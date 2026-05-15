Tu sais quand tu saignes, mais pas pourquoi — et on en profite pour gagner de l’argent

De plus en plus de femmes utilisent des applications de suivi du cycle menstruel pour comprendre ce qui se passe dans leur corps. Des TikToks sur la phase lutéale – la période après l’ovulation et avant les règles – deviennent viraux, comme s’il s’agissait d’un nouveau lifehack. Cette éducation qui a trop longtemps manqué devient soudain une tendance. Mais cet intérêt révèle surtout un manque structurel de connaissances sur le corps féminin. C’est précisément dans ce vide qu’une industrie en pleine croissance s’est installée.

Ton corps devient un paquet de données.

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Alors que les connaissances restent à la traîne, les développeurs de logiciels flairent l’argent et le marché des applications de suivi du cycle menstruel connaît une croissance fulgurante. Les femmes téléchargent massivement des applications pour suivre leur cycle: des outils qui promettent des informations basées sur les données que tu saisis toi-même. Des données extrêmement personnelles: tes règles, ton moyen de contraception, ton humeur, ta libido, ta vie sexuelle, tes symptômes et ta fertilité. Autrement dit, l’un des ensembles de données les plus intimes que l’on puisse imaginer.

Dans plusieurs cas, notamment avec l’application de suivi menstruel Flo, il s’est avéré que ces informations étaient revendues sans que les utilisatrices en aient connaissance. Cela pose problème, car de telles données de santé sensibles peuvent être utilisées à des fins de profilage et de publicité ciblée, sans consentement explicite et éclairé de l’utilisatrice. “Soit vous payez pour un produit, soit vous êtes le produit”, explique Lara Briden. Dans de nombreux cas, en tant qu’utilisatrice, vous devenez le modèle économique par lequel on tire profit de vos données personnelles. Ce modèle repose précisément sur un angle mort qui existe depuis des générations: le peu de choses que les femmes connaissent sur leur propre corps.

Le paradoxe, c’est que les femmes téléchargent des applications pour comprendre leur corps, alors que ces mêmes outils reposent sur la commercialisation de leurs données intimes. Lisa Volkers l’a constaté de près et a décidé de lancer une application de suivi du cycle menstruel respectueuse de la vie privée, gratuite et sans publicité : PERIOD. En deux semaines, l’application a attiré plus de 10 000 utilisatrices. Les réactions étaient remarquablement unanimes : “C’est exactement ce dont j’avais besoin”, “Je comprends enfin mon corps”. Beaucoup de femmes savent quand elles ont leurs règles, mais pas ce qui se passe pendant le reste de leur cycle. Et c’est précisément là que l’application PERIOD. intervient: une platforme qui t’aide à mieux comprendre ton corps, où tu peux enregistrer tes symptômes, découvrir des schémas et échanger avec un assistant IA.

Contrairement à PERIOD. de nombreuses applications de suivi du cycle menstruel existantes sont devenues de grandes entreprises technologiques, souvent sans perspectives féminines et construites sur la collection de données plutôt que sur l’éducation. Leur design stéréotypé – avec beaucoup de rose et de fleurs – est en outre souvent perçu comme infantilisant. “J’y venais justement pour être prise au sérieux”, explique Lisa Volkers. Cette frustration a constitué le point de départ de PERIOD.: une approche female-first et privacy-first, sans faire des données des utilisatrices le modèle économique.

Illustration: Izzy van Ingen



Body illiteracy

La popularité des applications de suivi du cycle menstruel soulève une question plus large: comment se fait-il que tant de femmes ne comprennent pas leur propre corps? Pour beaucoup, les connaissances sur le cycle se limitent à un seul moment par mois, alors qu’il influence au quotidien l’énergie, l’humeur et la santé. “Je me contentais de noter quand j’allais avoir mes règles”, explique Lisa Volkers. “Mais le fait que ton cycle influence ta vie quotidienne, tu ne l’apprends nulle part. On ne t’enseigne pas cela à l’école, donc tu dépends par exemple d’une mère qui te l’explique. Mais ma mère ne l’a jamais appris non plus.”

