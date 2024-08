Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en octobre

01/10

21 Savage est vraiment amoureux d’Amber Rose.



02/10

Kekra commence le mois d’octobre comme il avait commencé celui de septembre : en balançant sans prévenir des morceaux sur Soundcloud, juste par amour du hip-hop, de la nature et des ruisseaux.

La pluie de certifications s’intensifiant de façon exponentielle chaque mois depuis le début de l’année, les vrais gros vendeurs de disques comme Black M commencent à sentir leur business menacé, et prennent donc la parole pour dénoncer enfin les vraies injustices de ce monde :



03/10

Aketo surprend son monde en publiant une série de textes autobiographiques et niveau plume c’est franchement pas écrit avec le cul. Pour avoir demandé à l’intéressé « c’était des textes que j’avais dans le disque dur depuis des années, je me suis dit si tu les sors pas maintenant ça sortira jamais, donc voilà ».

Après Black M, on continue dans la catégorie fêtes foraine, avec d’une part Maître Gims qui entre au musée Grévin, et d’autre part Soprano qui intègre le jury de The Voice Kids. C’est pas folichon pour l’instant, mais il va se passer des trucs intéressants à un moment.



04/10

Le Wu-Tang fait plaisir aux vieux avec un retour franchement pas dégueu.

Moon’A fait plaisir aux jeunes en étant super énervée en freestyle.



05/10

Séquence Kamoulox : Redbull s’associe à Konbini pour réunir Romeo Elvis, Deen Burbigo, Caballero et Jeanjass, et une dizaine d’autres rappeurs sur Paris L.A Bruxelles, une mixtape entièrement produite par The Alchemist. On a même droit à un extrait clippé, et comme la vie est injuste il s’agit du titre de Deen Burbigo.

Vald a une réaction post-mortem à son passage chez Thierry Ardisson, et pour la première fois en 5 ans de carrière, tout est à prendre au premier degré.



06/10

Les rappeurs français étant de fins stratèges, ils passent leur semaine à dormir, et se réveillent le vendredi à 18h pour publier leurs clips. Généralement les trois quarts passent donc inaperçus, puisque tout l’espace est occupé par 2 ou 3 grosses têtes d’affiches. Ce jour là est particulièrement chargé :

– Guizmo balance un titre hyper-introspectif et mélancolique, « Pardon », que l’on ne vous conseille pas vraiment de regarder si vous avez des tendances dépressives

– Niska tape tranquillement ses trente petits millions de vues avec le clip de « Salé ».



– Kalash Criminel poursuit sa mutation de jeune de Sevran très énervé à rappeur le plus bankable du 93 en allant se placer aux côtés de Black M.



– Ninho-Fianso, c’est simple et efficace même si on ne sait toujours pas quel accent Ninho imite quand il dit « elle veut monter dans le F430, mouillé jusqu’au cou les habits sont trempés. »

– Naps continue à s’éclater sans se soucier du qu’en dira-t-on.

– Avec le clip de « La Street », LIM continue à être le même depuis au moins 200 ans, et continuera probablement d’insulter la police bien après le dernier souffle du dernier être humain sur terre.

– Kaaris parodie une mauvaise série pour son nouveau clip, et c’est la sanction immédiate : clip signalé, retiré de Youtube, puis de retour, avec une interdiction aux mineurs. Dommage pour un morceau qui commence par « pute, pute, pute, pute ».



– Catégorie « succès tellement prévisible que c’est même plus marrant”, Kalash et Damso font un carton plein avec « Mwaka Moon» qui inclut un hommage involontaire de Damso à Ardisson et son « sucer c’est tromper ? ». Rappelons qu’à cette époque Thierry était drôle car il avait encore une âme.

– Hamza Hasselhoff passe la vitesse supérieure, mais il a un short rouge et ça, ça pardonne pas.

En plus de cette énorme tripotée de clips, le vendredi est aussi le jour de sortie des albums. Heureusement, absolument rien d’intéressant cette semaine : Sneazzy balance Dieu bénisse Supersound Vol. 3, ce qui fait déjà trois volumes de trop, et Ghetto Phénomène livre En catimini, qui porte plutôt bien son blaze puisque personne ne s’est réellement rendu compte de sa sortie.



