Tranquille, Vald pose au Vélodrome avec un maillot du PSG

Le rappeur d’Aulnay-sous-Bois a profité de son passage à Marseille, où il se produisait lors d’un festival, pour tourner un clip au Vélodrome. Et aussi s’offrir un beau coup de pub en posant dans l’enceinte de l’OM, tout sourire, avec un maillot du PSG sur le dos.

La photo a immédiatement fait quatre fois le tour du Net. Au-delà du fait que ce soit assez marrant de la part de Vald, reste à déterminer si cette profanation en règle est l’oeuvre d’un fan hardcore du PSG, prêt à tout pour humilier le rival honni, ou une simple opération marketing.

Malheureusement, et sans grande surprise, on penche pour la deuxième option après avoir lu cette interview de Vald, accordée à SoFoot en septembre 2015, qui ne respire pas vraiment la passion des tifos et des fumis, comme le reconnaît lui-même le rappeur : « Je suis allé une fois au Parc des Princes avec mon père, je devais avoir dix ans, un truc comme ça, et il me semble que c’était un PSG-Nantes. J’avais trouvé ça ennuyeux à mourir. En plus, j’étais super haut, donc je ne voyais rien, et ça me faisait chier. Le pire, c’est qu’il y avait eu 0-0, je crois. Il y avait une bonne ambiance, mais vu que je n’étais pas dans le délire, ça ne me parlait pas. »

Mieux, Vald affirme avoir plus suivi la carrière de Sébastien Grosjean que celle de Sammy Traoré : « Moi, j’étais plus derrière Sébastien Grosjean, mais quand j’allais le voir on ne pouvait pas faire de bruit dans les tribunes. Grosjean, ça, c’était vraiment mon gars. Sûrement à cause de son blase, d’ailleurs. » On respecte sa passion pour les casquettes en arrière, les coups droits décroisés et les nuques bouclées, mais sait-il seulement que Grosjean est né à Marseille ?