Selon Lara Briden, l’accent est mal placé depuis des décennies. “La plupart des gens, y compris les médecins, ne pensent qu’au saignement”. Ce n’est pas seulement simpliste, mais aussi trompeur : “Sans ovulation, le reste du cycle n’a pas de sens – et on en parle à peine.”

L’ovulation – un mot qui, à l’école, n’est souvent mentionné qu’une seule fois en cours de biologie – est, selon Lara Briden, “le moteur du cycle”. C’est le moment du cycle menstruel où un ovaire libère un ovule mature. Le manque de connaissances à ce sujet n’est, selon elle, pas un hasard. Il existe désormais un terme pour cela: body literacy – comprendre ce qui se passe dans son propre corps. C’est précisément dans le cas du cycle menstruel que ces connaissances sont étonnamment faibles. Pas seulement chez les jeunes femmes, mais aussi dans la recherche scientifique elle-même. Pendant des années, les études ont pris du retard ou ont été mal conçues. “Les femmes avec et sans cycle naturel étaient mises dans le même panier”, explique Briden. “Comme si cela ne faisait aucune différence d’utiliser ou non une contraception hormonale.”

Ce point aveugle s’est répercuté directement dans la pratique médicale, où la pilule est devenue pendant des décennies la solution standard – non pas pour comprendre le corps, mais pour le réguler. Ce qui était mis en pause est ainsi resté largement hors champ. De cette manière, la pilule est devenue la norme et l’éducation un élément secondaire. Une évolution commence lentement à se dessiner aujourd’hui, mais le fossé de connaissances reste important.

Illustration: Izzy van Ingen



Idées fausses et retard collectif

Selon Briden, la plus grande idée fausse est de considérer les hormones comme “optionnelles.” “On agit comme si l’on pouvait éteindre les hormones féminines pendant vingt ans avec la pilule et sans qu’il n’y ait de conséquences.” La pilule est souvent présentée comme une solution rapide contre l’acné, les sautes d’humeur et les règles abondantes, alors qu’elle met largement en pause le cycle naturel.

“C’est absurde que cela paraisse normal”, explique Briden. “Comme si cela avait toujours été ainsi, alors que cela ne dure que depuis environ soixante-dix ans.” Elle fait une comparaison avec les hommes: “Comme si on désactivait la fonction testiculaire parce qu’elle ne servirait qu’à la reproduction, puis qu’on leur donnait une hormone synthétique avec un impact sur l’humeur et la libido en leur disant: ne vous inquiétez pas, tout le monde prend ça.”

Les personnes qui prennent la pilule placent leur corps dans un état artificiellement supprimé. “Il n’y a pas d’ovulation et la production hormonale naturelle est à l’arrêt”, explique Lara Briden. “Sans ovulation, il n’y a pas de cycle, seulement un schéma artificiel qui y ressemble. Le saignement qui se produit malgré tout n’est pas une menstruation, mais une hémorragie sans nécessité médicale, principalement destinée à imiter un cycle.” Pourtant, cette différence est rarement expliquée.

Selon Briden, on observe aussi, avec d’autres formes de contraception hormonale, un décalage entre le fonctionnement du corps et le schéma visible. “Avec la pilule, on peut saigner sans cycle naturel”, explique-t-elle, “tandis qu’avec un stérilet hormonal, l’inverse peut se produire: le corps poursuit un cycle sans qu’il y ait de saignement.” Le soi-disant “stérilet à la progestérone” ne contient d’ailleurs pas de progestérone, mais une hormone synthétique (lévonorgestrel) qui se diffuse dans tout le corps et peut avoir des effets notamment sur la peau, le cerveau et l’humeur. Des effets secondaires tels que l’acné, la chute de cheveux ou la pilosité faciale correspondent à ce profil et n’ont été cartographiés de manière systématique que récemment, malgré des décennies d’utilisation.

Selon Briden, l’attention portée au rôle des hormones dans le fonctionnement du cerveau, le métabolisme et la santé globale augmente lentement. En même temps, elle constate une contradiction: “À l’approche de la ménopause, on souligne l’importance des hormones, tandis que les femmes plus jeunes entendent dire qu’elles peuvent supprimer ces mêmes hormones sans problème.”

