Un ancien joueur de NFL se rend chez un mec juste pour le battre à FIFA.

Ancien receveur des Bengals de Cincinnati et des New England Patriots, Chad Johnson est aussi un malade de jeux vidéo, et plus particulièrement de FIFA 16. Les twittos qui le suivent ne peuvent pas l’ignorer, tant il le fait savoir sur la plateforme sociale à ceux qui doutent de son niveau. Et ce fut le cas lorsqu’un un de ses compatriotes, habitant en Floride, n’a pas hésité à le provoquer, engendrant la réaction cinglante de celui qui ce fait aussi appeler Chad Ochocinco, en référence à son numéro de maillot : « Quelqu’un peut dire à @_DATBO1WOODY que je n’hésiterais pas à venir chez lui pour lui botter le c.. ? ».

Cette question de suprématie sur FIFA aurait bien pu se régler en jouant un match en ligne, comme tant d’accrocs le font jour et nuit. Mais non, il voulait une rencontre en direct, face à son détracteur qui l’attendait à Miami, et l’a fait savoir su Twitter : « Que les gens le sachent, je suis le meilleur joueur de Fifa 16 des Etats-Unis. Je vais venir chez vous, me servir dans votre frigo, et vous battre ».

Videos by VICE

Et c’est bien évidemment ce qu’il s’est passé. Chad Johnson s’est rendu chez @_DATBO1WOODY, laissant même ses bagages à l’aéroport. Ils ont joué un clasico, Johnson prenant son équipe favorite, le Real Madrid. L’ancien receveura clairement démonté son adversaire du jour (9-1). « Ma valise est toujours à l’aéroport, mais j’ai donné une leçon de Fifa 16, ce qui est plus important que mes vêtements ».

Bon Chad Johnson a tout de même perdu la revanche 5 buts à 1.