Sadek livre la meilleure interview du mois en expliquant sa théorie du complot Philipp Plein : une marque chère mais d’une laideur atroce qui selon lui relève du « racket organisé des jeunes de cité qui vendent de la drogue ». C’est vrai que le dealer lambda a souvent des goûts de merde et achète ce qui est cher sans réfléchir plus loin. On imagine également la peine de Sadek devant ses potes Ninho et Lacrim qui ont malheureusement dépassé point de non-retour.



07/10

Petite tradition mensuelle, un rappeur US est accusé de viol : cette fois, c’est Nelly, ancien gros faiseur de tubes aujourd’hui sur le retour. Autant dire que s’il prend 15 ans ferme, le monde de la musique de 2017 n’aura pas perdu grand chose. Parce qu’internet n’oublie rien, cette vidéo fait surface au même moment. Pour des gens qui ont connu l’émission de Pascal Sevran ça paraît normal mais pour des Américains, pas tant que ça.

Tout aussi grave, Soprano remplit le Vélodrome pour un concert diffusé en direct à la TV et devient donc le deuxième artiste francophone à se faire un stade en solo, après Johnny Halliday. Point positif, Jul et Zidane se rencontrent dans les coulisses pour une photo qui fera répéter à certains puristes désemparés le monologue de Thierry Gilardi suite au coup de tête de leur idole.

Enfin, la déchéance de Marvel n’en finit plus.



08/10

À la question « cosplay de manga déviant ou rappeur nouvelle génération ? » 6IX9INE répond : les deux.



Un rappeur accusé d’avoir trompé sa meuf, a priori on s’en tamponne le coquillard mais ça a passionné les réseaux sociaux toute la journée, et l’épilogue est surprenant.



09/10

L’émission Rentre dans le Cercle part un peu en couilles dans l’épisode 5, avec les participations de Sinik, Big Flo et Oli, mais ne fuyez pas, les prochains épisodes seront meilleurs. On note le moment où Chilla se fout de la gueule des gens qui lisent leur freestyle sur un téléphone, ce qui concerne un tiers des rappeurs du Cercle depuis le début de l’émission.

Rohff a fait le post instagram le plus classe de ces derniers mois.

DAMN, l’album de Kendrick Lamar, démarre sa 25ème semaine consécutive dans le top 10 du Billboard, et malgré ça Kendrick n’a toujours pas sombré dans la drogue, ce qui est également un record.



Kaaris dévoile la cover de Dozo avec un jeu de pistes sur instagram, c’est pas fou mais pourquoi pas, Def Jam nous a habitué à bien pire.



10/10

Quand Kodak Black réalise ses propres clips, il laisse parler son cœur.

Manque de pot il est également accusé d’agression sexuelle, la victime est une adolescente, et la peine encourue par le rappeur court sur trois décennies.

Dans cette vidéo, vers la fin, une femme fout un coup de pompe à un raciste et lui jette de la soupe dessus. Et bah c’est Princess Nokia apparemment et ceci devient de facto son meilleur clip à ce jour.

Lil B, officiellement le rappeur le plus gentil du monde, se fait bannir de Facebook pour ses « discours de haine » et ça c’est franchement cocasse.



Suge Knight accuse Dre d’avoir voulu le faire assassiner pour 20.000 dollars, ce qui est peu pour un mec censé être milliardaire qui pourrait payer une armée entière. Mais la vraie déception c’est que ça n’a aucun rapport avec une agression sexuelle.



11/10

Offset se vante d’avoir obtenu une remise de 30 % sur toute la marque Gucci, tellement il en achète souvent. Ce qui veut dire que Offset n’a toujours pas compris le principe de sponsoring et que Gucci ne le trouve toujours pas assez classe pour envisager la chose.

Eminem fait un slam contre Donald Trump, c’est moche et ça sert pas à grand chose mais c’est toujours bien de voir une personne âgée faire l’effort de sortir de chez elle même si le bonhomme ressemble désormais à sa parodie dans le clip de Mariah Carey d’il y a 8 ans. Comme on pouvait s’y attendre ses fans trouvent que c’est le meilleur freestyle de tous les temps, des détracteurs qui n’ont pas le quart de son vécu le traitent de petit blanc, les médias généralistes écrivent des pages entières sur le couplet alors qu’ils avaient copieusement ignoré l’intégralité des autres rappeurs qui ont attaqué Trump jusqu’ici (c’est con parce que YG qui explose à coups de batte une piñata en forme de Trump à chaque concert, c’est vachement plus drôle). Ayons également une pensée pour la bonne moitié des fans d’Eminem qui a voté Trump et qui a dû réfléchir au sens de la vie après cette vidéo.

