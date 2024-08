Un chatbot pour venir en aide aux streameurs que personne ne regarde

Sur Twitch, tous les créateurs ne jouent pas vraiment dans la même catégorie. Quand de rares élus streament quotidiennement devant des milliers de spectateurs dans un flot ininterrompu de commentaires, blagues douteuses et emotes épileptiques, l’immense majorité des streameurs se retrouvent bien souvent à jouer devant une salle vide. Cette solitude souvent pesante pour nombre de petits créateurs peut parfois s’avérer être une source d’inventivité pour d’autres.

Après avoir passé près de six mois à streamer devant une petite dizaine de personnes, un petit créateur américain du nom de LinuxLovah a créé son propre outil. « J’ai rarement plus de deux ou trois personnes dans mon chat, raconte le streameur. Alors j’ai eu envie de créer un outil qui pourrait aider les petits streameurs comme moi à dynamiser un peu la conversation. » Cet ingénieur en informatique vivant à Boston se lance alors dans la création de Twitch Talker, un chat bot personnalisé.

Des messages de bienvenue personnalisés

Cet outil disponible gratuitement sur la plate-forme de partage GitHub – une sorte d’immense bibliothèque collaborative de code informatiques – offre toutes sortes de commandes différentes. Elle permet par exemple d’accueillir chaque nouvel arrivant avec une musique ou un message adapté. S’il le souhaite, le streameur peut également programmer certains messages automatiques pour relancer ou dynamiser la conversation, envoyer des blagues aléatoires ou compter son nombre de morts dans un jeu. Une bonne façon de donner un peu plus envie aux spectateurs d’interagir et de rester sur le stream. Ou juste de se sentir moins seul.

« Mes spectateurs réguliers adorent être accueillis par une petite musique ou un message personnalisé quand ils commencent à parler dans le chat, explique LinuxLovah. C’est aussi une façon de récompenser les viewers, qu’ils se sentent appréciés à leur juste valeur. » Son travail, partagé fin janvier sur le forum de discussion Reddit, trouve plutôt un bon écho du côté de la communauté. Même si certains paniquent à l’idée que cet outil soit capable d’envoyer un message de bienvenue de façon automatique dès qu’une personne se connecte sur le stream – le cauchemar de tous les voyeurs de la plate-forme – la majorité des utilisateurs semblent curieux de cette nouvelle trouvaille.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des membres de la communauté partagent leur savoir pour améliorer leurs expériences de stream. Des outils de ce style, on en retrouve déjà sur quelques sites comme Mix It Up, Firebot ou même plus directement sur Streamlabs, un des programmes les plus fréquemment utilisés par les streamers. Car il faut le préciser, ces outils développés pour apporter un peu de vie aux chats moribonds de certains jeunes streameurs s’avèrent souvent très utiles aux créateurs qui, à l’inverse, ont trop de spectateurs. Cette façon d’optimiser et de robotiser les interactions avec le public peut en effet être très pratique lorsqu’on a relativement peu de modérateurs.

Une alternative open-source

« L’objectif était justement de proposer une alternative aux outils proposés par ces entreprises, explique LinuxLovah. L’intérêt d’un programme complètement open-source, c’est que ce sont les utilisateurs qui possèdent les données et non une personne tierce.» Sur Reddit, de nombreux streameurs se félicitent justement que de nouvelles fonctionnalités puissent apparaître sur la plate-forme. « C’est toujours bon de voir se développer de nouveaux outils, commente l’un d’eux. Tout le monde ne recherche pas forcément les mêmes choses pour leur stream et avoir une variété de bot à disposition est important pour la communauté. »

Pourtant, rien n’est plus difficile que de faire consensus sur Internet. Cinq jours après la présentation de son nouvel outil, quelques utilisateurs inquiets ont partagé leurs inquiétudes auprès de la plate-forme Reddit quant à la sécurité de l’outil. Une critique que rejette formellement l’ingénieur américain. « Il y aura toujours des trolls et des gens malveillants sur Internet, confie LinuxLovah. Il suffit de jeter un coup d’œil au code du programme pour se rendre compte qu’il n’y a pas de risque. Si une personne est capable de s’infiltrer le code du programme pour récupérer vos données, c’est que votre ordinateur est déjà largement compromis. »

Pour ne prendre aucun risque et vérifier la sécurité du programme, les modérateurs de Reddit avaient fini par supprimer quelques jours son annonce. Une brève suspension qui n’a toutefois pas empêché plus de 400 curieux de se rendre sur la page GitHub du chatbot, une semaine seulement après sa publication.

