Les clips du jour :

– Davodka évoque ses rapports assez compliqués avec les forces de l’ordre dans « 24H_

– Norsacce 667 envoie Dans la tête, niveau forme c’est plus ensoleillé que d’habitude, niveau fond on est toujours sur les reptiles albinos et le ravitaillement des consommateurs.

Tortoz clippe Moins qu’hier, c’est tourné à Montréal avec un bon petit scénario et une belle mise en scène, bref c’est propre.

Niro et Ninho, deux des feateurs les plus prolifiques de toute l’histoire du rap français juste derrière Salif et Lino, se connectent enfin sur Kim Jong Un. Niro fait sa spéciale « j’arrête de respirer et je finis mon couplet en apnée », c’est toujours super efficace (et en plus il a un beau chapeau).

– Ce bon vieux Kevin Gates nous encourage à faire du sport dans « Push It ».

– Cheu-B envoie « King Turn Up » et cette fameuse tradition qui a rendu fiers pas mal de mecs en échec scolaire : « pas connu l’époque de la fac mais si j’y vais c’est pour vendre la dope à tes profs », que les esprits les plus vifs connecteront avec la phrase « j’fume de la beuh comme un savant »

– Timal se prend pas trop la tête avec les noms de ses morceaux, après la 10, la 9, la 8, etc, on a droit à La 11. C’est l’occasion de vous rappeler que le nombre 11 est l’un des 7 seuls nombres répunits premiers connus.

Petite parenthèse gossip et grosses pensées pour Pamela Anderson, dévastée par la découverte de la double-vie d’Adil Rami :

28/06

Sortie de Deux Frères version extended avec 4 titres supplémentaires, et c’est dispo uniquement sur Apple Music pendant la première semaine.

Moïse the Dude x Groovy Keeni c’est un clip avec des barbus et des moutons, après on voudrait balancer personne mais Moïse parle de pass navigo dans son couplet alors qu’il fraude les transports depuis des années. C’est là que sont les vrais gangsters, ceux qui ne révèlent rien de leurs méfaits et continuent à se faire passer pour des gentils garçons aux yeux du reste de la société.

Vous ne connaissez sans doute pas Mobo, du coup le clip « Paradis » est une bonne porte d’entrée, en plus d’être ultra soigné pour un mec qu’on soupçonne de ne pas avoir tant d’argent que ça.

Freddie Gibbs continue sa promo comique. Cette fois il « peint » son album pour le présenter. Sauf que dès le 1 er morceau il prévient « ok en fait ça n’a rien à voir, ce que j’ai fait c’est pas du tout le morceau. Du coup je vais essayer de peindre Spike Lee… merde c’est foiré aussi ». Etc. Makala serait fier.



Sur ce son d’été, à un moment Anas dit « je pense qu’au fond de son cœur y’a le million », et soyons honnête, ça aurait été bien mieux s’il avait remplacé cœur par cul. Quant à YL il fait de gros efforts pour s’ambiancer mais son début de couplet ressemblera quand même à un énorme coup de pression. C’est beau.



29/06

Madlib déclare qu’il a composé les prods du projet de Freddie sur son iPad, ce qui déclenche un merdier incroyable : des talibans trouvent ça triste et scandaleux de délaisser les machines, des cons ne le croient pas, des gens tentent d’expliquer que vu que c’est du sample et de la découpe, ça ne change rien, d’autres ne comprennent rien à rien et leur répondent que si c’est si simple ils n’ont qu’à le faire, alors qu’à la base le beatmaker voulait juste prouver que même sans matos hors de prix, il était désormais possible de faire de la bonne musique.

Fifou dévoile les terribles secrets qui se cachent derrière la cover du dernier album de Jul. Autant de complexité dans les instructions, c’est tout bonnement terrifiant :

Koba LaD fait dans le néologisme avec un spectaculaire « qui voilà-je », contraction de « qui voilà” et « qui vois-je », y’a pas à dire ce mec sait nous entertainer.

Master P demande la paix entre Yo Gotti et Young Dolph à sa soirée d’anniversaire. Seul Gotti est présent et il ne dit absolument rien pour confirmer donc a priori ça a peu de chance d’aboutir mais comme les enfants qui font des dessins pour stopper le conflit israëlo-palestinien, c’était sympa de tenter le coup.

30/06

Romeo Elvis re-pète un plomb par rapport à twitter, mais sur scène cette fois, du coup twitter se re-fout de sa gueule. Le cycle de la vie.

Il est complètement ravagé Roméo Elvis ?? 0 remise en question et il en est fier pic.twitter.com/ycAa2REJ4J — bryn🧜🏿‍♀️ (@MusicBryn) July 3, 2019

Flyboy Tarantino fait une Shy’m en plein festival et s’écrase lamentablement sur le sol, et forcément ça fait beaucoup rire 50 Cent. Ce n’était pourtant pas la première fois que le rappeur sautait dans la foule pendant un concert, et ça s’était toujours parfaitement passé.



On reste dans la rubrique concerts foireux avec Lauryn Hill huée en Belgique après avoir fait sa spéciale : une heure de retard, une prestation dégueulasse, et plus de temps passé à engueuler ses musiciens qu’à chanter -elle se rattrape tout de même à 20 minutes de la fin en sortant les cartes « Doo Woop », « Fu-gee-la » et « Ready or not ».

A l’inverse, voici la belle histoire d’Alex un jeune anglais invité par le rappeur Dave à monter sur scène pour interpréter avec lui le titre « Thiago Silva ». Le moins que l’on puisse dire c’est que le gamin n’a pas perdu ses couilles, livrant une prestation assez spectaculaire et finissant même pas s’attirer la sympathie du vrai Thiago Silva, désormais bien décidé à le rencontrer. Est-ce que ce genre de chose est déjà arrivée quand Niska chante Matuidi Charo ? Je ne pense pas.

L’album Tant qu’on est là d’Hugo TSR est certifié disque d’or, c’est très fort mais ça va sûrement poser un souci éthique à ses fans hardcores, partagés entre la fierté et le dégoût des rappeurs un peu trop populaires.



Lil Nas X fait officiellement son coming out et s’en amuse, il reperd donc tous les points country qu’il avait gagnés avec l’islamophobie. C’est balot.

La maman de Stormzy est fière de lui et c’est tout ce qui compte.

On se revoit le mois prochain, et d’ici là n’oubliez pas, la taille ne fait pas la grandeur.

Yérim et Genono sont sur Twitter.