C’est pas franchement mieux pour MC Solaar, qui balance une parodie pas marrante de la trap music, et confie le clip à un graphiste sous champignons hallucinogènes.

Nikita Bellucci prouve à Alk qu’il faut toujours croire en ses rêves

Orelsan publie une « prise alternative » du clip de « Basique », qui est exactement la même que la version originale, à l’exception des robots géants qui détruisent la ville à la fin de la vidéo. C’est peu, mais ce sera forcément mieux que Pacific Rim 2.

Sur Instagram, Niro publie une vidéo postée par Shone pour montrer qu’Ardisson n’a même pas pris la peine de changer de vannes à plusieurs années d’écart entre les interviews d’Orelsan et de Vald. Ce mois-ci c’est ce qu’on aura eu de plus proche d’une union sacrée de rappeurs français contre un enculé, et ça, c’est beau.

50 Cent n’a plus à payer la pension alimentaire pour un de ses fils et décide de fêter ça en organisant une « Child Support Release Party » où les femmes sans enfants rentrent gratuitement. Devant les réactions plutôt perplexes d’internautes – incluant son propre fils – il se défendra en disant simplement : « J’ai pas connu mon père et ma mère s’est faite tuer quand j’avais 8 ans ». Totem d’immunité.



12/10

Alpha 5.20 invente le concept de Thug Cyclisme.

Kekra quitte enfin les tréfonds de Soundcloud pour retrouver la lumière de Youtube, avec un nouveau clip sur fond de Spawn, une série que vous devez voir, déjà parce qu’on vous le dit et ensuite parce que c’était la seule série animée à être interdite aux moins de 16 ans dans les années 1990.



Hooss continue d’exhiber sa moustache, comme tout algérien qui se respecte.



La sortie du nouvel album de Butter Bullets se précise.



13/10

Overdoz revient enfin nous apporter un peu de douceur.



15/10

Moha la Squale sort « Pas De Hasard » et c’est toujours aussi énergique. Par contre ça commence vraiment à se voir que la comparaison avec Mister You n’existe que parce qu’ils sont tous les deux Maghrébins. Et ce ne sont pas là les valeurs de la Ve République.





16/10

La punchline « Si le rap part en couilles, je lui prête mes boules » n’avait jamais fait autant sens qu’aujourd’hui.



17/10

Enrico Macias reprend « Réseaux », ce qui est évidemment dégradant pour Niska, le rap français, la musique en général et la vie sur Terre dans sa globalité. Ça aurait pu être l’actu de la journée si Gucci Mane ne s’était pas marié. So Icy.



Maskey fait des hors-séries, un peu comme la FF il y a 20 ans.

Orelsan n’a rien contre Big Flo et Oli, et Nov reprend du Hamza, il est vraiment temps que cette journée se termine.



18/10

Def Jam France continue à faire de l’excellent travail.

Une députée FN au physique ingrat « s’oppose fermement à la venue de l’artiste Médine à Nîmes qui prêche la haine dans ses textes » (on ne saura jamais si c’est la ville de Nîmes qui prêche la haine ou quelqu’un d’autre, mais comme on le verra plus tard il est trop facile de se moquer de quelqu’un qui ne maîtrise pas la langue française), et le temps de finir de lire son tweet on a déjà oublié qui elle était, sacrée prouesse.

Les experts ont modérément apprécié le whisky D.U.C.



C’est l’anniversaire de Jason Voriz qui n’est donc pas né un vendredi 13 et ça c’est déplorable.



19/10

Nouveau clip de Young Thug dans une ferme, un jour tout ceci fera sans doute sens.

Jul annonce un nouveau projet pour le 1er décembre, il devrait donc être disque d’or le 2 décembre et fêter le platine le 5.



La Sexion d’Assaut annonce son retour par l’intermédiaire de Maitre Gims, autant dire qu’en 2018, on va manger de la soupe.

Snoop a eu la bonne idée de ne pas mourir jeune et donc de ne pas finir caricaturé dans un mauvais téléfilm comme Tupac. A 46 ans, il veut « make america crip again », ce qui est un combat honorable.

Et puisqu’on parle de vieux, les Sages Po’ sont toujours là, avec un nouveau clip.



20/10

Cette vidéo animée a certainement des qualités mais tout ce que l’on retient c’est que leur version de Jul ressemble à Pierre Ménès et ça c’est traumatisant.

