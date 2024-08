Un coiffeur analyse vos coupes de cheveux de quarantaine

Il paraît que nous sortirons du confinement changés. Que nous chérirons notre liberté, que nous nous embrasserons davantage et que nous réaliserons la valeur des soirées ensoleillées avec nos proches. Il paraît que lorsque tout cela sera terminé, nos vies ressembleront à une publicité pour de la bière.

En réalité, une fois l’épidémie de Covid-19 passée, nous sortirons probablement du confinement avec une peau terne et de vilains cheveux. Car si la quarantaine peut en motiver certains à faire du pain et de l’exercice physique en ligne, elle en motive beaucoup d’autres à faire des expériences capillaires plus ou moins réussies.

J’ai donc demandé à quelques personnes de m’envoyer leurs meilleures coupes de quarantaine et le coiffeur Miguel Alaiz les a passées en revue. Avec le recul, peut-être que les coiffeurs auraient dû être considérés comme un service essentiel.

Pablo, 26 ans

VICE : Salut, Pablo. Pourquoi t’es-tu coupé les cheveux ?

Pablo : C’est un hommage à l’enfance, à la Coupe du monde qui nous a été volée. J’ai intitulé cette coupe « Total 90 ».

Que veux-tu dire par « la Coupe du monde qui nous a été volée » ?

Cette coupe est évidemment inspirée de Ronaldo Nazario lors de la Coupe du monde de 2002.

Quels outils as-tu utilisés ?

Une tondeuse, qui était cassée, en fait. C’était un peu douloureux.

Qu’en ont pensé les personnes avec lesquelles tu es confiné ?

Ils ont juste rigolé. Mon père a dit que j’étais moche. Ma mère aussi, mais elle s’est marrée.

Est-ce que tu regrettes ?

Mon Dieu, non.

LE VERDICT DU COIFFEUR : « En vérité, c’est unique, c’est différent. Ce genre de look tzigane des années 2000, je trouve ça cool. Ce n’est pas mal exécuté techniquement, mais en même temps, ce n’est pas non plus si difficile à faire. Ce n’est pas très flatteur, mais cela dépend vraiment de la façon dont vous le portez et de votre personnalité. »

María, 19 ans

VICE : Salut, María. Qu’as-tu fait à tes cheveux ?

María : Il y a une semaine et demie, j’en ai eu assez de me voir brune dans le miroir. Cela, combiné à un moment de déprime, m’a poussée à harceler ma mère pour qu’elle me décolore les cheveux. Au bout de trois jours, elle a cédé.

Quels outils as-tu utilisés ?

Une poudre décolorante, un film plastique pour couvrir les cheveux, un bol en plastique, une brosse et une teinture pour cheveux L’Oréal Pure Blonde.

Tu le regrettes ?

Non. Je pense que c’est la meilleure décision que j’ai pris en 2020. Et puis, les moqueries de mes amis en valent la peine.

Ils en disent quoi ?

« María , tu ressembles à un poulet. »

LE VERDICT DU COIFFEUR : « Les cheveux blond platine décolorés et les crânes rasés sont les grandes vedettes de cette quarantaine. Dans le cas de Maria, cela n’a pas trop mal tourné. La coupe est stylée et la couleur lui va bien, même si elle n’est pas très bien faite et pas vraiment uniforme. Faire une décoloration chez soi, c’est jouer avec le feu : on peut finir par brûler des mèches. »

María, 27 ans

VICE : Comment ça va, María ? Tu as rasé la moitié de ta tête.

María : Oui. Je ressemble à une jeune femme de bonne famille d’un côté, et à une meuf un peu crade de l’autre. Je pense que cela reflète assez bien ma propre dualité et mon instabilité émotionnelle de ces derniers temps.

Quand et comment est-ce arrivé ?

Je voulais le faire depuis un moment et le confinement m’a semblé être le moment idéal, vu que personne n’allait le voir.

Tu avais une tondeuse à la maison ?

Non, j’ai demandé au voisin de me prêter la sienne. L’idée était que mon colocataire me coupe les cheveux aux ciseaux, puis qu’il repasse dessus avec la tondeuse. Mais en cours de route, la tondeuse s’est cassée, d’où mon crâne à moitié rasé.

Ta mère t’a vue ?

Oui, elle m’a vue. Mon colocataire, le créateur de ce look, trouve que ça me va très bien, mais d’après ma famille, on dirait qu’un rat a mâché mes cheveux.

