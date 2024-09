La pop d’appartement d’Ultimate Painting s’en sort très bien toute seule

Les gens ont tendance à qualifier la musique d’Ultimate Painting de pastorale. Même si la pop cristalline que composent Jack Cooper et James Hoare marie le minimalisme du Velvet Underground, le sens de la mélodie des Chills et la pop planante des Kinks, elle évoque également la vie rustique et les paysages ruraux. Une musique à la fois chaude et réconfortante, à l’image d’un coucher ou d’un lever de soleil sur l’herbe verte et humide des plaines anglaises.

Pourtant, Cooper, qui a grandi à Blackpool au nord du pays, et Hoare, qui lui vient du Devon, ont enregistré ce troisième album justement intitulé Dusk dans l’appartement de Hoare, au nord de Londres. Et même si le Clissold Park n’est pas loin, ce n’est pas vraiment un coin qu’on associe aux pâturages et à l’élevage.

« J’imagine que quand les gens utilisent le terme [pastoral], ils veulent parler d’une sorte de retraite dans la nature, automnale peut-être. Je ne sais pas vraiment » déclare Hoare.

« Je n’ai pas l’impression qu’on sonne comme un groupe urbain non plus » ajoute Cooper. « On n’est pas les Strokes. Donc pastoral, ça a du sens pour moi. »

Jack et James se sont rencontrés en tournée quand ils jouaient dans leurs précédents groupes, Mazes et Veronica Falls, avant de réaliser qu’ils partageaient le même amour et la même oreille pour la pop éthérée, au même titre que l’art et le cinéma exigeant. À travers deux albums – un éponyme en 2014 et Green Lanes en 2015, ils ont réussi à créer une art-pop habile et réfléchie qui transcende leur économie de moyens.

Il y a moins de guitare sur Dusk, peut-être est-ce dû à leur dernier acquisition, un piano Wurlitzer, mais le songwriting distinctif et la synergie des deux restent les mêmes. Et à la question, quel est votre troisième album préféré, voilà ce qu’ils répondent :

Jack Cooper : J’ai beaucoup écouté Sunshine Superman de Donovan ces derniers temps. J’ai entendu Jefferson Airplane jouer une version de « The Fat Angel » sur la radio WFMU il y a quelques semaines, et ça m’a donné envie de me replonger dans ses disques. C’est intéressant parce que c’est vraiment l’un des premiers albums psychédéliques, mais pour des conneries contractuelles, il s’est retrouvé mis de côté. Il y a quelque chose de tragique dans le parcours de Donovan. Il ne s’est jamais vraiment remis de son apparition dans le film de Bob Dylan, Don’t Look Back, mais il a pourtant été très influent dans sa façon d’incorporer des influences jazz et est-européennes dans sa musique. Aujourd’hui, il y a u truc un peu gênant le concernant, on dirait qu’il essaie de réécrire l’histoire, mais je pense toujours qu’il est génial. Surtout sur Sunshine Superman.

James Hoare : Je ne me suis jamais vraiment posé la question mais je crois que que me concernant, ce serait le troisième album du Velvet Underground. C’est peut-être leur disque le plus soft, d’un point de vue sonore. Il y a une raison pour laquelle on compare souvent notre musique à cet album. J’ai été influencé par leur travail à la guitare pendant des années, et sur ce disque, il est simplifié à l’extrême. Ils n’auraient pas pu sortir ce disque avec John Cale dans le groupe, ils ont raconté des histoires comme quoi ils s’étaient fait voler leur pédales d’effets et que ça expliquait leur changement de son, mais en vérité, Lou Reed voulait juste faire ce disque à cette époque, c’est tout.