En France, c’est un vendredi grand écart, puisque Orelsan et Katana sortent chacun un album, soit un mec qui va battre des records et faire la Une de tous les médias, y compris ceux qui ne veulent absolument parler de musique



….et un autre mec qui, au mieux, rentabilisera l’enregistrement de son disque, et touchera deux-trois obscurs blogueurs. Cependant l’avantage c’est qu’il ne se tapera de commentaires de gens privés de second degré depuis leur naissance, contrairement au rappeur Normand.

Aux States, on se pose moins de questions, avec un projet commun Future x Young Thug, pendant que Young Dolph rappe tranquillement depuis son lit d’hôpital, après s’être fait tirer dessus pour la 178ème fois en 2 ans. Et il envoie son nouvel album la semaine suivante, parce que quand même, la vie est courte.

Hors-rap, Damso ouvre sa boutique The Vie Shop à Bruxelles, et David Delaplace publie enfin officiellement son bouquin Le Visage du Rap, un bien bel objet même si on attend toujours notre exemplaire dédicacé. C’est pas super cool David.

Niro sort un clip tout chelou mais agréable à regarder.

Pendant ce temps, des questions cruciales ont été mises sur la table :

Vous allez arrêter un jour de vous branler sur des couplets de merde comme vous le faites ? Ça en devient dérangeant là… — Prada Mane (@SIDISID) October 20, 2017

Et trois grands messieurs se sont réunis en studio pour notre plus grand bonheur : Herbie Hancock, Terrace Martin et Quincy Jones.



21/10

Orelsan lâche un inédit dédié à ses grands-parents…sur France Inter, signe que les temps changent. En même temps tous ceux qui ont écouté « Défaite De Famille » savent qu’il avait beaucoup à se faire pardonner.

XXXTentacion signe chez Capitol pour 6 millions de dollars, et Romeo Elvis signe chez Barclay pour une somme inconnue mais sans doute légèrement inférieure. Voilà ce qui arrive quand on ne bat pas sa femme, Romeo.

Lil B se fait tabasser par le rappeur A Boogie et son crew dans les coulisses d’un festival. Fidèle à lui-même, il arrive sur scène pour expliquer au public qu’il ne fera pas son show mais qu’il n’en veut à personne car la vengeance c’est mal et que l’amour c’est mieux. Thank you based god.

Le Gandhi du rap a immédiatement été soutenu par Travis Scott, Schoolboy Q, Kaytranada, Skepta, Big Sean, G-Eazy et pas mal d’autres. Protect Lil B at all cost.



22/10

Hayce Lemsi sort de prison et s’explique sur son incarcération. Pour ceux qui ont la flemme de se farcir les 4 minutes, en gros : il a oublié d’acheter un billet de train, a voulu payer directement auprès du contrôleur, mais a sorti son téléphone pour le snapper parce que l’humour c’est important. Contrôleur pas content, arrivée de la police ferroviaire, commissariat, qui lui annonce qu’il a 3 peines non effectuées qui l’attendent bien sagement, et donc 11 mois cumulés. Ne passez pas par la case départ, ne gagnez pas 20 000 francs, etc. Une bien belle histoire à raconter au coin du feu.

Caballero et Jeanjass continuent de s’éclater, tout roule pour eux. Nouveau clip : « Un endroit sûr ».

Comme chaque dimanche, Moha la Squale balance un nouveau clip.



23/10

Jul finit en garde à vue pour excès de vitesse et conduite sous l’emprise de stupéfiants, et continue d’écrire sa légende quand on apprend qu’en fait, il faisait aussi des appels de phare aux voitures devant lui, sauf que devant lui, il y avait la BAC.

Pendant ce temps, Orelsan rend hommage à Jul en tapant lui aussi le disque d’or en 3 jours, et ce petit bout de chou s’impose d’un coup comme le boss du mois.



24/10

Jul balance le premier extrait de son nouvel album, « Mauvaise Journée », un titre qui fait écho à ses mésaventures de la veille. Par la même occasion, il écrit un message d’excuse à ses fans sur Facebook, ce qui part d’une bonne intention, mais va rapidement lui attirer haine et moqueries à cause de sa maîtrise approximative des règles de grammaire et d’orthographe.

Nekfeu succède à Bertand Cantat en couv des Inrocks et c’est une des rares fois où l’on peut dire haut et fort qu’un rappeur français permet à un magazine de remonter le niveau en succédant à un rockeur, alors ne boudons pas notre plaisir.



