Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en juin

01/06

Dans la série « on ira pas jusqu’à écouter » : un nouveau clip de Keny Arkana, qui annonce la sortie de L’esquisse 3.

Veolia Eau d’Ile-de-France fait appel à Youssoupha pour qu’il fasse un slam afin d’expliquer aux enfants sauvages des quartiers que forcer les bouches d’incendie quand c’est la canicule, c’est grave pas cool. Ajoutons que cette chose est intitulée « La bouche c’est la vie », malgré le sous-entendu porno que ce genre de titre peut impliquer.

02/06

Hooss continue son petit bonhomme de chemin, pendant que La Fouine fait tout pour retrouver un semblant de dignité en déterrant sa personnalité de grossiste pas content.

Les Alchimistes se font plaisir sur leur dernière tape gratuite, en invitant la plupart de leurs rappeurs préférés : Alkpote, Biffty, Jorrdee, Retro X, mais aussi Laylow et Jok’Air.

Delador se lance dans le « Trafic d’esprit », quoi que ça puisse vouloir dire et que ça puisse bien être.





03/06

Pour une fois, Rohff utilise ses réseaux sociaux à bon escient, en adressant un long message à Emmanuel Macron, suite à des propos d’une beauferie vertigineuse sur les Comoriens et leurs morts.





04/06

Lil B a finalement pardonné le basketteur James Harden (en 2015 le sportif avait refusé de dire que sa célébration s’inspirait d’une danse du rappeur, qui avait réagi en lui jetant un mauvais sort ; tout ça est très sérieux) et a annulé la malédiction dont il l’avait accablé. Thank you Based God.

Jok’Air s’est vraisemblablement lancé dans un challenge « 1 jour 1 clip ».

Sofiane est au-dessus de ça, et Sept à Huit lui consacre tranquillement un gros quart d’heure, le temps de s’apercevoir que son papa a moyennement apprécié l’épisode de l’autoroute bloquée à Aulnay. Plus loin, il montre une vidéo vintage en expliquant que c’était sa première moustache, et qu’une première moustache c’est comme une coupe du monde.





05/06

D.A.V, le mec qui avait featé avec Alkpote en reprenant le flow de Kaaris dans « Blow » n’est finalement pas si nul.

Biffty est extrêmement épuisant.

Nous avons finalement notre équivalent du clash de Biggie et Tupac avec cet échange fascinant entre Booba et Enora Malagré.



06/06

La dernière tape d’Escobar est sortie en janvier et n’a pas fait grand bruit, mais elle contient tout de même quelques titres de grande saveur. « Crescendo » est le dernier extrait clippé et contient son lot de punchlines pas piquées des hannetons (« t’es en panique, tes aisselles sentent les spaghetti-bolo »).

Le Figaro Madame se fend d’un article pour expliquer à quel point la fille de Jay-Z et Beyonce, Blue Ivy, est une petite connasse. Bien qu’on ne sache pas trop ce qui a motivé la journaliste à écrire cet étrange papier, il a eu le mérite de déclencher les foudres des groupies de Beyonce et, comme une invasion de sauterelles, c’est toujours amusant à observer.



07/06

MGK invite Quavo et Ty Dollar $ign pour « Trap Paris ». Comme le titre l’indique, les 3 tarés se fondent dans un décor 100 % frenchie : Tour Eiffel, baguettes, fromages, champagne, escargots et bien entendu, un chien qui a un béret et une moustache.

Caballero et Jeanjass clippent le meilleur titre de leur dernier projet avec un joli plan-séquence de 3’40 et une gestuelle toujours aussi étrange.

Disiz n’a toujours pas été interviewé par Yérim Sar, alors il patiente en tournant des courts-métrages (qu’on n’a pas regardé, parce que même l’humour a ses limites).

Mac Tyer parle de trafic de drogue et illustre ça avec les images d’une fille qui fait de la danse contemporaine, parce que pourquoi pas.

Hyacinthe invite Jok’Air pour faire ce qu’il sait faire de mieux : un clip bien chelou.

