Deux décennies à Brooklyn

Voilà maintenant vingt ans que le photographe japonais Hiroyuki Ito erre dans les rues de New York avec son Leica, capturant « Koko The Killer Clown » de Coney Island aussi bien que les anonymes du métro. Il a récemment publié Brooklyn, recueil photo et lettre d’amour au quartier. Je lui ai demandé d’écrire quelques mots sur cet endroit.

– Elizabeth Renstrom, Photo Editor de VICE

Pour moi, Brooklyn est comme une ex-femme avec laquelle je suis resté en bons termes.

J’ai habité à Ditmas Park entre 1999 et 2007, avant de déménager à Astoria. On m’a menacé avec un flingue juste en bas de mon immeuble. Ces huit années n’ont pas été les plus joyeuses de ma vie. J’étais seul et désespéré mais, grâce à sa singularité, je me suis beaucoup attaché à ce quartier – le plus peuplé de New York. Les photographies du livre ont été prises à partir de 1992, quand j’ai quitté Tokyo pour m’installer à New York, jusqu’à aujourd’hui.

Brooklyn est grand et imprévisible ; il y a tellement de gens qui font des trucs complètement différents. Toute tentative de photographier ces milliers d’histoires semble vaine. Même si vous essayez de la représenter de la manière la plus objective possible, ça ne sera jamais assez noir, assez catholique, assez hipster, assez industriel, ou assez ce que vous voulez.

Chacun a son image de Brooklyn, faite à travers sa propre expérience. Je ne suis pas le genre de mec qui frappe à toutes les portes pour interviewer chaque résident ; je préfère errer dans les rues à la recherche de l’ambiance visuelle de Brooklyn – ce qui rend cet endroit le plus singulier au monde.

Photos et texte de Hiroyuki Ito