25/10

L’orthographe de Jul divise la France, le débat devient aussi chiant que condescendant. Rappel important : si vous avez mis un assassin en couv, ne faites pas de blague sur le thème « il mérite la prison pour son orthographe hihi », c’est casse-gueule, surtout quand vous faites des fautes vous-même.



La Snep est en fait Le Snep, mais on est en 2017 et certains pourraient trouver choquant de vouloir genrer un syndicat, donc prenons des pincettes.



26/10

Wiz Khalifa est un tortionnaire sans pitié.

XXX Tentacion quitte Capitol 6 jours après sa signature, la marque des grands.

Damso envoie un nouveau son au beau milieu de la nuit – ça lui prend régulièrement, certains fument une clope après l’amour, lui il envoie des morceaux, c’est comme ça.



27/10

Faire une proposition de mariage sur scène, sous autotune, accroupi et non à genoux parce que la flemme, entre 2 bangers remplis de grossièretés, ce n’est pas exactement ce que la culture des Contes de fées nous a appris mais soyons clairs, Offset et Cardi n’en ont rien à foutre et ça force le respect.

Vendredi, jour de sorties : Hamza a d’excellents retour presse (ce qui signifie qu’il n’aura pas de succès populaire, c’est le jeu) ; Kennedy sort un EP hommage à Mobb Deep, parce que la vie est pleine de surprises ; et Lord Esperanza livre Polaroid, qui vient gentiment se ranger dans la catégorie « on n’a pas écouté, et on ne le fera que si on nous file une prime et des boules Quies. »

Orelsan accroche le disque de platine en sept jours, ce qui en fait l’un des plus beaux scores en première semaine de toute l’histoire du rap français.

Déjà 4 jours que l’orthographe de Jul fait débat, ce qui est plus long que la polémique sur la venue de Roman Polanski à la Cinémathèque.

Kaaris envoie un nouvel extrait de son prochain album, et c’est franchement pas fou mais il compense à sa façon.

J’ai rdv avec la nasa pour mesurer la taille de mes couilles — KAARIS (@KaarisOfficiel1) October 27, 2017

Rohff balance aussi un nouvel extrait, « Soldat », et c’est encore moins fou. Plus triste, il est condamné à 5 ans (le Parquet en réclamait seulement 4) dans l’affaire de la boutique Unkut.

G Count nous rappelle que tout ce qui est relié aux LEP Bogus Boys c’est quand même toujours sympatoche.





29/10

Quatrième dimanche du mois, et donc quatrième clip de Moha la Squale : « Qui Vivra Verra ». On se dit qu’il a une vraie volonté de réussir dans l’artistique (musique et cinéma, rappelons-le) pour avoir arrêté de vendre de la drogue parce qu’il aurait fait du bénèf de malade au Cours Florent (il est en 2 e année, ce qui explique les cheveux).

Jorrdee publie un nouvel EP, sans trop prévenir, comme d’hab. Au programme : du bon, du moins bon, du « j’sais pas trop si c’est génial ou si c’est juste chelou », comme d’hab.

Roméo Elvis envoie « Méchant », un extrait clippé de la BO du film belge Tueurs, sur laquelle il sera au milieu d’un sacré casting, composé entre autres de Damso, Hamza, Isha, ou encore Caballero et Jeanjass. C’est un peu leur équivalent de notre Cramé, mais on va pas se mentir, ça a l’air mieux.



30/10

Super casting également pour l’épisode 7 de Rentre dans le Cercle, avec Sadek, Davodka, Lacraps, Busta Flex, Reda, Veazy, et un mec venu représenter Noisey et le mauvais goût vestimentaire.

Dinos Punchlinovic annonce avoir terminé l’album IMANY, environ soixante ans après avoir commencé mais ça reste une bonne nouvelle.



31/10

12 minutes de freestyle de Moon’A dans Couvre-Feu, boudez pas votre plaisir les pervers.

« Caramelo » de Ninho n’est plus disponible en streaming à cause d’un conflits de droits d’auteurs sur un sample. Le rap français ne déçoit décidément jamais.

On se revoit le mois prochain et d’ici là, n’oubliez pas :

On parle beaucoup de la scène rap comme étant intrinsèquement misogyne & homophobe, mais curieusement on ne parle pas bcp de la scène metal. — 🐦‍⬛⚣ 🏴 (@Gogdelanuit) October 23, 2017