Jul aussi fait ce qu’il sait faire de mieux : adresser un message bourré de fautes à ses fans pour les remercier de leur soutien, et arracher une larme même à ses pires détracteurs.

XXXtentacion est interrompu en plein concert par un type qui le met K.O avant le traditionnel gros cafouillage de la sécurité, le tout sans que le playback s’arrête, ce qui est assez cocasse. On pourrait croire que c’est parce que le rappeur était pieds nus sur scène (ce qui est toujours un bon motif pour se manger une droite), mais la réalité est plus complexe que ça.

En fait, le cogneur est un proche de Rob Stone, rappeur en beef avec XXXtentacion dont il faut saluer la détermination puisque c’est la 2ème fois qu’il est à l’origine d’une baston sur scène (la 1ère c’était contre Ski Mask, pote de XXXtentacion). Il n’y aura pas de happy end à cette histoire, d’ailleurs il n’y aura pas de fin du tout, puisque dans le cafouillage, un type a été blessé par un coup de couteau et XXXtentacion a trouvé très malin de se foutre publiquement de sa gueule, puisqu’il s’agit d’un pote de Rob Stone. Cela nous rappelle une chose essentielle : plus les rappeurs connaissent le succès jeunes et plus on a des chances d’avoir affaire à des débiles profonds.





09/06

Infinit libère la mixtape NSMLM, qui, au delà de son titre inventif, est clairement l’un des meilleurs projets rap français de ce premier semestre 2017. Josman réalise aussi du très bon boulot sur 000$, qui contrairement à ce que laisse croire son titre, coûte 9,90 euros sur Itunes.

Daymolition déterre un vieux freestyle de Despo Rutti qui se termine sur des guitares électriques et ça fait toujours plaisir.





10/06

Fianso fait ce qu’il sait faire de mieux : débarquer avec quarante repris de justice sur un plateau.

Amber Rose aussi fait ce qu’elle sait faire de mieux et le lobby des camionneurs du Pas-de-Calais la remercie chaleureusement.



11/06

Dans la catégorie « pire reconversion de rappeur possible et imaginable », Tepa, ex-membre des Spécialistes avec Princess Aniès, établit un nouveau record.



12/06

Ice Cube décroche enfin son étoile sur Hollywood Boulevard. On pourrait croire que c’est une reconnaissance super classe et c’est là qu’il faut se rappeler que même Shrek a eu son étoile avant lui. Pas le créateur de Shrek, non, le personnage de fiction. De même pour Lassie et Rintintin, et tant d’autres.

Damso tape trois certifications or dans la même journée, et autant vous dire tout de suite qu’on ne va pas vous notifier à chaque fois que ça arrive, parce qu’il a passé le mois à enchaîner les records de stream et à accrocher des singles d’or à ses murs.



De son côté, La Fouine fait son pire démarrage depuis 15 ans, avec 5000 ventes en première semaine -dont plus de la moitié en streaming. Et le pire, c’est que c’est même pas le pire album de sa carrière.

Du coup, Booba s’en donne à coeur joie sur Instagram, parce qu’il n’y a pas de petits plaisirs.



13/06

Barabara vit dans le fin fond du Kenya, là où n’importe quel rappeur français rêverait d’aller clipper, mais va tourner en Belgique. Allez comprendre.

Les rappeurs en promo ne font même plus semblant d’avoir une dignité.



14/06

Nipsey Hussle, l’archétype de l’artiste discret mais efficace, détaille sa démarche et ses projets dans un docu où l’on apprend notamment qu’il a ouvert un magasin d’un nouveau genre dans son quartier d’origine, avec toutes les difficultés que ça implique (on parle de Crenshaw, pas de Beverly Hills). Les auditeurs les plus impatients noteront aussi que son album tant attendu Victory Lap est normalement terminé.



15/06

Après une intro d’anhtologie, Jul rappe avec un ours dans « Beely », et comme on pouvait s’en douter l’animal est clairement de la #TeamJul puisqu’il revêt un T-shirt et une casquette à l’effigie du label du rappeur. Et il lui fait des bisous dès qu’il peut. Jul plus fort que Di Caprio dans The Revenant ? La question est posée.