Ce retard de connaissances s’explique historiquement. Briden souligne qu’au moment du développement de la pilule dans les années 1950, on avait très peu de compréhension de la fonction de l’ovulation et des cycles hormonaux. “La possibilité de supprimer l’ovulation existait déjà avant que l’on comprenne pourquoi cette ovulation est importante.” Selon elle, la solution est venue d’abord, et la compréhension seulement ensuite.

Cela a également influencé la pensée scientifique, explique Briden. “Lorsqu’il devient normal de supprimer les hormones à grande échelle, on en vient à penser qu’elles ne sont pas essentielles.” Pendant longtemps, la physiologie masculine a été considérée comme la norme, tandis que la physiologie féminine était perçue comme une variation de celle-ci – une perspective qui, selon elle, persiste encore, même si elle évolue lentement.

Le cycle comme système

Dans son livre Period Repair Manual, Briden explique que lorsque l’on prend le cycle comme point de départ, on comprend à quel point il est fondamental. Dans la première moitié du cycle – la phase folliculaire – l’augmentation des œstrogènes entraîne souvent plus d’énergie et un sentiment d’extraversion. Après l’ovulation suit la phase lutéale, où la progestérone prend le dessus, ce qui peut entraîner un besoin accru de repos et de nourriture. “Ce n’est pas une anomalie, mais un rythme biologique: le corps se prépare à une éventuelle grossesse, même si elle n’a pas lieu.” Briden souligne également que la fertilité est souvent mal comprise. Ainsi, les femmes ne sont fertiles que quelques jours par cycle, l’ovulation étant le moment central, généralement dix à quatorze jours avant les règles. “À condition que l’ovulation ait effectivement lieu”, précise-t-elle, “car des saignements sans ovulation existent aussi.”

Illustration: Izzy van Ingen



La technologie comble un vide

L’essor des applications de suivi du cycle menstruel met surtout en lumière un manque dans l’éducation et les soins de la santé. Les connaissances de base sur le corps féminin ne font toujours pas naturellement partie de l’enseignement. Et pourtant, comme le souligne Volkers, il ne s’agit pas d’un sujet niche, mais de quelque chose qui a un impact quotidien. “Nous devons commencer à prendre cela au sérieux et ne plus le balayer d’un revers de main”, dit-elle. “Cela ne signifie pas que nous devons être perçues comme faibles, mais cela mérite d’être un sujet de discussion.”

En même temps, un changement semble être en cours. De plus en plus de femmes reconsidèrent la contraception hormonale et cherchent des moyens de mieux comprendre leur cycle naturel. “Cela ne signifie pas que la technologie est la solution à tout – et PERIOD. n’est explicitement pas un moyen de contraception – mais cela montre que le besoin de connaissances sur le cycle naturel est en train de croître”, explique Volkers.

C’est précisément là que réside le paradoxe: il est facile de pointer du doigt les entreprises technologiques, mais les applications de suivi du cycle menstruel comblent surtout un vide qui ne devrait pas exister. Elles accomplissent un travail que l’éducation et les soins de santé laissent de côté, en expliquant ce qu’est la phase lutéale, pourquoi l’énergie fluctue et pourquoi le corps ne fonctionne pas de la même manière chaque jour. “Pour de nombreux symptômes, une application vous aidera davantage qu’un médecin”, affirme Lara Briden, “tout simplement parce que beaucoup de médecins n’ont pas suffisamment de connaissances sur le cycle menstruel naturel.”

Ces applications ne montrent pas seulement une évolution technologique, mais surtout un retard collectif. Il ne s’agit pas tant de ce qu’elles font, mais de ce qui manque: l’éducation, la sensibilisation et la prise de conscience qu’il ne s’agit pas d’une “affaire de femmes”, mais de connaissances de base sur la moitié de la population. Tant que ce sujet ne sera pas pris au sérieux, il restera aux femmes le soin de le comprendre par elles-mêmes – via des applications, des algorithmes et entre elles. Cela fonctionne, jusqu’à un certain point. Mais le fait que cela soit nécessaire en dit peut-être le plus long.

Illustrations par Izzy van Ingen: https://www.izzyvaningenportfolio.com/