As-tu été inspirée par quelque chose ou quelqu’un ?

Depuis le début du confinement, j’ai vécu tout un tas d’émotions déroutantes qui m’ont amenée à comprendre ce qu’a traversé Britney Spears en 2007. Donc on va dire que c’est un hommage que je lui rends.

LE VERDICT DU COIFFEUR : « C’est un véritable sacrifice capillaire. Il n’y a rien à faire. Entre les parties coupées aux ciseaux, la partie rasée, et les côtés qui n’ont pas été définis… Il faut bien comprendre que la quarantaine va prendre fin et que les cheveux ne poussent pas aussi vite qu’on le pense. Le seul point positif : si c’est un hommage à Britney Spears, alors c’est putain de génial. Même si c’est un crime contre les cheveux. »

Borja, 38 ans

VICE : Tu es tombé dans de l’eau de javel, Borja ?

Borja : Pendant que les gens paniquaient et se ruaient sur le papier toilette, j’achetais de la poudre décolorante et du peroxyde d’hydrogène. J’étais parti pour bosser à la maison pendant un certain temps, et c’était quelque chose que j’avais toujours voulu faire, mais je n’avais jamais osé.

Comment as-tu procédé ?

J’ai demandé conseil à des amies, j’ai regardé trois ou quatre tutos sur YouTube et j’ai parcouru quelques forums, car j’avais peur de détruire mes cheveux et mon cuir chevelu. J’ai fait le mélange dans une tasse et je l’ai appliqué avec un couteau en plastique en portant des gants de vaisselle.

Et que disent tes proches à propos de ce changement ?

Mon petit ami, celui qui doit me regarder en face tous les jours, n’a pas aimé l’idée, mais il a été agréablement surpris. Il a dit que j’étais beau. Mes amis aussi aiment bien. Enfin, soit ils aiment bien, soit personne n’a eu le cœur de me dire que c’est affreux. J’ai remarqué quelques silences gênants durant les appels vidéo avec mes collègues de travail.

LE VERDICT DU COIFFEUR : « Toute comme la décoloration précédente, ce n’est pas quelque chose à risquer de faire à la maison. Dans ce cas-ci, nous pouvons voir que la couleur est sortie dans un ton jaune banane et qu’elle n’est pas uniforme. C’était peut-être le but, mais ça ne va pas très bien avec la barbe. »

Lara, 23 ans

VICE : Salut Lara. Tu as l’air d’une sirène. Comment appelles-tu ton nouveau look ?

Lara : Je l’appelle « Un flamant rose parmi les pigeons », parce que des pigeons occupent mon balcon en ce moment.

Tu l’as réalisé toi-même ?

Ma petite amie m’a aidée. C’était assez facile à faire, mais on a laissé poser la couleur trop longtemps et mes cheveux ont fini par ressembler à de la paille. Leçon apprise.

Ta copine aime-t-elle ta nouvelle coupe ?

Elle avait peur que je ressemble à Avril Lavigne dans sa période emo. Finalement, elle aime bien. Ma famille aussi, y compris ma grand-mère.

Que va dire ton coiffeur ?

Je ne vais pas lui dire et il n’en saura rien parce que la couleur aura disparu d’ici là. Il serait en colère sinon.

LE VERDICT DU COIFFEUR : « Nous avons affaire à une fille dont les cheveux ont probablement déjà été décolorés. Elle a appliqué une teinture rose et l’a probablement fait avec soin. La couleur n’est pas incroyable, mais elle est belle et bien appliquée. »

Natalia, 30 ans

VICE : Natalia, tu t’es fait une coupe de skinhead, d’après ce que je peux voir.

Natalia : C’est un peu plus mohican que skinhead, mais ouais, on peut dire ça.

Les réactions ont été bonnes ?

Mon ex trouve ça hyper sexy, mais je pense que c’est plus parce qu’il est fou qu’autre chose.

Comment as-tu fait ça ?

Avec une tondeuse et un peu de ruban adhésif pour marquer la ligne à l’arrière du crâne.

Es-tu satisfaite du résultat ?

En tout cas, je ne le regrette pas. Je sais que ça ne durera pas longtemps, et je vais pouvoir rectifier le tir ou continuer à expérimenter la semaine prochaine.

LE VERDICT DU COIFFEUR : « L’idée était peut-être bonne, mais elle n’est pas très bien exécutée. Les côtés n’ont pas de forme et ils ne vont pas très bien avec le reste de la coupe. C’est un peu un désastre de quarantaine. »