16/06

Siboy libère ses fantasmes de rockstar dans le clip de « Téléphone » où des femmes en petite tenue lui versent de l’eau sur la cagoule pendant qu’il hurle avant de se jeter dans la foule. Par contre, le moment où il est tenu en laisse par le fil du téléphone rappelle La Crampe dans Pulp Fiction, c’est ballot.

MHD pète seulement huit millions de vues avec le clip de « Bravo » -ce qui serait fabuleux pour à peu près tout le monde, mais qui ressemble presque à un flop pour lui. Heureusement, tout n’est pas si noir dans sa vie, puisqu’il annonce tranquillement une tournée de six dates aux Etats-Unis -ok, cinq aux States et une au Québec, mais ça sonne tout de suite moins classe.

Comme on le sentait venir depuis des mois, le biopic de Tupac s’avère être une triste petite crotte mais en plus de sa nullité, il réécrit l’histoire et ça, ça a moyennement plu à Jada Pinkett-Smith.

Double Z prouve qu’on peut parler de céréales et de lait exactement de la même manière que l’on parle de kilos de drogue et d’armes automatiques.





17/06

Le fils de Céline Dion se lance dans le rap, et a priori cette phrase se suffit à elle-même.





18/06

Young Thug estime qu’il est le nouveau Pac, ce qui déclenche à peu près la même avalanche de réactions que quand un mec écrit qu’un rappeur français est supérieur à Michael Jackson : des gifs de consternation, du troll de gens qui expliquent que Thugga est le fils caché de Tupac, et beaucoup d’insultes à caractère sexuel, parce que c’est comme ça.

Heureusement, retour à la réalité avec XXXtentacion qui reprend du poil de la bête en frappant un de ses propres fans sans raison.

Despo a perdu beaucoup de choses mais il a gardé son sens de la métaphore, le coup de la pomme de terre se pose là.



19/06

Si DJ Weedim se met à faire tous les refrains des morceaux qu’il produit, on est foutus.

Def Jam France annonce la signature de… Remy. To be continued.



20/06

Malgré tous les efforts de Jul et XXXTentacion, c’est un meme de Nicki Minaj qui décroche le trophée de la vidéo du mois.

Quelque chose nous dit que Snoop n’a pas particulièrement apprécié le parallèle Young Thug/2Pac parce qu’il se fout ouvertement de la gueule de Thugga dans son émission avec un personnage parodique, Fonz D-Low, habillé très moulant, avec une perruque de dreads rouges, portant une robe. C’est le jeu.

Le monde du rap est en deuil suite à la mort de Prodigy, rappeur new-yorkais emblématique, moitié du groupe Mobb Dee et inspiration pour de nombreux artistes par-delà les frontières et les océans. Comme le veut la tradition, la presse généraliste française a tenté de couvrir l’info du mieux qu’elle pouvait, c’est-à-dire en cumulant les articles écrits avec les pieds issus de mauvaises traductions wikipedia.

Mais aussi les confusions d’attardés mentaux.

Sans oublier les indispensables fails made in Google Image.

Pour rattraper tout ça, voici un témoignage sorti tout droit du cœur d’un Alkpote plus sérieux qu’à l’accoutumée :

« De 2000 à 2006 à peu près, j’étais à fond dans Queensbridge. Son décès m’a fait mal. Ça m’a même fait pire que quand Michael Jackson est décédé. Quand j’ai appris pour Prodigy j’arrivais plus à respirer. Ça m’a jamais fait ça, pour personne, même des gens de ma famille. Ça m’a trop influencé, j’aimais trop Prodigy, je connaissais tous les détails de sa vie privée, sa maladie… J’étais vraiment fan. C’était mon favori de Queensbridge. Si tu regardes Haine, Misère et Crasse, les instrus, je demandais à Dave Davery de faire en sorte que ça corresponde aux standards de Mobb Deep. Le soir de sa mort sur Facebook un mec a partagé « Genesis », j’ai cliqué, juste les premières notes ça a failli me faire rer-pleu, j’ai coupé direct.



