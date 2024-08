Un condensé de soupes chaudes pour nuits froides

Il y a toujours un moment dans l’année où l’on a juste envie de se faire une petite dose de bouillon chaud en intraveineuse. Comme la technologie moderne ne permet pas encore de réaliser tous ces rêves, on se contente souvent de tremper nos lèvres gercées dans de la soupe un peu fade.

Pour vous aider à supporter ces températures qui rappellent sans trop forcer la fin de la campagne de Russie en 1812, on vous propose dix recettes de ragoût, soupe ou bouillon – qui ne nécessitent pas grand-chose si ce n’est une casserole, une grosse cuillère et les ingrédients mentionnés.

Idéal pour ceux qui ont envie de se réchauffer le corps avec autre chose qu’une bouillotte, un conjoint ou deux couettes.

La soupe au porc et aux pois chiches

De bons gros morceaux de poitrine de porc viennent nager dans cette soupe de pois chiches. Un gras particulièrement utile pour rester en bonne santé durant l’hiver. Les pommes de terre permettent aussi de se blinder. Quand elles sont écrasées dans le bouillon, elles donnent en plus à l’ensemble une texture riche et crémeuse.

Le ragoût de bœuf à la coréenne

OK, préparer un bouillon de zéro (« from scratch » comme disent les disc-jockeys) est une consigne qui peut paraître intimidante – voire insurmontable quand vous essayez simplement d’avaler une soupe chaude vite. Ce ragoût de poitrine de bœuf signé Kimchi Pete devrait pourtant à la fois calmer votre anxiété niveau bouillon fait maison et satisfaire votre gosier. Après tout, ce n’est qu’un peu de flotte, du kombu et des anchois séchés.

La laksa minute

La meilleure alternative au rayon nouilles instantanées de votre supermarché est une soupe épicée principalement consommée en Malaisie, en Indonésie et à Singapour à en croire Wikipédia. En gros, balancez du bouillon de poulet, du lait de coco et des crevettes pour obtenir une sorte de liquide chaud et réconfortant dans lequel vous tremperez des nouilles et vos lèvres.

Le ragoût de bison

Quand Matty Matheson fait des siennes et qu’il décide de vous expliquer comment vous faire à bouffer, il est généralement de bon ton de l’écouter. Il suffit de mater ce ragoût bien charnu pour le comprendre. Si jamais vous n’avez pas de bison sous la main, sachez que la recette fonctionne avec n’importe quelle viande.

La soupe de poulet ensorcelée

On est allé piquer cette recette dans des vieux grimoires de sorcière. Et visiblement, il n’y a pas de vrai sabbat païen sans un bon bol de cette soupe de poulet à la citrouille. Alors OK, Samain est en novembre. Mais on se les pèle tellement que ce serait con de se priver – et servir la soupe dans des citrouilles est le meilleur moyen d’éviter de faire la vaisselle.

Le petit mijoté d’escargots

Voilà l’exemple parfait de rencontre qui peut faire peur au premier abord. On s’attend à des saveurs hyper complexes, le genre de truc qui ne plairait qu’à des gens hyper compliqués. En fait, tout est d’une simplicité trompeuse. Ne laissez pas les escargots vous effrayer – ils apportent une couche de subtilité et de saveur à une soupe riche et crémeuse que vous pouvez torcher en dix minutes.

La soupe d’huîtres et toast grillé

Est-ce qu’il y a quelque chose de plus décadent qu’une flopée d’huîtres dodues déposée sur une tartine de pain grillée flottant dans une sauce crémeuse ? A priori, rien. Mais si vous accompagnez la recette d’un verre de martini, que vous fermez les volets et que vous mettez Pattaya à la téloche, vous ne serez pas loin de passer la plus belle nuit de votre vie.

Le chanko nabe

Sous ses allures de bouillon filtré, cette soupe cache bien son jeu. C’est un bol parfait pour hiberner. Il est bourré de bons ingrédients – après tout, c’est un sumo professionnel qui nous a filé la recette. Il y a des légumes et un bouillon à base de poisson, mais ce sont les boulettes de porc et le tofu qui tiennent au corps. Utile si vous vous apprêtez à empoigner par la couche un mec de 140 kg – ou simplement à franchir la porte du Lavomatic.

La soupe de tortue

La soupe de tortue a beau évoquer des souvenirs de corsaire vadrouilleur, elle n’appartient pas nécessairement au passé. Dans le sud des États-Unis et à Philadelphie, elle est connue sous le nom de « snapper soup ». Dans la cuisine créole, sous celui de « caouane ». Vous pouvez l’appeler comme vous voulez et même remplacer la tortue par du veau, ça sera quand même bon.

La chaudrée de coques

Une recette hivernale du chef hollandais Werner Dent qui utilise des patates douces, de la citrouille et du poivron rouge pour ajouter une touche de douceur à cette soupe de bivalves particulièrement savoureuse. Les coques s’ouvrent avec une grande lampée de vin blanc (comme tout un chacun) et donnent au plat un arôme de ouf.

