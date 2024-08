« Trump Confidentiel » débarque sur VICELAND

Le pourquoi n’est pas important ici, mais Tom Arnold – oui, l’acteur – utilise son réseau pour retrouver les détenteurs des enregistrements secrets de Donald Trump dans notre nouvelle émission VICELAND.

Nous avons décidé de répondre à quelques questions de base que vous pourriez avoir à ce sujet.

Videos by VICE

C’est quoi, cette histoire d’enregistrements ?

Donald Trump est célèbre depuis très longtemps. Cela signifie qu’il a été filmé et interviewé bien plus souvent que l’humain moyen. Nous avons vu et écouté des heures et des heures d’émissions de télévision et de radio mettant en vedette cet homme. Nous ne pouvons donc que supposer que des propos compromettants ont été dits et capturés en coulisse.

L’enregistrement d’une conversation privée entre Donald Trump et le présentateur de l’émission Access Hollywood, Billy Bush, publié un mois avant les élections américaines de 2016, a révélé que Trump se vantait d’agresser sexuellement des femmes. C’est depuis cet enregistrement qu’Arnold s’est donné pour mission de découvrir les secrets les mieux gardés du président.

Quels sont les enregistrements recherchés par Tom Arnold ?

Après la fuite de l’enregistrement susmentionné, d’anciens invités des émissions de Trump – The Apprentice et Miss Univers – ont affirmé que ce dernier avait tenu d’autres propos obscènes que le peuple américain mérite de connaître. Puis il y a bien sûr la supposée « golden shower » au Ritz Carlton de Moscou, où Trump aurait regardé des prostituées uriner devant lui dans une chambre d’hôtel. La vidéo aurait été réalisée par les services secrets russes en 2013 dans le but de le faire chanter, mais son existence n’a jamais été prouvée.

Selon certaines rumeurs, Trump aurait également fait quelque chose de très mal dans un ascenseur de la Trump Tower.

Pourquoi ces enregistrements sont-ils importants ?

Aujourd’hui, tout le monde ou presque sait que Trump n’est pas exactement un modèle de retenue et de vertu chrétienne en privé, mais c’est une chose de l’entendre dire, et c’en est une autre de le constater par soi-même. Si, par exemple, il existait un enregistrement où l’on entend le président employer le mot « nigga », comme l’affirme son ancienne collaboratrice Omarosa Manigault Newman, il serait beaucoup plus difficile pour les gens de nier que Trump est un gros raciste.

Pourquoi Tom Arnold fait-il ça, déjà ?

On vous l’a dit : le pourquoi n’est pas important.

« Trump Confidentiel », à partir du mercredi 7 novembre à 22 heures sur VICELAND.