J’ai même pas pu écouter, c’était un de mes morceaux favoris. Je suis honnête, je n’écoutais pourtant plus depuis un moment, mais il a trop marqué ma vie. Il a partagé mon quotidien : l’époque des walkman extra-plats, des cassettes, quand je dormais dehors, que j’étais en chien, il était toujours dans mes oreilles. Prodigy a toujours été avec moi, il m’accompagnait partout. Je captais même pas tout ce qu’il racontait, mais j’avais pas besoin de comprendre pour voir qu’il souffrait, qu’il y avait un mal-être. Tous les albums de Mobb Deep étaient lourds, toutes ses apparitions étaient majestueuses. C’était lui la star, même si Havoc était très fort. Parfois Havoc faisait des meilleurs couplets, où la rime tombait parfaitement, et Prodigy ne faisait pas de rime mais je le kiffais plus quand même. Je sais pas comment l’expliquer. Ca reste un de mes rappeurs favoris qui m’a le plus influencé. Lui et Method Man, mais si Method Man mourait, ça me ferait pas le même effet. Prodigy c’est pas qu’il n’a pas eu ce qu’il méritait, mais… je pense qu’il méritait encore plus. Qu’il repose en paix. J’espère que Dieu lui pardonnera. »



21/06

XXXtentacion n’est désormais plus victime de coups de poings, par contre on lui lance des godemichets sur scène.

Vince Staples a parlé culture, black culture et appropriation culturelle face à 3 personnes complètement larguées.

Fianso fait ce qu’il sait faire de mieux (bis) : foutre un bordel monstrueux.



22/06

Trae réunit une dream-team assez incroyable sur un seul morceau, parce qu’il a la classe.



23/06

Le monde de la mode n’en pouvait plus d’attendre : Alkpote se lance enfin dans le textile.

Et il a bien compris le principe d’offre et de demande.

Côté musique, il fait revivre Serge Gainzbeur le temps d’un feat avec Jok’Air à Cuba où il se permettra un odieux manspreading alors qu’il est à côté d’une mémé qui n’en demandait pas tant.

Jour de sortie pour le premier projet solo de Dehmo depuis la séparation de la MZ, qui fête ça en clippant l’un des seuls morceaux un peu légers de sa mixtape -stratégie peu évidente, mais n’oubliez pas qu’on parle de rap français.

Sch clippe l’un des meilleurs titres de son dernier album, « Mac11 » vêtu d’une toge de magicien elfique de niveau 24, parce qu’il n’y a pas de raison que les fans d’heroic fantasy n’aient pas eux aussi un rappeur préféré.

Rémy balance son premier clip depuis sa signature chez Def Jam (avec un morceau qu’on connaissait déjà depuis Banger 3), et tape le million de vues en quelques jours alors qu’il compte au total 6000 abonnés en cumulant l’ensemble de ses réseaux sociaux. Un véritable « miracle ».

Pendant ce temps, Seth Gueko met en place une stratégie promo inédite.



25/06

Il y a eu pas mal d’embrouilles aux BET awards mais absolument aucune n’égale le degré de burlesque et d’absurde de celle du groupe Migos avec Joe Budden.

Heureusement, les Riri Fifi & Loulou de la trap se sont ressourcés en jouant aux dés avec Gucci Mane un peu plus tard dans la soirée. C’était globalement l’action la plus hip-hop de toute la cérémonie.





26/06

Vald a décidé de donner raison à Tracks en jouant à fond la carte du troll : l’opportunité d’enregistrer un freestyle au stade Vélodrome de Marseille, un maillot du PSG, et le tour est joué. Sauf qu’entretemps, tout un tas de vieux rabat-joies -la mairie de Marseille et la société Areva, qui gère le stade- font pression pour que la vidéo ne soit pas diffusée. Le média venu filmer Vald finit par accepter, plus pour éviter d’emmerder les organisateurs du festival Marsatac que par conviction. L’histoire se termine avec Vald en concert devant des centaines de supporters marseillais, sans que personne ne trouve rien à redire. Comme quoi, les fans de foot peuvent être plus tolérants et moins cons que des mecs en costard. La vraie question reste : pourquoi personne n’a simplement pensé à faire tourner la même chose à Vald au Parc des Princes avec un maillot de l’OM et de sortir une vidéo qui mixait les 2 passages histoire de calmer tout le monde ?

Bref, concentrons-nous sur les vraies associations rap-foot pour apaiser les esprits.

Pendant ce temps, Damso enchaîne sa huitième semaine consécutive en tête des ventes, ce qui devient franchement lassant.





27/ 06

La Mafia Spartiate ne se prend même plus la tête à faire des refrains.



28/06

Le procès de Martin Shkreli a un potentiel qui vend du rêve.

Pour une raison inconnue, Vince Staples continue de prouver qu’il est intelligent, cette fois en déplorant le fait que l’on demande systématiquement à tous les rappeurs de montrer à quel point ils sont riches avant de juger leur musique.

Ninho envoie « Binks to Binks 5 » et annonce un album pour le mois de septembre, tout en prouvant qu’il n’a pas suivi le foot depuis 2009 puisqu’il se compare à une « passe décisive de Kaka pour un retourné acrobatique de Pato », soit un mec à deux doigts de la retraite et un mec parti vendre son corps en cristal en Chine.

Le clip du featuring Booba-Lacrim dont le tournage avait provoqué quelques remous est évidemment sans intérêt mais il est enfin dispo, ce qui fera certainement très plaisir à tous les fans de Rohff.

Laylow a toujours une affreuse coupe de cheveux, mais il se fait pardonner en annonçant la sortie de son nouveau projet.

Hyacinthe est beaucoup trop emo, quelqu’un doit payer un pack de bières et une pute à ce garçon pour qu’il devienne enfin un homme et se taille son numéro de département dans ses poils du dos comme tout rappeur qui se respecte.



29/06

Kendall et Kylie Jenner continuent de s’adonner à leur passe-temps principal après la chirurgie esthétique, à savoir pomper la black culture si chère à Vince Staples. Cette fois il s’agit de sortir des T-shirts où leurs visages sont plaqués sur des photos de Tupac & Biggie. Niveau esthétique on est au niveau d’une marque de streetwear française, et niveau droits, c’est pas mieux : en plus des torrents d’insultes de fans des rappeurs, la mère de Biggie s’emmêle en expliquant que c’est tout bonnement un scandale, le photographe de Pac les attaque en justice, Kylie fait un communiqué d’excuse dont le monde se fout. Bref rien que de très prévisible pour quiconque sait que la dynastie Jenner/Kardashian est ce qui se rapproche le plus de l’Apocalypse. Cependant, il faut saluer la grande gagnante de toute cette affaire : Savannah Caleigh.



30/06

Sortie des albums de Siboy, Lomepal et Jul, soit un cagoulé, un maquillé et un… Jul, quoi. Venez pas dire que le rap français n’est pas diversifié après une semaine comme ça.

Skaodi sort « Oyo », et si vous vous demandiez ce que signifie cette association d’onomatopées saugrenues, sachez qu’il s’agit du pote de Niska qui l’accompagne sur scène depuis des années. Ceci expliquant cela.

Hornet la Frappe sort « La Peuf 1 », annonce la sortie prochaine d’une mixtape et rappelle que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée.

Big Flo et Oli invitent Tryo dans leur Planète Rap, ce qui, en plus d’ouvrir un vortex vers une dimension parallèle démoniaque, a le mérite de répondre à la question existentielle : « pourquoi Orelsan nous a refusé un featuring ? » Par contre, tout le monde comprend qu’il est temps d’en terminer avec ce mois infernal.

On se revoit le mois prochain et d’ici là, n’oubliez pas :

